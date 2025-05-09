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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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США і Європа готують пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні, РФ у разі відмови чекають нові санкції, - Reuters

США та ЄС завершують роботу над пропозицією завершення вогню в Україні

США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на неназване французьке дипломатичне джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.

"Ми ще не повністю завершили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення", - сказало джерело.

Співрозмовник Reuters розповів, що наразі ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, хоча якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС.

"У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється",- додало джерело.

Читайте також: Маю надію, що цими вихідними буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, - Мерц

Автор: 

Європа (1835) росія (65442) США (23105) припинення вогню (181)


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Топ коментарі
+9
Господи, да які санкції? Давайте Тамагавки! От тоді кацапи рєпу почнуть чухати.
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09.05.2025 20:27
+6
Можу зекономити їм час і зусилля - посилає вас раша ... з вашими пропозиціями !
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09.05.2025 20:29
+5
Кацапи почнуть групуватись для удару. А Зельоні пиляти бюджет на побудові укріплень в паперових звітах.
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09.05.2025 20:30
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що дадуть цих 30 днів і кому? 🧐
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09.05.2025 20:26 Відповісти
Нам заборонять, а кацапи будуть *******.
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09.05.2025 20:30 Відповісти
Це не альтернативою перемоги.Це возня нездатних.Це як цукрозаменнік. Начебто і солодко,а задаволення немае.
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09.05.2025 20:49 Відповісти
Украине. Россия понимает, что ВСУ перегруппируется, сделает регонсценировку и поднакопит технику с живой силой. Поэтому русские на это не пойдут.
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09.05.2025 21:14 Відповісти
Дадуть змогу кацапам накопичити зброї, ракет, солдатів для прориву фронту наприклад.
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09.05.2025 21:27 Відповісти
Господи, да які санкції? Давайте Тамагавки! От тоді кацапи рєпу почнуть чухати.
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09.05.2025 20:27 Відповісти
Стаття неповна. Союзнички ще вимагають одностороннє перемир'я від України, як один з варіантів. А більше ви ***** не хочете?!
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09.05.2025 20:29 Відповісти
*⚡️США та Європа фіналізують пропозицію 30-денного припинення вогню між Україною та росією*, - Reuters із посиланням на дипломатичне джерело.

"_Що може статися в найближчі години і дні, так це оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або на окремих ділянках, що все ще обговорюється_", - сказав співрозмовник.

Якщо москва відкине пропозицію, їй загрожують нові санкції. Союзники також розглядають варіант одностороннього оголошення режиму тиші або короткий дедлайн для відповіді.
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09.05.2025 20:33 Відповісти
Можу зекономити їм час і зусилля - посилає вас раша ... з вашими пропозиціями !
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09.05.2025 20:29 Відповісти
Які санкціїї - Захід - грубо - 1 млд нас - 7 млд з якими рашка має певні торгові відносини
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09.05.2025 20:30 Відповісти
Кацапи почнуть групуватись для удару. А Зельоні пиляти бюджет на побудові укріплень в паперових звітах.
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09.05.2025 20:30 Відповісти
вони і зараз пиляють
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09.05.2025 20:30 Відповісти
сейчас - это мародерят. обычно принято за такое стрелять без суда и следствия. а в "мирное" время - да.
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09.05.2025 21:28 Відповісти
Будуть пиляти ще більше.
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09.05.2025 21:28 Відповісти
А ти й далі будеш по клаві стукати все стабільно
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09.05.2025 20:33 Відповісти
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09.05.2025 20:30 Відповісти
Мы это "перемирие", уже который день видим в Сумской области... Нет разве что шахедов.
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09.05.2025 20:37 Відповісти
Питання не в тому чи дотримуватиметься паРаша перкмир'я, питання в тому, наскільки "потужними" будуть санкції.
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09.05.2025 20:43 Відповісти
🤣
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09.05.2025 20:43 Відповісти
Шановні пани та товарізчі із США, пам'ятайте що прохрюкала поросяпесоконяка куряча "лаврошадь": "Обєzчать жєнітся, не zначіт жєнітся"!!! У цьому речены весь пинкдогстан! Сьогоднішній день, ще один яскравий показ ...
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09.05.2025 21:12 Відповісти
поки США і Європа жують соплі, рашка з корейцями і іранцями обмінюються зброєю і мясом
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09.05.2025 21:33 Відповісти
Пропонують рашистам місяць, щоб ті у спокої і при гарній погоді поновили сили, підвезли **********, поповнили особовий склад, закріпились-закопались, де вважають за потрібне. Зашибісь нас підтримують союзнички. Пригадалось, як наступ в 23-му наші (чи наші?) піарили і тягнули час два місяці після відкритого (на ТБ) оголошення персонально Зеленським готовності ЗСУ до наступу. Результат знають всі - дали кацапам можливість по сухому (до початку квітня і об'явленої Зеленським готовності погода була мрак - в поле не заїдеш не зайдеш, особливо на глинистих грунтах і солончаках) замінувати кожен кущ трави і побудувати оборону на свій смак і розсуд. Тепер нам пропонують повторити жест доброї волі і схоже знову ініціатива Зеленського, адже це він висунув хутлєру зустрічну пропозицію 30-ть діб замість 3-х.
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09.05.2025 21:42 Відповісти
 
 