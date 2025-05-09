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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Песков: Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с нюансами

Песков об идее 30-дневного прекращения огня

Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сразу поддержала идею 30-дневного перемирия между Украиной и РФ, но с "нюансами".

Заявление спикера российского диктатора цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы", - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее агентство Reuters писало, что США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ожидают новые санкции.

Читайте также: США надеются, что Украина и РФ согласятся на 30-дневное прекращение огня, - Белый дом

Автор: 

Песков Дмитрий (1896) россия (95725) война в Украине (4192) прекращения огня (183)


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Топ комментарии
+8
-Не вір, мій сину, цьому підорасу... (С)
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09.05.2025 23:29
+8
У кацапів всі "нюанси" на те, щоб когось обдурити - вони хочуть 30 днів накопичувати сили, а щоб Україні всю допомогу на 30 днів заморозили.
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09.05.2025 23:32
+7
Нюанси такі: нас бомбитимуть,а ми " в рамках перемир"я",ну як 8-9 травня....(імхо)
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09.05.2025 23:27
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Самі собі вже на яйця наступили))
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09.05.2025 23:26 Ответить
Демілітаризована зона по Дністру, чи лише по Бугу? Так мокша?
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09.05.2025 23:39 Ответить
По Волзі, так норм?
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10.05.2025 00:44 Ответить
Нюанси такі: нас бомбитимуть,а ми " в рамках перемир"я",ну як 8-9 травня....(імхо)
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09.05.2025 23:27 Ответить
Нюанс, думаю, в том, что стрелять должна перестать только Украина
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09.05.2025 23:28 Ответить
-Не вір, мій сину, цьому підорасу... (С)
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09.05.2025 23:29 Ответить
За канхветку не згадаємо, Шана Шанувальникам Леся
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10.05.2025 00:47 Ответить
Але є нюанси ))) Як у тому анекдоті.
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09.05.2025 23:31 Ответить
У кацапів всі "нюанси" на те, щоб когось обдурити - вони хочуть 30 днів накопичувати сили, а щоб Україні всю допомогу на 30 днів заморозили.
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09.05.2025 23:32 Ответить
А шо нам заважає укріплюватись та накопичувати
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09.05.2025 23:54 Ответить
Укладання асфальту.
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09.05.2025 23:58 Ответить
Ти читати не вмієш? Кацапи вимогою перемир'я виставляють обрубання будь-яких поставок Україні у той час як для РФії жодних обмеженнь по поставкам з тих же Ірану і КНДР.
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10.05.2025 00:54 Ответить
У нас в Сумской области за время "перемирия" не летали только шахеды... Но по официальной версии рф - они придерживаются "перемирия" и не стреляют.
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09.05.2025 23:33 Ответить
Топ фотка, хто підбирав тому респект.
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09.05.2025 23:37 Ответить
у нього весь час таке обличчя. Тому і вдалось стати незмінним речником путіна, бо іншого такого знайти вже багато років не можуть.
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09.05.2025 23:54 Ответить
Так може ці 30 днів нам і потрібні, як Мінськ-1. Обдурити кацапів і нагромадити сили. Тоді нібито вийшло, можна ще й за такою самою схемою.
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09.05.2025 23:39 Ответить
Нагромаджувати сили потрібно нам і нашим союзникам, які нині входять в т.зв. "коаліцію охочих". І потім всім скопом визволяти визволяти окуповану частину України від касапів.
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10.05.2025 00:01 Ответить
По перше, касапи звично брешуть, одноосібні мораторії видають за перемир'я. Так що для початку потрібно їх примусити вживати точні терміни, вже не кажучи про розвязану ними війну, яку вони брехливо називають "сво"; щоб окуповані ними території України вони також називали окупованими, тощо.
Але ж навіть для одноденого перемир'я потрібен надійний посередник, гарант, під чиїм наглядом будуть підписуватись відповідні угоди, протоколи, тощо. Згадаймо, як укладались перемир'я 2014/15-го рокі, які називались "Мінську угоди": там посередниками були Меркель і Олланд. Але нині для посередника висуваються ще більші вимоги по впливовості; і я боюсь, що навіть Трамп таким посередником вже не стане...

Так що перемир'ям - і не світить. Війна ще довго буде... Мораторії, одноосібні - можливо, ще будуть.
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09.05.2025 23:58 Ответить
Американський генерал Джордж Сміт Паттон у 1945 казав про москалоту: «Труднощі з розумінням росіян полягають у тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, тому вони мислять по-іншому. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, та маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене нема особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх повного знищення. На додаток до інших їх азіатських властивостей характеру, росіяни не поважають людське життя - вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки».
Тож, поки москальські виродки не почнуть отримувати по їхньому хлєбалу, як це було в 2022 р., ні про який мир чи перемир"я не буде й мови. Але, враховуючи зрадників-саботажників з ОПи, у яких зараз абсолютна влада, сподіватися на посилення наших позицій не варто. Навпаки, все робиться таким чином, щоб Україна послаблювалась по всім показникам, від зовнішньополітичних, де суцільні провали, до внутрішньополітичних, де узурпація влади, знищення демократичних засад, нехтування Конституцією та демонстративне безкарне мародерство.
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09.05.2025 23:59 Ответить
На эти 30 дней запад должен прекратить всю помощь, вот и весь нюанс
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09.05.2025 23:59 Ответить
Херр, Вам а не припинення допомоги, на щастя від Вас нічого не вирішується
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10.05.2025 00:50 Ответить
Нюанси-це пішла ти нах...смердюча тварюка.
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10.05.2025 00:04 Ответить
Ой, не можу! Просто мій улюблений анекдот про нюанс!!! Версія для Цензора

- Куме, а що то є - "нюанс"?
- Ну, то такоє... Ось уяви собі, куме, що ти мусиш лизати дупу твоєму шефу. У тебе язик в дупі, і у нього теж язик в дупі, але є нюанс!..
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10.05.2025 00:23 Ответить
Пісюн.
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10.05.2025 00:32 Ответить
Плешивый ******** еще не понял, что не в его ситуации квакать про нюансы. Что ж , ему доведут через сраку.
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10.05.2025 00:44 Ответить
 
 