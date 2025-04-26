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Новости Фото Похорон Папы Римского
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Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии. ВИДЕО+ФОТО

В Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Ватикане.

Закрытая церемония длилась около получаса.

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"Обряд [погребения. - Ред.] состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Бюро литургических торжеств и родственников покойного Папы, и завершился в 13:30", - говорится в заявлении Ватикана.

Папу Франциска похоронили
Папу Франциска похоронили
Папу Франциска похоронили

После завершения церемонии прощания начинается девятидневный период траура.

В это время в Ватикан прибывают кардиналы со всего мира для участия в конклаве - закрытом собрании, на котором избирают нового Папу Римского.

Читайте: Папа Римский Франциск умер от мозгового инсульта, - Ватикан

Автор: 

похороны (1531) Франциск (179)


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Топ комментарии
+9
Може наступний "папа" не буде нести хрінь про "братськи народи" та "білий прапор" жертви заради рабського "мира".
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26.04.2025 17:57
+6
10 червня 2015 року дав Путіну медальйон із зображенням ангела-миротворцяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)#cite_note-27 [27] , чим продовжив політику свого попередника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B9_XII Пія XII стосовно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Муссоліні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера.
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26.04.2025 18:00
+3
Та й х#й на нього. Коли там дим з труби піде про вибір чергового збоченця?
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26.04.2025 18:23
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Може наступний "папа" не буде нести хрінь про "братськи народи" та "білий прапор" жертви заради рабського "мира".
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26.04.2025 17:57 Ответить
А ви впевнені шо наступний рімський пахан не буде прямим проектом Кремля як наприклад Трамп або Зеленський?
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26.04.2025 18:30 Ответить
ні, тому й написав "може"
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26.04.2025 18:51 Ответить
Світ сходить з розуму. Можуть вибрати ще одного трампа...
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26.04.2025 18:44 Ответить
Наступний може бути ще гіршим. Іоан ПавлоІІ швидче виключення ніж правило.
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26.04.2025 18:01 Ответить
Гіршим вже неможливо. Навіть якщо він проголосить путлєра святим антонієм.
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26.04.2025 19:11 Ответить
Який же ви песиміст. Може бути і гіршим, і значно гіршим.
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26.04.2025 20:37 Ответить
10 червня 2015 року дав Путіну медальйон із зображенням ангела-миротворцяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)#cite_note-27 [27] , чим продовжив політику свого попередника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B9_XII Пія XII стосовно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Муссоліні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера.
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26.04.2025 18:00 Ответить
Regno Dei Cieli!!!
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26.04.2025 18:05 Ответить
Понтифіка обирають всі кардинали Ватикану, яким не виповнилося 80 років. Сьогодні таких виборців налічується 135, загалом же кардиналів 252.

Для обрання Папи потрібно дві третини плюс один голос від голосів усіх присутніх кардиналів. Якщо Папу не обирають у перший день конклаву, то з димаря капели йде чорний дим. Наступного ж дня у такому випадку пройдуть чотири тури голосувань - по два зранку та ввечері. Якщо понтифіка не обрали й на третій день, то на четвертий кардинали беруть перепочинок та моляться, а потім вибори починаються знову.

Якщо і наступні сім турів голосування були невдалими, то кардинали або обирають понтифіка більшістю голосів, або зменшують кількість кандидатів до двох (тих, хто набрав більшість голосів у попередньому турі).

Коли ж Папу обрано, в нього, відповідно до церемонії, запитують, чи згоден він очолити Святий Престол. Він має погодитися та обрати своє папське імʼя. Конклав завершується, дзвонять дзвони, а з димаря капели йде білий дим.
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26.04.2025 18:05 Ответить
Tочно вгадати імʼя нового Папи складно, втім уже є перелік найімовірніших кандидатів, так званих папабілів. Зараз їх 22.

Cеред тих, хто має найбільше шансів очолити Святий Престол, називають:

Кардинала П'єтро Пароліна, 70-річного державного секретаря Ватикану.

