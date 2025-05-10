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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів
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Повне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення війни в Україні, - Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що всеосяжне 30-денне припинення вогню стане початком процесу завершення війни Росії проти України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Всеосяжне (у повітрі, на суші, морі та в плані інфраструктури) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої й найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як президент США неодноразово говорив, зупиніть вбивства – негайно", - наголосив Келлог, коментуючи допис глави МЗС Андрія Сибіги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін є перешкодою на шляху до припинення вогню в Україні, - Келлог

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Читайте також: Із 12 травня має початися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, - Зеленський

Автор: 

Келлог Кіт (129) війна в Україні (4258) припинення вогню (187)


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Топ коментарі
+4
Про що вони , весь час , триндять ?!
Кацапи ж чітко , давно вже , їх всіх послали !
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10.05.2025 16:07
+3
Не завершення, а ЗАМОРОЖЕННЯ війни!
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10.05.2025 16:16
+2
КЛОУНИ просто КЛОУНИ

40% економіки РФ - це війна - куди вона діне заводи? А людей що на них роблять? А 2-3 млн в армії що будуть курити бамбук?

Пропаганда робить на максимум щоб що мирно жити?

Ідіоти
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10.05.2025 16:07
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Про що вони , весь час , триндять ?!
Кацапи ж чітко , давно вже , їх всіх послали !
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10.05.2025 16:07 Відповісти
Готують грунт щоб сказати- "а я здєсь ні прі чьом". Покидьки смердючі. США -ГАНЬБА.
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10.05.2025 16:14 Відповісти
А можливо і справді Захід розпочне реально душити парашу?
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10.05.2025 16:18 Відповісти
Можливо, але чи вийде щось путнє, вони ж пістійно самі кивають на сша.
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10.05.2025 16:24 Відповісти
******?
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10.05.2025 16:55 Відповісти
КЛОУНИ просто КЛОУНИ

40% економіки РФ - це війна - куди вона діне заводи? А людей що на них роблять? А 2-3 млн в армії що будуть курити бамбук?

Пропаганда робить на максимум щоб що мирно жити?

Ідіоти
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10.05.2025 16:07 Відповісти
Тому пуйло на нього і не піде
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10.05.2025 16:08 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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10.05.2025 16:08 Відповісти
старій йолоп не росуміе взагалі ні@ера....задорнов,яка ж ти скотиняка..
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10.05.2025 16:09 Відповісти
Передай це пуйлу - бо медвед вже папірцями про мир - дупи заряджає
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10.05.2025 16:09 Відповісти
Сам хоч вірить у те що сказав?
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10.05.2025 16:10 Відповісти
Ні. Кацапня не хоче такого. Коли почнеться примус кацапні, а не порожні розмови?
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10.05.2025 16:10 Відповісти
дай Бог
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10.05.2025 16:14 Відповісти
Не завершення, а ЗАМОРОЖЕННЯ війни!
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10.05.2025 16:16 Відповісти
Тільки хворе на всю голову може в це вірити.
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10.05.2025 16:21 Відповісти
Всього 3-4 ракети "Мінітмен" на бункер ху'ла моржового, кремль та лубянку і це вже стане початком стабільного миру. При чому буде швидко, ефективно і надійно.
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10.05.2025 16:21 Відповісти
Може ми чогось не знаємо? Зелька любить домовлятися втіхаря про невідомо що. Про Оман, про Пасху, про 9-травня, про секретні протоколи до угоди про надра.
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10.05.2025 16:22 Відповісти
Завищала подоляцька контора: яке 30 днів,де таке може бути,де таке видано...
Готова воювати чужими руками до втрати країни,до останнього українця і лайки собі виставляти,як доказ своєї правоти.
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10.05.2025 16:35 Відповісти
не сци,льомбєрг. а доречі, чому прапор нідерландів в такого хлопа?
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10.05.2025 16:58 Відповісти
Российская экономика не выдерживает войны - давайте её спасем.
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10.05.2025 16:57 Відповісти
 
 