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Новости Мирный план Трампа
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56% американцев не одобряют подход Трампа к войне в Украине, 35% - поддерживают, - опрос

что думают американцы о подходах Трампа к завершению войны в Украине

Более половины опрошенных американцев не одобряет способы, которыми президент США Дональд Трамп пытается завершить войну России против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, которое провели The New York Times и Siena College, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, согласно опросу, 56% респондентов в целом не одобряют подход Трампа к войне. В частности, 42% из них выразили категорическое неодобрение.

В то же время 35% опрошенных выразили поддержку действиям Трампа. Из них 20% - "решительно одобряют", еще 15% - "в определенной степени одобряют". 9% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Среди избирателей Республиканской партии 74% поддерживают Трампа, а 90% демократов решительно не одобряют действий президента США.

62% независимых избирателей выступают против подходов главы Белого дома к решению войны в Украине, а 29% поддерживают его.

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Автор: 

опрос (2827) США (26709) Трамп Дональд (5275) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+21
Минуло більше шести років правління Блазня"... Збулися усі пророцтва тверезо мислячих людей: він зруйнував політичну і економічну систему країни та привів до неї повномасштабну війну... Але і зараз немало ідіотів, які вважають, що він "все робить правильно - він, просто, "жертва обставин"...".
"Наше бидло - саме упороте бидло на світі...
Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно ОБІСРАЛОСЯ...
Воно буде лазить по помийницях та сміттєзвалищах, але не визнає, що його "тупо розвели і трахнули" ЗЕ-кумири...
Воно буде жерти своє лайно, але не признається, що воно - ТУПЕ!!!
А винен, у цьому всьому, на їх думку, буде, однаково, Порошенко..."

