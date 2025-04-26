Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии. ВИДЕО+ФОТО

В Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Ватикане.

Закрытая церемония длилась около получаса.

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"Обряд [погребения. - Ред.] состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Бюро литургических торжеств и родственников покойного Папы, и завершился в 13:30", - говорится в заявлении Ватикана.







После завершения церемонии прощания начинается девятидневный период траура.

В это время в Ватикан прибывают кардиналы со всего мира для участия в конклаве - закрытом собрании, на котором избирают нового Папу Римского.

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