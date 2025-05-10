Те, кто считают, что Путин хочет мира, ошибаются, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил президента РФ Владимира Путина в историческом ревизионизме и империализме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент Путин на стороне войны, а не на стороне мира (...) и те, кто считал, что он желает мира, ошибаются", - заявил Макрон.

Президент Франции подтвердил свое "желание построить прочный и длительный мир" в Украине.

Что касается слов Путина, который пытается оправдать свое вторжение в Украину под предлогом борьбы с нацизмом, Макрон назвал это "историческим ревизионизмом, а также глубокой ошибкой".

"Путинизм - это империализм, который процветает только за счет территориальной экспансии, угрозы международно признанным границам и международному беспорядку", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон поговорил с Трампом: Если Россия не согласится на безусловное прекращение огня - будем действовать решительно всей Европой