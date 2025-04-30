УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10165 відвідувачів онлайн
Новини Мирна угода щодо припинення війни
1 713 37

Трамп досі переконаний, що Путін хоче миру: Якби не я, він бажав би захопити всю Україну

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп досі вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти мирну угоду.

Американський президент продемонстрував зміну думки під час розмови з інтерв'юєром Террі Мораном у вівторок.

Відповідаючі на запитання, чи вважає він, що Путін хоче миру, Трамп сказав: "думаю, хоче".

Крім того, президент США висловися про применшення загарбницьких апетитів російського диктатора. Трамп приписує це у свої заслуги, а не тому, що путінська армія просто не в змозі окупувати усю територію України.

"Якби не я, я думаю, він (Путін, - ред.) хотів би захопити всю країну", - сказав американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б хотів бути Папою, - Трамп

Трамп знову опосередковано поклав провину за широкомасштабне вторгення РФ в Україну на свого попередника на посаді президента.

Та вчергове додав, що "я вірю в це завдяки мені він (Путін, - ред.) готовий припинити бої".

Разом з тим Трамп знову критично висловився на посилення обстрілів з боку РФ по мирних містах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Путіним домовлятися легше, ніж із Зеленським. У того "немає козирів", - Трамп

"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", - розповів президент США.

Автор: 

