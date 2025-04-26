Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Ватикані заявили, що Папа Римський Франциск похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у Ватикані.
Закрита церемонія тривала близько пів години.
"Обряд [поховання, - ред.] відбувся згідно з приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, під головуванням кардинала камерленго, в присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Бюро літургійних урочистостей і родичів покійного Папи, і завершився о 13.30", – йдеться в заяві Ватикану.
Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.
У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві – закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.
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Для обрання Папи потрібно дві третини плюс один голос від голосів усіх присутніх кардиналів. Якщо Папу не обирають у перший день конклаву, то з димаря капели йде чорний дим. Наступного ж дня у такому випадку пройдуть чотири тури голосувань - по два зранку та ввечері. Якщо понтифіка не обрали й на третій день, то на четвертий кардинали беруть перепочинок та моляться, а потім вибори починаються знову.
Якщо і наступні сім турів голосування були невдалими, то кардинали або обирають понтифіка більшістю голосів, або зменшують кількість кандидатів до двох (тих, хто набрав більшість голосів у попередньому турі).
Коли ж Папу обрано, в нього, відповідно до церемонії, запитують, чи згоден він очолити Святий Престол. Він має погодитися та обрати своє папське імʼя. Конклав завершується, дзвонять дзвони, а з димаря капели йде білий дим.
Cеред тих, хто має найбільше шансів очолити Святий Престол, називають:
Кардинала П'єтро Пароліна, 70-річного державного секретаря Ватикану.
А священник українського походження Микола Бичок стане одним із кардиналів, які зберуться у Ватикані на папський конклав.
45-річного єпископа Єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла у Мельбурні (Австралія). Папа Франциск зробив Миколу Бичка кардиналом тільки торік, і зараз він є наймолодшим з усіх кардиналів Ватикану.
Микола Бичок народився та виріс на Тернопільщині в релігійній родині. Згодом, вражений діяльністю місіонерів-редемптористів (католицький чернечий орден, заснований із метою проповідницьких місій), у 17 років він долучився до ордену. Потім проходив богословську підготовку в Україні та Польщі, а 2005 року був висвячений на священника.
Як місіонер Микола Бичок виконував багато завдань, зокрема, у 2005-2007 роках служив у парафії в російському Прокопʼєвську в Сибіру. Там жило чимало українців, примусово вивезених до Сибіру, та їхніх нащадків. Потім священник повернувся до України, а 2015 року вирушив до США, де був до 2020 року, коли Папа Франциск призначив його єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ. 7 грудня 2024 року Микола Бичок став кардиналом.
Однак цю посаду незмінно отримував один із найвищих представників католицької церкви, яких називають кардиналами.
- Дайте опpеделение pасходящегося pяда.
- Hуу... это когда каждый последующий член больше пpедыдущего.
Пpофессор (задумчиво): - Это все ваши девичьи мечты... жизнь гоpаздо pазнообpазнее.