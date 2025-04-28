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Новости Наступление россии на страні НАТО
2 029 23

Россия наращивает военное присутствие вдоль границы с Финляндией, - The Wall Street Journal

У границ Финляндии Россия увеличивает свои войска

В городе Петрозаводск, примерно в 160 км от Финляндии, россияне расширяют базы для создания нового армейского командования, которое в течение нескольких лет должно возглавить десятки тысяч военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что западные аналитики и разведка считают, что эти силы готовятся к войне с НАТО. При этом новая война может начаться в ближайшие годы.

Солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой в Украине, должны стать основой российских вооруженных сил, готовящихся к противостоянию с Организацией Североатлантического договора. Кремль расширяет набор в армию, увеличивает производство вооружения и модернизирует железнодорожные пути в приграничных районах", - говорится в сообщении.

Согласно данным европейских военных чиновников, увеличение расходов России заставило оружейные заводы работать на полную мощность, что побудило военно-промышленные предприятия расширить производственные линии и открыть новые предприятия.

По оценкам западных разведок, в 2021 году, до вторжения, Россия выпустила около 40 своих основных боевых танков Т-90М. Сейчас она производит почти 300 танков в год. Финский чиновник в сфере обороны заявил, что почти ни один из них не отправляется на фронт в Украине, а остается на территории России для дальнейшего использования.

Один европейский разведчик заявил, что Россия может попытаться проверить сплоченность альянса, вторгшись в небольшую страну НАТО, например Эстонию, где проживает значительное количество русских.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой", - Рютте

Где планируют разместить российские войска

Способность России противостоять НАТО частично будет зависеть от ее способности восстановить свои силы после войны в Украине, которая истощила ее офицерский корпус, но дала опыт ведения точного огня.

Большая часть расширения личного состава произойдет в Ленинградском округе, который граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией. По данным западных военных и разведывательных источников, меньшие бригады почти утроятся и станут дивизиями численностью около 10 000 человек.

"Независимо от того, как они пытаются внедрять инновации на тактическом или оперативном уровне, для русских важен размер", - сказал генерал-майор Сами Нурми, заместитель начальника штаба Финляндии, ответственный за стратегию.

В Петрозаводске планируется строительство новых казарм, полигонов и складов для обеспечения растущих потребностей армии. По данным группы Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки, Россия также активно прокладывает новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией, Норвегией и к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией.

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Финляндия следит за тем, куда могут пролегать эти новые линии.

"Вдоль российско-финляндской границы есть около десятка пунктов, где можно пересечь границу с механизированными силами", - сказал майор Юха Куккола, профессор Национального университета обороны в Хельсинки и эксперт по российским вооруженным силам. "Если вы увидите, что они строят новые железнодорожные пути или ремонтируют старые, стоит начать обращать на это внимание", - добавил он.

Автор: 

армия РФ (19282) НАТО (9993) россия (95591) Финляндия (963)


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Топ комментарии
+4
Спостерігаєте? Цього замало.
Треба припинити прєставлять угрозу россіі.
Вийти з НАТО, розігнати армію, прокласти якісні дороги до самого кордону.
Тоді рося не нападе.
Але це не точно.
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28.04.2025 11:21
+2
>> Зараз вона виробляє майже 300 танків [Т-90] на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт в Україні

Ось це насправді головне у цій інформації.

Абсолютно очевидно, що параша готує великі моторизовані сили для вторгнення до Латвії (Дауґвпілс), Естонії (Нарва), і, можливо, "пробиття" так званого Сувальського коридору з подальшою окупацією всіх балтійських держав.
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28.04.2025 11:18
+2
Як жеж вони можуть нарощувати сили ще й на фінському кордоні, якщо в них уже майже все в Україні знищене. І ******* Т-90 по 300 на рік, коли економіка вже тріщить під санкціями.
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28.04.2025 11:24
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>> Зараз вона виробляє майже 300 танків [Т-90] на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт в Україні

Ось це насправді головне у цій інформації.

Абсолютно очевидно, що параша готує великі моторизовані сили для вторгнення до Латвії (Дауґвпілс), Естонії (Нарва), і, можливо, "пробиття" так званого Сувальського коридору з подальшою окупацією всіх балтійських держав.
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28.04.2025 11:18 Ответить
Це вже давно так не працює
Будь які "великі моторизовані сили" - всього лише чудова мішень для ракет , або безпілоиників
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28.04.2025 11:23 Ответить
З такими як Дуда і решта озабочених ще і як працює,якщо людина не збиває ракети і шахеди над своєю територією думаючи що це втягне їх самих у війну то це тупо програшна позиція!Чи ви думаєте побачивши рашиські танки в сувалках поляци кинуться у військомати і будуть їх палити з першого разу??Чи знайденться там свій Сухаревський який віддасть перший наказ їба..ти русню??не факт.
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28.04.2025 11:44 Ответить
Перед тим вони повинні вирішить питання Україною... Тому, вони, спочатку, можуть ці танки кинуть влітку в Україну...
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28.04.2025 11:57 Ответить
В Україні вони згорять на марші до позицій,це вони знають,а у польщі ні бо там ніхто нікуя не робить,дроноводів не тренують і 65% населення хоче зразу втекти в іспанію і т д.
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28.04.2025 12:16 Ответить
Кинути-то можуть, а скільки до ЛБЗ долетить?
300 на рік. Тут за два місяці більше, бувало, палили.
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28.04.2025 13:06 Ответить
Все одно - морока... Та ще й до того ж, вони їх уже на заводах будуть дообладнувать протидроновими системами захисту...
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28.04.2025 13:13 Ответить
Спостерігаєте? Цього замало.
Треба припинити прєставлять угрозу россіі.
Вийти з НАТО, розігнати армію, прокласти якісні дороги до самого кордону.
Тоді рося не нападе.
Але це не точно.
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28.04.2025 11:21 Ответить
Вийти з НАТО, розігнати армію, прокласти якісні дороги до самого кордону.

А коли це все зробите - і Путін нападе і загарбає кусок Фінляндії - верещати - во всьом віноват Путін , а кожен ,хто звертає увагу на такі факти - виправдовує агрєсора
Мирні укладатєлі асфальта і розміновувачі кордонів - нівчом нє віновати - ані жєртви агрєсіїї
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28.04.2025 11:25 Ответить
Як жеж вони можуть нарощувати сили ще й на фінському кордоні, якщо в них уже майже все в Україні знищене. І ******* Т-90 по 300 на рік, коли економіка вже тріщить під санкціями.
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28.04.2025 11:24 Ответить
Папа , ти будєш мєньше піть ? Нет сина - ти будєшь мєньше жрать ...
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28.04.2025 11:38 Ответить
Бо я ставлю питання з точки зору людини, яка впевнена в неможливості виготовлення москалями 300 Т-90 на рік. Ставте питання правильно, тоді може не зітруть)
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28.04.2025 11:51 Ответить
Україна зараз в стані війни і може застосовувати стосовно кацапів будь що і будь де. Може там щось трохи превентивно розхєрячити? Фіни будуть вдячні, нам приємно і кацапів трошки зменшиться.
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28.04.2025 11:29 Ответить
 
 