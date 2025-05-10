УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8818 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч коаліції охочих
9 148 61

Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України

Спільна заява Туска, Стармера, Зеленського, Макрона і Мерца

За підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спільну заяву лідерів п’яти країн опублікував у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський.

"Вони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Вони погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію.

Вони вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші.

Вони підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Вони погодилися, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер та Туск. ВIДЕО

Вони привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати.

Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент).

Вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.

Вони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів", - йдеться в оприлюдненій Зеленським заяві.

Також читайте: Зеленський і Стармер підсумували зустрічі з партнерами: Реалізація рішення щодо повного припинення вогню та подальше посилення України

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Автор: 

Зеленський Володимир (25104) Туск Дональд (559) Макрон Емманюель (1566) Стармер Кір (251) Мерц Фрідріх (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
в цьому якраз суть путінських перемирь. йому за цей час іран та кндр балістику підвезуть
показати весь коментар
10.05.2025 22:28 Відповісти
+18
Це ж було вже !... "Нада проста пєрєстать стрєлять ." "І сайдьомся гдє то посрєдінє..." По якій такій "середині" пьос смердячій ? По середині України ?!!!
показати весь коментар
10.05.2025 22:31 Відповісти
+12
Цікаво буде порівняти умови того тимчасового перемир'я (а, тим більше, можливого двосторонньої угоди України з касапами) з мінськими протоколами 2014/15років.
показати весь коментар
10.05.2025 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво буде порівняти умови того тимчасового перемир'я (а, тим більше, можливого двосторонньої угоди України з касапами) з мінськими протоколами 2014/15років.
показати весь коментар
10.05.2025 22:23 Відповісти
Як і кількість армії і озброєння, застосованого обома сторонами тоді і зараз.
показати весь коментар
10.05.2025 22:32 Відповісти
А ось цікаве питання , заборони москалям накопичувати сили і налагоджувати логістику поки не заважають не буде ? Чи не призведе це потім до великих проблем ?
показати весь коментар
10.05.2025 22:24 Відповісти
в цьому якраз суть путінських перемирь. йому за цей час іран та кндр балістику підвезуть
показати весь коментар
10.05.2025 22:28 Відповісти
Добре що без перемир'я можна завадити підвезти балістику з Ірану і КНДР. Он вже українські ракети летять по Тегерану і Пхеньяну.
показати весь коментар
10.05.2025 22:34 Відповісти
а до лінії фронту ти підвезеш? пуйло це робив з 2014р. зтягував все до ЛБЗ, потім атакував, а звинувачував Україну.
показати весь коментар
10.05.2025 22:47 Відповісти
Кацапська і корейська балістика летить на 500 км і її до лінії фронту підвозити не треба.
показати весь коментар
10.05.2025 22:50 Відповісти
в новинах мова йшла про ракети до 125 км.
показати весь коментар
10.05.2025 22:52 Відповісти
В новинах багато про що йде мова, достатньо глянути які міста вже обстрілюються балістикою і їх відстань до лінії фронту або кордону.
показати весь коментар
10.05.2025 22:55 Відповісти
я чомусь підозрюю, що в "мирній угоді" з москалями буде закріплено довічну окупацію захопленої ****** території України ше на більш невигідних умовах, ніж це було прописано в Мінських протоколах.
показати весь коментар
10.05.2025 22:30 Відповісти
Так і буде.
показати весь коментар
11.05.2025 10:44 Відповісти
мєдвєд вже послав їх план їм в дупи
показати весь коментар
10.05.2025 22:26 Відповісти
Гляньте на нашого: таке ділове, аж підстрибує.
показати весь коментар
10.05.2025 22:28 Відповісти
як золотий ківін вхопив...
показати весь коментар
10.05.2025 22:30 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 08:28 Відповісти
Ех.. Можна було б в ті далекі часи підсунути зеленому виродку якусь вбивчу наркоту, щоб воно скопитилось. Скільки людських життів було б врятовано.
показати весь коментар
12.05.2025 12:37 Відповісти
🤣
показати весь коментар
10.05.2025 22:30 Відповісти
Це ж було вже !... "Нада проста пєрєстать стрєлять ." "І сайдьомся гдє то посрєдінє..." По якій такій "середині" пьос смердячій ? По середині України ?!!!
показати весь коментар
10.05.2025 22:31 Відповісти
"валадимир валадимидовічь візьміть мене до себе - хочь за далгі"
показати весь коментар
10.05.2025 22:32 Відповісти
Якщо переосмислити жарти Зеленського ще у КВН,становиться зрозуміло,що моральна обробка українців на капітуляцію пішла ще з тих часів.
показати весь коментар
11.05.2025 10:49 Відповісти
саме так
показати весь коментар
11.05.2025 12:16 Відповісти
Вона, насправді, ніколи й не припинялася.
І проводилася весь час. Та ж сама "історія України", котру цілком офіційно викладають у навчальних закладах в Україні, написана не українцями і не на користь українцям.
показати весь коментар
12.05.2025 08:24 Відповісти
А може дійсно немає ніяких українців, а лише неправільниє русскіє? Ну подивіться самі. Такого відсотка дегенератів не переварить жодна нація.
показати весь коментар
12.05.2025 12:40 Відповісти
Отже, буде масований ракетний удар по Україні. путін схоче показати де він має цих охочих. та й Трампа теж
показати весь коментар
10.05.2025 22:35 Відповісти
Швидше за все так і буде.
показати весь коментар
10.05.2025 22:48 Відповісти
спокійніше,
це можуть бути кацапняві понти.
все базується на перекрите небо над кацапнявим яром,
але це можуть бути з великою вірогідністю кацапняві понти.
але зневажати навіть на потенційну каказламорду загрозу не треба - дітей в найбезпечніший куток і самі там не дуже і поближче до схованки...
показати весь коментар
10.05.2025 22:54 Відповісти
я єм буба, і я єм!
і жінка їсть і діти, тому мені на вас всіх,
ну як би це?
а от - санкції накласти!
показати весь коментар
10.05.2025 22:36 Відповісти
благати агресора про перемир'я це перемога? це слабкість. це бачить весь світ, що пйло верте всіх на бую, включно з трампом.
показати весь коментар
10.05.2025 22:50 Відповісти
Потужно рішуче, ефектно..."і з одної карти зайти". Як це оцінити на 12 травня?
Ось - Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна заявив про готовність почати мирні переговори без попередніх умов. Джерело: https://censor.net/ua/n3551540
Чого тут немає? Слово перемир'я...

