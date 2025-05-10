Зеленский сказал Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией о мире, - Axios
Президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу во время сегодняшнего разговора после встречи "Коалиции желающих" о готовности к прямым мирным переговорам с РФ, если будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Два источника издания, которые знают о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.
Лидеры подчеркнули Трампу, что если Путин откажется от 30-дневного перемирия, европейские страны введут новые санкции против России.
"Трамп, кажется, был доволен тем, что Украина приняла прекращение огня и согласилась на прямые переговоры с Россией", - сказал один из источников Axios.
Второй источник сообщил, что Трамп был рад услышать, что все поддержали его предложение.
"Теперь мы ждем шага России", - сказал собеседник.
В начале этой недели Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня в российско-украинской войне. Украина согласилась, но Кремль до сих пор не дал четкого ответа.
Встреча Коалиции желающих 10 мая
Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".
В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.
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"Ми програли…
Ще є час змінитись, але на даний момент вважайте це фактом.
Ми програли…
Бо всіх все влаштовує(
На початку війни били за дрібне мародерство, а зараз крадуть мільйонами і всі мовчать.
Ми програли…
Бо всі все бачать і мовчать, бо всі залізли в коло.
Хтось купив інвалідність ще до війни їхав на мотоциклі 200 км/год на задньому колесі, а зараз інвалід, хтось став студентом, а хтось доглядає бабулю, яку до війни й не знав її ім'я.
Ми програли…
Бо в магазині є пиво і для любимої доці морозиво "Ескімо" і всіх це влаштовує. І думати, що завтра прийде бурят і замість морозива в роті буде щось інше не варто, бо є пиво і зарплата.
Ми програли…
Бо в Києві і Дніпрі люди купують квартири і роблять ремонти… так само ще рік тому висіли оголошення з квартирами в Покровську та інших близьких до фронту містах, але ми чекали на контрнаступ на Крим, але недочекались. Бо не варіант чекати, йдіть і питайте, де сьогодні комунальний трактор копав траншеї в відносно тилових містах! Тоді купуйте квартиру!
Ми програли…
Бо стало менше машин з надписами "доброго вечора…", "русскій корабль…, "батько наш Бандера" і тд.
Бо якось дивно їхати з такою наліпкою і тікати від повістки(
Ми програли…
Бо чиємусь сину було 9 і він чув, як батько казав, що сам не піде, але, як прийде час не тікатиме від повістки.
Сину 11, все змінилось.
В тій хаті ворог не ******* сусідня держава, а ТЦК. Якою виросте таке дитина?
Ми програли…
Бо ми (нас) немає.
Немає єдності.
Здається, щоб нас всіх об'єднати танки знов мають їхати на Київ.
Війна стала далекою, дуже далекою… а у вас же своє одне життя, яке треба жить і не депресувать(
Ми програли…
Бо влада стала сліпою і глухою.
Корупція вбиває нас активніше, ніж ракети і кулі… але вам не можна нічого казати, бо треба стерегти, щоб не витягли вашого любимого рембо з під спідниці.
Ми програли…
Бо це мало, хто читатиме.
Більшість, хто прочитає, то цей текст не про них.
Вони думають схоже.
Якби я був кучерявою дівчиною з шикарним декольте і виклав файну фотку з глибоким розрізом - це б було цікавіше, ніж ця вся писанина(
Ми програли…
Бо в 2022-му році одні бігли рятувати країну, а інші купувати машини поки є пільгове розмитнення.
Ми програли…
Бо за три роки великої війни, десятки років репресій, Голодомор ми так і не навчились публічно і показово страчувати наших ворогів.
Пояснювати світу, що це нормально і їм треба на це закривати очі.
Після війни ми так робитимемо ще років 20 по її завершенню, допоки не знищимо останнього ката.
Ми знищили іллю ківу, посміялись, повикладали мемчики і пішли далі.
А де ж знищення інкубатора, який вирощує ківу, бойка, дмитрука і решту?
Можна легко тисячі прізвищ писати, що мали бути знищені за державну зраду.
Ми програли…
Бо якось всі синхронно замінили слово перемога на мир.
Важко хотіти перемогу, якщо ти три роки ховаєшся від повістки.
Важко хотіти перемоги, якщо ти крав на оборонці і боїшся, що треба буде відповідати.
Важко хотіти перемоги, якщо тобі, або твоїй "черешенці" треба йти до лав оборони.
Але в 2022-му році, коли це все було на плечах інших людей всі хотіли перемоги… перемоги чужими руками, а от своїх жалко і вже на мир готові.
Ми програли…
Бо після атаки на Охматдит ніхто не написав пост, що з нього досить спостерігати, він/вона йде мстити ворогам. Всі почали викладати про "невивозимо".
Ми програли…
Бо треба мінятись… а ніхто не готовий…
Текст не стосується тих, чиє життя інакше, ніж описане в ньому.
Якщо ви на війні, не купували собі бабку для догляду, інвалідність, студенство.
При всій повазі до людей, що справді мають вади з здоров'ям.
Ви допомагаєте, служите або у вас в родині є воїни, то з Вами є шанс, що ми переможемо… але щодня я вірю в це все менше…
І менше"
вони не все вирішують..
Тепер Трамп буде водити найвеличнішому🤡 ********** снікерсом по губах😂
"трaмп нарешті зрозуміє.." або "в нього є свій план.." 😂
Все разговоры о перемирии с РФ - это аналог трамповских 24 часов. Лидеры западных стран просекли, что на этом тупом хайпе можно стать президентом США. Так почему же не использовать этот хайп?! Вот они и используют... Но к реальности это не имеет НИКАКОГО отношения.
получите хорошего Зеленского
Выясняется, что Трамп, не такой уж и дебил, каковым его малюют !
Махровый аферист и мошенник Трамп, очень убедительно разыгрывает идиота и водит за нос весь мир.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Трамп существенно сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место зарвавшихся Кидайцев .
Трамп способствует мифу могущества <************ и статус мирового *********** .
Под личиной миротворчества, Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
Трамп действительно МАГА.
Виват Трампон !!!