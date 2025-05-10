Повне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення війни в Україні, - Келлог

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що всеосяжне 30-денне припинення вогню стане початком процесу завершення війни Росії проти України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Всеосяжне (у повітрі, на суші, морі та в плані інфраструктури) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої й найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як президент США неодноразово говорив, зупиніть вбивства – негайно", - наголосив Келлог, коментуючи допис глави МЗС Андрія Сибіги.

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Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

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