Россия наращивает военное присутствие вдоль границы с Финляндией, - The Wall Street Journal

В городе Петрозаводск, примерно в 160 км от Финляндии, россияне расширяют базы для создания нового армейского командования, которое в течение нескольких лет должно возглавить десятки тысяч военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что западные аналитики и разведка считают, что эти силы готовятся к войне с НАТО. При этом новая война может начаться в ближайшие годы.

Солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой в Украине, должны стать основой российских вооруженных сил, готовящихся к противостоянию с Организацией Североатлантического договора. Кремль расширяет набор в армию, увеличивает производство вооружения и модернизирует железнодорожные пути в приграничных районах", - говорится в сообщении.

Согласно данным европейских военных чиновников, увеличение расходов России заставило оружейные заводы работать на полную мощность, что побудило военно-промышленные предприятия расширить производственные линии и открыть новые предприятия.

По оценкам западных разведок, в 2021 году, до вторжения, Россия выпустила около 40 своих основных боевых танков Т-90М. Сейчас она производит почти 300 танков в год. Финский чиновник в сфере обороны заявил, что почти ни один из них не отправляется на фронт в Украине, а остается на территории России для дальнейшего использования.

Один европейский разведчик заявил, что Россия может попытаться проверить сплоченность альянса, вторгшись в небольшую страну НАТО, например Эстонию, где проживает значительное количество русских.

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Где планируют разместить российские войска

Способность России противостоять НАТО частично будет зависеть от ее способности восстановить свои силы после войны в Украине, которая истощила ее офицерский корпус, но дала опыт ведения точного огня.

Большая часть расширения личного состава произойдет в Ленинградском округе, который граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией. По данным западных военных и разведывательных источников, меньшие бригады почти утроятся и станут дивизиями численностью около 10 000 человек.

"Независимо от того, как они пытаются внедрять инновации на тактическом или оперативном уровне, для русских важен размер", - сказал генерал-майор Сами Нурми, заместитель начальника штаба Финляндии, ответственный за стратегию.

В Петрозаводске планируется строительство новых казарм, полигонов и складов для обеспечения растущих потребностей армии. По данным группы Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки, Россия также активно прокладывает новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией, Норвегией и к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией.

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Финляндия следит за тем, куда могут пролегать эти новые линии.

"Вдоль российско-финляндской границы есть около десятка пунктов, где можно пересечь границу с механизированными силами", - сказал майор Юха Куккола, профессор Национального университета обороны в Хельсинки и эксперт по российским вооруженным силам. "Если вы увидите, что они строят новые железнодорожные пути или ремонтируют старые, стоит начать обращать на это внимание", - добавил он.