Росія розгляне пропозицію про 30-денне припинення вогню, - Пєсков

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Путіна Пєсков заявив, що "Росія має власну позицію" щодо припинення вогню, але розгляне пропозицію "Коаліції охочих" щодо 30-денної тиші.

"У нас є власна позиція. Та ми відкриті до діалогу. Ми цінуємо спроби США виступати посередниками... Але водночас тиснути на нас - марна справа",- сказав представник країни-агресора.

Нагадаємо, що раніше Пєсков заявляв, що "тимчасове перемир’я має супроводжуватися припиненням поставок озброєнь Україні".

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