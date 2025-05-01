США "все ближче" до досягнення мирної угоди між Україною та РФ, - Волц
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц вважає, що Україна та РФ "все ближче і ближче" до укладення угоди про завершення війни.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Процес врегулювання війни в Україні просувається, сторони "все ближче і ближче" до угоди. Ми близькі до досягнення угоди між Україною та Росією", - заявив Волц.
Раніше радник Трампа сказав, що Росія та Україна повинні якнайшвидше досягти мирної угоди, оскільки президент США Дональд Трамп не збирається довго терпіти надмірних зволікань у дипломатичному процесі.
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