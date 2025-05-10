Росія розгляне пропозицію про 30-денне припинення вогню, - Пєсков
Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.
Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Речник Путіна Пєсков заявив, що "Росія має власну позицію" щодо припинення вогню, але розгляне пропозицію "Коаліції охочих" щодо 30-денної тиші.
"У нас є власна позиція. Та ми відкриті до діалогу. Ми цінуємо спроби США виступати посередниками... Але водночас тиснути на нас - марна справа",- сказав представник країни-агресора.
Нагадаємо, що раніше Пєсков заявляв, що "тимчасове перемир’я має супроводжуватися припиненням поставок озброєнь Україні".
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поки колективний Захід твоє очко на жопу не натягнув.
звиняйте за грубість...
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зі своїми нюансами і без них, не нявкайте.
Чи це ви умисне, що б заплутати майбутій Міжнародний Трибунал?
0. Зверства Росії щодо вбивства мирного населення та право на застосування будь-якої зброї
РФ здійснює масові воєнні злочини, включаючи вбивства, катування, зґвалтування та руйнування цивільної інфраструктури, що призводить до тисяч загиблих серед мирного населення.
Середовище терору: Убивства мирних жителів, як у Бучі, Краматорську, Маріуполі, є частиною стратегії геноциду, що ставить під загрозу саму існуючість української нації. Це найбільш жорстока війна в Європі за останні десятиліття. Враховуючи масштаби звірств, Україна має моральне та юридичне право застосовувати будь-які засоби для захисту, зокрема, ядерну зброю, як крайню міру у відповіді на агресію.
1. Порушення гарантій безпеки за Будапештським меморандумом (1994)
Росія порушила зобов'язання щодо забезпечення територіальної цілісності України.
Україна втратила довіру до міжнародних гарантій безпеки.
2. Самозахист згідно зі Статтею 51 Статуту ООН
Україна має право на оборону від агресії, зокрема за допомогою будь-яких засобів, якщо загрожує її безпеці.
3. Прецедент КНДР
Північна Корея вийшла з ДНЯЗ та розробила ядерну зброю в умовах загрози її національній безпеці.
4. Руйнування механізмів колективної безпеки
Організації, такі як ООН, ОБСЄ, не змогли забезпечити ефективний захист України від агресії.
5. Нерівність у міжнародному праві
П'ять країн мають право на ядерну зброю, тоді як Україна позбулася свого ядерного арсеналу без відповідних гарантій.
6. Юридичні кроки для розробки ядерної зброї:
1. Вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)
Офіційно вийти з ДНЯЗ за статтею X, посилаючись на порушення з боку Росії і загрозу національній безпеці.
2. Розрив угоди з МАГАТЕ
Відкликати ратифікацію основної угоди з МАГАТЕ та Додаткового протоколу, що забезпечує контроль за ядерними матеріалами.
3. Денонсація Будапештського меморандуму (1994)
Офіційно заявити про денонсацію Будапештського меморандуму через порушення з боку Росії.
4. Вихід з інших обмежувальних угод
Якщо необхідно, денонсація інших угод, які обмежують використання ядерних технологій для військових цілей.
Ці кроки надають Україні право на негайне застосування ядерної зброї в умовах актуальної агресії та загрози існуванню.
вже порхає через "прекрасний океан" - в клюві плешивому
відповідь 22 несе.
а тута щє победобесіє - віслюки в ушанках, коти в пілотках.
до серпня 2035 там нема з ким розмовляти,
та і після теж - і так по колу завжди...