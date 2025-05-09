Песков: Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с нюансами

Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сразу поддержала идею 30-дневного перемирия между Украиной и РФ, но с "нюансами".

Заявление спикера российского диктатора цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы", - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее агентство Reuters писало, что США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ожидают новые санкции.

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