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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів
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США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп та лідер України Володимир Зеленський під час телефонної розмови 8 травня обговорювали пропозицію про 30-денне припинення вогню між Україною та Росією.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Вона прокоментувала вчорашню розмову Зеленського та Трампа

"Це був гарний дзвінок, і вони також говорили, звичайно, про припинення вогню, яке запропонував президент Трамп. Про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, Європа підтримує. І ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", - додала вона. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США і Європа готують пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні, РФ у разі відмови чекають нові санкції, - Reuters

Автор: 

США (23105) Трамп Дональд (5846) війна в Україні (4226) припинення вогню (181) Левітт Керолайн (20)


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Топ коментарі
+4
Трумпе!
Тебе невдовзі копатимуть ногами усі, кому не ліньки, то ж починай шось думати!
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09.05.2025 21:15
+4
Вони дурні чи *** нуті?Три доби не було,ато цілий місяць.
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09.05.2025 21:16
+3
Та ти доня сподівався закінчити війну за 24 години. І шо?!
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09.05.2025 21:18
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Трумпе!
Тебе невдовзі копатимуть ногами усі, кому не ліньки, то ж починай шось думати!
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09.05.2025 21:15 Відповісти
Чим? 🤔 Там чуб не лише зовні - він давно вріс у середину, у черепок.
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09.05.2025 21:48 Відповісти
Росія у квітні просувалася лише на 6 км² на день, - британська розвідка. Джерело: https://censor.net/ua/n3551380

Якби Україна так звільняла свої території, при цьому літали б літаки, чоловіки будь-якого віку могли відпочити в Єгипті або Таїланді, а їй запропонували перемир'я?
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09.05.2025 21:15 Відповісти
Вони дурні чи *** нуті?Три доби не було,ато цілий місяць.
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09.05.2025 21:16 Відповісти
Принуждение к миру - принуждение к капитуляции Украины (и Зеля в этой теме радостно подтанцовывает) Вместо того, чтобы завалить Украину современным оружием и дать возможность выпиз@ячить кацапов за поребрик.
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09.05.2025 21:18 Відповісти
Та ти доня сподівався закінчити війну за 24 години. І шо?!
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09.05.2025 21:18 Відповісти
Він казав що пожартува, і взагалі не уточнював з якого дня починати відлік.
Як там кажуть в народі: для тебе нема нічого неможливого, якщо ти ********.
Отак і з тим Трампом. Вони з Лідором як брати близнюки, обидва триндять якусь відверту маячню.
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09.05.2025 21:25 Відповісти
Точно.
"Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна i продлится часы"
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09.05.2025 21:35 Відповісти
О, секта найвеличнішого лідора ********** підтянулась, згадали потужного незламовича в негативному руслі.
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09.05.2025 21:44 Відповісти
То спитай путлєра а не сподівайся! - шо за тактика страуса - ти ж хочеш повернути велич США? - чи то було вчора?
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09.05.2025 21:20 Відповісти
Чи це дебільний переклад чи як? Україна це запропонувала то як не погодиться, питання в іншому, що раша непогодилася і він це знає.
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09.05.2025 21:21 Відповісти
это дипломатия, которой у нас нет (и никогда не будет) с сексологинями, инвалидами военными, торговцами сигаретами, поварихами и другими "важными" людьми в миде, которые занимаются своими делами (впрочем, как и другие "избранные" "государственники") ну,+ экономика и военная сила. на ровном месте с ничего получили согласие (одной из сторон) на высокое предложение талантливого дипломата и переговорщика (какой плюс к карме и лояльности избирателей, ну и видно что не зря сидит - работа кипит, результат что так что эдак - для американцев одинаковый, так зачем платить больше?).
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09.05.2025 21:37 Відповісти
Ну, справді, як розробляти українські копалини, коли може ракета прилетіть?!
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09.05.2025 21:21 Відповісти
Ше один дурень думкою багатіє 🤣🤣🤣
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09.05.2025 21:24 Відповісти
США вже прямо будуть послані хло нах. Може після цього вони не будуть і далі прикидатися дурниками
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09.05.2025 21:24 Відповісти
Це не стільки США прикидається, як магашисти на чолі з трапом. І надалі будуть дурниками. Чи, скоріше - МММщиками. Бо так їм треба, на більше вони не здатні.
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09.05.2025 21:27 Відповісти
3,14здіти не мішки таскати. цей американський лідор вже дістав своєю нікчемністю та лизодубством )(уйла.
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09.05.2025 21:29 Відповісти
Вчора ця мерзота казала що триденне перейде у 30-и денне і хто порушить буде бо-бо. Ми чемно по кремлю НЕ цілили, а сьогодні приблудне каже,що план тільки готує. Розвів нас як дітей. Щоб ти здохло,руда потворо!
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09.05.2025 21:32 Відповісти
"США сподіваються що війна закінчиться сама собою"

титани ! не просто держава, а наддержава усіх часів !
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09.05.2025 21:34 Відповісти
Я так скажу, коли США покладуть на лопатки КНР, але про таке навіть голівуд фільми не знімає)
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09.05.2025 21:45 Відповісти
Ну судя по тому, что Трамп на планирует встречи с ******, то ни про какое "перемирие" не договорились. Его в очередной раз вежливо послали)
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09.05.2025 22:06 Відповісти
 
 