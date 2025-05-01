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Новини Мирні перемовини Мирна угода щодо припинення війни
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Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії щодо мирної угоди США, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Між позиціями України та Росії залишається "дуже велика прірва", попри взаємні заяви про готовність укласти мирну угоду. Адміністрація Дональда Трампа спробує подолати її упродовж наступних 100 днів. 

Про це віцепрезидент Джей Ді Венс розповів в інтерв'ю Fox News на 101-й день перебування Дональда Трампа на посаді, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, США вже зробили "перший крок" до врегулювання війни РФ проти України – досягнення мирної пропозиції від кожної зі сторін.

"І це справді відбулося. Українці сказали: "Це те, чого ми хочемо". Росіяни сказали: "Це те, чого ми хочемо". А тепер завдання дипломатії полягає в тому, щоб спробувати певним чином зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемовини про припинення вогню в Україні у самому розпалі. Я більш оптимістичний, ніж два тижні тому, - Венс

Венс наголосив, що адміністрація Трампа намагається зупинити війну.

"Він хотів би довести російсько-український конфлікт до довгострокового вирішення, де не буде 5000 людей, які гинуть щотижня з обох сторін цього конфлікту", - сказав він.

Американський віцепрезидент розповів, що відбуватиметься далі.

"Отже, у нас є перший крок. Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми будемо дуже наполегливо працювати впродовж наступних 100 днів, щоб спробувати зблизити ці сторони", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп досі переконаний, що Путін хоче миру: Якби не я, він бажав би захопити всю Україну

Автор: 

США (22979) війна в Україні (4079) Джей Ді Венс (91)


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Топ коментарі
+11
А Венс вообще черная дыра в логике и в здравом смысле.
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01.05.2025 15:13
+10
О, ещё 100 дней
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01.05.2025 15:15
+6
Існує велика прірва між венсом та здоровим глуздом і їі не подолати!
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01.05.2025 15:15
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А Венс вообще черная дыра в логике и в здравом смысле.
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01.05.2025 15:13 Відповісти
" Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії щодо мирної угоди..." Слава яйцям!!! Настало прозріння у пана Венса!!!
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01.05.2025 15:34 Відповісти
Воно так і не зрозуміло, що війна носить світоглядний характер.
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01.05.2025 16:15 Відповісти
Венс вообще черная дыра,или днищное дно.
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01.05.2025 15:39 Відповісти
Не чекаю добрих новин від рудого дегенерата і його команди дегенератів!
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01.05.2025 15:43 Відповісти
Поверніть ядерну зброю, яку віджали з кацапами в 90-х і забили на виконання угоди і прірва скоротиться миттєво.
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01.05.2025 15:14 Відповісти
Україна вкористає ядерну зброю проти РФ? Що тоді залишиться після удару у відповідь від України?
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01.05.2025 15:29 Відповісти
Не правильно ставите питання. Чи наважиться кацапня продовжувати війну, якщо в нас буде ядерна зброя? А так виходить що американці - це ті ж самі кацапи тільки на стероїдах (чи на фентанілі), договір з якими не вартий паперу на якому підписаний.
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01.05.2025 15:40 Відповісти
Те що i вiд росii,сусiдство зробить свою справу.
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01.05.2025 15:40 Відповісти
пшик
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01.05.2025 15:48 Відповісти
Амеры ничего не отжали, всю зброю Кучма отдал кацапам и подавляющее большинство украинцев его в этом поддерживало
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01.05.2025 15:36 Відповісти
У амерів ще були й обовʼязки згідно з тим гнилим меморандумом в разі нападу на Україну.
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01.05.2025 15:41 Відповісти
тут не про повернення ядерної зброї потрібно вести мову. мову потрібно вести про те, раз ви відібрали в України ядерну зброю, тому тоді візьміть Україну під ядерну парасольку НАТО як заміну від того, що Україна відмовилась від ядерної зброї.
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01.05.2025 16:18 Відповісти
Вимагаємо ядерну зброю, а сходимось на «ядерній парасольці».
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01.05.2025 16:28 Відповісти
як варіант. це мистецтво торгів.
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01.05.2025 16:50 Відповісти
О, ещё 100 дней
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01.05.2025 15:15 Відповісти
Існує велика прірва між венсом та здоровим глуздом і їі не подолати!
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01.05.2025 15:15 Відповісти
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01.05.2025 16:19 Відповісти
І ти впадешь в тут прірву, бородата піхва.
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01.05.2025 15:15 Відповісти
прірва між США тими що є і тими що мають бути
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01.05.2025 15:17 Відповісти
Это пропасть надо завалить тушами ватных тварей и всё будет ОК.
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01.05.2025 15:18 Відповісти
А ви блєть не знали,) венс ти з Марсу?)
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01.05.2025 15:18 Відповісти
Крашений ***** йде нах.
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01.05.2025 15:19 Відповісти
До того часу поки Венс та інші MAGAвці будут ставити знак рівно між агресором та тим хто захищається від агресії ці білодомівці не будуть розуміти що ця "прірва" є природньою і що вимоги України є справедливими, а Московії (т.з. "роССії") є нічим не обгрунтованими та злочинними!!!
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01.05.2025 15:20 Відповісти
якось швидко у рудого донні його "24 години" трансформувалися у "довгу дорогу у дюнах"
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01.05.2025 15:22 Відповісти
"дуже велика прірва" це мiж всiм тим що ти кажеш и що має якийсь сенс.
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01.05.2025 15:23 Відповісти
ну це очевидні речі: між убивцею і жертвою завжди прірва у вимогах
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01.05.2025 15:23 Відповісти
Довгострокове вирішення це на який термін? Бо насправді довгострокове можливе тільки у разі якщо зробити московію не здатною до агресії . А виконати забаганки агресора це рішення тільки до того часу як він висуне нові забаганки.

