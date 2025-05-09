Ті, хто вважають, що Путін бажає миру, помиляються, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив президента РФ Володимира Путіна в історичному ревізіонізмі та імперіалізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Президент Путін на боці війни, а не на боці миру (...) і ті, хто вважав, що він бажає миру, помиляються", - заявив Макрон.

Президент Франції підтвердив своє "бажання побудувати міцний і тривалий мир" в Україні.

Що стосується слів Путіна, який намагається виправдати своє вторгнення в Україну під приводом боротьби з нацизмом, Макрон назвав це "історичним ревізіонізмом, а також глибокою помилкою".

"Путінізм - це імперіалізм, який процвітає тільки за рахунок територіальної експансії, загрози міжнародно визнаним кордонам і міжнародному безладу", - зазначив він.

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