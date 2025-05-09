США і Європа готують пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні, РФ у разі відмови чекають нові санкції, - Reuters
США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на неназване французьке дипломатичне джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.
"Ми ще не повністю завершили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення", - сказало джерело.
Співрозмовник Reuters розповів, що наразі ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, хоча якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС.
"У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється",- додало джерело.
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"_Що може статися в найближчі години і дні, так це оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або на окремих ділянках, що все ще обговорюється_", - сказав співрозмовник.
Якщо москва відкине пропозицію, їй загрожують нові санкції. Союзники також розглядають варіант одностороннього оголошення режиму тиші або короткий дедлайн для відповіді.