В России заявили о готовности поддержать инициативу по 30-дневному перемирию с Украиной, однако отметили необходимость учета определенных условий для достижения договоренности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC News заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва готова поддержать перемирие, однако лишь при условии остановки поставок западного вооружения в Украину и прекращения подготовки украинских военных.

"Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию. Но мы действительно надеемся, что посредничество США во главе с президентом Трампом поможет привнести чуть больше гибкости, чуть больше политической воли и мудрости "киевскому режиму", - сказал Песков.

Также в Кремле надеются, что посредничество Трампа поможет ослабить позицию Киева и сделать российскую сторону более гибкой и политически мудрой в этом процессе.

"Москва хотела бы, чтобы Трамп использовал свое влияние, чтобы приблизить Украину к идее переговоров. Но Украина пытается избежать переговоров. Они не готовы к этому. К немедленным переговорам", - заявил Песков.

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