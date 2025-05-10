Зеленський і Стармер підсумували зустрічі з партнерами: Реалізація рішення щодо повного припинення вогню та подальше посилення України
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Софійському соборі провели двосторонню зустріч.
Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Кіру Стармеру за співлідерство в "Коаліції охочих" і всі зусилля, яких він докладає для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною.
Лідери підсумували результати першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine та засідання "Коаліції охочих".
Як зазначається, передусім ішлося про реалізацію узгодженої з Президентом США Дональдом Трампом домовленості про те, що з 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, та посилення санкцій проти Росії у разі відсутності згоди з її боку.
Окрему увагу сторони приділили забезпеченню моніторингу припинення вогню та взаємодії зі Сполученими Штатами.
Зеленський і Стармер також обговорили гарантії безпеки для України, зокрема розміщення контингенту підтримки, що має стати ключовим елементом гарантій.
Серед інших важливих тем зустрічі – подальше посилення оборонних спроможностей України.
Зустріч Коаліції охочих 10 травня
Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".
До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.
Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль