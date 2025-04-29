Я бы хотел быть Папой, - Трамп

Президент США Дональд Трамп, считает, что он стал бы лучшим новым Папой Римским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Папы? Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор", - так ответил Трамп на просьбу журналиста прокомментировать предстоящие выборы понтифика.

Позже он дал понять, что шутит и "никому не отдает предпочтение" среди претендентов на пост Папы, хотя и упомянул об архиепископе Нью-Йорка Тимоти Долане.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош. Так что посмотрим, что будет", - добавил президент США.

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