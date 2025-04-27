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56% американців не схвалюють підхід Трампа щодо війни в Україні, 35% - підтримують, - опитування

сщо думають американці про підходи Трампа щодо завершення війни в Україні

Понад половина опитаних американців не схвалює способи, у які президент США Дональд Трамп намагається завершити війну Росії проти України.

Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження, яке провели The New York Times та Siena College, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з опитуванням, 56% респондентів загалом не схвалюють підхід Трампа до війни. Зокрема, 42% з них висловили категоричне несхвалення.

Водночас 35% лпитаних висловили підтримку діям Трампа. ІЗ них 20% - "рішуче схвалюють", ще 15% - "певною мірою схвалюють". 9% не змогли дати відповіді на це запитання.

Серед виборців Республіканської партії 74% підтримують Трампа, а 90% демократів рішуче не схвалюють дій президента США.

62% незалежних виборців виступають проти підходів глави Білого дому до вирішення війни в Україні, а 29% підтримують його.

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Автор: 

опитування (1936) США (22890) Трамп Дональд (5696) війна в Україні (3981)


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27.04.2025 01:46 Відповісти
Ось яскравий приклад цілковитого провалу дилетантів в політиці слуг уродів з головкою ЕрЗе. Зокрема - на американському напрямку. Де провалено двопартійну підтримку України.
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27.04.2025 02:04 Відповісти
Є фанатики Трампа. Ну от така група яка власну ідентичність повязує з популістським лозунгом Трампа MAGA (зробити Америкою Величною Знову). Їх патріотизм заслуговує на повагу, але їх тупість просто вражає - ну от як Америка може знову стати величною якщо їх лідер ідіот? Не дурень, а саме ідіот - виживший з розуму нарцис який оточив себе фанатиками та пристосуванцями які неадекватно оцінюють дії Трампа які мали б привести до досягнення мети, але ведуть до економічного, політичного та військового краху США. З ними можна працювати. І це мають робити всі тверезо мислячі американці на грунті американського патріотизму. Тобто там де мова про спільні цінності. І лише на базі спільних цінностей можна критикувати ідіотські методи Трампа для їх досягнення. За тиждень або місяць 74% (як нагадує наші 73) не відмовляться від підтримки Трампа і не оголосять йому імпічмент, але коли наслідки їх зачеплять (а це вже відбувається!), то ... від любові до ненависті лише один крок...
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27.04.2025 02:21 Відповісти
 
 