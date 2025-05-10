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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня, - Песков

Песков о прекращении огня

Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Об этом он сказал в комментарии CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер Путина Песков заявил, что "Россия имеет собственную позицию" относительно прекращения огня, но рассмотрит предложение "Коалиции желающих" по поводу 30-дневной тишины.

"У нас есть собственная позиция. Но мы открыты к диалогу. Мы ценим попытки США выступать посредниками... Но в то же время давить на нас бесполезно", - сказал представитель страны-агрессора.

Напомним, ранее Песков заявлял, что "временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине".

Читайте также: Песков: Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с нюансами

Автор: 

Песков Дмитрий (1898) россия (95740) прекращения огня (195)


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Топ комментарии
+4
Не буде ніякого перемир'я з кацапстаном, не водьте людей в оману і не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
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10.05.2025 20:03
+2
А вот и более трезвый ответ а не от клоуна Димона или прессалкаше Захаровой
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10.05.2025 20:04
+2
Піськов - придворний клоун пукіна. Ответ все-таки КЛОУНА,
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10.05.2025 20:07
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Зрение хренове
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10.05.2025 20:01 Ответить
👓
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10.05.2025 20:01 Ответить
Не буде ніякого перемир'я з кацапстаном, не водьте людей в оману і не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
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10.05.2025 20:03 Ответить
ну, тоді скрепно-укрєпляюшіє санкції

.
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10.05.2025 20:04 Ответить
скоріше розглядай, піськов !
поки колективний Захід твоє очко на жопу не натягнув.

звиняйте за грубість...

.
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10.05.2025 20:03 Ответить
А вот и более трезвый ответ а не от клоуна Димона или прессалкаше Захаровой
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10.05.2025 20:04 Ответить
Піськов - придворний клоун пукіна. Ответ все-таки КЛОУНА,
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10.05.2025 20:07 Ответить
Звідки у свинособак тверезі відповіді?!
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10.05.2025 20:10 Ответить
Шо там думати - гунди про ньюанси
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10.05.2025 20:10 Ответить
У Зе діє заборона на переговори з Пу
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10.05.2025 20:11 Ответить
Exactly. Чому про це жодного слова цими днями???
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10.05.2025 20:16 Ответить
Бо інформ простір тепер зачищений для потвор з пониженою соціальною відповідальністю
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10.05.2025 20:27 Ответить
ідіть вже на ***, розгядувальники козломорді,
зі своїми нюансами і без них, не нявкайте.
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10.05.2025 20:15 Ответить
Кугути, то Владімір Путін і Дмітрій Пєсков.
Чи це ви умисне, що б заплутати майбутій Міжнародний Трибунал?
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10.05.2025 20:16 Ответить
Україна має право [розробити, отримати та] застосувати вже влітку 2025 року ядерну зброю проти будь-якого керівника [та регіону] РФ. Чому:

0. Зверства Росії щодо вбивства мирного населення та право на застосування будь-якої зброї

РФ здійснює масові воєнні злочини, включаючи вбивства, катування, зґвалтування та руйнування цивільної інфраструктури, що призводить до тисяч загиблих серед мирного населення.

Середовище терору: Убивства мирних жителів, як у Бучі, Краматорську, Маріуполі, є частиною стратегії геноциду, що ставить під загрозу саму існуючість української нації. Це найбільш жорстока війна в Європі за останні десятиліття. Враховуючи масштаби звірств, Україна має моральне та юридичне право застосовувати будь-які засоби для захисту, зокрема, ядерну зброю, як крайню міру у відповіді на агресію.

1. Порушення гарантій безпеки за Будапештським меморандумом (1994)

Росія порушила зобов'язання щодо забезпечення територіальної цілісності України.

Україна втратила довіру до міжнародних гарантій безпеки.

2. Самозахист згідно зі Статтею 51 Статуту ООН

Україна має право на оборону від агресії, зокрема за допомогою будь-яких засобів, якщо загрожує її безпеці.

3. Прецедент КНДР

Північна Корея вийшла з ДНЯЗ та розробила ядерну зброю в умовах загрози її національній безпеці.

4. Руйнування механізмів колективної безпеки

Організації, такі як ООН, ОБСЄ, не змогли забезпечити ефективний захист України від агресії.

