США "все ближче" до досягнення мирної угоди між Україною та РФ, - Волц

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц вважає, що Україна та РФ "все ближче і ближче" до укладення угоди про завершення війни.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Процес врегулювання війни в Україні просувається, сторони "все ближче і ближче" до угоди. Ми близькі до досягнення угоди між Україною та Росією", - заявив Волц.

Раніше радник Трампа сказав, що Росія та Україна повинні якнайшвидше досягти мирної угоди, оскільки президент США Дональд Трамп не збирається довго терпіти надмірних зволікань у дипломатичному процесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії щодо мирної угоди США, - Венс