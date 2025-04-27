56% американцев не одобряют подход Трампа к войне в Украине, 35% - поддерживают, - опрос

Более половины опрошенных американцев не одобряет способы, которыми президент США Дональд Трамп пытается завершить войну России против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, которое провели The New York Times и Siena College, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, согласно опросу, 56% респондентов в целом не одобряют подход Трампа к войне. В частности, 42% из них выразили категорическое неодобрение.

В то же время 35% опрошенных выразили поддержку действиям Трампа. Из них 20% - "решительно одобряют", еще 15% - "в определенной степени одобряют". 9% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Среди избирателей Республиканской партии 74% поддерживают Трампа, а 90% демократов решительно не одобряют действий президента США.

62% независимых избирателей выступают против подходов главы Белого дома к решению войны в Украине, а 29% поддерживают его.

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