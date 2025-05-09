Песков: Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с нюансами
Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сразу поддержала идею 30-дневного перемирия между Украиной и РФ, но с "нюансами".
Заявление спикера российского диктатора цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
"РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы", - сказал пресс-секретарь Путина.
Ранее агентство Reuters писало, что США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ожидают новые санкции.
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Але ж навіть для одноденого перемир'я потрібен надійний посередник, гарант, під чиїм наглядом будуть підписуватись відповідні угоди, протоколи, тощо. Згадаймо, як укладались перемир'я 2014/15-го рокі, які називались "Мінську угоди": там посередниками були Меркель і Олланд. Але нині для посередника висуваються ще більші вимоги по впливовості; і я боюсь, що навіть Трамп таким посередником вже не стане...
Так що перемир'ям - і не світить. Війна ще довго буде... Мораторії, одноосібні - можливо, ще будуть.
Тож, поки москальські виродки не почнуть отримувати по їхньому хлєбалу, як це було в 2022 р., ні про який мир чи перемир"я не буде й мови. Але, враховуючи зрадників-саботажників з ОПи, у яких зараз абсолютна влада, сподіватися на посилення наших позицій не варто. Навпаки, все робиться таким чином, щоб Україна послаблювалась по всім показникам, від зовнішньополітичних, де суцільні провали, до внутрішньополітичних, де узурпація влади, знищення демократичних засад, нехтування Конституцією та демонстративне безкарне мародерство.
- Куме, а що то є - "нюанс"?
- Ну, то такоє... Ось уяви собі, куме, що ти мусиш лизати дупу твоєму шефу. У тебе язик в дупі, і у нього теж язик в дупі, але є нюанс!..