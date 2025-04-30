Трамп до сих пор убежден, что Путин хочет мира: Если бы не я, он хотел бы захватить всю Украину

Президент США Дональд Трамп до сих пор верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение.

Американский президент продемонстрировал изменение мнения во время разговора с интервьюером Терри Мораном во вторник.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп сказал: "Думаю, хочет".

Кроме того, президент США высказался об умалении захватнических аппетитов российского диктатора. Трамп приписывает это в свои заслуги, а не потому, что путинская армия просто не в состоянии оккупировать всю территорию Украины.

"Если бы не я, я думаю, он (Путин. - Ред.) хотел бы захватить всю страну", - сказал американский лидер.

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Трамп снова косвенно возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника на посту президента.

И в очередной раз добавил, что "я верю в это, что благодаря мне он (Путин. - Ред.) готов прекратить бои".

Вместе с тем Трамп снова критически высказался на усиление обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.

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"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", - рассказал президент США.