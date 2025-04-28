Трампа раскритиковали за синий костюм на похоронах Папы Римского, - Mail
Президента США Дональда Трампа раскритиковали за нарушение церемониального дресс-кода во время похорон Папы Римского Франциска 26 апреля, он надел синий костюм и галстук вместо обязательной черной одежды.
Об этом пишет Mail, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что несколько других гостей также отступили от требований протокола, однако именно Трамп привлек больше всего критики за "неуважение".
Ватикан установил строгие правила для участников церемонии: мужчины должны были быть в темных костюмах (допускается темно-синий), черных галстуках и соответствующего цвета обуви, пальто и аксессуарах. Пришпилевать на лацкан разрешалось только ватиканские награды.
Женщинам следовало появиться в черных длинных платьях с перчатками, вуалями и туфлями с закрытым носком. Единственным разрешенным украшением оставался жемчуг.
Президент Украины Владимир Зеленский также нарушил дресс-код, придя без галстука. Так же, как и бывший президент США Джо Байден, который надел синий галстук. Другие мировые лидеры придерживались требований и были одеты в черное.
В материале издания говорится, что Дональд Трамп в ярко-синем костюме и с американским флажком на пиджаке выделялся в первом ряду среди многочисленных гостей и монархов.
Критика в адрес Трампа относительно неподходящего наряда появилась через два месяца после замечаний в адрес Зеленского, которого в свое время раскритиковали за темный свитшот на встрече с Трампом в Белом доме.
Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.
На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.
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Виходячи з цього, буде вирішуватися питання про прийняття на роботу та звільнення.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Раніше державних службовців оцінювали на основі їхньої компетентності, ділової хватки та лідерських якостей, а федеральним агентствам не було потрібне схвалення Управління з управління персоналом для прийняття на роботу, зазначає WSJ.
Трамп же виступає проти всього цього. А отже, в Америки буде менше союзників.
А отже, колишня модель життя не за статками опиняється під питанням - що й пояснює відтік капіталу зі США.
Репортер: У вас з першої леді була добра вечеря на честь її дня народження?
Трамп: «У нас була чудова вечеря. Вона прекрасна перша леді… І похорон був прекрасний. Це був чудовий похорон, як і належить похорону. Це був чудовий похорон»