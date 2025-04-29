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Новости Умер Папа Римский Франциск Выборы Папы Римского
3 113 91

Я бы хотел быть Папой, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп, считает, что он стал бы лучшим новым Папой Римским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Папы? Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор", - так ответил Трамп на просьбу журналиста прокомментировать предстоящие выборы понтифика.

Позже он дал понять, что шутит и "никому не отдает предпочтение" среди претендентов на пост Папы, хотя и упомянул об архиепископе Нью-Йорка Тимоти Долане.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош. Так что посмотрим, что будет", - добавил президент США.

Читайте: Трампа раскритиковали за синий костюм на похоронах Папы Римского, - Mail

Автор: 

Папа Римский (438) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+18
Треба десь виділити йому палату і нехай там кожен день кимось новим стає!
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29.04.2025 23:42
+15
і ми б хотіли шоб ти трамп став папою у палаті псіхлікарні ...чим скоріше тим краще ...для світу ...
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29.04.2025 23:42
+14
терміново скажи це Франциску.
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29.04.2025 23:42
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терміново скажи це Франциску.
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29.04.2025 23:42 Ответить
У Франциска Кобзон привратником...
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29.04.2025 23:52 Ответить
Не думаю. Це постаті одного масштабу. Тепер у Франциска буде достатньо часу, щоб з'ясувати хатят лі рускіє вайни.
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30.04.2025 00:06 Ответить
Ці два ушльопка погризуться на грунті узгодження проблеми теодицеї - виправдання бога за існуюче в світі зло. Богу це набридне і він накладе епітимью - пірнати в казані з фекаліями до кінця світу...
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30.04.2025 00:16 Ответить
Може навіть через кобзона чи пригожина передати
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29.04.2025 23:57 Ответить
Парашные проститутки, сто раз обоссавшие Трампона, стали бы Мамами Римскими.
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30.04.2025 00:26 Ответить
пишуть, що двіжуха гаряча почалася між Пакистаном та Індією. і все розгорілось після того, як хтось постріляв тих туристів. що думаєте з цього приводу? не може це бути роботою каців (росзтріл тих туристів, щоб спровокувати бійню між давніми ворогами індусами і пакистанцями)?
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30.04.2025 00:13 Ответить
Там ще й кордон з Китаєм...
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30.04.2025 00:18 Ответить
так отож. темні часи несуться по всій планеті...
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30.04.2025 00:31 Ответить
кацапи тут нідочого. Там у Пакістані вистачає ******** екстремістів, і ексцеси у Джаммі-Кашмірі були регулярно. Просто цей більш масштабний, тому і привів до перекриття води. Ну а далі все пішло по звичному сценарію попередніх надцяти конфліктів.
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30.04.2025 00:38 Ответить
Воду річки Інд не перекривали досі жодного разу! Ві цієї води залежить економіка цілих регіонів Пакистану. Це вперше. Та й Китай вже став зовсім іншим. Думаєте китайці забули що ця територія належала колись китайцям? З часів повернення Гонконгу реваншизм в Китаї постійно зростає, але в китайців вистачає клепки досягати своїх цілей "з тіні"...
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30.04.2025 00:55 Ответить
перекривала. Саме це і було початком конфлікту.
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30.04.2025 01:12 Ответить
Коли?
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30.04.2025 01:20 Ответить
на самому початку конфлікту, більше ніж на місяць, у 48-му році. Переживуть і на цей раз. Позбивають один у одного знов декілька літаків, і ще років на п'ять заспокояться.
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30.04.2025 01:35 Ответить
не фантазуй, кацапня тут ні до чого! конфлік Індії з Пакистаном виник ще у 1947 році, одразу після отримання ними незалежності.
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30.04.2025 00:53 Ответить
в тому то й питання, що каци ********** на таких темах тліючих конфліктів грати і в потрібний їм момент підливати масла у вогонь. тому це можуть бути з однієї сторони фантазії конспірологічні, а з іншої сторони каци можуть там щось мутити... так само як 07.10. напали на Ізраїль. і вроді вони там ні до чого, то все хамас винен. хоча всі прекрасно знають чиї там інструктори готували тих хамасівців до нападу. хоча я теж тут мало вірю в те, що каци тут відкрито підставлять індусів, своїх головних покупців нафти. індуси як про прочухають, то точно пошлють нах каців разом з їх нафтою. так що далі буде видно.
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30.04.2025 01:02 Ответить
не перебільшуйте, глибже вивчайте питання, хамас тренувала хезбола та іранський КВІР, збою отримував хамас від хезболи та КВІР, яка завозилась до Єгипту і через тонелі потрапляла до Гази, інакше просто неможливо, з моря блокада ізраїльськими ВМС, авіасполучення відсутнє, а ось до хезболи збоя попала від асада, а до асада від кацапів та палатєнцеголових...
