Зеленский сказал Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией о мире, - Axios

Президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу во время сегодняшнего разговора после встречи "Коалиции желающих" о готовности к прямым мирным переговорам с РФ, если будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Два источника издания, которые знают о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Лидеры подчеркнули Трампу, что если Путин откажется от 30-дневного перемирия, европейские страны введут новые санкции против России.

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"Трамп, кажется, был доволен тем, что Украина приняла прекращение огня и согласилась на прямые переговоры с Россией", - сказал один из источников Axios.

Второй источник сообщил, что Трамп был рад услышать, что все поддержали его предложение.

"Теперь мы ждем шага России", - сказал собеседник.

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В начале этой недели Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня в российско-украинской войне. Украина согласилась, но Кремль до сих пор не дал четкого ответа.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

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