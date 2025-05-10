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Зеленский сказал Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией о мире, - Axios

Зеленский сказал Трампу о готовности к прямым переговорам с РФ

Президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу во время сегодняшнего разговора после встречи "Коалиции желающих" о готовности к прямым мирным переговорам с РФ, если будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Два источника издания, которые знают о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Лидеры подчеркнули Трампу, что если Путин откажется от 30-дневного перемирия, европейские страны введут новые санкции против России.

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"Трамп, кажется, был доволен тем, что Украина приняла прекращение огня и согласилась на прямые переговоры с Россией", - сказал один из источников Axios.

Второй источник сообщил, что Трамп был рад услышать, что все поддержали его предложение.

"Теперь мы ждем шага России", - сказал собеседник.

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В начале этой недели Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня в российско-украинской войне. Украина согласилась, но Кремль до сих пор не дал четкого ответа.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

Также читайте: С 12 мая должно начаться полное прекращение огня минимум на 30 дней, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) Трамп Дональд (5421) переговоры с Россией (985)


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Топ комментарии
+9
То коли брехав Боневтік Потужно-Брехливий, тоді коли казав, що зустрічатися з кацапами не буде, поки вони не залишать нашу територію і виплатять контрибуції чи зараз? То це не "мінськ", а відразу два "стамбула", чи кацапи відійдуть на кордони 1991 року, як колись обіцяв Борехунець Потужний?
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10.05.2025 17:26
+6
Любителям "плохих" Минских протоколов посвящается новая серия из цикла "Я же не лох и мне уже 47 годиков"
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10.05.2025 17:35
+4
нам зе казав що з кацапами-вбивцями і терористами переговорів вести не буде.Хто брехло?
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10.05.2025 17:32
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зелений точно обнюхався.
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10.05.2025 17:26 Ответить
Зе зрадник і покидьок якшо це так
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10.05.2025 17:28 Ответить
та він зрадник навіть якщо це й не так. згадати лише стамбул 2022 і сухумських бібізьян на переговорах, тут те ж саме "напереговорять".
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10.05.2025 17:32 Ответить
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10.05.2025 18:09 Ответить
То коли брехав Боневтік Потужно-Брехливий, тоді коли казав, що зустрічатися з кацапами не буде, поки вони не залишать нашу територію і виплатять контрибуції чи зараз? То це не "мінськ", а відразу два "стамбула", чи кацапи відійдуть на кордони 1991 року, як колись обіцяв Борехунець Потужний?
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10.05.2025 17:26 Ответить
Любителям "плохих" Минских протоколов посвящается новая серия из цикла "Я же не лох и мне уже 47 годиков"
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10.05.2025 17:35 Ответить
Що б припинити війну рашиському диктатору знадобится декілька годин ,про які перемовини йдется може про рашиські хотелки про денацифікацію та демілітеризацію ?
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10.05.2025 17:26 Ответить
Згоріла хата - гори і сарай! Гуляти- так гуляти! На весь кредит!
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10.05.2025 17:27 Ответить
Скільки областей відійде кацапам?
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10.05.2025 17:28 Ответить
Коалiцiя рiшучих смело бегает за Путиным и упрашивает о перемирии. При этом, все понимают, что тот сам, своими ногами? из Украины и на метр не сдвинется. Поэтому следующим, после достижения пермирия, шагом будет, совместно с Трампом, нагибание Украины под Путины условия. Ось так нашi рiшучi друзi.
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10.05.2025 17:29 Ответить
Назар Александрук (з фейсбука)
"Ми програли…
Ще є час змінитись, але на даний момент вважайте це фактом.
Ми програли…

Бо всіх все влаштовує(

На початку війни били за дрібне мародерство, а зараз крадуть мільйонами і всі мовчать.

Ми програли…

Бо всі все бачать і мовчать, бо всі залізли в коло.

Хтось купив інвалідність ще до війни їхав на мотоциклі 200 км/год на задньому колесі, а зараз інвалід, хтось став студентом, а хтось доглядає бабулю, яку до війни й не знав її ім'я.

Ми програли…

Бо в магазині є пиво і для любимої доці морозиво "Ескімо" і всіх це влаштовує. І думати, що завтра прийде бурят і замість морозива в роті буде щось інше не варто, бо є пиво і зарплата.

