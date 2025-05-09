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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
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США надеются, что Украина и РФ согласятся на 30-дневное прекращение огня, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора 8 мая обсуждали предложение о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Она прокомментировала вчерашний разговор Зеленского и Трампа.

"Это был хороший звонок, и они также говорили, конечно, о прекращении огня, которое предложил президент Трамп. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. И мы надеемся, что обе страны согласятся на это", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Европа готовят предложение 30-дневного прекращения огня в Украине, РФ в случае отказа ждут новые санкции, - Reuters

Автор: 

США (26889) Трамп Дональд (5414) война в Украине (4192) прекращения огня (183) Ливитт Кэролайн (20)


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Топ комментарии
+4
Трумпе!
Тебе невдовзі копатимуть ногами усі, кому не ліньки, то ж починай шось думати!
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09.05.2025 21:15
+4
Вони дурні чи *** нуті?Три доби не було,ато цілий місяць.
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09.05.2025 21:16
+3
Та ти доня сподівався закінчити війну за 24 години. І шо?!
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09.05.2025 21:18
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Трумпе!
Тебе невдовзі копатимуть ногами усі, кому не ліньки, то ж починай шось думати!
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09.05.2025 21:15 Ответить
Чим? 🤔 Там чуб не лише зовні - він давно вріс у середину, у черепок.
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09.05.2025 21:48 Ответить
Росія у квітні просувалася лише на 6 км² на день, - британська розвідка. Джерело: https://censor.net/ua/n3551380

Якби Україна так звільняла свої території, при цьому літали б літаки, чоловіки будь-якого віку могли відпочити в Єгипті або Таїланді, а їй запропонували перемир'я?
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09.05.2025 21:15 Ответить
Вони дурні чи *** нуті?Три доби не було,ато цілий місяць.
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09.05.2025 21:16 Ответить
Принуждение к миру - принуждение к капитуляции Украины (и Зеля в этой теме радостно подтанцовывает) Вместо того, чтобы завалить Украину современным оружием и дать возможность выпиз@ячить кацапов за поребрик.
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09.05.2025 21:18 Ответить
Та ти доня сподівався закінчити війну за 24 години. І шо?!
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09.05.2025 21:18 Ответить
Він казав що пожартува, і взагалі не уточнював з якого дня починати відлік.
Як там кажуть в народі: для тебе нема нічого неможливого, якщо ти ********.
Отак і з тим Трампом. Вони з Лідором як брати близнюки, обидва триндять якусь відверту маячню.
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09.05.2025 21:25 Ответить
Точно.
"Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна i продлится часы"
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09.05.2025 21:35 Ответить
О, секта найвеличнішого лідора ********** підтянулась, згадали потужного незламовича в негативному руслі.
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09.05.2025 21:44 Ответить
То спитай путлєра а не сподівайся! - шо за тактика страуса - ти ж хочеш повернути велич США? - чи то було вчора?
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09.05.2025 21:20 Ответить
Чи це дебільний переклад чи як? Україна це запропонувала то як не погодиться, питання в іншому, що раша непогодилася і він це знає.
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09.05.2025 21:21 Ответить
это дипломатия, которой у нас нет (и никогда не будет) с сексологинями, инвалидами военными, торговцами сигаретами, поварихами и другими "важными" людьми в миде, которые занимаются своими делами (впрочем, как и другие "избранные" "государственники") ну,+ экономика и военная сила. на ровном месте с ничего получили согласие (одной из сторон) на высокое предложение талантливого дипломата и переговорщика (какой плюс к карме и лояльности избирателей, ну и видно что не зря сидит - работа кипит, результат что так что эдак - для американцев одинаковый, так зачем платить больше?).
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09.05.2025 21:37 Ответить
Ну, справді, як розробляти українські копалини, коли може ракета прилетіть?!
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09.05.2025 21:21 Ответить
Ше один дурень думкою багатіє 🤣🤣🤣
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09.05.2025 21:24 Ответить
США вже прямо будуть послані хло нах. Може після цього вони не будуть і далі прикидатися дурниками
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09.05.2025 21:24 Ответить
Це не стільки США прикидається, як магашисти на чолі з трапом. І надалі будуть дурниками. Чи, скоріше - МММщиками. Бо так їм треба, на більше вони не здатні.
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09.05.2025 21:27 Ответить
3,14здіти не мішки таскати. цей американський лідор вже дістав своєю нікчемністю та лизодубством )(уйла.
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09.05.2025 21:29 Ответить
Вчора ця мерзота казала що триденне перейде у 30-и денне і хто порушить буде бо-бо. Ми чемно по кремлю НЕ цілили, а сьогодні приблудне каже,що план тільки готує. Розвів нас як дітей. Щоб ти здохло,руда потворо!
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09.05.2025 21:32 Ответить
"США сподіваються що війна закінчиться сама собою"

титани ! не просто держава, а наддержава усіх часів !
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09.05.2025 21:34 Ответить
Я так скажу, коли США покладуть на лопатки КНР, але про таке навіть голівуд фільми не знімає)
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09.05.2025 21:45 Ответить
Ну судя по тому, что Трамп на планирует встречи с ******, то ни про какое "перемирие" не договорились. Его в очередной раз вежливо послали)
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09.05.2025 22:06 Ответить
 
 