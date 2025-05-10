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Новости Фото Почтение памяти погибших Встреча коалиции желающих
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Чета Зеленских и европейские лидеры в Киеве почтили память погибших украинских воинов. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская вместе с европейскими лидерами, которые находятся в Киеве, почтили память павших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве с визитом находятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Почтили память воинов, которые отдали свои жизни за нашу свободу, за независимость Украины. Вечная слава и благодарность героям - тем, кого уже нет рядом, но кто навсегда с нами. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину", - написал Зеленский.

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Участники церемонии установили лампадки возле народного мемориала национальной памяти и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Европейские лидеры прибыли сегодня в Киев для участия во встрече "Коалиции желающих".

В Киеве Зеленский и лидеры Европы почтили память погибших воинов
В Киеве Зеленский и лидеры Европы почтили память погибших воинов
В Киеве Зеленский и лидеры Европы почтили память погибших воинов
В Киеве Зеленский и лидеры Европы почтили память погибших воинов
В Киеве Зеленский и лидеры Европы почтили память погибших воинов
В Киеве Зеленский и лидеры Европы почтили память погибших воинов
В Киеве Зеленский и лидеры Европы почтили память погибших воинов

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Киев (25588) Туск Дональд (741) Макрон Эмманюэль (1316) Елена Зеленская (222) Стармер Кир (197) Фридрих Мерц (92)


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А жену точно нужно было с собой брать? Все ж приехавшие без жён
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10.05.2025 11:37 Ответить
А вже встановили, хто iх розстрiляв? Винних покарали?
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10.05.2025 11:38 Ответить
А Єрмаки?
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10.05.2025 11:39 Ответить
Поміняйте заголовок.🤣
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10.05.2025 11:52 Ответить
Як же Європейці без скумбрійов?
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10.05.2025 12:14 Ответить
 
 