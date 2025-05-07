Путін є перешкодою на шляху до припинення вогню в Україні, - Келлог

Україна наразі згодна на 30-денне всеосяжне перемир'я. Єдиною перешкодою на шляху до його встановлення є російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у коментарі Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони (українці, - ред.) погодилися, що необхідне всеосяжне перемир'я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено. Вони хочуть цього сьогодні. Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "коаліцією охочих", яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", - заявив Келлог.

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Він додав, що не всі умови подобаються Україні, але "ми виходимо на те, що це шлях, яким треба рухатися". Спецпредставник США вважає, що сторони "близькі" до можливого перемир'я.

"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат - це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується", - сказав Келлог.

Нагадаємо, Келлог заявляв, що Україна згодна піти на територіальні поступки Росії для врегулювання війни. Також він стверджує, що Україна нібито готова заморозити війну по нинішній лінії фронту. Вздовж неї має бути 30-кілометрова зона.