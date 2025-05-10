Повне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення війни в Україні, - Келлог
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що всеосяжне 30-денне припинення вогню стане початком процесу завершення війни Росії проти України.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Всеосяжне (у повітрі, на суші, морі та в плані інфраструктури) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої й найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як президент США неодноразово говорив, зупиніть вбивства – негайно", - наголосив Келлог, коментуючи допис глави МЗС Андрія Сибіги.
Зустріч Коаліції охочих 10 травня
Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".
До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.
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Кацапи ж чітко , давно вже , їх всіх послали !
40% економіки РФ - це війна - куди вона діне заводи? А людей що на них роблять? А 2-3 млн в армії що будуть курити бамбук?
Пропаганда робить на максимум щоб що мирно жити?
Ідіоти
Готова воювати чужими руками до втрати країни,до останнього українця і лайки собі виставляти,як доказ своєї правоти.