Я бы хотел быть Папой, - Трамп
Президент США Дональд Трамп, считает, что он стал бы лучшим новым Папой Римским.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Папы? Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор", - так ответил Трамп на просьбу журналиста прокомментировать предстоящие выборы понтифика.
Позже он дал понять, что шутит и "никому не отдает предпочтение" среди претендентов на пост Папы, хотя и упомянул об архиепископе Нью-Йорка Тимоти Долане.
"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош. Так что посмотрим, что будет", - добавил президент США.
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+18 Mark Montoya
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+15 Luiza
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Чому санітари ніяк не можуть впіймати Фредовича?
В результаті у старухи виросли борода та цюцюрка, і вона замість Папи Римського стала зіркою цирку уродів. 😁
Ти вже десь там!
"Фрідріх Трамп, дід президента США Дональда Трампа, сколотив статки, відкривши бордель і ресторан для золотошукачів у Канаді. У Британській Колумбії, неподалік кордону з Юконом, досі стоїть копія дерев'яного фасаду його закладу, побудованого понад сто років тому.
Відомо, що Фрідріх Трамп, виходець із Німеччини, наприкінці XIX століття заснував бізнес у місті Беннетт, яке було засновано під час Клондайкської золотої лихоманки. Його заклад отримав назву Arctic Restaurant & Hotel і обслуговував старателів, які прямували на золоті копальні в Юконі. Окрім їжі та алкоголю, клієнтам пропонувалися й інші послуги, що зробило заклад вкрай прибутковим."
Я впевенний що пуйло йому нашептав - що трампон Сам Спаситель Світу - Друге пришестя... 🕊️
Он і Папа... и таксист и заслуженный артист. Токарь, пекарь и аптекарь, и морской артиллерист.
- Звичайно будеш ... Сьогодні , після вечері о сьомій , палата № 6 - де Наполеон був . Там вже чекають ... - відповів усміхнений санітар ... "
І це вроді економічний факультет
А получилось лишь стать худшим презиком США с 30-х годов прошлого века.
Это же просто дичь. Чувак всерьёз называет снижение цен на яйца, которые при его правлении и взлетели в цене, своей заслугой. Короче, яйца несут не выросшие за 120 дней куры, трампон))))