Ми програли…

Бо в Києві і Дніпрі люди купують квартири і роблять ремонти… так само ще рік тому висіли оголошення з квартирами в Покровську та інших близьких до фронту містах, але ми чекали на контрнаступ на Крим, але недочекались. Бо не варіант чекати, йдіть і питайте, де сьогодні комунальний трактор копав траншеї в відносно тилових містах! Тоді купуйте квартиру!

Ми програли…

Бо стало менше машин з надписами "доброго вечора…", "русскій корабль…, "батько наш Бандера" і тд.

Бо якось дивно їхати з такою наліпкою і тікати від повістки(

Ми програли…

Бо чиємусь сину було 9 і він чув, як батько казав, що сам не піде, але, як прийде час не тікатиме від повістки.

Сину 11, все змінилось.

В тій хаті ворог не ******* сусідня держава, а ТЦК. Якою виросте таке дитина?

Ми програли…

Бо ми (нас) немає.

Немає єдності.

Здається, щоб нас всіх об'єднати танки знов мають їхати на Київ.

Війна стала далекою, дуже далекою… а у вас же своє одне життя, яке треба жить і не депресувать(

Ми програли…

Бо влада стала сліпою і глухою.

Корупція вбиває нас активніше, ніж ракети і кулі… але вам не можна нічого казати, бо треба стерегти, щоб не витягли вашого любимого рембо з під спідниці.

Ми програли…

Бо це мало, хто читатиме.

Більшість, хто прочитає, то цей текст не про них.

Вони думають схоже.

Якби я був кучерявою дівчиною з шикарним декольте і виклав файну фотку з глибоким розрізом - це б було цікавіше, ніж ця вся писанина(

Ми програли…

Бо в 2022-му році одні бігли рятувати країну, а інші купувати машини поки є пільгове розмитнення.

Ми програли…

Бо за три роки великої війни, десятки років репресій, Голодомор ми так і не навчились публічно і показово страчувати наших ворогів.

Пояснювати світу, що це нормально і їм треба на це закривати очі.

Після війни ми так робитимемо ще років 20 по її завершенню, допоки не знищимо останнього ката.

Ми знищили іллю ківу, посміялись, повикладали мемчики і пішли далі.

А де ж знищення інкубатора, який вирощує ківу, бойка, дмитрука і решту?

Можна легко тисячі прізвищ писати, що мали бути знищені за державну зраду.

Ми програли…

Бо якось всі синхронно замінили слово перемога на мир.

Важко хотіти перемогу, якщо ти три роки ховаєшся від повістки.

Важко хотіти перемоги, якщо ти крав на оборонці і боїшся, що треба буде відповідати.

Важко хотіти перемоги, якщо тобі, або твоїй "черешенці" треба йти до лав оборони.

Але в 2022-му році, коли це все було на плечах інших людей всі хотіли перемоги… перемоги чужими руками, а от своїх жалко і вже на мир готові.

Ми програли…

Бо після атаки на Охматдит ніхто не написав пост, що з нього досить спостерігати, він/вона йде мстити ворогам. Всі почали викладати про "невивозимо".

Ми програли…

Бо треба мінятись… а ніхто не готовий…

Текст не стосується тих, чиє життя інакше, ніж описане в ньому.

Якщо ви на війні, не купували собі бабку для догляду, інвалідність, студенство.

При всій повазі до людей, що справді мають вади з здоров'ям.

Ви допомагаєте, служите або у вас в родині є воїни, то з Вами є шанс, що ми переможемо… але щодня я вірю в це все менше…

