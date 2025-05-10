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Новини Перемир’я на 30 днів
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Моніторинг 30-денного перемир’я в Україні здійснюватимуть переважно США, а також партнери з "Коаліції охочих", - Макрон

Макрон про моніторинг перемир’я

За припиненням вогню під час 30-денного перемир’я між Україною та Росією стежитимуть переважно Сполучені Штати, однак участь братимуть усі європейці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на прес-конференції в Києві.

За його словами, зобов'язання стежити за дотриманням 30-денного припинення вогню взяли на себе США. Водночас участь у цьому візьмуть також усі партнери з "Колації охочих".

"Стежитимуть переважно Сполучені Штати Америки, у чому братимуть участь усі європейці... Це питання готуватиметься і координуватиметься американцями та європейцями", - зазначив Макрон.

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Він зауважив, що перемир'я відкриє шлях до "негайної роботи і переговорів сторін, залучених до конфлікту, для побудови міцного і довгострокового миру".

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Автор: 

США (23119) перемир’я (974) Макрон Емманюель (1473)


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10.05.2025 19:30 Відповісти
Будет. Куйло загнут через колено и будет . А потом его под трибунал. Ради этой твари Европа сделает исключение и повесит его на курантах
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10.05.2025 19:45 Відповісти
ну добре як так, осталося діло за малим - за ******.
буба сказав з 12го 30ти денне?
як гранітом залив і водою засипав!
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10.05.2025 19:32 Відповісти
А ***** знає про те шо вони сьогоді пАрєшалі?
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10.05.2025 19:42 Відповісти
Було б смішно, якби не сумно.
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10.05.2025 19:48 Відповісти
"а ми сміємось, що би не плакати..."
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10.05.2025 20:01 Відповісти
Ave, Koalicja Ohoczych, morituri te salutant
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10.05.2025 20:04 Відповісти
За припиненням вогню під час 30-денного перемир'я між Україною та Росією стежитимуть переважно друзі куйла- Сполучені Штати, Джерело: https://censor.net/ua/n3551530
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10.05.2025 20:38 Відповісти
 
 