Путін є перешкодою на шляху до припинення вогню в Україні, - Келлог
Україна наразі згодна на 30-денне всеосяжне перемир'я. Єдиною перешкодою на шляху до його встановлення є російський диктатор Володимир Путін.
Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у коментарі Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вони (українці, - ред.) погодилися, що необхідне всеосяжне перемир'я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено. Вони хочуть цього сьогодні. Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "коаліцією охочих", яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", - заявив Келлог.
Він додав, що не всі умови подобаються Україні, але "ми виходимо на те, що це шлях, яким треба рухатися". Спецпредставник США вважає, що сторони "близькі" до можливого перемир'я.
"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат - це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується", - сказав Келлог.
Нагадаємо, Келлог заявляв, що Україна згодна піти на територіальні поступки Росії для врегулювання війни. Також він стверджує, що Україна нібито готова заморозити війну по нинішній лінії фронту. Вздовж неї має бути 30-кілометрова зона.
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тампону хочется с ху.лом дружить и торговать.
На росії править "колективний путін", котрий кожного разу призначає нового "путіна" виконувати роль путіна.
Причина війни - не в путіні. А саме - в самій росії.
Навіть, коли росія була слабка, після розвалу срср, то же самий "ліберальний" Єльцин цілком свідомо проводив військову агресію проти Молдови, Азербайджану, Грузії, Таджикистану (зі встановленням, в підсумку, проросійського режиму в тій країні), проводив геноцидну війну в Чечні, проводив агресивні дії проти України в Криму в 1992-1994 рр. направлені на підрив територіальної цілісності та суверенітету України.
Той же самий "ліберал" Навальний цілком свідомо схвалював російську анексію Криму в України.
Тобто, від "перестановки "путіна" - вектор агресивної поведінки росії не зміниться.
росія може лише вдавати з себе "демократичну країну" - з метою легітимізації в міжнародній політиці та з метою нарощування власних ресурсів, які, в підсумку, вона завжди використовує лише для одного - вчинення чергових провокацій та чергової військової агресії проти інших суверенних країн.