А священник українського походження Микола Бичок стане одним із кардиналів, які зберуться у Ватикані на папський конклав.
45-річного єпископа Єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла у Мельбурні (Австралія). Папа Франциск зробив Миколу Бичка кардиналом тільки торік, і зараз він є наймолодшим з усіх кардиналів Ватикану.

Микола Бичок народився та виріс на Тернопільщині в релігійній родині. Згодом, вражений діяльністю місіонерів-редемптористів (католицький чернечий орден, заснований із метою проповідницьких місій), у 17 років він долучився до ордену. Потім проходив богословську підготовку в Україні та Польщі, а 2005 року був висвячений на священника.

Як місіонер Микола Бичок виконував багато завдань, зокрема, у 2005-2007 роках служив у парафії в російському Прокопʼєвську в Сибіру. Там жило чимало українців, примусово вивезених до Сибіру, та їхніх нащадків. Потім священник повернувся до України, а 2015 року вирушив до США, де був до 2020 року, коли Папа Франциск призначив його єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ. 7 грудня 2024 року Микола Бичок став кардиналом.
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26.04.2025 18:09 Ответить
Bперше в історії більшість кардиналів, які братимуть участь у виборах нового Папи Римського 98 зі 135, представлятимуть не Європу, а держави Латинської Америки, Азії та Африки.
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26.04.2025 18:11 Ответить
Ми всі папи для своїх дітей.
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26.04.2025 18:37 Ответить
А якщо обраний папа скаже ні?
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26.04.2025 18:17 Ответить
Папою може бути обраний будь-який хрещений католик чоловічої статі.

Однак цю посаду незмінно отримував один із найвищих представників католицької церкви, яких називають кардиналами.
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26.04.2025 18:21 Ответить
а хто має перевіряти перевірника який перевіряє кандидата на папу за наявність яйців?
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26.04.2025 18:36 Ответить
Hа экзамене по матанализе пpофессор спpашивает студентку:
- Дайте опpеделение pасходящегося pяда.
- Hуу... это когда каждый последующий член больше пpедыдущего.
Пpофессор (задумчиво): - Это все ваши девичьи мечты... жизнь гоpаздо pазнообpазнее.
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26.04.2025 18:16 Ответить
А говорили ж йому - "Не потрібно так казати".... і навіть думати про Україну!
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26.04.2025 18:19 Ответить
К Кобзону його відлітіла душа.
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26.04.2025 18:21 Ответить
Папа декілька раз на повному серьйозе патриарху Кірілу розповідав про християнскі цінності. Або Папу невірно інформували, агентура РФ, тощо. Або Папа свідомо валяв дурня. П.С. В 2016 році в Гавані Папа на зустрічі з Кірюхою фактично визнав окупацію Криму.
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26.04.2025 18:23 Ответить
Та й х#й на нього. Коли там дим з труби піде про вибір чергового збоченця?
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26.04.2025 18:23 Ответить
Погоджуюсь на 100 % ! Особливо перше речення !
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26.04.2025 18:33 Ответить
тут есть афигенная проблема...
- если выберут черного папу и из трубы белый дым - нарушение прав, BLM и так далее...
- если из трубы черный дым - сожгли черного претендента на папу - нарушение прав, BLM и так далее...
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26.04.2025 19:20 Ответить
А могли б поховати в соборі "Ваські блажєнага", бо папа той ще був "рашафіл".
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26.04.2025 18:26 Ответить
А "чеська яма" то взагалі як мавзолей.
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26.04.2025 18:36 Ответить
Це той собор, котрий має мусульманські бані?
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26.04.2025 18:51 Ответить
последняя речь папы на выпускном вечере семинарии:
- идите и приумножайте число наших верующих!
ибо:
- количество разума на планете - величина постоянная, а население растет!
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26.04.2025 18:58 Ответить
 
 