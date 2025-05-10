Временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине, - Песков
В России заявили о готовности поддержать инициативу по 30-дневному перемирию с Украиной, однако отметили необходимость учета определенных условий для достижения договоренности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC News заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва готова поддержать перемирие, однако лишь при условии остановки поставок западного вооружения в Украину и прекращения подготовки украинских военных.
"Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию. Но мы действительно надеемся, что посредничество США во главе с президентом Трампом поможет привнести чуть больше гибкости, чуть больше политической воли и мудрости "киевскому режиму", - сказал Песков.
Также в Кремле надеются, что посредничество Трампа поможет ослабить позицию Киева и сделать российскую сторону более гибкой и политически мудрой в этом процессе.
"Москва хотела бы, чтобы Трамп использовал свое влияние, чтобы приблизить Украину к идее переговоров. Но Украина пытается избежать переговоров. Они не готовы к этому. К немедленным переговорам", - заявил Песков.
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самим підготуватися до нового нападу на столицю ,
У кацапа морда цапа;
Коли бреше про мир чеше
Кацап гірше і за звіра
То яка до нього віра?
Цю потвору треба вбити
Стануть всі у мирі жити!!!
Кінця війни на горизонті не видно! Хіба що чумка,коронавірус і ящур зачистить кремлівський режим