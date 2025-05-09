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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Пєсков: Росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир’я, але з нюансами

пєсков про ідею 30-денного припинення вогню

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я між Україною та РФ, але з "нюансами".

Заяву речника російського диктатора цитує пропагандистське агентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

"РФ одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я з необхідністю врахувати нюанси",- сказав прессекретар Путіна.

Раніше агентство Reuters писало, що США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.

Читайте також: США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім

Автор: 

Пєсков Дмитро (1649) росія (65442) війна в Україні (4226) припинення вогню (181)


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Топ коментарі
+7
Нюанси такі: нас бомбитимуть,а ми " в рамках перемир"я",ну як 8-9 травня....(імхо)
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09.05.2025 23:27
+7
-Не вір, мій сину, цьому підорасу... (С)
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09.05.2025 23:29
+7
У кацапів всі "нюанси" на те, щоб когось обдурити - вони хочуть 30 днів накопичувати сили, а щоб Україні всю допомогу на 30 днів заморозили.
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09.05.2025 23:32
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Самі собі вже на яйця наступили))
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09.05.2025 23:26 Відповісти
Демілітаризована зона по Дністру, чи лише по Бугу? Так мокша?
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09.05.2025 23:39 Відповісти
По Волзі, так норм?
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10.05.2025 00:44 Відповісти
Нюанси такі: нас бомбитимуть,а ми " в рамках перемир"я",ну як 8-9 травня....(імхо)
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09.05.2025 23:27 Відповісти
Нюанс, думаю, в том, что стрелять должна перестать только Украина
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09.05.2025 23:28 Відповісти
-Не вір, мій сину, цьому підорасу... (С)
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09.05.2025 23:29 Відповісти
За канхветку не згадаємо, Шана Шанувальникам Леся
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10.05.2025 00:47 Відповісти
Але є нюанси ))) Як у тому анекдоті.
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09.05.2025 23:31 Відповісти
У кацапів всі "нюанси" на те, щоб когось обдурити - вони хочуть 30 днів накопичувати сили, а щоб Україні всю допомогу на 30 днів заморозили.
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09.05.2025 23:32 Відповісти
А шо нам заважає укріплюватись та накопичувати
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09.05.2025 23:54 Відповісти
Укладання асфальту.
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09.05.2025 23:58 Відповісти
Ти читати не вмієш? Кацапи вимогою перемир'я виставляють обрубання будь-яких поставок Україні у той час як для РФії жодних обмеженнь по поставкам з тих же Ірану і КНДР.
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10.05.2025 00:54 Відповісти
У нас в Сумской области за время "перемирия" не летали только шахеды... Но по официальной версии рф - они придерживаются "перемирия" и не стреляют.
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09.05.2025 23:33 Відповісти
Топ фотка, хто підбирав тому респект.
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09.05.2025 23:37 Відповісти
у нього весь час таке обличчя. Тому і вдалось стати незмінним речником путіна, бо іншого такого знайти вже багато років не можуть.
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09.05.2025 23:54 Відповісти
Так може ці 30 днів нам і потрібні, як Мінськ-1. Обдурити кацапів і нагромадити сили. Тоді нібито вийшло, можна ще й за такою самою схемою.
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09.05.2025 23:39 Відповісти
Нагромаджувати сили потрібно нам і нашим союзникам, які нині входять в т.зв. "коаліцію охочих". І потім всім скопом визволяти визволяти окуповану частину України від касапів.
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10.05.2025 00:01 Відповісти
По перше, касапи звично брешуть, одноосібні мораторії видають за перемир'я. Так що для початку потрібно їх примусити вживати точні терміни, вже не кажучи про розвязану ними війну, яку вони брехливо називають "сво"; щоб окуповані ними території України вони також називали окупованими, тощо.
Але ж навіть для одноденого перемир'я потрібен надійний посередник, гарант, під чиїм наглядом будуть підписуватись відповідні угоди, протоколи, тощо. Згадаймо, як укладались перемир'я 2014/15-го рокі, які називались "Мінську угоди": там посередниками були Меркель і Олланд. Але нині для посередника висуваються ще більші вимоги по впливовості; і я боюсь, що навіть Трамп таким посередником вже не стане...

Так що перемир'ям - і не світить. Війна ще довго буде... Мораторії, одноосібні - можливо, ще будуть.
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09.05.2025 23:58 Відповісти
Американський генерал Джордж Сміт Паттон у 1945 казав про москалоту: «Труднощі з розумінням росіян полягають у тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, тому вони мислять по-іншому. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, та маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене нема особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх повного знищення. На додаток до інших їх азіатських властивостей характеру, росіяни не поважають людське життя - вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки».
Тож, поки москальські виродки не почнуть отримувати по їхньому хлєбалу, як це було в 2022 р., ні про який мир чи перемир"я не буде й мови. Але, враховуючи зрадників-саботажників з ОПи, у яких зараз абсолютна влада, сподіватися на посилення наших позицій не варто. Навпаки, все робиться таким чином, щоб Україна послаблювалась по всім показникам, від зовнішньополітичних, де суцільні провали, до внутрішньополітичних, де узурпація влади, знищення демократичних засад, нехтування Конституцією та демонстративне безкарне мародерство.
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09.05.2025 23:59 Відповісти
На эти 30 дней запад должен прекратить всю помощь, вот и весь нюанс
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09.05.2025 23:59 Відповісти
Херр, Вам а не припинення допомоги, на щастя від Вас нічого не вирішується
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10.05.2025 00:50 Відповісти
Нюанси-це пішла ти нах...смердюча тварюка.
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10.05.2025 00:04 Відповісти
Ой, не можу! Просто мій улюблений анекдот про нюанс!!! Версія для Цензора

- Куме, а що то є - "нюанс"?
- Ну, то такоє... Ось уяви собі, куме, що ти мусиш лизати дупу твоєму шефу. У тебе язик в дупі, і у нього теж язик в дупі, але є нюанс!..
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10.05.2025 00:23 Відповісти
Пісюн.
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10.05.2025 00:32 Відповісти
Плешивый ******** еще не понял, что не в его ситуации квакать про нюансы. Что ж , ему доведут через сраку.
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10.05.2025 00:44 Відповісти
 
 