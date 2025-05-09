США надеются, что Украина и РФ согласятся на 30-дневное прекращение огня, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора 8 мая обсуждали предложение о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
Она прокомментировала вчерашний разговор Зеленского и Трампа.
"Это был хороший звонок, и они также говорили, конечно, о прекращении огня, которое предложил президент Трамп. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. И мы надеемся, что обе страны согласятся на это", - добавила она.
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+4 Алекс Скела
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Тебе невдовзі копатимуть ногами усі, кому не ліньки, то ж починай шось думати!
Якби Україна так звільняла свої території, при цьому літали б літаки, чоловіки будь-якого віку могли відпочити в Єгипті або Таїланді, а їй запропонували перемир'я?
Як там кажуть в народі: для тебе нема нічого неможливого, якщо ти ********.
Отак і з тим Трампом. Вони з Лідором як брати близнюки, обидва триндять якусь відверту маячню.
"Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна i продлится часы"
титани ! не просто держава, а наддержава усіх часів !