І менше"
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10.05.2025 18:13 Ответить
Схоже, що "сталеві яйця" 🤡 перетворилися на курагу 😂
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10.05.2025 17:32 Ответить
нам зе казав що з кацапами-вбивцями і терористами переговорів вести не буде.Хто брехло?
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10.05.2025 17:32 Ответить
а що він мав сказати таваріщу трумпу?
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10.05.2025 18:00 Ответить
Зелупи по Київ все здадуть. Якщо не далі. І Одесу теж.
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10.05.2025 17:35 Ответить
як видно з історії «Київ за три дні»,
вони не все вирішують..
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10.05.2025 18:02 Ответить
Час потужної незламності і сталевих яєць вже пройшов.
Тепер Трамп буде водити найвеличнішому🤡 ********** снікерсом по губах😂
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10.05.2025 17:38 Ответить
найбільше смішно коли чюю від "аналітиків" чи будь кого -
"трaмп нарешті зрозуміє.." або "в нього є свій план.." 😂
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10.05.2025 17:40 Ответить
Скотина... проігнорував 57 попереджень про напад і відкрив двері *****...
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10.05.2025 17:46 Ответить
Так он и шел на выборы под именно такими вот лозунгами - "один народ" и "нужно просто перестать стрелять". Больше вопросов к тому быдлу, "уставшему от войны", которые это выбрали в 2019 году.
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10.05.2025 17:51 Ответить
Українці ви неймовірні! Лондон вас підтримує! А тепер сходіть у ТЦК і пройдіть ВЛК.
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10.05.2025 17:53 Ответить
українці: нехай Лондон піде та пройде..!
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10.05.2025 18:05 Ответить
Перемирие - это как горизонт - оно всё ближе, но достигнуть его с нынешней РФ НЕВОЗМОЖНО в принципе. То, что об этом заявляют заявления - регулярно и с надрывом - говорит лишь о том, что это хайп и ничего больше.

Все разговоры о перемирии с РФ - это аналог трамповских 24 часов. Лидеры западных стран просекли, что на этом тупом хайпе можно стать президентом США. Так почему же не использовать этот хайп?! Вот они и используют... Но к реальности это не имеет НИКАКОГО отношения.
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10.05.2025 17:53 Ответить
Давня мрія ідіота: побачити «мір в глазах путєна» без посередників.
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10.05.2025 17:58 Ответить
Нас два дні не бомбять і тривог немає. А у вас як у Канаді?
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10.05.2025 18:02 Ответить
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10.05.2025 18:02 Ответить
73% не правился Порошенко который "сдал Крым и Донбасс" -
получите хорошего Зеленского
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10.05.2025 18:08 Ответить
а от цим 73% він подобається,він зробив для них найбільше!! 1. він винищив ненависних їм патріотів України; 2. він милостиво оберігає 6 млн.ухилянтів-ждунів від фронту; 3. тільки завдяки йому 6 млн. т.з. біженців змогли на шару виїхати в Європу,де вони живуть-горя не знають,дармові гроші,темпераментні арабо-турки,пайки,курорти Єгипту-Туреччини 2 рази на рік і т.д...
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10.05.2025 18:17 Ответить
Зінка форсовано здає все що тільки може....До речі,циркулюють розмови,що Зінка,за здачу корисних копалин та АЕС амерам,отримав він них гарантії непідсудності і невидачі Україні,на випадок чого...
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10.05.2025 18:13 Ответить
Навесні 2023р. ішак на широку публіку заявляв, що Україна готова до контрнаступу. Чим все скінчилось - усім відомо. До чого причетне це обкурене чмо, там результат, в ліпшому випадку, нульовий.
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10.05.2025 18:13 Ответить
Чого ви дивуєтесь? Історія людства ще не знає ЖОДНОГО випадку,коли б яхудятина зробила якомусь народу добра хоч на 1 сраний шекель....
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10.05.2025 18:18 Ответить
Вау, ахринннеть !!!
Выясняется, что Трамп, не такой уж и дебил, каковым его малюют !
Махровый аферист и мошенник Трамп, очень убедительно разыгрывает идиота и водит за нос весь мир.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Трамп существенно сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место зарвавшихся Кидайцев .
Трамп способствует мифу могущества <************ и статус мирового *********** .
Под личиной миротворчества, Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
Трамп действительно МАГА.
Виват Трампон !!!
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10.05.2025 18:18 Ответить
Ми цю амеровську пропогандонію і без тебе знаєм! Маговець йди НХ,тут в тебе немає варіантів. Зрозумів,янкі,НХ!!!
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10.05.2025 18:20 Ответить
Зарано ще про перемовини - з якого дива путлєр на них піде?
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10.05.2025 18:19 Ответить
 
 