США и Европа готовят предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, РФ в случае отказа ждут новые санкции, - Reuters

США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ждут новые санкции.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, США и их европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине.

"Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения", - сказал источник.

Собеседник Reuters рассказал, что сейчас еще продолжаются дискуссии относительно того, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить России короткое время для реагирования, хотя если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС.

"В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или на отдельные части, что все еще обсуждается", - добавил источник.

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