США надеются, что Украина и РФ согласятся на 30-дневное прекращение огня, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора 8 мая обсуждали предложение о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Она прокомментировала вчерашний разговор Зеленского и Трампа.

"Это был хороший звонок, и они также говорили, конечно, о прекращении огня, которое предложил президент Трамп. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. И мы надеемся, что обе страны согласятся на это", - добавила она.

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