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Новини
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Ті, хто вважають, що Путін бажає миру, помиляються, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив президента РФ Володимира Путіна в історичному ревізіонізмі та імперіалізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Президент Путін на боці війни, а не на боці миру (...) і ті, хто вважав, що він бажає миру, помиляються", - заявив Макрон.

Президент Франції підтвердив своє "бажання побудувати міцний і тривалий мир" в Україні.

Що стосується слів Путіна, який намагається виправдати своє вторгнення в Україну під приводом боротьби з нацизмом, Макрон назвав це "історичним ревізіонізмом, а також глибокою помилкою".

"Путінізм - це імперіалізм, який процвітає тільки за рахунок територіальної експансії, загрози міжнародно визнаним кордонам і міжнародному безладу", - зазначив він.

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Автор: 

путін володимир (23900) Макрон Емманюель (1473)


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Топ коментарі
+4
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10.05.2025 00:22
+4
....пуйло , щоб ти здох і поскоріше 🤬
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10.05.2025 00:22
+3
Посла , з РФ , вже відкликали ?
Чи може Франція вимагає виключити рашу з Радбезу ООН ...?
Лише абсолютно порожні балачки , які рашистам тільки на руку
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10.05.2025 00:12
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Посла , з РФ , вже відкликали ?
Чи може Франція вимагає виключити рашу з Радбезу ООН ...?
Лише абсолютно порожні балачки , які рашистам тільки на руку
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10.05.2025 00:12 Відповісти
Свят, свят, свят...
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10.05.2025 00:24 Відповісти
Красавица.
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10.05.2025 00:41 Відповісти
Чому лідори Заходу не казали цього раніше? 10- 10½ років тому?
Чи хоча б 8 років тому
Чи хоча б 6 років тому
Чи хоча б 3 роки тому
Чи хоча б 1 рік тому
Чи хоча б на новий рік чи православний Пейсах ....
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10.05.2025 00:12 Відповісти
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10.05.2025 00:22 Відповісти
Франція втратила свій вплив i низку ресурсів, зокрема, золото i уран в Африці через вимушене виведення своїх військ з країн, де до влади прийшли проросійські хунти.

Показово, що саме дев'ятого травня 2025, Росія оголосила про підписання угоди з п'ятьма африканськими державами - Нігером, Малі, ЦАР, Того і Буркіна-Фасо. У всіх, окрім Того, не приховано діяло російське ПВК «Вагнер». За даними аналітиків, це допомогло хунті захопити владу у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.

Окрім підтримки, у медіа та в ООН, Росія отримує від Африки також низку ресурсів, зокрема, золото.
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10.05.2025 00:52 Відповісти
З середніх віків і до середини минулого століття Франція була колоніальної імперією. Вона мала колонії в Африці, Північній Америці, Азії та Океанії. Попри те, що майже всі ці території нині - незалежні держави, Париж має в підпорядкуванні кілька заморських територій і до останнього часу зберігав значний вплив передусім в Африці.

Водночас упродовж останніх кількох років Франція послідовно зменшує чи повністю виводить свої військові контингенти з африканських країн.
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10.05.2025 01:02 Відповісти
Хто би втовкмачив це Трампу... Хоча: а він, як чинний агент впливу кгб під поганялом "Краснов" - хіба цього не знає? Риторичне питання...
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10.05.2025 00:14 Відповісти
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10.05.2025 00:19 Відповісти
....пуйло , щоб ти здох і поскоріше 🤬
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10.05.2025 00:22 Відповісти
почему у ліліпута грусноє іпало
он не болєн не калека
просто заіпало
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10.05.2025 00:32 Відповісти
Желает Мир - желательно ВЕСЬ - як казав Виницковскій-Шапіро на своєму вечері...
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10.05.2025 00:30 Відповісти
Щось ці заяви Макрона не вʼяжуться з "завтра буде тимчасовий мир на триццять днів".
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10.05.2025 00:30 Відповісти
 
 