Зеленський і Стармер підсумували зустрічі з партнерами: Реалізація рішення щодо повного припинення вогню та подальше посилення України

Зеленський і Стармер підсумували сьогоднішні зустрічі з партнерами

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Софійському соборі провели двосторонню зустріч.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Кіру Стармеру за співлідерство в "Коаліції охочих" і всі зусилля, яких він докладає для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною.

Лідери підсумували результати першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine та засідання "Коаліції охочих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до безумовного перемир’я з 12 травня, - Зеленський та лідери "Коаліції охочих" поговорили з Трампом

Як зазначається, передусім ішлося про реалізацію узгодженої з Президентом США Дональдом Трампом домовленості про те, що з 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, та посилення санкцій проти Росії у разі відсутності згоди з її боку.

Окрему увагу сторони приділили забезпеченню моніторингу припинення вогню та взаємодії зі Сполученими Штатами.

Також читайте: Моніторинг 30-денного перемир’я в Україні здійснюватимуть переважно США, а також партнери з "Коаліції охочих", - Макрон

Зеленський і Стармер також обговорили гарантії безпеки для України, зокрема розміщення контингенту підтримки, що має стати ключовим елементом гарантій.

Серед інших важливих тем зустрічі – подальше посилення оборонних спроможностей України.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Автор: 

