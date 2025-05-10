Полное прекращение огня на 30 дней станет началом завершения войны в Украине, - Келлог

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня станет началом процесса завершения войны России против Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Всеобъемлющее (в воздухе, на суше, море и в плане инфраструктуры) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой длительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как президент США неоднократно говорил, остановите убийства - немедленно", - подчеркнул Келлог, комментируя сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

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Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

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