США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп та лідер України Володимир Зеленський під час телефонної розмови 8 травня обговорювали пропозицію про 30-денне припинення вогню між Україною та Росією.
Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Вона прокоментувала вчорашню розмову Зеленського та Трампа.
"Це був гарний дзвінок, і вони також говорили, звичайно, про припинення вогню, яке запропонував президент Трамп. Про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, Європа підтримує. І ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", - додала вона.
Топ коментарі
+4 Алекс Скела
показати весь коментар09.05.2025 21:15
+4 Владимир Грищенко #551186
показати весь коментар09.05.2025 21:16
+3 Грицько Добрий
показати весь коментар09.05.2025 21:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тебе невдовзі копатимуть ногами усі, кому не ліньки, то ж починай шось думати!
Якби Україна так звільняла свої території, при цьому літали б літаки, чоловіки будь-якого віку могли відпочити в Єгипті або Таїланді, а їй запропонували перемир'я?
Як там кажуть в народі: для тебе нема нічого неможливого, якщо ти ********.
Отак і з тим Трампом. Вони з Лідором як брати близнюки, обидва триндять якусь відверту маячню.
"Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна i продлится часы"
титани ! не просто держава, а наддержава усіх часів !