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Новости Похорон Папы Римского
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Трампа раскритиковали за синий костюм на похоронах Папы Римского, - Mail

Трамп в синем костюме на похоронах Папы
Фото: MailOnline

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за нарушение церемониального дресс-кода во время похорон Папы Римского Франциска 26 апреля, он надел синий костюм и галстук вместо обязательной черной одежды.

Об этом пишет Mail, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что несколько других гостей также отступили от требований протокола, однако именно Трамп привлек больше всего критики за "неуважение".

Ватикан установил строгие правила для участников церемонии: мужчины должны были быть в темных костюмах (допускается темно-синий), черных галстуках и соответствующего цвета обуви, пальто и аксессуарах. Пришпилевать на лацкан разрешалось только ватиканские награды.

Читайте: Лавров поддержал позицию Трампа по Крыму: Это уже решенное дело

Женщинам следовало появиться в черных длинных платьях с перчатками, вуалями и туфлями с закрытым носком. Единственным разрешенным украшением оставался жемчуг.

Президент Украины Владимир Зеленский также нарушил дресс-код, придя без галстука. Так же, как и бывший президент США Джо Байден, который надел синий галстук. Другие мировые лидеры придерживались требований и были одеты в черное.

В материале издания говорится, что Дональд Трамп в ярко-синем костюме и с американским флажком на пиджаке выделялся в первом ряду среди многочисленных гостей и монархов.

Критика в адрес Трампа относительно неподходящего наряда появилась через два месяца после замечаний в адрес Зеленского, которого в свое время раскритиковали за темный свитшот на встрече с Трампом в Белом доме.

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Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.

На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.

Читайте также: Ватикан нарушил протокол, чтобы предоставить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Римского, - The Telegraph

Автор: 

Папа Римский (437) Трамп Дональд (5286)


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Топ комментарии
+26
А нічого дивуваться... Трамп - це "квінтесенція" комплексу психології типового американця у його найгірших проявах... Такі люди вважають себе "центром Всесвіту" і думають, що все "крутиться" навколо них... Трамп зробив усе, щоб привернуть увагу присутніх на церемонії саме до власної особи... Я дивуюся, як це сатиричний французський журнал не вийшов з карикатурою: "Поховальна церемонія. Трамп лежить у пишній домовині, з характерним "трампівсько-муссолінієвським " пихатим виразом обличчя, зі зверхньо відкопиленою нижньою губою. Навкруги зібралися запрошені на поховальну церемонію. А десь на задньому плані стоять скромні ноші з тіароносним покійником..."
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28.04.2025 02:34
+20
Трамп звик робити все, що йому захочеться, міг і білий костюм одягнути.
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28.04.2025 02:13
+15
До Трампа дуже важко ставитись нейтрально. Ну от так спокійно, неупереджено і обєктивно. У одних він викликає захоплення, а у інших ненависть. Мене дратує хамством, дурістю і сомозакоханістю. Я б ніколи не звернув на це вбоге і обділене створіння увагу якби якісь дурні не зробили з нього Президента США. Але тут у мене більше претензій до тих хто його підтримує, а єдина надія що цей "ярмарок марнославства" має врешті закінчиться... Здавалося що в світі лише один "випадковий прєзідєнт", а тут ще й "оце"...
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28.04.2025 03:48
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Дурень- усюди дурень.
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28.04.2025 02:11 Ответить
Добре що хоч не в червоній бейсболці,і не почав сміятись.Хоча вже самому пора готуватись до могили
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28.04.2025 09:21 Ответить
Це був перший закордонний візит недостоденного , а вже з рейтингом 39% .Й не заради нього стояли й аплодували Україні коли зе займав місце у першому ряді , як виключення з протоколу ,з повагою до українців - не за французькою абеткою . Трамп сидів на літеру А - через шість сидінь теж у першому ряді , і аплодували УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ЗА ЙОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА усі лідери- гості стоячи на церемонії прощання з головою церкви тих віручих, котрі вибрали у США собі ОЦЕ .
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28.04.2025 02:11 Ответить
Трамп звик робити все, що йому захочеться, міг і білий костюм одягнути.
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28.04.2025 02:13 Ответить
Важливим критерієм найму держслужбовців у США стане їхня готовність слідувати політичному курсу Трампа.
Виходячи з цього, буде вирішуватися питання про прийняття на роботу та звільнення.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Раніше державних службовців оцінювали на основі їхньої компетентності, ділової хватки та лідерських якостей, а федеральним агентствам не було потрібне схвалення Управління з управління персоналом для прийняття на роботу, зазначає WSJ.
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28.04.2025 02:15 Ответить
США стали гегемоном, тому що спиралися на міжнародні інститути на кшталт НАТО та МВФ, тому що захищали об'єднану Європу, підтримували вільну торгівлю та демократію.

