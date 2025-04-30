РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости Мирное соглашение
3 366 96

Трамп до сих пор убежден, что Путин хочет мира: Если бы не я, он хотел бы захватить всю Украину

Трамп заявил, что спас Украину

Президент США Дональд Трамп до сих пор верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение.

Американский президент продемонстрировал изменение мнения во время разговора с интервьюером Терри Мораном во вторник.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп сказал: "Думаю, хочет".

Кроме того, президент США высказался об умалении захватнических аппетитов российского диктатора. Трамп приписывает это в свои заслуги, а не потому, что путинская армия просто не в состоянии оккупировать всю территорию Украины.

"Если бы не я, я думаю, он (Путин. - Ред.) хотел бы захватить всю страну", - сказал американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел быть Папой, - Трамп

Трамп снова косвенно возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника на посту президента.

И в очередной раз добавил, что "я верю в это, что благодаря мне он (Путин. - Ред.) готов прекратить бои".

Вместе с тем Трамп снова критически высказался на усиление обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Путиным договариваться легче, чем с Зеленским. У того "нет козырей", - Трамп

"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", - рассказал президент США.

Автор: 

путин владимир (31295) Трамп Дональд (5320) прекращения огня (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Доки буде продовжуватися цей абсурдний пи₴діж рудого ідіота?
показать весь комментарий
30.04.2025 06:33
+23
Від слова ''угода'' в мене вже алергія.
показать весь комментарий
30.04.2025 06:29
+21
Трамп самодур
показать весь комментарий
30.04.2025 06:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та він по життю переконаний...
показать весь комментарий
30.04.2025 06:20 Ответить
Вже усім зрозуміло , рудий дід ні на що не згоден. ,, Трамп прийдет , порядок наведете .,,
показать весь комментарий
30.04.2025 06:22 Ответить
Порядок у своїй голові він вже ніколи не наведе, не в тому віці.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:34 Ответить
"Трамп прийдет , порядок наведете".

