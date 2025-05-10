Чета Зеленских и европейские лидеры в Киеве почтили память погибших украинских воинов. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская вместе с европейскими лидерами, которые находятся в Киеве, почтили память павших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
В Киеве с визитом находятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Почтили память воинов, которые отдали свои жизни за нашу свободу, за независимость Украины. Вечная слава и благодарность героям - тем, кого уже нет рядом, но кто навсегда с нами. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину", - написал Зеленский.
Участники церемонии установили лампадки возле народного мемориала национальной памяти и почтили память погибших воинов минутой молчания.
Европейские лидеры прибыли сегодня в Киев для участия во встрече "Коалиции желающих".
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