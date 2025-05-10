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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
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Полное прекращение огня на 30 дней станет началом завершения войны в Украине, - Келлог

Кіт Келлог

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня станет началом процесса завершения войны России против Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Всеобъемлющее (в воздухе, на суше, море и в плане инфраструктуры) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой длительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как президент США неоднократно говорил, остановите убийства - немедленно", - подчеркнул Келлог, комментируя сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин является препятствием на пути к прекращению огня в Украине, - Келлог

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

Читайте также: С 12 мая должно начаться полное прекращение огня минимум на 30 дней, - Зеленский

Автор: 

Кит Келлог (129) война в Украине (4223) прекращения огня (183)


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Топ комментарии
+1
Про що вони , весь час , триндять ?!
Кацапи ж чітко , давно вже , їх всіх послали !
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10.05.2025 16:07
+1
КЛОУНИ просто КЛОУНИ

40% економіки РФ - це війна - куди вона діне заводи? А людей що на них роблять? А 2-3 млн в армії що будуть курити бамбук?

Пропаганда робить на максимум щоб що мирно жити?

Ідіоти
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10.05.2025 16:07
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Про що вони , весь час , триндять ?!
Кацапи ж чітко , давно вже , їх всіх послали !
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10.05.2025 16:07 Ответить
Готують грунт щоб сказати- "а я здєсь ні прі чьом". Покидьки смердючі. США -ГАНЬБА.
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10.05.2025 16:14 Ответить
А можливо і справді Захід розпочне реально душити парашу?
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10.05.2025 16:18 Ответить
КЛОУНИ просто КЛОУНИ

40% економіки РФ - це війна - куди вона діне заводи? А людей що на них роблять? А 2-3 млн в армії що будуть курити бамбук?

Пропаганда робить на максимум щоб що мирно жити?

Ідіоти
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10.05.2025 16:07 Ответить
Тому пуйло на нього і не піде
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10.05.2025 16:08 Ответить
Дурень думкою багатіє
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10.05.2025 16:08 Ответить
старій йолоп не росуміе взагалі ні@ера....задорнов,яка ж ти скотиняка..
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10.05.2025 16:09 Ответить
Передай це пуйлу - бо медвед вже папірцями про мир - дупи заряджає
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10.05.2025 16:09 Ответить
Сам хоч вірить у те що сказав?
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10.05.2025 16:10 Ответить
Ні. Кацапня не хоче такого. Коли почнеться примус кацапні, а не порожні розмови?
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10.05.2025 16:10 Ответить
дай Бог
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10.05.2025 16:14 Ответить
Не завершення, а ЗАМОРОЖЕННЯ війни!
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10.05.2025 16:16 Ответить
Тільки хворе на всю голову може в це вірити.
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10.05.2025 16:21 Ответить
Всього 3-4 ракети "Мінітмен" на бункер ху'ла моржового, кремль та лубянку і це вже стане початком стабільного миру. При чому буде швидко, ефективно і надійно.
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10.05.2025 16:21 Ответить
Може ми чогось не знаємо? Зелька любить домовлятися втіхаря про невідомо що. Про Оман, про Пасху, про 9-травня, про секретні протоколи до угоди про надра.
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10.05.2025 16:22 Ответить
 
 