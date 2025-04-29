Україна має отримати найпотужніші гарантії безпеки, - голова ПА НАТО Перестрелло

Президент Парламентської Асамблеї НАТО Маркос Перестрелло виступив у Верховній Раді України із заявою щодо необхідності надати Україні найсильніші гарантії безпеки, щоб унеможливити майбутні агресії з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію народного депутата "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

"Ми повинні надати Україні найпотужніші можливі гарантії того, що Росія більше ніколи не зможе на неї напасть", - заявив Перестрелло.

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Перестрелло наголосив, що мир неможливий через капітуляцію. За його словами, справжній мир може базуватися лише на свободі та силі. "Україна має право бути вільною, заслуговує бути вільною. І наше завдання - допомогти Україні стати сильнішою", - сказав він.

Він закликав Європу, США та Україну спільно працювати над досягненням справедливого й тривалого миру, задовольняючи нагальні потреби української держави.

"Чим сильніше буде Україна на полі бою, тим сильніше вона буде і за столом переговорів", - підкреслив Перестрелло.

Він також висловив сподівання, що липневий саміт НАТО в Гаазі підтвердить відкритість Альянсу до майбутнього членства України та подальшу провідну роль у координації допомоги - від навчання до підтримки оборонної промисловості.

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