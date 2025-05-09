Ті, хто вважають, що Путін бажає миру, помиляються, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив президента РФ Володимира Путіна в історичному ревізіонізмі та імперіалізмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Президент Путін на боці війни, а не на боці миру (...) і ті, хто вважав, що він бажає миру, помиляються", - заявив Макрон.
Президент Франції підтвердив своє "бажання побудувати міцний і тривалий мир" в Україні.
Що стосується слів Путіна, який намагається виправдати своє вторгнення в Україну під приводом боротьби з нацизмом, Макрон назвав це "історичним ревізіонізмом, а також глибокою помилкою".
"Путінізм - це імперіалізм, який процвітає тільки за рахунок територіальної експансії, загрози міжнародно визнаним кордонам і міжнародному безладу", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи може Франція вимагає виключити рашу з Радбезу ООН ...?
Лише абсолютно порожні балачки , які рашистам тільки на руку
Чи хоча б 8 років тому
Чи хоча б 6 років тому
Чи хоча б 3 роки тому
Чи хоча б 1 рік тому
Чи хоча б на новий рік чи православний Пейсах ....
Показово, що саме дев'ятого травня 2025, Росія оголосила про підписання угоди з п'ятьма африканськими державами - Нігером, Малі, ЦАР, Того і Буркіна-Фасо. У всіх, окрім Того, не приховано діяло російське ПВК «Вагнер». За даними аналітиків, це допомогло хунті захопити владу у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.
Окрім підтримки, у медіа та в ООН, Росія отримує від Африки також низку ресурсів, зокрема, золото.
Водночас упродовж останніх кількох років Франція послідовно зменшує чи повністю виводить свої військові контингенти з африканських країн.
он не болєн не калека
просто заіпало