(У американського "бидла" - Байден з Обамою... "При Порошенку (Байдені), було-б ще гірше! Він-би "здав" Україну (Америку), за три дні... А Зеленський (Трамп), упирається та воює!..."
На запитання: "Чому Порошенко (Байден), не "здав" Україну за весь період своєї каденції?", отримуємо "геніальну" відповідь: "Просто не встиг... Тоді не було підходящих обставин...".
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27.04.2025 03:06
+15
Є фанатики Трампа. Ну от така група яка власну ідентичність повязує з популістським лозунгом Трампа MAGA (зробити Америкою Величною Знову). Їх патріотизм заслуговує на повагу, але їх тупість просто вражає - ну от як Америка може знову стати величною якщо їх лідер ідіот? Не дурень, а саме ідіот - виживший з розуму нарцис який оточив себе фанатиками та пристосуванцями які неадекватно оцінюють дії Трампа які мали б привести до досягнення мети, але ведуть до економічного, політичного та військового краху США. З ними можна працювати. І це мають робити всі тверезо мислячі американці на грунті американського патріотизму. Тобто там де мова про спільні цінності. І лише на базі спільних цінностей можна критикувати ідіотські методи Трампа для їх досягнення. За тиждень або місяць 74% (як нагадує наші 73) не відмовляться від підтримки Трампа і не оголосять йому імпічмент, але коли наслідки їх зачеплять (а це вже відбувається!), то ... від любові до ненависті лише один крок...
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27.04.2025 02:21
+10
Оті 35% "думають шлунком"... Коли побачать напівпусті полиці в супермаркетах та ціни на те, що там залишилося - більшість почне "чухать потилицю"... Але якась частка продовжить "упираться рогом", і товкти, що "При Байдені було-б ще гірше!...".
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27.04.2025 03:10
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Правила форума Совет форумчан
Чекаємо на штатних ************* Сатрема, Мовчана, Штундера, Янасрала з цінним зауваженням про що цим тупим піндосам промили мізки на марафоні 😹
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27.04.2025 01:46 Ответить
у цих товаріщєй язики вже в сраці
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27.04.2025 09:02 Ответить
Ось яскравий приклад цілковитого провалу дилетантів в політиці слуг уродів з головкою ЕрЗе. Зокрема - на американському напрямку. Де провалено двопартійну підтримку України.
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27.04.2025 02:04 Ответить
Є фанатики Трампа. Ну от така група яка власну ідентичність повязує з популістським лозунгом Трампа MAGA (зробити Америкою Величною Знову). Їх патріотизм заслуговує на повагу, але їх тупість просто вражає - ну от як Америка може знову стати величною якщо їх лідер ідіот? Не дурень, а саме ідіот - виживший з розуму нарцис який оточив себе фанатиками та пристосуванцями які неадекватно оцінюють дії Трампа які мали б привести до досягнення мети, але ведуть до економічного, політичного та військового краху США. З ними можна працювати. І це мають робити всі тверезо мислячі американці на грунті американського патріотизму. Тобто там де мова про спільні цінності. І лише на базі спільних цінностей можна критикувати ідіотські методи Трампа для їх досягнення. За тиждень або місяць 74% (як нагадує наші 73) не відмовляться від підтримки Трампа і не оголосять йому імпічмент, але коли наслідки їх зачеплять (а це вже відбувається!), то ... від любові до ненависті лише один крок...
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27.04.2025 02:21 Ответить
І знов ви про цінності тобто про ідеологію. А треба вести розмову про інтереси.
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27.04.2025 02:46 Ответить
Чиї інтереси? Ну от хто реально виграв від "реформ" Трампа? Виключно його спонсори і "любі друзі". Американці це не просто бачать - їм вже залізли в кишені...
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27.04.2025 03:23 Ответить
Якби ти віщав з Америки, було б зрозуміло. Сидячи тут, ти краще американців знаєш про стан спра в Америці. Поклади дубоголових вражають.
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27.04.2025 04:53 Ответить
Які ще спонсори виграли? Похєрілі десятки мільярдів. А дурень Маск сотні.
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27.04.2025 07:41 Ответить
Скорочення витрат бюджету спрямувало кошти на компанії які належать спонсорам електоральної кампанії Трампа. Левову долю держзамовлень отримали компанії Маска.
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27.04.2025 08:19 Ответить
Tesla пів капіталізації втратила. 750 мільярдів. І катится в прірву далі.
До чого тут ті копійки?
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27.04.2025 08:57 Ответить
Копійки? Мова про 500 мільярдів... тільки компаніям Трампа.
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27.04.2025 09:59 Ответить
Яки 500? На ИИ? То всё Тромбопёзд.
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27.04.2025 10:02 Ответить
Та там і на космос, і на електроніку і на розробку якогось новітнього літака. "Планов громадьйо"...
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27.04.2025 10:06 Ответить
Минуло більше шести років правління Блазня"... Збулися усі пророцтва тверезо мислячих людей: він зруйнував політичну і економічну систему країни та привів до неї повномасштабну війну... Але і зараз немало ідіотів, які вважають, що він "все робить правильно - він, просто, "жертва обставин"...".
"Наше бидло - саме упороте бидло на світі...
Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно ОБІСРАЛОСЯ...
Воно буде лазить по помийницях та сміттєзвалищах, але не визнає, що його "тупо розвели і трахнули" ЗЕ-кумири...
Воно буде жерти своє лайно, але не признається, що воно - ТУПЕ!!!
А винен, у цьому всьому, на їх думку, буде, однаково, Порошенко..."