5. Нерівність у міжнародному праві

П'ять країн мають право на ядерну зброю, тоді як Україна позбулася свого ядерного арсеналу без відповідних гарантій.

6. Юридичні кроки для розробки ядерної зброї:

1. Вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)

Офіційно вийти з ДНЯЗ за статтею X, посилаючись на порушення з боку Росії і загрозу національній безпеці.

2. Розрив угоди з МАГАТЕ

Відкликати ратифікацію основної угоди з МАГАТЕ та Додаткового протоколу, що забезпечує контроль за ядерними матеріалами.

3. Денонсація Будапештського меморандуму (1994)

Офіційно заявити про денонсацію Будапештського меморандуму через порушення з боку Росії.

4. Вихід з інших обмежувальних угод

Якщо необхідно, денонсація інших угод, які обмежують використання ядерних технологій для військових цілей.

Ці кроки надають Україні право на негайне застосування ядерної зброї в умовах актуальної агресії та загрози існуванню.
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10.05.2025 20:17 Ответить
Радіаційне забруднення може блокувати Москву:

1. Цезій-137 (Cs-137)

Джерело: Ядерні вибухи, аварії на АЕС (наприклад, Чорнобиль, Фукусіма).

Фізичний період напіврозпаду: ~30 років.

Небезпека: Випромінює бета- та гамма-випромінювання. Розповсюджується по всьому тілу, накопичується в м'язах. Може спричинити рак при тривалому впливі.

2. Стронцій-90 (Sr-90)

Джерело: Такі ж, як і Cs-137.

Перiод напiврозпаду: ~28 років.

Небезпека: Хімічно подібний до кальцію, вбудовується в кістки та кістковий мозок, може викликати лейкемію та інші захворювання крові.

3. Йод-131 (I-131)

Джерело: Ядерні аварії, медичні застосування.

Перiод напiврозпаду: ~8 днів.

Небезпека: Селективно накопичується в щитоподібній залозі, особливо у дітей, може викликати рак щитоподібної залози.

4. Плутоній-239 (Pu-239)

Джерело: Ядерне паливо, зброя.

Перiод напiврозпаду: ~24 000 років.

Небезпека: Альфа-випромінювач. Дуже токсичний при вдиханні або потраплянні в організм, здатен викликати тяжкі ураження та рак.

5. Кобальт-60 (Co-60)

Джерело: Промислові та медичні джерела випромінювання.

Перiод напiврозпаду: ~5 років.

Небезпека: Потужний гамма-випромінювач, використовується в променевій терапії, може викликати гострий променевий синдром при високих дозах.
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10.05.2025 20:51 Ответить
"Ответ" будет лететь сегодня ночью или завтра?
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10.05.2025 20:18 Ответить
голубина пошта, вітькоф,
вже порхає через "прекрасний океан" - в клюві плешивому
відповідь 22 несе.
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10.05.2025 20:27 Ответить
Замечено давно---но охота напомнить всегда хочется. У письки писькова усы как в поё/ аной лисы!
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10.05.2025 20:33 Ответить
Усатый гандон штопаный колючей проволокой!
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10.05.2025 20:36 Ответить
рибкі гупі не пам'ятають шо вони вчора жерли, а не те шо б говорили.
а тута щє победобесіє - віслюки в ушанках, коти в пілотках.
до серпня 2035 там нема з ким розмовляти,
та і після теж - і так по колу завжди...
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10.05.2025 20:40 Ответить
Звісно, треба не тиснути, а ЇБАШИТИ по козлорилії!
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10.05.2025 20:56 Ответить
Россия рассмотрит предложение, но начнёт боевые действия,
мотивируя тем, что Украина напала первой, а это их ответ.
См. начало финской войны 1939г.
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10.05.2025 21:02 Ответить
"Галя балувана"(прислiв'я)..
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10.05.2025 21:12 Ответить
​​На 4 році демілітарізації і дєнаціфікації України появилися Бандєровскіє орди )))
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10.05.2025 21:18 Ответить
Типа сделает отдолжение, так и будь - посмотрим
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10.05.2025 21:18 Ответить
Как определить что письков брешет? Всегда, когда у него рот открывается
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10.05.2025 21:33 Ответить
 
 