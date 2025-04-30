Трамп досі переконаний, що Путін хоче миру: Якби не я, він бажав би захопити всю Україну
Президент США Дональд Трамп досі вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти мирну угоду.
Американський президент продемонстрував зміну думки під час розмови з інтерв'юєром Террі Мораном у вівторок.
Відповідаючі на запитання, чи вважає він, що Путін хоче миру, Трамп сказав: "думаю, хоче".
Крім того, президент США висловися про применшення загарбницьких апетитів російського диктатора. Трамп приписує це у свої заслуги, а не тому, що путінська армія просто не в змозі окупувати усю територію України.
"Якби не я, я думаю, він (Путін, - ред.) хотів би захопити всю країну", - сказав американський лідер.
Трамп знову опосередковано поклав провину за широкомасштабне вторгення РФ в Україну на свого попередника на посаді президента.
Та вчергове додав, що "я вірю в це завдяки мені він (Путін, - ред.) готовий припинити бої".
Разом з тим Трамп знову критично висловився на посилення обстрілів з боку РФ по мирних містах України.
"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", - розповів президент США.
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доня спустив собак!
так і знав шо я дальтонік - зеленого від рудого геть не відлічяю....
там тєж були договорняки з хутиним , асадом і оппозиціей при Трампе і його Администрпціей?
навіть і не очікував такого ефекту.
руда їбанутісь виявилась в рази більша за очікування...
Я думав, що тільки в Україні і більше ніде є стадо баранів, які вибрали блазня тупоголового. А ні, виявляеться, ще є американці, які повірили старому пирдуну, у якого стареча дименція. Я вже переживаю за старого дурника Трампона, піде в туалет паскудити, а коли закінчить, то і штани на вдіне,забуде.