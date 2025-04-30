Трамп досі переконаний, що Путін хоче миру: Якби не я, він бажав би захопити всю Україну

Президент США Дональд Трамп досі вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти мирну угоду.

Американський президент продемонстрував зміну думки під час розмови з інтерв'юєром Террі Мораном у вівторок.

Відповідаючі на запитання, чи вважає він, що Путін хоче миру, Трамп сказав: "думаю, хоче".

Крім того, президент США висловися про применшення загарбницьких апетитів російського диктатора. Трамп приписує це у свої заслуги, а не тому, що путінська армія просто не в змозі окупувати усю територію України.

"Якби не я, я думаю, він (Путін, - ред.) хотів би захопити всю країну", - сказав американський лідер.

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Трамп знову опосередковано поклав провину за широкомасштабне вторгення РФ в Україну на свого попередника на посаді президента.

Та вчергове додав, що "я вірю в це завдяки мені він (Путін, - ред.) готовий припинити бої".

Разом з тим Трамп знову критично висловився на посилення обстрілів з боку РФ по мирних містах України.

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"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", - розповів президент США.