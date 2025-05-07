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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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Путін є перешкодою на шляху до припинення вогню в Україні, - Келлог

володимир путін

Україна наразі згодна на 30-денне всеосяжне перемир'я. Єдиною перешкодою на шляху до його встановлення є російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у коментарі Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони (українці, - ред.) погодилися, що необхідне всеосяжне перемир'я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено. Вони хочуть цього сьогодні. Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "коаліцією охочих", яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", - заявив Келлог.

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Він додав, що не всі умови подобаються Україні, але "ми виходимо на те, що це шлях, яким треба рухатися". Спецпредставник США вважає, що сторони "близькі" до можливого перемир'я.

"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат - це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується", - сказав Келлог.

Нагадаємо, Келлог заявляв, що Україна згодна піти на територіальні поступки Росії для врегулювання війни. Також він стверджує, що Україна нібито готова заморозити війну по нинішній лінії фронту. Вздовж неї має бути 30-кілометрова зона.

Автор: 

путін володимир (23878) Келлог Кіт (127) припинення вогню (175)


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Топ коментарі
+8
Значить перешкоду треба ліквідувати.
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07.05.2025 10:54
+3
Та ти Шо?! Трмпу свому скажи- нехай погуглить удари путіна СЬОГОДНІ навіть не по прифронтових Сумах чи Херсону, а по Києву!
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07.05.2025 10:49
+2
Тампон, ну никак не хочет в этом признаться.
тампону хочется с ху.лом дружить и торговать.
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07.05.2025 10:57
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Та ти Шо?! Трмпу свому скажи- нехай погуглить удари путіна СЬОГОДНІ навіть не по прифронтових Сумах чи Херсону, а по Києву!
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07.05.2025 10:49 Відповісти
Незмінна перешкода.
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07.05.2025 10:52 Відповісти
Значить перешкоду треба ліквідувати.
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07.05.2025 10:54 Відповісти
Тампон, ну никак не хочет в этом признаться.
тампону хочется с ху.лом дружить и торговать.
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07.05.2025 10:57 Відповісти
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07.05.2025 10:58 Відповісти
Та невже?? А вбити його не пробували? Там дрючком тикни і розсипеться.
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07.05.2025 10:58 Відповісти
Константація фактів - а надавмтм на рашку?
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07.05.2025 10:59 Відповісти
Може ще карту тобі показати. Бульбафюрера запитай, а цензор таємницями не торгує
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07.05.2025 11:05 Відповісти
Все більше переконаний,що у всіх цих видимих ****** та зепідарів,кукловод один-ротшильд,це його улюблена страва - війна,та фінансування обох сторін війни.
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07.05.2025 11:00 Відповісти
Це тобі в Америці підказали
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07.05.2025 11:03 Відповісти
Це очевидно,піди причешись бидляче створіння
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07.05.2025 11:05 Відповісти
А чому ви відразу виключаєте ордени розенкрейцерів, масонів чи якихось інших "рептилоїдів"?
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07.05.2025 11:12 Відповісти
Іди на цюцюрку собачу
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07.05.2025 11:16 Відповісти
Ху...ло на то і ху....ло. що ще сказати
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07.05.2025 11:01 Відповісти
От і ми кажемо, що це є прешопричина, яку треба усунути.
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07.05.2025 11:09 Відповісти
Не тільки ***** є перешкодою, а ще кабаева і всі ******** яких вона народжувала для *****, а ще всі каЦапи від мацкви до сахалина ! Хай здохнуть ВСІ !!! Слава УКРАЇНІ !!!
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07.05.2025 11:10 Відповісти
Перешкодою є не путін - а сама росія. І саме цю причину треба усувати.
На росії править "колективний путін", котрий кожного разу призначає нового "путіна" виконувати роль путіна.
Причина війни - не в путіні. А саме - в самій росії.
Навіть, коли росія була слабка, після розвалу срср, то же самий "ліберальний" Єльцин цілком свідомо проводив військову агресію проти Молдови, Азербайджану, Грузії, Таджикистану (зі встановленням, в підсумку, проросійського режиму в тій країні), проводив геноцидну війну в Чечні, проводив агресивні дії проти України в Криму в 1992-1994 рр. направлені на підрив територіальної цілісності та суверенітету України.
Той же самий "ліберал" Навальний цілком свідомо схвалював російську анексію Криму в України.
Тобто, від "перестановки "путіна" - вектор агресивної поведінки росії не зміниться.
росія може лише вдавати з себе "демократичну країну" - з метою легітимізації в міжнародній політиці та з метою нарощування власних ресурсів, які, в підсумку, вона завжди використовує лише для одного - вчинення чергових провокацій та чергової військової агресії проти інших суверенних країн.
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07.05.2025 11:35 Відповісти
во мля дійшло
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07.05.2025 11:38 Відповісти
 
 