путін володимир (23846) Трамп Дональд (5740) припинення вогню (169)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Доки буде продовжуватися цей абсурдний пи₴діж рудого ідіота?
показати весь коментар
30.04.2025 06:33
+13
Від слова ''угода'' в мене вже алергія.
показати весь коментар
30.04.2025 06:29
+9
Трамп самодур
показати весь коментар
30.04.2025 06:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та він по життю переконаний...
показати весь коментар
30.04.2025 06:20 Відповісти
Вже усім зрозуміло , рудий дід ні на що не згоден. ,, Трамп прийдет , порядок наведете .,,
показати весь коментар
30.04.2025 06:22 Відповісти
Трамп самодур
показати весь коментар
30.04.2025 06:24 Відповісти
Це перший раз сказав? Якщо не повторить, то пожартував.
показати весь коментар
30.04.2025 06:24 Відповісти
Від слова ''угода'' в мене вже алергія.
показати весь коментар
30.04.2025 06:29 Відповісти
DOGE - Department Of Government Efficiency!
показати весь коментар
30.04.2025 06:46 Відповісти
ну як би руда паліцайка - дбр?
доня спустив собак!
так і знав шо я дальтонік - зеленого від рудого геть не відлічяю....
показати весь коментар
30.04.2025 07:21 Відповісти
звикайте з нами...
показати весь коментар
30.04.2025 06:49 Відповісти
Доки буде продовжуватися цей абсурдний пи₴діж рудого ідіота?
показати весь коментар
30.04.2025 06:33 Відповісти
Нехай дає Петриоти та ракети, щоб мірні люди не гиблі під ракетами хутина , іначе смерть українців на його совісті ( якщо він знає що це)
показати весь коментар
30.04.2025 06:42 Відповісти
чхати йому на українців, його цікавить тіки трамп
показати весь коментар
30.04.2025 06:51 Відповісти
Нагадайте мені , будь ласка, американці вивели свої війська із Сіріі при Трампе? І залишили Сірію на розкрадання і зґвалтування, а також коверние бомбандировки ( даже фосфором) кацапській орде?
там тєж були договорняки з хутиним , асадом і оппозиціей при Трампе і його Администрпціей?
показати весь коментар
30.04.2025 06:56 Відповісти
А, ви побалакати про машину часу? ну я тут не для цього, я про тепер. І на українців трампу чхати. Є народ, який, можливо, трохи цікавить трампа - це ізраїльтяни. І це єдиний можливий виняток.
показати весь коментар
30.04.2025 07:41 Відповісти
Знає. І йому на це насрати
показати весь коментар
30.04.2025 07:12 Відповісти
от ми дали з фермерами....
навіть і не очікував такого ефекту.
руда їбанутісь виявилась в рази більша за очікування...
показати весь коментар
30.04.2025 06:34 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
30.04.2025 06:38 Відповісти
Що б ти вже здох разом з путіном ,з твоїм приходом рашисти тільки постилили терор ти ходяча біда яка сіє хаос і невизначеність.
показати весь коментар
30.04.2025 06:41 Відповісти
Сенатор Грем підтримав Трампа у його бажанні стати Папою Римським
показати весь коментар
30.04.2025 06:44 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2025 06:48 Відповісти
йо жизнь як вони постаріли
показати весь коментар
30.04.2025 06:49 Відповісти
Байден краще виглядає
показати весь коментар
30.04.2025 06:51 Відповісти
Реальну картину можна поміряти в кількості путінських щодобових атак на лінії фронту, задіяного особового складу, задіяної техніки, кількості та якості обстрілів, кількості шахедів, крилатих ракет і балістики, діверсій. Все інше - слова.
показати весь коментар
30.04.2025 07:00 Відповісти
In Catholicism, two miracles confirmed by testimony of two different people are enough to declare someone a saint. We all have been observing Donald Trump saving the world, every minute of every day. The miracles he has performed are countless. Tens of millions of people in the US and beyond can bear witness to how love for Donald Trump has changed their lives, how their faith in him has made them healthier, stronger, and happier, has given them hope and peace of mind. He is much more than a saint. In the past, when people encountered a person of such holiness and power, a new religion would be born. And it is happening now too. World leaders and common folk alike are kneeling before this remarkable Man in reverence and adoration. They know they are witnessing one of God's greatest miracles.
показати весь коментар
30.04.2025 07:02 Відповісти
Як бине тиз твоім "набожним" утирком Джонсоном Авдіївка досі б трималась, цап чубатий.
показати весь коментар
30.04.2025 07:02 Відповісти
Дурнішого президента в США за всю історію існування не було.
показати весь коментар
30.04.2025 07:02 Відповісти
Він хворий.
показати весь коментар
30.04.2025 07:06 Відповісти
Де це він побачив що путлєр хоче миру - зброю давай - потрібно по ньому гарно в"їбати
показати весь коментар
30.04.2025 07:09 Відповісти
І це ж тільки 100 днів така трагікомедія і кінця не буде.
показати весь коментар
30.04.2025 07:18 Відповісти
після цих слів то вже зрозуміло, що у цій війні винен саме трумп. на злодії шапка горить.
показати весь коментар
30.04.2025 07:20 Відповісти
Путін захоть рівно стількі, скількі зможе фізично. Може він розраховує на пару років передишкі, наклєпае ракет та танчиків та знову попре. Немає в природі гарантій, що він цього не зробить, щоб там Зеленський не молов. Крім присутності Путина в пеклі, краще з усією Рашкой. В цьому вся перчаль переговорів, зеленого перемірря на 9 травня та інш.
показати весь коментар
30.04.2025 07:20 Відповісти
Хворий на голову виродок.
показати весь коментар
30.04.2025 07:23 Відповісти
..який же ти кончений!!! Віні хоче захопити її, з самого початку, прокинься Трамп, тебе дурять як мале дитя!!!
показати весь коментар
30.04.2025 07:27 Відповісти
У мого товаша є таке прислівя: сам дурний, дурних бачив, але такого довбня як Трапон треба ще пошукати.
Я думав, що тільки в Україні і більше ніде є стадо баранів, які вибрали блазня тупоголового. А ні, виявляеться, ще є американці, які повірили старому пирдуну, у якого стареча дименція. Я вже переживаю за старого дурника Трампона, піде в туалет паскудити, а коли закінчить, то і штани на вдіне,забуде.
показати весь коментар
30.04.2025 07:42 Відповісти
Трамп ще дурніший Зеленського... Той не говорить сам : "Порошенко здав-би Україну за три дні! А я ВОЮЮ!!!", а доручає це брехать пропагандонам Литвина й Подоляка. А Трамп робить подібне власноручно... От власноручно і ганьбитиметься...
показати весь коментар
30.04.2025 07:42 Відповісти
Якби Папа Трамп в українських окопах рашисти вже були б біля Ла-Манша.
показати весь коментар
30.04.2025 07:47 Відповісти
Діду треба лікуватись, а він президента грає. І саме сумне, що йому підігрують, здавалось би адекватні люди
показати весь коментар
30.04.2025 07:59 Відповісти
Падло смердюче. Да ***** і війну начав тому що Тампон його підтримав. Чи хтось забув як кацапи хвалились що вони начали війну тому що до влади мав прийти іхній кращий друг Тампон і допомогти рашистам оформити все захоплене і зняти санкції. Чи думаєте жириновський просто так пив шампанське
показати весь коментар
30.04.2025 08:04 Відповісти
 
 