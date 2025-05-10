Те, кто считают, что Путин хочет мира, ошибаются, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил президента РФ Владимира Путина в историческом ревизионизме и империализме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Президент Путин на стороне войны, а не на стороне мира (...) и те, кто считал, что он желает мира, ошибаются", - заявил Макрон.
Президент Франции подтвердил свое "желание построить прочный и длительный мир" в Украине.
Что касается слов Путина, который пытается оправдать свое вторжение в Украину под предлогом борьбы с нацизмом, Макрон назвал это "историческим ревизионизмом, а также глубокой ошибкой".
"Путинизм - это империализм, который процветает только за счет территориальной экспансии, угрозы международно признанным границам и международному беспорядку", - отметил он.
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Чи може Франція вимагає виключити рашу з Радбезу ООН ...?
Лише абсолютно порожні балачки , які рашистам тільки на руку
Чи хоча б 8 років тому
Чи хоча б 6 років тому
Чи хоча б 3 роки тому
Чи хоча б 1 рік тому
Чи хоча б на новий рік чи православний Пейсах ....
Показово, що саме дев'ятого травня 2025, Росія оголосила про підписання угоди з п'ятьма африканськими державами - Нігером, Малі, ЦАР, Того і Буркіна-Фасо. У всіх, окрім Того, не приховано діяло російське ПВК «Вагнер». За даними аналітиків, це допомогло хунті захопити владу у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.
Окрім підтримки, у медіа та в ООН, Росія отримує від Африки також низку ресурсів, зокрема, золото.
Водночас упродовж останніх кількох років Франція послідовно зменшує чи повністю виводить свої військові контингенти з африканських країн.
макрон не договарює-ця війна вигідна всім крім простих Українців!!!!
он не болєн не калека
просто заіпало