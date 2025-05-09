США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп та лідер України Володимир Зеленський під час телефонної розмови 8 травня обговорювали пропозицію про 30-денне припинення вогню між Україною та Росією.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Вона прокоментувала вчорашню розмову Зеленського та Трампа.

"Це був гарний дзвінок, і вони також говорили, звичайно, про припинення вогню, яке запропонував президент Трамп. Про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, Європа підтримує. І ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", - додала вона.

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