Трамп же виступає проти всього цього. А отже, в Америки буде менше союзників.
А отже, колишня модель життя не за статками опиняється під питанням - що й пояснює відтік капіталу зі США.
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28.04.2025 02:25 Ответить
Так, важке ти життя агента, особливо ху....ла
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28.04.2025 06:35 Ответить
Шість банкрутств, ***** зарплату затримує (криза), на новий костюм грошей немає, от і прийшов в тому, який був.
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28.04.2025 09:22 Ответить
А нічого дивуваться... Трамп - це "квінтесенція" комплексу психології типового американця у його найгірших проявах... Такі люди вважають себе "центром Всесвіту" і думають, що все "крутиться" навколо них... Трамп зробив усе, щоб привернуть увагу присутніх на церемонії саме до власної особи... Я дивуюся, як це сатиричний французський журнал не вийшов з карикатурою: "Поховальна церемонія. Трамп лежить у пишній домовині, з характерним "трампівсько-муссолінієвським " пихатим виразом обличчя, зі зверхньо відкопиленою нижньою губою. Навкруги зібралися запрошені на поховальну церемонію. А десь на задньому плані стоять скромні ноші з тіароносним покійником..."
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28.04.2025 02:34 Ответить
В Індії траурний колір - білий.
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28.04.2025 06:16 Ответить
Ватикан - це не Індія.
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28.04.2025 10:19 Ответить
Та Ви шо. Невже?
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28.04.2025 10:57 Ответить
Та не що хочеться, просто мізків давно немає, ось він ні про що не замислюється..... трампует в своє задоволення
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28.04.2025 06:41 Ответить
Невдячність шокує. Та і він міг би прийти у костюмі супермена або капітана Америки.
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28.04.2025 02:41 Ответить
не він один ....
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28.04.2025 05:57 Ответить
Вот зі святими людьми/назвами жартувати не варто.
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28.04.2025 06:44 Ответить
чому ??? зе далеко не святий, та й померлий папа Франціск також не святий ... хіба сам Святий апостол ГНІХ Петро образиться, але жарт то не про нього...
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28.04.2025 06:53 Ответить
Нехай подякують що взагали його величність Писділ був на похоронах...вони не вдячні...вони мало дякують...
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28.04.2025 02:55 Ответить
Руда свинособака..
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28.04.2025 03:17 Ответить
До Трампа дуже важко ставитись нейтрально. Ну от так спокійно, неупереджено і обєктивно. У одних він викликає захоплення, а у інших ненависть. Мене дратує хамством, дурістю і сомозакоханістю. Я б ніколи не звернув на це вбоге і обділене створіння увагу якби якісь дурні не зробили з нього Президента США. Але тут у мене більше претензій до тих хто його підтримує, а єдина надія що цей "ярмарок марнославства" має врешті закінчиться... Здавалося що в світі лише один "випадковий прєзідєнт", а тут ще й "оце"...
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28.04.2025 03:48 Ответить
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28.04.2025 09:29 Ответить
він бідний у нього другого немає
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28.04.2025 05:28 Ответить
Ідіоту ще червоної бейсболки MAGA не вистачало.
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28.04.2025 05:34 Ответить
У нього немає чорного. А купувати на один раз не схотів, економить. Хоча, з огляду на свій вік, міг би....
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28.04.2025 06:27 Ответить
собі на похорони
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28.04.2025 06:30 Ответить
А випускний з коледжу?
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28.04.2025 09:51 Ответить
Дивно не те, що Трамп був у синьому костюмі, а те, що він не почав вальсувати, коли залунала музика!
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28.04.2025 06:29 Ответить
Анекдот про Брєжнєва доречний і про Трампа .
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28.04.2025 07:25 Ответить
Мда, цікаво..."Синій", не тільки костюм, але і краватка. Є ціла предісторія "Синього" ще з того року. Знає її Трамп чи ні? Але ж і краватка синя. Якщо ж навіть не знає, то предісторія появи Трампа в Римі теж можна звязати із "Синім". А якщо знає? То цікаво інше - інші в кольорах в Римі теж знаки?
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28.04.2025 06:30 Ответить
Чому Ватикан змінив протокол? Та тому що "Синій" теж зацікавив їх...
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28.04.2025 06:34 Ответить
Злякався що за розумну людину приймуть, а так ясно, що трампонутий прибув
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28.04.2025 06:31 Ответить
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28.04.2025 06:33 Ответить
Трамп король мира,никто не смеет ему указывать,он одним своим присутствием оказал честь этому посредственному аргентинцу.
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28.04.2025 07:27 Ответить
Синій колір - колір опонентів. Треба було в червоному костюмі їхати і в своїй відомій бейсболці китайського виробника.
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28.04.2025 07:46 Ответить
@ (в перекладі):

Репортер: У вас з першої леді була добра вечеря на честь її дня народження?

Трамп: «У нас була чудова вечеря. Вона прекрасна перша леді… І похорон був прекрасний. Це був чудовий похорон, як і належить похорону. Це був чудовий похорон»
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28.04.2025 08:25 Ответить
А може, у нього немає чорного костюма)
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28.04.2025 09:26 Ответить
Дональд Трамп, президент США, поділився незвичайною гордістю за свого сина Беррона в інтерв'ю з телеканалом Fox News. Він розповів журналістці Лорі Інгрехем, що його 19-річний син має вражаючі технологічні навички, здатен навіть увімкнути свій ноутбук після того, як він вимкнений. Президент зазначив, що син демонструє неабиякі здібності до технологій, бо навіть після вимикання комп'ютера повертається до нього через кілька хвилин і знову використовує.
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28.04.2025 09:33 Ответить
 
 