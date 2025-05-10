Тимчасове перемир’я має супроводжуватися припиненням поставок озброєнь Україні, - Пєсков

У Росії заявили про готовність підтримати ініціативу щодо 30-денного перемир’я з Україною, однак наголосили на потребі врахування певних умов для досягнення домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ABC News заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Москва готова підтримати перемир'я, однак лише за умови зупинки постачань західного озброєння до України та припинення підготовки українських військових.

"Путін робить усе можливе, щоб вирішити проблему, щоб досягти врегулювання мирними та дипломатичними засобами. Але, не маючи під рукою мирних і дипломатичних засобів, ми змушені продовжувати військову операцію. Але ми дійсно сподіваємося, що посередництво США на чолі з президентом Трампом допоможе привнести трохи більше гнучкості, трохи більше політичної волі та мудрості "київському режиму", - сказав Пєсков.

Також у Кремлі сподіваються, що посередництво Трампа допоможе послабити позицію Києва і зробити російську сторону гнучкішою та політично мудрішою у цьому процесі.

"Москва хотіла б, щоб Трамп використовував свій вплив, щоб наблизити Україну до ідеї переговорів. Але Україна намагається уникнути переговорів. Вони не готові до цього. До негайних переговорів", - заявив Пєсков.

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