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30.04.2025 01:13 Ответить
ви відео вторгнення хамасу подивіться, там багато є роликів, де хамасовці ту огорожу розтягують і там на відео чітко лунає російська мова. тому тут ніякого перебільшення. інструктори вагнера були там присутні і готували хамас до атаки. та й відмашка до атаки була з кремля. Іран у стосунках з кацапею виглядає нерівноправно, а як васал. хамас їздить у кремль на прийоми. гори зброї у хамасу та хезболи - це виключно вся новітня російська зброя, яка не має у них бути без відома рашки. бо терористам зброю не можна продавати. тобто якщо рашка продавала зброю Асаду, то Асад не мав права без згоди раши продавати чи передавати цю зброю хезболі. так само й Іран не мав права без згоди цапів продавати цапську зброю хуситам, хамасу і хезболі. так що Іран, хезбола, хамас, хусити - це по суті всі вони є щупальцями кремля. тільки Іран там відіграє роль пахана над хуситами, хамасом, хезболою, щоб кацапня напряму не сильно марала там свої руки.
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30.04.2025 01:22 Ответить
де я писав що кацапня забороняла передавати зброю хезболі та хамасу? я описав шлях зброї до хамасу, кацапи фізично не могли поставляти зброю до Гази, робилось це через асада/іран/хезбола, дивився купу роликів ніде не чув ніякої кацапської мови, щодо вагнерівських інструкторів, то вони дійсно могли навчати хамасівців десь у лівані, сирії, африці...
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30.04.2025 02:28 Ответить
і ми б хотіли шоб ти трамп став папою у палаті псіхлікарні ...чим скоріше тим краще ...для світу ...
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29.04.2025 23:42 Ответить
Треба десь виділити йому палату і нехай там кожен день кимось новим стає!
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29.04.2025 23:42 Ответить
А в якій палаті ПАПА ? Поряд з Македонським ?
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30.04.2025 00:14 Ответить
Блін.
Чому санітари ніяк не можуть впіймати Фредовича?
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29.04.2025 23:43 Ответить
Над ним вже і шуткувати не можливо, пошуткуєш а він потім усе це серйозно каже.
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29.04.2025 23:44 Ответить
клятий троляко!
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29.04.2025 23:44 Ответить
Господи, спаси світ від іпанатів! Хоча б від цього.
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29.04.2025 23:45 Ответить
мудрий американський народ обрав собі президента
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29.04.2025 23:45 Ответить
в нас теж мудрий нарід
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30.04.2025 00:05 Ответить
Touche! 😂
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30.04.2025 00:31 Ответить
Здається у оригінальній версії казки про золоту рибку старуха врешті-решт захотіла стати Римським Папою?
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29.04.2025 23:45 Ответить
Це у невідомому продовженні цієї казки.
В результаті у старухи виросли борода та цюцюрка, і вона замість Папи Римського стала зіркою цирку уродів. 😁
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30.04.2025 00:03 Ответить
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29.04.2025 23:45 Ответить
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29.04.2025 23:46 Ответить
Враховуючи що формально Папа римський може бути обраний не серед кардиналів, а бути сторонньою особою, то конклав має тепер обрати......Байдена. Просто заради приколу і щоб хтось в Білому Домі лопнув від злості - не в переносному, а буквальному сенсі.
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29.04.2025 23:47 Ответить
Ну все.Америка вже велика,трампоб=іткоіни продав,заробив,пора у Ватикані з банком розібратися.Там е де розгулятися.
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29.04.2025 23:47 Ответить
Оце "мочить"!!!
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29.04.2025 23:49 Ответить
..а Леніним не хочеш?
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29.04.2025 23:49 Ответить
Метастази в головному мозку вже ростуть. Трамп ще памʼятає, що він президент?
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29.04.2025 23:50 Ответить
Поневолений розум.
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29.04.2025 23:52 Ответить
Гірше за довбой@ба може бути тільки енергійний довбой@б
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29.04.2025 23:51 Ответить
Донні, посаду папи можна проїхати і ставати старухою морською з розбитим коритом.
Ти вже десь там!
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29.04.2025 23:51 Ответить
Только Трамп не католик. Он протестант.
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29.04.2025 23:51 Ответить
0 релігіозності.
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29.04.2025 23:53 Ответить
Це мабуть гени ще від діда.
"Фрідріх Трамп, дід президента США Дональда Трампа, сколотив статки, відкривши бордель і ресторан для золотошукачів у Канаді. У Британській Колумбії, неподалік кордону з Юконом, досі стоїть копія дерев'яного фасаду його закладу, побудованого понад сто років тому.