З.І.Ще 100 днів будуть фігнею страдати . Сподіваюсь висловлювання Черчеля правдиве і таки в кінці кінців амереканці зроблять усе правильно.
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01.05.2025 15:24 Відповісти
Твою ж дивизию, решили продлить этот идиотский сериал: "За 24 часа - Я пошутил", "За сто дней - Я обделался", на третий сезон "За вторые 100 дней", а я уж думал финальная развязка близко
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01.05.2025 15:25 Відповісти
Вмовлятимуть грабіжника віддати половину навіть не награбованого, а того, що ще награбувати не встиг, але хоче.
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01.05.2025 15:25 Відповісти
Знову 100 днів, далі знову 100 днів. Так і Термін президентства Трампа спливе.
Нагадує фільм про "Скарби нації".
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01.05.2025 15:30 Відповісти
Невжеж цього "мага" вже "Божа іскра" чиркнула по тім'ячку?, - "дивно".
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01.05.2025 15:31 Відповісти
Цей Венс просто клінічний ідіот.
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01.05.2025 15:33 Відповісти
Ні, він просто так вихований. Так каже його двоюрідний брат, який воював в ЗСУ років з півтора.
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01.05.2025 16:18 Відповісти
Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії - І CША РАЗОМ З РОСІЄЮ, ВЗЯЛИСЯ РАЗОМ ЗАПХАТИ ЩЕ ГЛИБШЕ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД В ЦЮ ПРІРВУ.
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01.05.2025 15:37 Відповісти
"Отже, у нас є перший крок. Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми будемо дуже наполегливо працювати впродовж наступних 100 днів, щоб спробувати зблизити ці сторони"

Как сблизить стороны принудить рф к подписанию мирного договора на адекватных условиях, все просто ватсон Венс: Пункт 1. Даете Украине много-много оружия. Пункт 2. Отворачиваетесь и делаете вид что ничего не слышите. Пункт 3. Поворачиваетесь и видите согласную рф заключить мирный договор на условиях Украины.
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01.05.2025 15:42 Відповісти
Воно ******* і думає що "я" тут несу!!! Адміністрація трампа, це жах якого Америка і світ ще не бачили!!!
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01.05.2025 15:43 Відповісти
Єдина адміністрація яка має бажання та спроможності.
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01.05.2025 16:29 Відповісти
Сравнивать требования жертвы и агрессора могут только такие идиоты и дебилы, как трамп и его свора.

Значит, возврат украденного и наказание вора это моветон, а требование узаконить украденное и убийства, это справедливо?

Большего цинизма мир не знал и вряд ли узнает!
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01.05.2025 17:02 Відповісти
Ще 100 днів кацапи їх слатимуть нафіг
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01.05.2025 17:21 Відповісти
 
 