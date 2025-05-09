Пєсков: Росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир’я, але з нюансами
Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я між Україною та РФ, але з "нюансами".
Заяву речника російського диктатора цитує пропагандистське агентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.
"РФ одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я з необхідністю врахувати нюанси",- сказав прессекретар Путіна.
Раніше агентство Reuters писало, що США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.
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+7 Сум
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Але ж навіть для одноденого перемир'я потрібен надійний посередник, гарант, під чиїм наглядом будуть підписуватись відповідні угоди, протоколи, тощо. Згадаймо, як укладались перемир'я 2014/15-го рокі, які називались "Мінську угоди": там посередниками були Меркель і Олланд. Але нині для посередника висуваються ще більші вимоги по впливовості; і я боюсь, що навіть Трамп таким посередником вже не стане...
Так що перемир'ям - і не світить. Війна ще довго буде... Мораторії, одноосібні - можливо, ще будуть.
Тож, поки москальські виродки не почнуть отримувати по їхньому хлєбалу, як це було в 2022 р., ні про який мир чи перемир"я не буде й мови. Але, враховуючи зрадників-саботажників з ОПи, у яких зараз абсолютна влада, сподіватися на посилення наших позицій не варто. Навпаки, все робиться таким чином, щоб Україна послаблювалась по всім показникам, від зовнішньополітичних, де суцільні провали, до внутрішньополітичних, де узурпація влади, знищення демократичних засад, нехтування Конституцією та демонстративне безкарне мародерство.
- Куме, а що то є - "нюанс"?
- Ну, то такоє... Ось уяви собі, куме, що ти мусиш лизати дупу твоєму шефу. У тебе язик в дупі, і у нього теж язик в дупі, але є нюанс!..