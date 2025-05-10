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Новости Перемирие на 30 дней
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Временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине, - Песков

Песков о перемирии

В России заявили о готовности поддержать инициативу по 30-дневному перемирию с Украиной, однако отметили необходимость учета определенных условий для достижения договоренности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC News заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва готова поддержать перемирие, однако лишь при условии остановки поставок западного вооружения в Украину и прекращения подготовки украинских военных.

"Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию. Но мы действительно надеемся, что посредничество США во главе с президентом Трампом поможет привнести чуть больше гибкости, чуть больше политической воли и мудрости "киевскому режиму", - сказал Песков.

Также в Кремле надеются, что посредничество Трампа поможет ослабить позицию Киева и сделать российскую сторону более гибкой и политически мудрой в этом процессе.

"Москва хотела бы, чтобы Трамп использовал свое влияние, чтобы приблизить Украину к идее переговоров. Но Украина пытается избежать переговоров. Они не готовы к этому. К немедленным переговорам", - заявил Песков.

Читайте также: Россия требует "стопроцентную гарантию", что Украина не вступит в НАТО

Автор: 

Песков Дмитрий (1896) перемирие (1663) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+37
Пішов нах#й!
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10.05.2025 07:40
+32
ДАЙ ВГАДАЮ - а ви будете в той час виробляти і купляти в КНДР ракети і снаряди і набирати обороти як тільки можете ДА?
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10.05.2025 07:43
+23
кацап - це гірше тварини.
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10.05.2025 07:48
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Пішов нах#й!
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10.05.2025 07:40 Ответить
Засунь свої хотєлки х#йлу взад!
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10.05.2025 08:22 Ответить
Пупси і Іран нехай зброю рашці підкидають! - їбанат
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10.05.2025 07:40 Ответить
Ну що ,капцапье,сходило за хлібчиком в Украіну.Пішли вон зі своіми нюансами.У нас е своі.
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10.05.2025 07:41 Ответить
ДАЙ ВГАДАЮ - а ви будете в той час виробляти і купляти в КНДР ракети і снаряди і набирати обороти як тільки можете ДА?
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10.05.2025 07:43 Ответить
Мабуть це відноситься і до виробництва зброї ху....лостаном
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10.05.2025 07:44 Ответить
Це якою треба бути твариною,щоб таке говорить,це для стада ц@порилого підійде.Їм іранці поставляють,китайці,корейці,а нам не можна,бо ми Київський режим,от гидота піськовська.
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10.05.2025 07:44 Ответить
кацап - це гірше тварини.
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10.05.2025 07:48 Ответить
Кацапи хочуть нас надурити в черговий раз ,
самим підготуватися до нового нападу на столицю ,
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10.05.2025 07:45 Ответить
Кацапота хитровиїбана. Йдіть нах разом з ****** в напрямку крейсера мацква.
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10.05.2025 07:46 Ответить
Можливо ще роздягнутися і прийняти позу, щоб кацапські терористи коли будуть йти вбивати, то не злякалися і не отримали стрес?
У кацапа морда цапа;
Коли бреше про мир чеше
Кацап гірше і за звіра
То яка до нього віра?
Цю потвору треба вбити
Стануть всі у мирі жити!!!
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10.05.2025 07:48 Ответить
Може Україні ще й голову покласти на плаху?
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10.05.2025 07:48 Ответить
Я так дивлюсь,що не допомогло повести бровью.Украінци не здалися. Хренова з соловьева Ванга.
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10.05.2025 07:48 Ответить
Не здивуюсь, якщо зебіли погодяться на цю маячню.....😡
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10.05.2025 07:49 Ответить
треба йому приклеїти позивний "Нюанс"... маленький такий, з волосинками, що стирчать...
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10.05.2025 07:49 Ответить
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10.05.2025 07:51 Ответить
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10.05.2025 08:17 Ответить
Поки вони просуваються на фронті та є ресурси, перемірія не буде. Будуть молоти всяку фігню, Путні про нездісненні умови, Зеленський маячню про гарантії безпеки.
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10.05.2025 08:02 Ответить
Кацапська наволоч вигадає будь-яку відмовку. Вони знають,що трампон-тупорилий даун.
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10.05.2025 08:03 Ответить
ПНХ!!!!!
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10.05.2025 08:05 Ответить
губозакаточну в нижню півкулю
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10.05.2025 08:09 Ответить
Треба:
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10.05.2025 08:15 Ответить
Так откажитесь от корейских снарядов и ракет и иранских Шахедов лапти хитрожопые.
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10.05.2025 08:16 Ответить
Значить кацапам повинні постачати зброю косоокі, а українці нехай з вилами воюють?
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10.05.2025 08:17 Ответить
Яке "перемирья" з цапньою??!! Пуйло всі три дні одностороннього припинення вогню гатив по Сумах і Херсону всім, чим тільки можна! Цапія має здохнути!!! Тільки тоді буде справжній мир
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10.05.2025 08:19 Ответить
Сирливий смердючий скунс.
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10.05.2025 08:27 Ответить
Яке ж нахабне пропите чмо ці москалі! Висувають завідомо неприйнятні умови, наперед знаючи що ніхто не погодиться, а потім скажуть, що Україна не згодна на переговори.
Кінця війни на горизонті не видно! Хіба що чумка,коронавірус і ящур зачистить кремлівський режим
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10.05.2025 08:28 Ответить
Не переживайте. Предыдущие ящур с коронавирусом дали свои плоды, бо кацапы с ними боролись одним и тем же препаратом (на основе тяж металов) так шо чекаемо на каазлабаде трехглазых олигофренов, от слова вааще, и повальный мор.
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10.05.2025 08:40 Ответить
л
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10.05.2025 08:41 Ответить
Де логіка, а де цапи?
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10.05.2025 08:32 Ответить
В них своя проста логіка - окупація України!
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10.05.2025 08:35 Ответить
Ось нюанс піськова озвучений. Якщо дебіли настоять на цьому варіанті, це призведе до дисбалансу сил. Уважно слухайте реакцію умовного западу.
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10.05.2025 08:34 Ответить
Піськов такий ×итровиїпаний, що аж сам себе трахнув.
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10.05.2025 08:36 Ответить
Ну и пернул... А самим слабо саморазоружиться? По ходу, туалетный йоршик уже надломался и не может тащить свои прямые обязанности.
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10.05.2025 08:37 Ответить
ПНХ
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10.05.2025 08:39 Ответить
а кацапня тоді нехай зупиняє виробництво! але ж це повна херня...
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10.05.2025 08:39 Ответить
Тобто озброєна банда, яка напала на оселю феремера вимагає від поліціїї, щоб вони відібрали у фермера набої і помповик з якого він відстрелюється від бандитів.
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10.05.2025 08:51 Ответить
Кацапи вимагають не стільки припинення поставок озброєння, скільки скасування мобілізації і позбавлення відпочинку вже воюючих. Тобто хочуть все те саме, чого хочуть ухилянти. Ха ха ха.
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10.05.2025 08:53 Ответить
 
 