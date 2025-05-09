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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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США и Европа готовят предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, РФ в случае отказа ждут новые санкции, - Reuters

США и ЕС завершают работу над предложением о прекращении огня в Украине

США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ждут новые санкции.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, США и их европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине.

"Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения", - сказал источник.

Собеседник Reuters рассказал, что сейчас еще продолжаются дискуссии относительно того, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить России короткое время для реагирования, хотя если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС.

"В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или на отдельные части, что все еще обсуждается", - добавил источник.

Читайте также: Надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, - Мерц

Автор: 

Европа (1874) россия (95725) США (26889) прекращения огня (183)


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Топ комментарии
+11
Господи, да які санкції? Давайте Тамагавки! От тоді кацапи рєпу почнуть чухати.
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09.05.2025 20:27
+7
Можу зекономити їм час і зусилля - посилає вас раша ... з вашими пропозиціями !
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09.05.2025 20:29
+6
Кацапи почнуть групуватись для удару. А Зельоні пиляти бюджет на побудові укріплень в паперових звітах.
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09.05.2025 20:30
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що дадуть цих 30 днів і кому? 🧐
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09.05.2025 20:26 Ответить
Нам заборонять, а кацапи будуть *******.
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09.05.2025 20:30 Ответить
Це не альтернативою перемоги.Це возня нездатних.Це як цукрозаменнік. Начебто і солодко,а задаволення немае.
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09.05.2025 20:49 Ответить
Украине. Россия понимает, что ВСУ перегруппируется, сделает регонсценировку и поднакопит технику с живой силой. Поэтому русские на это не пойдут.
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09.05.2025 21:14 Ответить
Дадуть змогу кацапам накопичити зброї, ракет, солдатів для прориву фронту наприклад.
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09.05.2025 21:27 Ответить
Господи, да які санкції? Давайте Тамагавки! От тоді кацапи рєпу почнуть чухати.
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09.05.2025 20:27 Ответить
Стаття неповна. Союзнички ще вимагають одностороннє перемир'я від України, як один з варіантів. А більше ви ***** не хочете?!
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09.05.2025 20:29 Ответить
*⚡️США та Європа фіналізують пропозицію 30-денного припинення вогню між Україною та росією*, - Reuters із посиланням на дипломатичне джерело.

"_Що може статися в найближчі години і дні, так це оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або на окремих ділянках, що все ще обговорюється_", - сказав співрозмовник.

Якщо москва відкине пропозицію, їй загрожують нові санкції. Союзники також розглядають варіант одностороннього оголошення режиму тиші або короткий дедлайн для відповіді.
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09.05.2025 20:33 Ответить
Можу зекономити їм час і зусилля - посилає вас раша ... з вашими пропозиціями !
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09.05.2025 20:29 Ответить
Які санкціїї - Захід - грубо - 1 млд нас - 7 млд з якими рашка має певні торгові відносини
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09.05.2025 20:30 Ответить
Кацапи почнуть групуватись для удару. А Зельоні пиляти бюджет на побудові укріплень в паперових звітах.
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09.05.2025 20:30 Ответить
вони і зараз пиляють
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09.05.2025 20:30 Ответить
сейчас - это мародерят. обычно принято за такое стрелять без суда и следствия. а в "мирное" время - да.
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09.05.2025 21:28 Ответить
Будуть пиляти ще більше.
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09.05.2025 21:28 Ответить
А ти й далі будеш по клаві стукати все стабільно
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09.05.2025 20:33 Ответить
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09.05.2025 20:30 Ответить
Мы это "перемирие", уже который день видим в Сумской области... Нет разве что шахедов.
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09.05.2025 20:37 Ответить
Питання не в тому чи дотримуватиметься паРаша перкмир'я, питання в тому, наскільки "потужними" будуть санкції.
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09.05.2025 20:43 Ответить
🤣
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09.05.2025 20:43 Ответить
Шановні пани та товарізчі із США, пам'ятайте що прохрюкала поросяпесоконяка куряча "лаврошадь": "Обєzчать жєнітся, не zначіт жєнітся"!!! У цьому речены весь пинкдогстан! Сьогоднішній день, ще один яскравий показ ...
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09.05.2025 21:12 Ответить
поки США і Європа жують соплі, рашка з корейцями і іранцями обмінюються зброєю і мясом
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09.05.2025 21:33 Ответить
Пропонують рашистам місяць, щоб ті у спокої і при гарній погоді поновили сили, підвезли **********, поповнили особовий склад, закріпились-закопались, де вважають за потрібне. Зашибісь нас підтримують союзнички. Пригадалось, як наступ в 23-му наші (чи наші?) піарили і тягнули час два місяці після відкритого (на ТБ) оголошення персонально Зеленським готовності ЗСУ до наступу. Результат знають всі - дали кацапам можливість по сухому (до початку квітня і об'явленої Зеленським готовності погода була мрак - в поле не заїдеш не зайдеш, особливо на глинистих грунтах і солончаках) замінувати кожен кущ трави і побудувати оборону на свій смак і розсуд. Тепер нам пропонують повторити жест доброї волі і схоже знову ініціатива Зеленського, адже це він висунув хутлєру зустрічну пропозицію 30-ть діб замість 3-х.
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09.05.2025 21:42 Ответить
А рф планує ******* по нам масованою ракетною атакою! На ваші плани ***** *****.
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09.05.2025 22:16 Ответить
 
 