Трамп до сих пор убежден, что Путин хочет мира: Если бы не я, он хотел бы захватить всю Украину
Президент США Дональд Трамп до сих пор верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение.
Американский президент продемонстрировал изменение мнения во время разговора с интервьюером Терри Мораном во вторник.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп сказал: "Думаю, хочет".
Кроме того, президент США высказался об умалении захватнических аппетитов российского диктатора. Трамп приписывает это в свои заслуги, а не потому, что путинская армия просто не в состоянии оккупировать всю территорию Украины.
"Если бы не я, я думаю, он (Путин. - Ред.) хотел бы захватить всю страну", - сказал американский лидер.
Трамп снова косвенно возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника на посту президента.
И в очередной раз добавил, что "я верю в это, что благодаря мне он (Путин. - Ред.) готов прекратить бои".
Вместе с тем Трамп снова критически высказался на усиление обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.
"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", - рассказал президент США.
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Хто на це сподівався, той не меньший ідіот. )
доня спустив собак!
так і знав шо я дальтонік - зеленого від рудого геть не відлічяю....
там тєж були договорняки з хутиним , асадом і оппозиціей при Трампе і його Администрпціей?
навіть і не очікував такого ефекту.
руда їбанутісь виявилась в рази більша за очікування...
але я не відсікаюся за те що зроблено,
хочя і обідно до *******...
А на фото бабця якій далеко за 70-т!
А якщо жити з трампом, то взагалі "рік за два"!!!
Сарказм подовжує життя!
А от щодо зеленського - тут у мене сумнівів немає.
Я думав, що тільки в Україні і більше ніде є стадо баранів, які вибрали блазня тупоголового. А ні, виявляеться, ще є американці, які повірили старому пирдуну, у якого стареча дименція. Я вже переживаю за старого дурника Трампона, піде в туалет паскудити, а коли закінчить, то і штани на вдіне,забуде.
i тест на поліграфі на неклована
бо заїбали i деменционніки...
Тому дурня валяє, щоб отримати на шару те, чого не може захопити.
Это стало возможным благодаря полному молчанию и равнодушию со стороны бОльшей части населения Земли, подтверждая старую истину - все преступления совершает меньшинство при полном молчании со стороны большинства.
ЗСУ - так, Трамб - нідочого.
- А шо там по населенню і теріторії Ізраїля ???
Вони вже все переписали на США і підняли руки перед арабами ???
Невже американські лікарі не бачать?!
это убожество застряло на бамбасе с хорошей для себя логистикой а тут почти 1000 метров форсировка днепра,под фпв и артой,бугага,это занимательное зрелище,зайдите в ютубчик посмотрите на это тупое мясо.
на правый берег плывут только камикадзе солевики штрафиники и то только для того чтобы считалось аля фронтом и выплаты шли по 200-250к рублей,без боевых действий это тыл,вот и шлют командиры 2 фаршевой армии своих солевых нариков на 3-5 лодках на смерть,чтобы считалось активным фронтом,не более.
хотіти і могти (бути спроможнім) - зовсім різні речі
- буває, трамп тільки починає нести щось адекватне
- а потім переклинює: "де мої 350 млрд", "якби не мої джавеліни", "якби я тоді був президентом, Ісуса би вижив"