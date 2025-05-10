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Новини Перемир’я на 30 днів
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Тимчасове перемир’я має супроводжуватися припиненням поставок озброєнь Україні, - Пєсков

Пєсков про перемир’я

У Росії заявили про готовність підтримати ініціативу щодо 30-денного перемир’я з Україною, однак наголосили на потребі врахування певних умов для досягнення домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ABC News заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Москва готова підтримати перемир'я, однак лише за умови зупинки постачань західного озброєння до України та припинення підготовки українських військових.

"Путін робить усе можливе, щоб вирішити проблему, щоб досягти врегулювання мирними та дипломатичними засобами. Але, не маючи під рукою мирних і дипломатичних засобів, ми змушені продовжувати військову операцію. Але ми дійсно сподіваємося, що посередництво США на чолі з президентом Трампом допоможе привнести трохи більше гнучкості, трохи більше політичної волі та мудрості "київському режиму", - сказав Пєсков.

Також у Кремлі сподіваються, що посередництво Трампа допоможе послабити позицію Києва і зробити російську сторону гнучкішою та політично мудрішою у цьому процесі.

"Москва хотіла б, щоб Трамп використовував свій вплив, щоб наблизити Україну до ідеї переговорів. Але Україна намагається уникнути переговорів. Вони не готові до цього. До негайних переговорів", - заявив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім

Автор: 

Пєсков Дмитро (1649) перемир’я (970) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+39
Пішов нах#й!
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10.05.2025 07:40
+34
ДАЙ ВГАДАЮ - а ви будете в той час виробляти і купляти в КНДР ракети і снаряди і набирати обороти як тільки можете ДА?
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10.05.2025 07:43
+25
кацап - це гірше тварини.
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10.05.2025 07:48
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Пішов нах#й!
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10.05.2025 07:40 Відповісти
Засунь свої хотєлки х#йлу взад!
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10.05.2025 08:22 Відповісти
Пупси і Іран нехай зброю рашці підкидають! - їбанат
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10.05.2025 07:40 Відповісти
Ну що ,капцапье,сходило за хлібчиком в Украіну.Пішли вон зі своіми нюансами.У нас е своі.
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10.05.2025 07:41 Відповісти
ДАЙ ВГАДАЮ - а ви будете в той час виробляти і купляти в КНДР ракети і снаряди і набирати обороти як тільки можете ДА?
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10.05.2025 07:43 Відповісти
Мабуть це відноситься і до виробництва зброї ху....лостаном
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10.05.2025 07:44 Відповісти
Це якою треба бути твариною,щоб таке говорить,це для стада ц@порилого підійде.Їм іранці поставляють,китайці,корейці,а нам не можна,бо ми Київський режим,от гидота піськовська.
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10.05.2025 07:44 Відповісти
кацап - це гірше тварини.
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10.05.2025 07:48 Відповісти
Кацапи хочуть нас надурити в черговий раз ,
самим підготуватися до нового нападу на столицю ,
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10.05.2025 07:45 Відповісти
Кацапота хитровиїбана. Йдіть нах разом з ****** в напрямку крейсера мацква.
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10.05.2025 07:46 Відповісти
Можливо ще роздягнутися і прийняти позу, щоб кацапські терористи коли будуть йти вбивати, то не злякалися і не отримали стрес?
У кацапа морда цапа;
Коли бреше про мир чеше
Кацап гірше і за звіра
То яка до нього віра?
Цю потвору треба вбити
Стануть всі у мирі жити!!!
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10.05.2025 07:48 Відповісти
Може Україні ще й голову покласти на плаху?
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10.05.2025 07:48 Відповісти
Я так дивлюсь,що не допомогло повести бровью.Украінци не здалися. Хренова з соловьева Ванга.
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10.05.2025 07:48 Відповісти
Не здивуюсь, якщо зебіли погодяться на цю маячню.....😡
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10.05.2025 07:49 Відповісти
треба йому приклеїти позивний "Нюанс"... маленький такий, з волосинками, що стирчать...
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10.05.2025 07:49 Відповісти
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10.05.2025 07:51 Відповісти
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10.05.2025 08:17 Відповісти
Поки вони просуваються на фронті та є ресурси, перемірія не буде. Будуть молоти всяку фігню, Путні про нездісненні умови, Зеленський маячню про гарантії безпеки.
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10.05.2025 08:02 Відповісти
Кацапська наволоч вигадає будь-яку відмовку. Вони знають,що трампон-тупорилий даун.
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10.05.2025 08:03 Відповісти
ПНХ!!!!!
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10.05.2025 08:05 Відповісти
губозакаточну в нижню півкулю
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10.05.2025 08:09 Відповісти
Треба:
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10.05.2025 08:15 Відповісти
Так откажитесь от корейских снарядов и ракет и иранских Шахедов лапти хитрожопые.
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10.05.2025 08:16 Відповісти
Значить кацапам повинні постачати зброю косоокі, а українці нехай з вилами воюють?
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10.05.2025 08:17 Відповісти
Яке "перемирья" з цапньою??!! Пуйло всі три дні одностороннього припинення вогню гатив по Сумах і Херсону всім, чим тільки можна! Цапія має здохнути!!! Тільки тоді буде справжній мир
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10.05.2025 08:19 Відповісти
Сирливий смердючий скунс.
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10.05.2025 08:27 Відповісти
Яке ж нахабне пропите чмо ці москалі! Висувають завідомо неприйнятні умови, наперед знаючи що ніхто не погодиться, а потім скажуть, що Україна не згодна на переговори.
Кінця війни на горизонті не видно! Хіба що чумка,коронавірус і ящур зачистить кремлівський режим
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10.05.2025 08:28 Відповісти
Не переживайте. Предыдущие ящур с коронавирусом дали свои плоды, бо кацапы с ними боролись одним и тем же препаратом (на основе тяж металов) так шо чекаемо на каазлабаде трехглазых олигофренов, от слова вааще, и повальный мор.
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10.05.2025 08:40 Відповісти
л
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10.05.2025 08:41 Відповісти
Де логіка, а де цапи?
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10.05.2025 08:32 Відповісти
В них своя проста логіка - окупація України!
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10.05.2025 08:35 Відповісти
Ось нюанс піськова озвучений. Якщо дебіли настоять на цьому варіанті, це призведе до дисбалансу сил. Уважно слухайте реакцію умовного западу.
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10.05.2025 08:34 Відповісти
Піськов такий ×итровиїпаний, що аж сам себе трахнув.
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10.05.2025 08:36 Відповісти
Ну и пернул... А самим слабо саморазоружиться? По ходу, туалетный йоршик уже надломался и не может тащить свои прямые обязанности.
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10.05.2025 08:37 Відповісти
ПНХ
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10.05.2025 08:39 Відповісти
а кацапня тоді нехай зупиняє виробництво! але ж це повна херня...
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10.05.2025 08:39 Відповісти
Тобто озброєна банда, яка напала на оселю феремера вимагає від поліціїї, щоб вони відібрали у фермера набої і помповик з якого він відстрелюється від бандитів.
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10.05.2025 08:51 Відповісти
Кацапи вимагають не стільки припинення поставок озброєння, скільки скасування мобілізації і позбавлення відпочинку вже воюючих. Тобто хочуть все те саме, чого хочуть ухилянти. Ха ха ха.
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10.05.2025 08:53 Відповісти
а спину вареньем тебе не намазать?
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10.05.2025 09:23 Відповісти
 
 