(У американського "бидла" - Байден з Обамою... "При Порошенку (Байдені), було-б ще гірше! Він-би "здав" Україну (Америку), за три дні... А Зеленський (Трамп), упирається та воює!..."
На запитання: "Чому Порошенко (Байден), не "здав" Україну за весь період своєї каденції?", отримуємо "геніальну" відповідь: "Просто не встиг... Тоді не було підходящих обставин...".
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27.04.2025 03:06 Ответить
Щодо мене то я вважаю головною і вирішальною причиною всіх проблем, включаючи війну, всеосяжну корупцію. Ми дожились до того що українець і корупція стали синонімами. Корупція починається в дитячому садку і в родинах навіть самих бідних людей. Здавалося б війна мала б зупинити і стримати це ганебне явище. Але ж ні. Належної реакції немає...
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27.04.2025 03:33 Ответить
Повністю згоден... Коли кажу якомусь "крикуну", що корупція починається з нього - рветься "горло перекусить"... Але, в той же час, готовий заплатить, щоб "порішать"... Я тому й покинув юридичну практику, якою займався після виходу на пенсію - бо "клієнти", останнім часом, "задовбали"... Спочатку, поки він впевнений у перемозі, говорить "правильні" слова про "закон". А коли позиція противника, в судовому засіданні, виявляється сильнішою (клієнт неправий, чи, просто, "затупив" та "прої*бав" докази) - він починає вимагать, щоб я "відніс конверт" судді... А воно мені треба - ризикувать потрапить на лаву підсудних, за дачу хабаря?!!! І з кожним роком стає все гірше! Покинув...
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27.04.2025 04:25 Ответить
Двадцять років витратив на боротьбу з цим. Врешті так це все остогидло що перейшов у внутрішню еміграцію.
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27.04.2025 06:00 Ответить
Ніколи! Запам'ятай! Ніколи нікому я не давав хабаря! В усякому разі в матеріальному вигляді.
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27.04.2025 06:37 Ответить
Тобто давали натурою? Так би мовити, впускали мило в душовій?
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27.04.2025 10:29 Ответить
А ***** до війни відношення не має. Цікава думка.
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27.04.2025 06:35 Ответить
Корупція зробила Україну слабкою і цим скористався не тільки *****, а от ще й Трамп "намалювався" з тачкою для вивозу всіх національних багатств...
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27.04.2025 07:07 Ответить
35% долбо*бів
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27.04.2025 02:43 Ответить
Оті 35% "думають шлунком"... Коли побачать напівпусті полиці в супермаркетах та ціни на те, що там залишилося - більшість почне "чухать потилицю"... Але якась частка продовжить "упираться рогом", і товкти, що "При Байдені було-б ще гірше!...".
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27.04.2025 03:10 Ответить
це ті 35% у яких поки що не наїбнулось 35% рахунку 401К, або вони його взагалі не мають.
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27.04.2025 03:12 Ответить
І коли йти дивиться на таке диво дивне? Питаю за друга
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27.04.2025 07:16 Ответить
Не зможеш... Тебе в США не пустять - поки діють закони, прийняті при Байдені...
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27.04.2025 07:22 Ответить
Що ти мелешь старче, які байденівськи закони?
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27.04.2025 09:09 Ответить
"Салабоне молодий" - я кажу про ті закони, яким кацапам обмежений доступ у Штати... Бо у мене уже з"являється впевненість, що ти "строчиш" з "ВнутріМКАДдя"... Бо рідко можна зустріть дописувача, який пише з США, з таким знанням української мови, і в той же час, з антиукраїнськими поглядами...
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27.04.2025 09:26 Ответить
Тобто не простий кацап а з самого Внутрімкаддя? Може й навіть з балкону в мене можна й Кремль побачити? Мерсі за компліман моїм знанням української мови також.
До речі, приклад моїх антиукраїнських поглядів будь ласка.
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27.04.2025 11:08 Ответить
Розумієш - справа в тому, що ти не надто "велика шишка" на "Цензорі", щоб я "напрягався", та зараз тобі щось "вишукував... У мене в "кондуїті" ти вже кілька місяців, з поміткою - "провокатор і маніпулятор". Якщо сильно бажаєш - я почну приглядаться до твоїх коментарів, і тобі почать "нагадувать" і тебе "носом тикать" в антиукраїнізм та маніпулятивність... Але ж тобі самому це не сподобається... Якщо "наполягаєш" - дай згоду... Але ж тоді вже не ображайся...
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27.04.2025 12:21 Ответить
Над Трампом на тонкій нитці висить меч дамоклів. https://usdebtclock.org/
Зовнішній борг становить США велику небезпеку. Ця лавина, що постійно росте, готова зірватися в будь-яку хвилину. Минулого року оплата відсотків за боргами була 1,2 трильйона доларів, що на 20% більше від оборонного бюджету. Він намагається зберігати видимість сприятливого часу, не викликаючи зайву паніку, скорочувати всі видаткові статті бюджету. Цим пояснюється його поведінка. Канада, Панама, Гренландія та Україна, торговельні мита, на його думку, мають збільшити доходи.
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27.04.2025 05:06 Ответить
дурень думкою багатіє. (с)
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27.04.2025 05:14 Ответить
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27.04.2025 06:28 Ответить
Та ти за--ав! Щось цікавіше є? Чи не видають?
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27.04.2025 06:40 Ответить
зебіле, у дзеркалі знайдеш цікавіше ще й поржеш.
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27.04.2025 08:53 Ответить
Обидва відсотки (56%+35%) американців навіть не знають, де знаходиться Україна.
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27.04.2025 08:11 Ответить
 
 