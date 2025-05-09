Пєсков: Росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир’я, але з нюансами

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я між Україною та РФ, але з "нюансами".

Заяву речника російського диктатора цитує пропагандистське агентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

"РФ одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я з необхідністю врахувати нюанси",- сказав прессекретар Путіна.

Раніше агентство Reuters писало, що США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.

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