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Новости Перемирие на 30 дней
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Мониторинг 30-дневного перемирия в Украине будут осуществлять преимущественно США, а также партнеры из "Коалиции желающих", - Макрон

Макрон о мониторинге перемирия

За прекращением огня во время 30-дневного перемирия между Украиной и Россией будут следить преимущественно Соединенные Штаты, однако участие будут принимать все европейцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, обязательства следить за соблюдением 30-дневного прекращения огня взяли на себя США. В то же время участие в этом примут также все партнеры из "Коллации желающих".

"Следить будут преимущественно Соединенные Штаты Америки, в чем будут участвовать все европейцы... Этот вопрос будет готовиться и координироваться американцами и европейцами", - отметил Макрон.

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Он отметил, что перемирие откроет путь к "немедленной работе и переговорам сторон, вовлеченных в конфликт, для построения прочного и долгосрочного мира".

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

Автор: 

США (26901) перемирие (1665) Макрон Эмманюэль (1325)


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10.05.2025 19:30 Ответить
Будет. Куйло загнут через колено и будет . А потом его под трибунал. Ради этой твари Европа сделает исключение и повесит его на курантах
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10.05.2025 19:45 Ответить
ну добре як так, осталося діло за малим - за ******.
буба сказав з 12го 30ти денне?
як гранітом залив і водою засипав!
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10.05.2025 19:32 Ответить
А ***** знає про те шо вони сьогоді пАрєшалі?
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10.05.2025 19:42 Ответить
Було б смішно, якби не сумно.
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10.05.2025 19:48 Ответить
"а ми сміємось, що би не плакати..."
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10.05.2025 20:01 Ответить
Ave, Koalicja Ohoczych, morituri te salutant
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10.05.2025 20:04 Ответить
 
 