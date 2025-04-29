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Новини Гарантії безпеки для України
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Україна має отримати найпотужніші гарантії безпеки, - голова ПА НАТО Перестрелло

вр,парламент,рада,верховна

Президент Парламентської Асамблеї НАТО Маркос Перестрелло виступив у Верховній Раді України із заявою щодо необхідності надати Україні найсильніші гарантії безпеки, щоб унеможливити майбутні агресії з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію народного депутата "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

"Ми повинні надати Україні найпотужніші можливі гарантії того, що Росія більше ніколи не зможе на неї напасть", - заявив Перестрелло.

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Перестрелло наголосив, що мир неможливий через капітуляцію. За його словами, справжній мир може базуватися лише на свободі та силі. "Україна має право бути вільною, заслуговує бути вільною. І наше завдання - допомогти Україні стати сильнішою", - сказав він.

Він закликав Європу, США та Україну спільно працювати над досягненням справедливого й тривалого миру, задовольняючи нагальні потреби української держави.

"Чим сильніше буде Україна на полі бою, тим сильніше вона буде і за столом переговорів", - підкреслив Перестрелло.

Він також висловив сподівання, що липневий саміт НАТО в Гаазі підтвердить відкритість Альянсу до майбутнього членства України та подальшу провідну роль у координації допомоги - від навчання до підтримки оборонної промисловості.

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Автор: 

НАТО (6455) війна в Україні (4007) гарантії безпеки (124)


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Топ коментарі
+3
Найпотужнішим може бути вихлоп. В тому числі і з дупи. Гарантії бувають або дієві (які справді діють), або не дієві (як з Будапештським меморандумом). Найкращими гарантіями є потужна ( саме тут це слово доречне) армія і ядерна зброя.
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29.04.2025 14:21
+2
Не поняв, - найпотужніші чи самі потужні? Бо це дві великі різниці.
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29.04.2025 14:20
+2
Неможливо вирахувати. Вимірювач потужності зашкалив і задимів...
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29.04.2025 14:22
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Віддайте десяту частину того, що примусили віддати мокшам. І нахрен нам ваші бла. бла, бла гарантії
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29.04.2025 14:17 Відповісти
має )) ...але не отримає ... доведено Будапештським туалетним папером
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29.04.2025 14:18 Відповісти
Хто саме надасть ці гарантії і в чому саме вони полягатимуть? Хто-небудь може це прямим текстом озвучити чи ні?
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29.04.2025 14:19 Відповісти
Не поняв, - найпотужніші чи самі потужні? Бо це дві великі різниці.
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29.04.2025 14:20 Відповісти
Неможливо вирахувати. Вимірювач потужності зашкалив і задимів...
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29.04.2025 14:22 Відповісти
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29.04.2025 14:22 Відповісти
Цього разу пан Перестрелло, мабуть, і регулятор зламав...
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29.04.2025 14:29 Відповісти
Я думав Перестрелло це дієслово вед перестрівати чи перестрів
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29.04.2025 14:31 Відповісти
Чегове безглузде бла-бла. Та скільки вже можна? Реально дістали.
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29.04.2025 14:21 Відповісти
Найпотужнішим може бути вихлоп. В тому числі і з дупи. Гарантії бувають або дієві (які справді діють), або не дієві (як з Будапештським меморандумом). Найкращими гарантіями є потужна ( саме тут це слово доречне) армія і ядерна зброя.
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29.04.2025 14:21 Відповісти
Саме так. Судячи з того, як заметушилась вся Європа, усвідомивши реальні загрози, дієвих гарантій крім власної армії і яз, більше не існує. Всі ті блоки, організації, договори до одного місця...
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29.04.2025 14:26 Відповісти
Незламна потужність себе дисткредитувала! Запропонуйте щось більш розумне, наприклад одразу ядерні ракети мають летіти на москалів без попередження!
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29.04.2025 14:46 Відповісти
 
 