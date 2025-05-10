Моніторинг 30-денного перемир’я в Україні здійснюватимуть переважно США, а також партнери з "Коаліції охочих", - Макрон

За припиненням вогню під час 30-денного перемир’я між Україною та Росією стежитимуть переважно Сполучені Штати, однак участь братимуть усі європейці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на прес-конференції в Києві.

За його словами, зобов'язання стежити за дотриманням 30-денного припинення вогню взяли на себе США. Водночас участь у цьому візьмуть також усі партнери з "Колації охочих".

"Стежитимуть переважно Сполучені Штати Америки, у чому братимуть участь усі європейці... Це питання готуватиметься і координуватиметься американцями та європейцями", - зазначив Макрон.

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Він зауважив, що перемир'я відкриє шлях до "негайної роботи і переговорів сторін, залучених до конфлікту, для побудови міцного і довгострокового миру".

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.