Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії щодо мирної угоди США, - Венс

Між позиціями України та Росії залишається "дуже велика прірва", попри взаємні заяви про готовність укласти мирну угоду. Адміністрація Дональда Трампа спробує подолати її упродовж наступних 100 днів.

Про це віцепрезидент Джей Ді Венс розповів в інтерв'ю Fox News на 101-й день перебування Дональда Трампа на посаді, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, США вже зробили "перший крок" до врегулювання війни РФ проти України – досягнення мирної пропозиції від кожної зі сторін.

"І це справді відбулося. Українці сказали: "Це те, чого ми хочемо". Росіяни сказали: "Це те, чого ми хочемо". А тепер завдання дипломатії полягає в тому, щоб спробувати певним чином зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці", - зазначив він.

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Венс наголосив, що адміністрація Трампа намагається зупинити війну.

"Він хотів би довести російсько-український конфлікт до довгострокового вирішення, де не буде 5000 людей, які гинуть щотижня з обох сторін цього конфлікту", - сказав він.

Американський віцепрезидент розповів, що відбуватиметься далі.

"Отже, у нас є перший крок. Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми будемо дуже наполегливо працювати впродовж наступних 100 днів, щоб спробувати зблизити ці сторони", - зауважив він.

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