Хто на це сподівався, той не меньший ідіот. )
показать весь комментарий
30.04.2025 10:11 Ответить
Тільки одне мені цікаво,він кацапський агент,чи просто придурок???
показать весь комментарий
30.04.2025 10:41 Ответить
Два в одному.
показать весь комментарий
30.04.2025 11:00 Ответить
Трамп самодур
показать весь комментарий
30.04.2025 06:24 Ответить
самодурень
показать весь комментарий
30.04.2025 08:29 Ответить
Хвора людина,йому дікуватись треба, а не керувати державою.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:14 Ответить
Це перший раз сказав? Якщо не повторить, то пожартував.
показать весь комментарий
30.04.2025 06:24 Ответить
Від слова ''угода'' в мене вже алергія.
показать весь комментарий
30.04.2025 06:29 Ответить
DOGE - Department Of Government Efficiency!
показать весь комментарий
30.04.2025 06:46 Ответить
ну як би руда паліцайка - дбр?
доня спустив собак!
так і знав шо я дальтонік - зеленого від рудого геть не відлічяю....
показать весь комментарий
30.04.2025 07:21 Ответить
звикайте з нами...
показать весь комментарий
30.04.2025 06:49 Ответить
🤣
показать весь комментарий
30.04.2025 08:52 Ответить
Доки буде продовжуватися цей абсурдний пи₴діж рудого ідіота?
показать весь комментарий
30.04.2025 06:33 Ответить
Нехай дає Петриоти та ракети, щоб мірні люди не гиблі під ракетами хутина , іначе смерть українців на його совісті ( якщо він знає що це)
показать весь комментарий
30.04.2025 06:42 Ответить
чхати йому на українців, його цікавить тіки трамп
показать весь комментарий
30.04.2025 06:51 Ответить
Нагадайте мені , будь ласка, американці вивели свої війська із Сіріі при Трампе? І залишили Сірію на розкрадання і зґвалтування, а також коверние бомбандировки ( даже фосфором) кацапській орде?
там тєж були договорняки з хутиним , асадом і оппозиціей при Трампе і його Администрпціей?
показать весь комментарий
30.04.2025 06:56 Ответить
А, ви побалакати про машину часу? ну я тут не для цього, я про тепер. І на українців трампу чхати. Є народ, який, можливо, трохи цікавить трампа - це ізраїльтяни. І це єдиний можливий виняток.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:41 Ответить
Знає. І йому на це насрати
показать весь комментарий
30.04.2025 07:12 Ответить
Совість у старого шахрая та афериста?
показать весь комментарий
30.04.2025 09:09 Ответить
Трамп не собирается никак помогать Украине. Его задача - максимально помочь Путину выиграть войну. С этим неадекватом все понятно. Непонятно, зачем Зеленский скачет перед таким убожеством, как зайчик?
показать весь комментарий
30.04.2025 09:32 Ответить
Вимушений вигравати час.
показать весь комментарий
30.04.2025 11:03 Ответить
от ми дали з фермерами....
навіть і не очікував такого ефекту.
руда їбанутісь виявилась в рази більша за очікування...
показать весь комментарий
30.04.2025 06:34 Ответить
у шоубізнесі це називається епатаж, хоча їба чи ***..тість, доцільніше в даному випадку. Чому пишете ми, не вірю, що голосували за нього?
показать весь комментарий
30.04.2025 09:09 Ответить
і правильно шо не вірите.
але я не відсікаюся за те що зроблено,
хочя і обідно до *******...
показать весь комментарий
30.04.2025 09:15 Ответить
Ідіот
показать весь комментарий
30.04.2025 06:38 Ответить
Що б ти вже здох разом з путіном ,з твоїм приходом рашисти тільки постилили терор ти ходяча біда яка сіє хаос і невизначеність.
показать весь комментарий
30.04.2025 06:41 Ответить
Сенатор Грем підтримав Трампа у його бажанні стати Папою Римським
показать весь комментарий
30.04.2025 06:44 Ответить
Думав хоч так від трампанутого можна позбавитися
показать весь комментарий
30.04.2025 08:53 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 06:48 Ответить
йо жизнь як вони постаріли
показать весь комментарий
30.04.2025 06:49 Ответить
Байден краще виглядає
показать весь комментарий
30.04.2025 06:51 Ответить
Меланії 26 квітня виповнилося 55 років!
А на фото бабця якій далеко за 70-т!
показать весь комментарий
30.04.2025 08:51 Ответить
Якщо смажитися на сонці до чорноти, мати похмуре обличчя та одягти траур, то кожній жінці добавить років 10.
А якщо жити з трампом, то взагалі "рік за два"!!!
показать весь комментарий
30.04.2025 09:13 Ответить
Жінка яка виходить заміж за старого заради грошей платить своїм життям і старіє втричі швидше. Знав декількох таких. Померли майже відразу після похорону своїх "папіків". Одна протрималась пять років. Була молодшою на 22 роки і дуже переймалася своєю зовнішністю. Не помогло.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:14 Ответить
Реальну картину можна поміряти в кількості путінських щодобових атак на лінії фронту, задіяного особового складу, задіяної техніки, кількості та якості обстрілів, кількості шахедів, крилатих ракет і балістики, діверсій. Все інше - слова.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:00 Ответить
In Catholicism, two miracles confirmed by testimony of two different people are enough to declare someone a saint. We all have been observing Donald Trump saving the world, every minute of every day. The miracles he has performed are countless. Tens of millions of people in the US and beyond can bear witness to how love for Donald Trump has changed their lives, how their faith in him has made them healthier, stronger, and happier, has given them hope and peace of mind. He is much more than a saint. In the past, when people encountered a person of such holiness and power, a new religion would be born. And it is happening now too. World leaders and common folk alike are kneeling before this remarkable Man in reverence and adoration. They know they are witnessing one of God's greatest miracles.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:02 Ответить
