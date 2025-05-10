Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня, - Песков

Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Об этом он сказал в комментарии CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер Путина Песков заявил, что "Россия имеет собственную позицию" относительно прекращения огня, но рассмотрит предложение "Коалиции желающих" по поводу 30-дневной тишины.

"У нас есть собственная позиция. Но мы открыты к диалогу. Мы ценим попытки США выступать посредниками... Но в то же время давить на нас бесполезно", - сказал представитель страны-агрессора.

Напомним, ранее Песков заявлял, что "временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине".

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