Відомо, що Фрідріх Трамп, виходець із Німеччини, наприкінці XIX століття заснував бізнес у місті Беннетт, яке було засновано під час Клондайкської золотої лихоманки. Його заклад отримав назву Arctic Restaurant & Hotel і обслуговував старателів, які прямували на золоті копальні в Юконі. Окрім їжі та алкоголю, клієнтам пропонувалися й інші послуги, що зробило заклад вкрай прибутковим."
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30.04.2025 01:31 Ответить
"Згодом Трамп переніс свій бізнес до Уайтхорсу, де його готель став широко відомим. У рекламних оголошеннях тих років згадувалися окремі номери для жінок, а також ваги для клієнтів, які могли платити за золото. Газета Yukon Sun писала, що Arctic - відмінне місце для самотніх чоловіків, але порядним жінкам там робити нічого. До початку 1900-х років золоті копальні почали виснажуватися, а влада Канади активізувала боротьбу з проституцією та азартними іграми. Усвідомивши, що часи змінюються, Фрідріх Трамп продав бізнес і повернувся до Німеччини. Однак незабаром він емігрував до США разом із вагітною дружиною. 1905 року пожежа знищила значну частину його колишнього готелю. Через 12 років сам Фрідріх помер від пневмонії, залишивши свій стан синові Фреду Трамп. Саме він заклав основи майбутньої будівельної імперії сім'ї, а його син Дональд Трамп пізніше використав прізвище як бренд, прикрашаючи нею свої готелі та хмарочоси. 90-річна мешканка Юкона Пет Елліс, яка вивчала історію золотої лихоманки, зазначає, що багатство родини Трампа розпочалося саме в Канаді. Вона вважає, що нинішній президент США має виявити більше подяки до країни, де його предки збудували свій стан."
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30.04.2025 01:33 Ответить
З нього і президент як із гівна куля, але тим не менш...
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29.04.2025 23:54 Ответить
Хайно хайно.
Я впевенний що пуйло йому нашептав - що трампон Сам Спаситель Світу - Друге пришестя... 🕊️
Он і Папа... и таксист и заслуженный артист. Токарь, пекарь и аптекарь, и морской артиллерист.
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29.04.2025 23:52 Ответить
Та хоч мамою.Дайте вже неарешті йому селедки!
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29.04.2025 23:53 Ответить
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29.04.2025 23:53 Ответить
Якщо б мама мала прутня, то була б татом.П'яний Гомер Сімпсон в пабі Гомеса сміеться та апладує трумпу.
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29.04.2025 23:54 Ответить
Будешь Папой, готовься 2 мая твои похороны...
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29.04.2025 23:56 Ответить
може ще встигне "перебратись" в папу?
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30.04.2025 00:04 Ответить
Його треба здати у "поліклініку для опитов",кацапську,там би він став "наполєоном бонапартом".
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29.04.2025 23:57 Ответить
Добре, що Господа Бога не вибирають голосуванням. Бо інакше Трамп би казав вже, що з нього вийшов би ідеальний Бог
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29.04.2025 23:58 Ответить
👽
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29.04.2025 23:58 Ответить
"Я б засосал стакан - и в Ватикан!" (с)
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29.04.2025 23:58 Ответить
Полный идиот, дебил. В психушку.
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29.04.2025 23:58 Ответить
Шизоїд з манією величі..і Ілону до купи..
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30.04.2025 00:02 Ответить
Він вже забув що прийняв іудаїзм в 2017 і нещодавно "явився" в протестантську церкву як християнин... Може хтось йому підкаже що можна бути "пророком". Тоді ніякі вибори, суди і закони його не зупинять бо пророк "богообраний" і через нього віщає свою волю "Вища Сила"...
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30.04.2025 00:02 Ответить
Санітарів в студію!
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30.04.2025 00:03 Ответить
" Ведь я би мог би вийти в папи римския, а в мами взять ************ - тебя"!
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30.04.2025 00:05 Ответить
"...і тєбя вилєчат.."
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30.04.2025 00:07 Ответить
Хвора паскуда.
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30.04.2025 00:10 Ответить
"- ...Я б хотів бути Папою ... - замріяно сказав Додік .
- Звичайно будеш ... Сьогодні , після вечері о сьомій , палата № 6 - де Наполеон був . Там вже чекають ... - відповів усміхнений санітар ... "
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30.04.2025 00:11 Ответить
одни трумп був посланцем папи сеньйор Малатесте це зафіксував
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30.04.2025 00:12 Ответить
Він не освічений бакалавр- рекетир
