56% американців не схвалюють підхід Трампа щодо війни в Україні, 35% - підтримують, - опитування

Понад половина опитаних американців не схвалює способи, у які президент США Дональд Трамп намагається завершити війну Росії проти України.

Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження, яке провели The New York Times та Siena College, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з опитуванням, 56% респондентів загалом не схвалюють підхід Трампа до війни. Зокрема, 42% з них висловили категоричне несхвалення.

Водночас 35% лпитаних висловили підтримку діям Трампа. ІЗ них 20% - "рішуче схвалюють", ще 15% - "певною мірою схвалюють". 9% не змогли дати відповіді на це запитання.

Серед виборців Республіканської партії 74% підтримують Трампа, а 90% демократів рішуче не схвалюють дій президента США.

62% незалежних виборців виступають проти підходів глави Білого дому до вирішення війни в Україні, а 29% підтримують його.

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