Sarcasm ***** life!
Сарказм подовжує життя!
показать весь комментарий
30.04.2025 08:55 Ответить
*^ять, *^ять, *^ять!
показать весь комментарий
30.04.2025 09:03 Ответить
Як бине тиз твоім "набожним" утирком Джонсоном Авдіївка досі б трималась, цап чубатий.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:02 Ответить
Дурнішого президента в США за всю історію існування не було.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:02 Ответить
Він або дурний або прикидається таким. Тут у мене сумніви.
А от щодо зеленського - тут у мене сумнівів немає.
показать весь комментарий
30.04.2025 11:13 Ответить
Він хворий.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:06 Ответить
Де це він побачив що путлєр хоче миру - зброю давай - потрібно по ньому гарно в"їбати
показать весь комментарий
30.04.2025 07:09 Ответить
Це йому в фсб так довели
показать весь комментарий
30.04.2025 08:54 Ответить
І це ж тільки 100 днів така трагікомедія і кінця не буде.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:18 Ответить
після цих слів то вже зрозуміло, що у цій війні винен саме трумп. на злодії шапка горить.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:20 Ответить
Путін захоть рівно стількі, скількі зможе фізично. Може він розраховує на пару років передишкі, наклєпае ракет та танчиків та знову попре. Немає в природі гарантій, що він цього не зробить, щоб там Зеленський не молов. Крім присутності Путина в пеклі, краще з усією Рашкой. В цьому вся перчаль переговорів, зеленого перемірря на 9 травня та інш.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:20 Ответить
Хворий на голову виродок.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:23 Ответить
..який же ти кончений!!! Віні хоче захопити її, з самого початку, прокинься Трамп, тебе дурять як мале дитя!!!
показать весь комментарий
30.04.2025 07:27 Ответить
Як сказав один арап: "Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!"
показать весь комментарий
30.04.2025 09:20 Ответить
У мого товаша є таке прислівя: сам дурний, дурних бачив, але такого довбня як Трапон треба ще пошукати.
Я думав, що тільки в Україні і більше ніде є стадо баранів, які вибрали блазня тупоголового. А ні, виявляеться, ще є американці, які повірили старому пирдуну, у якого стареча дименція. Я вже переживаю за старого дурника Трампона, піде в туалет паскудити, а коли закінчить, то і штани на вдіне,забуде.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:42 Ответить
Трамп ще дурніший Зеленського... Той не говорить сам : "Порошенко здав-би Україну за три дні! А я ВОЮЮ!!!", а доручає це брехать пропагандонам Литвина й Подоляка. А Трамп робить подібне власноручно... От власноручно і ганьбитиметься...
показать весь комментарий
30.04.2025 07:42 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили». )))
показать весь комментарий
30.04.2025 10:19 Ответить
Якби Папа Трамп в українських окопах рашисти вже були б біля Ла-Манша.
показать весь комментарий
30.04.2025 07:47 Ответить
Діду треба лікуватись, а він президента грає. І саме сумне, що йому підігрують, здавалось би адекватні люди
показать весь комментарий
30.04.2025 07:59 Ответить
Падло смердюче. Да ***** і війну начав тому що Тампон його підтримав. Чи хтось забув як кацапи хвалились що вони начали війну тому що до влади мав прийти іхній кращий друг Тампон і допомогти рашистам оформити все захоплене і зняти санкції. Чи думаєте жириновський просто так пив шампанське
показать весь комментарий
30.04.2025 08:04 Ответить
верхній ліміт кандідата в Президенти - 65.
i тест на поліграфі на неклована
бо заїбали i деменционніки...
показать весь комментарий
30.04.2025 08:10 Ответить
тест на айк'ю, поліграф, психіатр, віковий ценз, середній клас і вище як платник податків.., і тільки тоді допуск як до висування в претенденти так і до голосування. Дістало вже домінування тупої більшості імені 73% какіїв разніцей.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:32 Ответить
пропустив ще дуже важливе у нашому випадку: нарколог обов'язково.
показать весь комментарий
30.04.2025 10:00 Ответить
Не допоможе.Світ зійшов з розуму,це як поїзд з рейок зійшов,і по інерції летить вперед.І там вже ніхто не допоможе,тільки на переплавку
показать весь комментарий
30.04.2025 10:46 Ответить
України потрібно починати дякувати Европі та Байдену, за те, що давав хоть щось. І це щось допомогло зупинити підарів.
показать весь комментарий
30.04.2025 08:10 Ответить
Та дайте уже ему кто-то по тупой башке
показать весь комментарий
30.04.2025 08:21 Ответить
Тупий стане ще тупішим
показать весь комментарий
30.04.2025 09:22 Ответить
Так путін і досі хоче захопити, але є різниця між хочу і можу
показать весь комментарий
30.04.2025 08:21 Ответить
А ***** саме цього і бажає. Тільки не може.
Тому дурня валяє, щоб отримати на шару те, чого не може захопити.
показать весь комментарий
30.04.2025 08:32 Ответить
Ну, таке казати на людях... Цей "політик" -- або цинічне несправиме брехло, або психічно хворий.
показать весь комментарий
30.04.2025 08:34 Ответить
Хворе брехло, та ще й самозакохане.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:37 Ответить
Когда трамп пришёл к власти ещё была хоть и слабая, но надежда, на то, что он поймёт всю важность восстановления справедливого мира в Украине для всего человечества, но всё оказалось совсем наоборот, он решил помочь кровавому путлеру перевернуть весь мир с ног на голову и превратить жизнь на земле в хаос и бред сумасшедшего.

