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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Росія розгляне пропозицію про 30-денне припинення вогню, - Пєсков

пєсков про припинення вогню

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Путіна Пєсков заявив, що "Росія має власну позицію" щодо припинення вогню, але розгляне пропозицію "Коаліції охочих" щодо 30-денної тиші.

"У нас є власна позиція. Та ми відкриті до діалогу. Ми цінуємо спроби США виступати посередниками... Але водночас тиснути на нас - марна справа",- сказав представник країни-агресора.

Нагадаємо, що раніше Пєсков заявляв, що "тимчасове перемир’я має супроводжуватися припиненням поставок озброєнь Україні".

Читайте також: Пєсков: Росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир’я, але з нюансами

Автор: 

Пєсков Дмитро (1649) росія (65459) припинення вогню (187)


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Топ коментарі
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А вот и более трезвый ответ а не от клоуна Димона или прессалкаше Захаровой
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10.05.2025 20:04
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Зрение хренове
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10.05.2025 20:01 Відповісти
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10.05.2025 20:01 Відповісти
Не буде ніякого перемир'я з кацапстаном, не водьте людей в оману і не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
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10.05.2025 20:03 Відповісти
ну, тоді скрепно-укрєпляюшіє санкції

.
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10.05.2025 20:04 Відповісти
скоріше розглядай, піськов !
поки колективний Захід твоє очко на жопу не натягнув.

звиняйте за грубість...

.
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10.05.2025 20:03 Відповісти
А вот и более трезвый ответ а не от клоуна Димона или прессалкаше Захаровой
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10.05.2025 20:04 Відповісти
Піськов - придворний клоун пукіна. Ответ все-таки КЛОУНА,
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10.05.2025 20:07 Відповісти
Звідки у свинособак тверезі відповіді?!
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10.05.2025 20:10 Відповісти
Шо там думати - гунди про ньюанси
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10.05.2025 20:10 Відповісти
У Зе діє заборона на переговори з Пу
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10.05.2025 20:11 Відповісти
Exactly. Чому про це жодного слова цими днями???
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10.05.2025 20:16 Відповісти
Бо інформ простір тепер зачищений для потвор з пониженою соціальною відповідальністю
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10.05.2025 20:27 Відповісти
ідіть вже на ***, розгядувальники козломорді,
зі своїми нюансами і без них, не нявкайте.
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10.05.2025 20:15 Відповісти
Кугути, то Владімір Путін і Дмітрій Пєсков.
Чи це ви умисне, що б заплутати майбутій Міжнародний Трибунал?
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10.05.2025 20:16 Відповісти
Україна має право [розробити, отримати та] застосувати вже влітку 2025 року ядерну зброю проти будь-якого керівника [та регіону] РФ. Чому:

0. Зверства Росії щодо вбивства мирного населення та право на застосування будь-якої зброї

РФ здійснює масові воєнні злочини, включаючи вбивства, катування, зґвалтування та руйнування цивільної інфраструктури, що призводить до тисяч загиблих серед мирного населення.

Середовище терору: Убивства мирних жителів, як у Бучі, Краматорську, Маріуполі, є частиною стратегії геноциду, що ставить під загрозу саму існуючість української нації. Це найбільш жорстока війна в Європі за останні десятиліття. Враховуючи масштаби звірств, Україна має моральне та юридичне право застосовувати будь-які засоби для захисту, зокрема, ядерну зброю, як крайню міру у відповіді на агресію.

1. Порушення гарантій безпеки за Будапештським меморандумом (1994)

Росія порушила зобов'язання щодо забезпечення територіальної цілісності України.

Україна втратила довіру до міжнародних гарантій безпеки.

2. Самозахист згідно зі Статтею 51 Статуту ООН

Україна має право на оборону від агресії, зокрема за допомогою будь-яких засобів, якщо загрожує її безпеці.

3. Прецедент КНДР

Північна Корея вийшла з ДНЯЗ та розробила ядерну зброю в умовах загрози її національній безпеці.

4. Руйнування механізмів колективної безпеки

Організації, такі як ООН, ОБСЄ, не змогли забезпечити ефективний захист України від агресії.

5. Нерівність у міжнародному праві

П'ять країн мають право на ядерну зброю, тоді як Україна позбулася свого ядерного арсеналу без відповідних гарантій.

6. Юридичні кроки для розробки ядерної зброї:

1. Вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)

Офіційно вийти з ДНЯЗ за статтею X, посилаючись на порушення з боку Росії і загрозу національній безпеці.

2. Розрив угоди з МАГАТЕ

Відкликати ратифікацію основної угоди з МАГАТЕ та Додаткового протоколу, що забезпечує контроль за ядерними матеріалами.

3. Денонсація Будапештського меморандуму (1994)

Офіційно заявити про денонсацію Будапештського меморандуму через порушення з боку Росії.

4. Вихід з інших обмежувальних угод

Якщо необхідно, денонсація інших угод, які обмежують використання ядерних технологій для військових цілей.

Ці кроки надають Україні право на негайне застосування ядерної зброї в умовах актуальної агресії та загрози існуванню.
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10.05.2025 20:17 Відповісти
"Ответ" будет лететь сегодня ночью или завтра?
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10.05.2025 20:18 Відповісти
голубина пошта, вітькоф,
вже порхає через "прекрасний океан" - в клюві плешивому
відповідь 22 несе.
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10.05.2025 20:27 Відповісти
Замечено давно---но охота напомнить всегда хочется. У письки писькова усы как в поё/ аной лисы!
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10.05.2025 20:33 Відповісти
Усатый гандон штопаный колючей проволокой!
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10.05.2025 20:36 Відповісти
рибкі гупі не пам'ятають шо вони вчора жерли, а не те шо б говорили.
а тута щє победобесіє - віслюки в ушанках, коти в пілотках.
до серпня 2035 там нема з ким розмовляти,
та і після теж - і так по колу завжди...
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10.05.2025 20:40 Відповісти
 
 