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30.04.2025 00:16 Ответить
Я таки починаю схилятися до медикаментозної версії.
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30.04.2025 00:16 Ответить
Коли він під камерами приібався до свого гостя Зе за костюм , підозри про психічний стан появились
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30.04.2025 00:21 Ответить
Там вони кацапське замовлення відпрацювали, то не від хвороби.
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30.04.2025 00:59 Ответить
Невіриться, що у США президент де..іл! Дайте вже йому хату в ростові нехай там у гольф грає)
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30.04.2025 00:17 Ответить
Олигархи протягнули собі роботничка у Білий дім. Мабуть на свою голову. Колись Березовський теж протягнув кандидатуру.
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30.04.2025 00:24 Ответить
вони прорахувалися і попали на гроші..
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30.04.2025 00:35 Ответить
Так, він усіх разорит своїми тарифами
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30.04.2025 00:38 Ответить
Він з універа війшов бакалавром , тобто його вигнали і не дали до вчитись до магістра .
І це вроді економічний факультет
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30.04.2025 00:40 Ответить
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30.04.2025 01:05 Ответить
Цей Цензор любить на ніч підбросити щось забористе, щоб форумчане не спали
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30.04.2025 00:18 Ответить
Присунь Ілонє, але.... 9 місяців, вік не дуже... Вухо знов-таки дає по собі знати... Не потягнеш!
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30.04.2025 00:23 Ответить
А батьком, у якого російська бомба відібрала двох дітей, ти не хотів би бути, діду ?
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30.04.2025 00:27 Ответить
А ось йомовірний вигодонабувач, останнього побачення із ді-джеєм хіллі-біллі. Не завадило би, про всяк випадок, провести ексгумацію та токсикологічну екпертизу.
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30.04.2025 00:31 Ответить
Треба переписати всі психіатричні протоколи. З цим світом щось сталося… До влади найвпливовішої країни світу дорвався манʼяк- психопат! Каравул!!!
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30.04.2025 00:31 Ответить
та не треба нічого переписувати, він під існуючі підпадає
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30.04.2025 01:01 Ответить
Хто ще сумнівається що воно хворе і довбойоб????
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30.04.2025 00:34 Ответить
ну хіба що попою, а не Папою
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30.04.2025 00:43 Ответить
Якщо піде чорний дим, станеш Папою, а якщо білий - Мамою.
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30.04.2025 01:00 Ответить
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30.04.2025 01:04 Ответить
Якби у бабушкі були би яйця то вона могла бути дєдушкой. Але ж немає, тому і папою не будеш
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30.04.2025 01:08 Ответить
Він жеж керує світом чи всесвітом, який Папа
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30.04.2025 01:15 Ответить
Я бы хотел быть Папой, - Трамп Источник: https://censor.net/ru/n3549541
А получилось лишь стать худшим презиком США с 30-х годов прошлого века.
Это же просто дичь. Чувак всерьёз называет снижение цен на яйца, которые при его правлении и взлетели в цене, своей заслугой. Короче, яйца несут не выросшие за 120 дней куры, трампон))))
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30.04.2025 01:47 Ответить
О,це ж треба,які в персонажа " очі завидющі і руки- загребущі"! Аж,самим Папою Римським хотів би бути..Ні тобі імпічменту, роби шо хош,а на троні сидіти будеш аж до самої смерті. А " корисних копалин" скільки! Тут,дві тисячі років добро з цілого світу звозилось і рівненько на полички вискладувалось,шукати не треба-все готове вже є,лежить собі,тоннами,і виблискує жовтим кольором.Ну,і ще добавити,що президент США має під собою тільки 350 мільйонів американців,а Папа-2 мільярди християн.Христовий похід на Китай був би тільки питанням часу.О,тут реально фантазії бракне,щоб уявити собі,що може витворити така людина,як Трамп,маючи в руках таку владу і багатство,які має Ватикан.Я Вам скажу так,як думаю: навіть,якщо той кардинал Нью-Йорку,про якого згадує Трамп,є найпоряднішою і найскромнішою людиною в світі,яка їсть дерев'яною ложкою з дерев'яної тарілки і ходе босим в десятиградусний мороз,але не дай Боже йому Папську тіару на голову,бо чогось останнім часом в американців,які дістають в свої руки владу,в голові якись механізм з голові заклинюється не ту сторону,що треба!
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30.04.2025 02:03 Ответить
 
 