PS "і з одної карти зайти", знаєте чому 12 травня? Тому що 12 червня день незалежності росії.
показати весь коментар
10.05.2025 22:51 Відповісти
Щоб щось із цього вийшло 12 травня, треба щоб хтось дзвонив в Пекін уточнити позицію, справа делікатна із ситуації. "Напевно" Мелоні...
показати весь коментар
11.05.2025 00:08 Відповісти
Пройшла ніч, настав день - Путін відкинув пропозицію перемир'я з 12 травня і запропонував Джерело: https://censor.net/ua/n3551559

Перемовини в Женеві зайшли в глухий кут, без знака запитання...США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3551549
показати весь коментар
11.05.2025 09:24 Відповісти
Просто цікаво, коли Європа (G7---) почне формувати свою чітку політичну та фінансово-економічну позицію, яка запустить рішення безпекових питань в Європі?
показати весь коментар
11.05.2025 09:26 Відповісти
Про МЗС України із "мирними планами" можна взагалі не писати...просто не дано від природи.
показати весь коментар
11.05.2025 09:27 Відповісти
збіговисько імпотентів
показати весь коментар
10.05.2025 23:04 Відповісти
Не зовсім так...тут не одна "вистава".
показати весь коментар
10.05.2025 23:16 Відповісти
Ультра Турбо Потужне занепокоєння.
показати весь коментар
10.05.2025 23:50 Відповісти
Ну припустимо що ***** погодиться на те перемир'я. 30 днів пройде, а далі що?
показати весь коментар
10.05.2025 23:51 Відповісти
Вот это сильный и умный вопрос. Респект, пани Оксана.

