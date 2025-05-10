Мониторинг 30-дневного перемирия в Украине будут осуществлять преимущественно США, а также партнеры из "Коалиции желающих", - Макрон

За прекращением огня во время 30-дневного перемирия между Украиной и Россией будут следить преимущественно Соединенные Штаты, однако участие будут принимать все европейцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, обязательства следить за соблюдением 30-дневного прекращения огня взяли на себя США. В то же время участие в этом примут также все партнеры из "Коллации желающих".

"Следить будут преимущественно Соединенные Штаты Америки, в чем будут участвовать все европейцы... Этот вопрос будет готовиться и координироваться американцами и европейцами", - отметил Макрон.

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Он отметил, что перемирие откроет путь к "немедленной работе и переговорам сторон, вовлеченных в конфликт, для построения прочного и долгосрочного мира".

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.