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США "все ближче" до досягнення мирної угоди між Україною та РФ, - Волц

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц вважає, що Україна та РФ "все ближче і ближче" до укладення угоди про завершення війни. 

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ

"Процес врегулювання війни в Україні просувається, сторони "все ближче і ближче" до угоди. Ми близькі до досягнення угоди між Україною та Росією", - заявив Волц. 

Раніше радник Трампа сказав, що Росія та Україна повинні якнайшвидше досягти мирної угоди, оскільки президент США Дональд Трамп не збирається довго терпіти надмірних зволікань у дипломатичному процесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії щодо мирної угоди США, - Венс

Мирна угода України та РФ: Волц заявив про прогрес у перемовинах

Автор: 

США (22979) війна в Україні (4079) Волц Майк (81)


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Топ коментарі
+4
Такое впечатление, что все эти Трамповские выкормиши хотят трудоустроится в Вечерний Квартал...
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01.05.2025 15:55
+1
В рижих свій дурдом не гірший. Трімп - повелитель всесвіту. І йому так весело, так весело, що ще раз нюхне, і...стане папою римським.
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01.05.2025 16:03
+1
Трапм говорит одно, Венс другое, Волц третье...
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01.05.2025 16:04
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Такое впечатление, что все эти Трамповские выкормиши хотят трудоустроится в Вечерний Квартал...
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01.05.2025 15:55 Відповісти
В рижих свій дурдом не гірший. Трімп - повелитель всесвіту. І йому так весело, так весело, що ще раз нюхне, і...стане папою римським.
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01.05.2025 16:03 Відповісти
Вссьо глубже і глубже... як там трап відчуває?
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01.05.2025 15:56 Відповісти
Я напевно проспав три місяці, я щось пропустив???? Де воно бере цю інфо, і для кого??? Воно не макароник щоб так спагеті іншим на вуха кидати!!! Дебіл ***....!!!
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01.05.2025 15:58 Відповісти
Трапм говорит одно, Венс другое, Волц третье...
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01.05.2025 16:04 Відповісти
Пустобріх.
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01.05.2025 16:04 Відповісти
Точно , точно в течении первых 24 часов.
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01.05.2025 16:17 Відповісти
чтоб стать ближе- что еще нужно отдать?
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01.05.2025 16:40 Відповісти
Головне це постійно повторювати для самонавіювання?
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01.05.2025 16:41 Відповісти
Зранку одні новини, а звечора їх пучити почало…
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01.05.2025 16:47 Відповісти
Не набридло в очко заглядати *****, щоб розгледіти там мир? Один вже заглядав з 2019 по 2022
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01.05.2025 16:49 Відповісти
Чем больше дозы, тем ближе договор.
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01.05.2025 16:53 Відповісти
Ну, США зрозуміло. Чубчика вже в дупу цілують, ми чули... А кацапи ближче, чи ще далеко?
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01.05.2025 17:16 Відповісти
 
 