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Новини Фото Похорон Папи Римського
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Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Ватикані заявили, що Папа Римський Франциск похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у Ватикані.

Закрита церемонія тривала близько пів години.

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"Обряд [поховання, - ред.] відбувся згідно з приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, під головуванням кардинала камерленго, в присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Бюро літургійних урочистостей і родичів покійного Папи, і завершився о 13.30", – йдеться в заяві Ватикану.

Папу Франциска поховали
Папу Франциска поховали
Папу Франциска поховали

Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві – закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

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Автор: 

похорон (1286) Папа Франциск (193)


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Топ коментарі
+1
Може наступний "папа" не буде нести хрінь про "братськи народи" та "білий прапор" жертви заради рабського "мира".
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26.04.2025 17:57
+1
Аж повітря стало чистішим.
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26.04.2025 17:57
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Може наступний "папа" не буде нести хрінь про "братськи народи" та "білий прапор" жертви заради рабського "мира".
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26.04.2025 17:57 Відповісти
Аж повітря стало чистішим.
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26.04.2025 17:57 Відповісти
Наступний може бути ще гіршим. Іоан ПавлоІІ швидче виключення ніж правило.
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26.04.2025 18:01 Відповісти
10 червня 2015 року дав Путіну медальйон із зображенням ангела-миротворцяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)#cite_note-27 [27] , чим продовжив політику свого попередника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B9_XII Пія XII стосовно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Муссоліні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера.
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26.04.2025 18:00 Відповісти
Regno Dei Cieli!!!
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26.04.2025 18:05 Відповісти
Понтифіка обирають всі кардинали Ватикану, яким не виповнилося 80 років. Сьогодні таких виборців налічується 135, загалом же кардиналів 252.

Для обрання Папи потрібно дві третини плюс один голос від голосів усіх присутніх кардиналів. Якщо Папу не обирають у перший день конклаву, то з димаря капели йде чорний дим. Наступного ж дня у такому випадку пройдуть чотири тури голосувань - по два зранку та ввечері. Якщо понтифіка не обрали й на третій день, то на четвертий кардинали беруть перепочинок та моляться, а потім вибори починаються знову.

Якщо і наступні сім турів голосування були невдалими, то кардинали або обирають понтифіка більшістю голосів, або зменшують кількість кандидатів до двох (тих, хто набрав більшість голосів у попередньому турі).

Коли ж Папу обрано, в нього, відповідно до церемонії, запитують, чи згоден він очолити Святий Престол. Він має погодитися та обрати своє папське імʼя. Конклав завершується, дзвонять дзвони, а з димаря капели йде білий дим.
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26.04.2025 18:05 Відповісти
Tочно вгадати імʼя нового Папи складно, втім уже є перелік найімовірніших кандидатів, так званих папабілів. Зараз їх 22.

Cеред тих, хто має найбільше шансів очолити Святий Престол, називають:

Кардинала П'єтро Пароліна, 70-річного державного секретаря Ватикану.

А священник українського походження Микола Бичок стане одним із кардиналів, які зберуться у Ватикані на папський конклав.
45-річного єпископа Єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла у Мельбурні (Австралія). Папа Франциск зробив Миколу Бичка кардиналом тільки торік, і зараз він є наймолодшим з усіх кардиналів Ватикану.

Микола Бичок народився та виріс на Тернопільщині в релігійній родині. Згодом, вражений діяльністю місіонерів-редемптористів (католицький чернечий орден, заснований із метою проповідницьких місій), у 17 років він долучився до ордену. Потім проходив богословську підготовку в Україні та Польщі, а 2005 року був висвячений на священника.

Як місіонер Микола Бичок виконував багато завдань, зокрема, у 2005-2007 роках служив у парафії в російському Прокопʼєвську в Сибіру. Там жило чимало українців, примусово вивезених до Сибіру, та їхніх нащадків. Потім священник повернувся до України, а 2015 року вирушив до США, де був до 2020 року, коли Папа Франциск призначив його єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ. 7 грудня 2024 року Микола Бичок став кардиналом.
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26.04.2025 18:09 Відповісти
Bперше в історії більшість кардиналів, які братимуть участь у виборах нового Папи Римського 98 зі 135, представлятимуть не Європу, а держави Латинської Америки, Азії та Африки.
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26.04.2025 18:11 Відповісти
А якщо обраний папа скаже ні?
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26.04.2025 18:17 Відповісти
Папою може бути обраний будь-який хрещений католик чоловічої статі.

Однак цю посаду незмінно отримував один із найвищих представників католицької церкви, яких називають кардиналами.
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26.04.2025 18:21 Відповісти
Hа экзамене по матанализе пpофессор спpашивает студентку:
- Дайте опpеделение pасходящегося pяда.
- Hуу... это когда каждый последующий член больше пpедыдущего.
Пpофессор (задумчиво): - Это все ваши девичьи мечты... жизнь гоpаздо pазнообpазнее.
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26.04.2025 18:16 Відповісти
А говорили ж йому - "Не потрібно так казати".... і навіть думати про Україну!
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26.04.2025 18:19 Відповісти
К Кобзону його відлітіла душа.
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26.04.2025 18:21 Відповісти
Папа декілька раз на повному серьйозе патриарху Кірілу розповідав про християнскі цінності. Або Папу невірно інформували, агентура РФ, тощо. Або Папа свідомо валяв дурня. П.С. В 2016 році в Гавані Папа на зустрічі з Кірюхою фактично визнав окупацію Криму.
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26.04.2025 18:23 Відповісти
Та й х#й на нього. Коли там дим з труби піде про вибір чергового збоченця?
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26.04.2025 18:23 Відповісти
 
 