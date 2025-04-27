56% американцев не одобряют подход Трампа к войне в Украине, 35% - поддерживают, - опрос
Более половины опрошенных американцев не одобряет способы, которыми президент США Дональд Трамп пытается завершить войну России против Украины.
Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, которое провели The New York Times и Siena College, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, согласно опросу, 56% респондентов в целом не одобряют подход Трампа к войне. В частности, 42% из них выразили категорическое неодобрение.
В то же время 35% опрошенных выразили поддержку действиям Трампа. Из них 20% - "решительно одобряют", еще 15% - "в определенной степени одобряют". 9% затруднились дать ответ на этот вопрос.
Среди избирателей Республиканской партии 74% поддерживают Трампа, а 90% демократов решительно не одобряют действий президента США.
62% независимых избирателей выступают против подходов главы Белого дома к решению войны в Украине, а 29% поддерживают его.
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До чого тут ті копійки?
"Наше бидло - саме упороте бидло на світі...
Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно ОБІСРАЛОСЯ...
Воно буде лазить по помийницях та сміттєзвалищах, але не визнає, що його "тупо розвели і трахнули" ЗЕ-кумири...
Воно буде жерти своє лайно, але не признається, що воно - ТУПЕ!!!
А винен, у цьому всьому, на їх думку, буде, однаково, Порошенко..."
(У американського "бидла" - Байден з Обамою... "При Порошенку (Байдені), було-б ще гірше! Він-би "здав" Україну (Америку), за три дні... А Зеленський (Трамп), упирається та воює!..."
На запитання: "Чому Порошенко (Байден), не "здав" Україну за весь період своєї каденції?", отримуємо "геніальну" відповідь: "Просто не встиг... Тоді не було підходящих обставин...".
До речі, приклад моїх антиукраїнських поглядів будь ласка.
Зовнішній борг становить США велику небезпеку. Ця лавина, що постійно росте, готова зірватися в будь-яку хвилину. Минулого року оплата відсотків за боргами була 1,2 трильйона доларів, що на 20% більше від оборонного бюджету. Він намагається зберігати видимість сприятливого часу, не викликаючи зайву паніку, скорочувати всі видаткові статті бюджету. Цим пояснюється його поведінка. Канада, Панама, Гренландія та Україна, торговельні мита, на його думку, мають збільшити доходи.