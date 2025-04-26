Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Ватикані заявили, що Папа Римський Франциск похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у Ватикані.

Закрита церемонія тривала близько пів години.

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"Обряд [поховання, - ред.] відбувся згідно з приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, під головуванням кардинала камерленго, в присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Бюро літургійних урочистостей і родичів покійного Папи, і завершився о 13.30", – йдеться в заяві Ватикану.







Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві – закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

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