30 дней - это всего лишь 4 выходных. А дальше что? Война идёт уже больше тысячи дней, что могут решить эти 30 дней перемирия ?
показати весь коментар
11.05.2025 00:10 Відповісти
На "горішник" може бути тільки 2 відповіді: Ленд-ліз та 2-ий фронт.
Крапка.
показати весь коментар
10.05.2025 23:52 Відповісти
Да хоть 3 фронта- это поможет? Победить россию невозможно- только ядерная война....и штаты и европа это понимают
показати весь коментар
11.05.2025 10:03 Відповісти

показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
Россию всегда побеждали, всегда.
показати весь коментар
11.05.2025 15:48 Відповісти
Когда, на уме только русско- японская и первая мировая и то там заключен мир на не выгодных условиях россии. Разгрома не было никогда!
показати весь коментар
11.05.2025 15:59 Відповісти
Что по твоему разгром? Что по твоему победа? Сожженная мацква тоже победа? И тоже одна россия победила? Почитай на досуге: https://tsn.ua/ru/exclusive/pyat-voyn-v-kotoryh-rossiya-proigrala-sozhzhenie-moskvy-i-pozornye-kapitulyacii-2366845.html
показати весь коментар
11.05.2025 16:12 Відповісти
пітьмі - https://x.com/brewerov/status/1921286337702846645 гаплик.
показати весь коментар
11.05.2025 00:31 Відповісти
А тоді - відведення військ. Відведення і відведення.
показати весь коментар
11.05.2025 02:12 Відповісти
Как будто только дошло до них что россия не хочет останавливаться пока Украина с карты полностью не исчезнет . Россия ни когда не остановится за временных санкций так как территория дороже любых санкций .
показати весь коментар
11.05.2025 02:41 Відповісти
Як же ви клоуни дістали не вірив не вірю та не повірю жодній владі кругом брехуни гуманоїди. Поки не ліквідуємо внутрішніх ворогів зовнішніх не переможемо!
показати весь коментар
11.05.2025 04:58 Відповісти
потужне та незламне комьюнике.

что дальше? х у йлу ведь по х у й на вас
показати весь коментар
11.05.2025 05:28 Відповісти
Заяви тих що нічого не вирішують , все що можуть це робити заяви і крутити з зеленим х..лом гроші на війні.
показати весь коментар
11.05.2025 05:36 Відповісти
а потом потужные заявители прийду к
ржавой обоссаной собаке и скажут
"соблаговолите милостиво соизволить и принять нашу видение челобитную" к сведению
показати весь коментар
11.05.2025 05:39 Відповісти
Фух, ще одна заява. День пройшов не дарма
показати весь коментар
11.05.2025 11:10 Відповісти
Єдиний позитивний момент із цієї події - поява Німеччини. Ні, не тому, що вона наймогутніша нині держава Європи (до речі, неядерна). А тому, що тільки спільними зусиллями Англії, Франції та Німеччини можна зупинити сповзання світу до катастрофи (куди його почати заганяти в 1943 сралін та Ф.Д.Рузвельт). По-перше, такий союз неодмінно підтримає всі Північна Європа, Чехія, Польща й Україна, Хорватія, Словенія, Болгарія. По-друге, його можуть підтримати Італія, Японія, Респ.Корея та Країна Гаошань (Тайвань). За таких умов навіть спільні багатомільйонні армії Московії, Китаю та США, нинішніх імперій Зла, будуть приречені на неминучу поразку. Але до бойових дій справа може не дійти.
показати весь коментар
11.05.2025 11:59 Відповісти
Сначала союзнички делали все, чтобы сохранить лицо путину. Теперь делают все чтобы сохранить лицо трампу.
показати весь коментар
11.05.2025 15:20 Відповісти
Почему наш лидор не в шортах и шлепках?
показати весь коментар
11.05.2025 15:46 Відповісти
Не вірююююю!!!!!!!!
показати весь коментар
11.05.2025 16:43 Відповісти
Нарешті ***** взяли за яйця спільними зусиллями!
Кацапи, шо з ******?

А те, що перемир'я підари зірвуть -- так це ж добре!
Саме цього домагається українська і європейська дипломатія.
Треба ж потратити фонд у 800 МЛРД. євро, щоб нарешті закатати фашистську ********* в асфальт.
показати весь коментар
11.05.2025 16:57 Відповісти
 
 