Это стало возможным благодаря полному молчанию и равнодушию со стороны бОльшей части населения Земли, подтверждая старую истину - все преступления совершает меньшинство при полном молчании со стороны большинства.
показать весь комментарий
30.04.2025 08:34 Ответить
Надія була у 73%, для тих хто вміє думати все було ще до виборів зрозуміло
показать весь комментарий
30.04.2025 08:51 Ответить
Нужно понимать, что Америка сегодня опустилась до уровня быдлостана, когда у народа нет выбора, такого в истории США ещё не было, эпоха великих политиков безвозвратно ушла в прошлое, пришло время популистов и дегенератов, куда они приведут мир гадать не нужно, это вопрос ближайшего времени.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:01 Ответить
А таки цей дегенерат труп руйнує Америку...
показать весь комментарий
30.04.2025 09:07 Ответить
Дурік, до чого тут ти.
ЗСУ - так, Трамб - нідочого.
показать весь комментарий
30.04.2025 08:42 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 08:43 Ответить
коли вже вся гАмерика почне з нього сміятись?
показать весь комментарий
30.04.2025 08:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zG54L7Tpa04 а в США і не переставали:
показать весь комментарий
30.04.2025 09:39 Ответить
Коли цей дурень, як аргумент на користь рф, розповідає що кацапів у 5 разів більше і по теріторії у 25 разів більша, хочу запиати:
- А шо там по населенню і теріторії Ізраїля ???
Вони вже все переписали на США і підняли руки перед арабами ???
показать весь комментарий
30.04.2025 08:58 Ответить
труп теж епічний довбограй і скотина.
показать весь комментарий
30.04.2025 08:58 Ответить
Во яка вона вумна людина
показать весь комментарий
30.04.2025 09:13 Ответить
Симбіоз рашизму з дебілізмом і імпотенцією страху
показать весь комментарий
30.04.2025 09:16 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Нарцисичний розлад особистості ! F60.8
Невже американські лікарі не бачать?!
показать весь комментарий
30.04.2025 09:18 Ответить
Нажаль, "Стандартного лікування нарцисичного розладу не існує..." (с) Вікіпедія
показать весь комментарий
30.04.2025 10:50 Ответить
Оці всі його "якби не я" вже всіх достали. Напевно якби не він, то і сонце не сходило бю
показать весь комментарий
30.04.2025 09:18 Ответить
Як то кажуть "якала-какала".....
показать весь комментарий
30.04.2025 09:38 Ответить
Данінг-Крюгер аплодують.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:22 Ответить
А може ще й Даун.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:23 Ответить
***** так і рветься в Херсон, на правий берег Дніпра, щоб був плацдарм для атаки на Одесу. Тому так виє про передачу Херсонщини (а для прикриття хатєлок - Запоріжжя і Донбасу) під юрисдикцію кацапії. Нах..й - і *****, і ***** -2
показать весь комментарий
30.04.2025 09:25 Ответить
ну пускай штурмует на катамарах кто ж ему не дает)))года до 2035 может куда то и высадяться и закрепяться в 1-2 селах прибрежных но ненадолго
это убожество застряло на бамбасе с хорошей для себя логистикой а тут почти 1000 метров форсировка днепра,под фпв и артой,бугага,это занимательное зрелище,зайдите в ютубчик посмотрите на это тупое мясо.
на правый берег плывут только камикадзе солевики штрафиники и то только для того чтобы считалось аля фронтом и выплаты шли по 200-250к рублей,без боевых действий это тыл,вот и шлют командиры 2 фаршевой армии своих солевых нариков на 3-5 лодках на смерть,чтобы считалось активным фронтом,не более.
показать весь комментарий
30.04.2025 10:29 Ответить
він (Путін, - ред.) хотів би захопити всю країну", - сказав американський лідер. Джерело: https://censor.net/ua/n3549546


хотіти і могти (бути спроможнім) - зовсім різні речі
показать весь комментарий
30.04.2025 09:27 Ответить
Два покидьки комедію розигрують.
показать весь комментарий
30.04.2025 09:27 Ответить
Дід знов не випив таблєтки
показать весь комментарий
30.04.2025 09:44 Ответить
реально, так воно й виглядає:

- буває, трамп тільки починає нести щось адекватне
- а потім переклинює: "де мої 350 млрд", "якби не мої джавеліни", "якби я тоді був президентом, Ісуса би вижив"
показать весь комментарий
30.04.2025 09:55 Ответить
Це риже чмо знущається з України,але не все так просто,добре х..ло тримає його за всохші фаберже,бо не бачити очевидні речі може тільки круглий ідіот,або завербована тварюка(найбільш вірогідна дійсність).
показать весь комментарий
30.04.2025 10:56 Ответить
 
 