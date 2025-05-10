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Те, кто считают, что Путин хочет мира, ошибаются, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил президента РФ Владимира Путина в историческом ревизионизме и империализме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент Путин на стороне войны, а не на стороне мира (...) и те, кто считал, что он желает мира, ошибаются", - заявил Макрон.

Президент Франции подтвердил свое "желание построить прочный и длительный мир" в Украине.

Что касается слов Путина, который пытается оправдать свое вторжение в Украину под предлогом борьбы с нацизмом, Макрон назвал это "историческим ревизионизмом, а также глубокой ошибкой".

"Путинизм - это империализм, который процветает только за счет территориальной экспансии, угрозы международно признанным границам и международному беспорядку", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон поговорил с Трампом: Если Россия не согласится на безусловное прекращение огня - будем действовать решительно всей Европой

Автор: 

путин владимир (31345) Макрон Эмманюэль (1316)


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Топ комментарии
+8
Посла , з РФ , вже відкликали ?
Чи може Франція вимагає виключити рашу з Радбезу ООН ...?
Лише абсолютно порожні балачки , які рашистам тільки на руку
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10.05.2025 00:12
+7
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10.05.2025 00:22
+7
....пуйло , щоб ти здох і поскоріше 🤬
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10.05.2025 00:22
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Посла , з РФ , вже відкликали ?
Чи може Франція вимагає виключити рашу з Радбезу ООН ...?
Лише абсолютно порожні балачки , які рашистам тільки на руку
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10.05.2025 00:12 Ответить
Свят, свят, свят...
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10.05.2025 00:24 Ответить
Красавица.
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10.05.2025 00:41 Ответить
А чому в міні?
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10.05.2025 08:59 Ответить
Чому лідори Заходу не казали цього раніше? 10- 10½ років тому?
Чи хоча б 8 років тому
Чи хоча б 6 років тому
Чи хоча б 3 роки тому
Чи хоча б 1 рік тому
Чи хоча б на новий рік чи православний Пейсах ....
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10.05.2025 00:12 Ответить
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10.05.2025 00:22 Ответить
Франція втратила свій вплив i низку ресурсів, зокрема, золото i уран в Африці через вимушене виведення своїх військ з країн, де до влади прийшли проросійські хунти.

Показово, що саме дев'ятого травня 2025, Росія оголосила про підписання угоди з п'ятьма африканськими державами - Нігером, Малі, ЦАР, Того і Буркіна-Фасо. У всіх, окрім Того, не приховано діяло російське ПВК «Вагнер». За даними аналітиків, це допомогло хунті захопити владу у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.

Окрім підтримки, у медіа та в ООН, Росія отримує від Африки також низку ресурсів, зокрема, золото.
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10.05.2025 00:52 Ответить
З середніх віків і до середини минулого століття Франція була колоніальної імперією. Вона мала колонії в Африці, Північній Америці, Азії та Океанії. Попри те, що майже всі ці території нині - незалежні держави, Париж має в підпорядкуванні кілька заморських територій і до останнього часу зберігав значний вплив передусім в Африці.

Водночас упродовж останніх кількох років Франція послідовно зменшує чи повністю виводить свої військові контингенти з африканських країн.
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10.05.2025 01:02 Ответить
а іспанія,британія,голандія,срасія,китай практично весь світ, старої європи та сша всю історію жили за рахунок тих кого колонізували та грабували.І так ми тепер в числі останніх,читайте історію щоб знати своє майбутнє!

макрон не договарює-ця війна вигідна всім крім простих Українців!!!!
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10.05.2025 08:11 Ответить
Хто би втовкмачив це Трампу... Хоча: а він, як чинний агент впливу кгб під поганялом "Краснов" - хіба цього не знає? Риторичне питання...
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10.05.2025 00:14 Ответить
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10.05.2025 00:19 Ответить
....пуйло , щоб ти здох і поскоріше 🤬
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10.05.2025 00:22 Ответить
почему у ліліпута грусноє іпало
он не болєн не калека
просто заіпало
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10.05.2025 00:32 Ответить
Желает Мир - желательно ВЕСЬ - як казав Виницковскій-Шапіро на своєму вечері...
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10.05.2025 00:30 Ответить
Щось ці заяви Макрона не вʼяжуться з "завтра буде тимчасовий мир на триццять днів".
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10.05.2025 00:30 Ответить
Та их всех мотает как говно в проруби.
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10.05.2025 08:58 Ответить
Надо реестр делать фото убитых детей в Украине. В общем доступе. С разрешения родителей. Так это работает в Израиле. Пытался найти в интернете. Нету такого. Отдельные отрывки. Может жёстко, но должно сработать ради других детей. И тиражировать это.
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10.05.2025 01:39 Ответить
У фейсбуці є група "russian war crime in Ukraine" , подивіться, там й фото деякі є.
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10.05.2025 02:42 Ответить
Тільки Європейцям й Американцям у більшості таке не цікаво....
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10.05.2025 02:43 Ответить
Це був евфемізм Макрона до фрази "Трампе - ти тупий мудило, а Орбан, Фіцо і Вучич - кінчені під×уйловики".
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10.05.2025 02:53 Ответить
Мікрон капітан
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10.05.2025 07:57 Ответить
 
 