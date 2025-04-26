РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10519 посетителей онлайн
Новости Похорон Папы Римского
4 420 44

Ватикан нарушил протокол, чтобы предоставить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Римского, - The Telegraph

супруги Зеленские

Ватикан нарушил протокол, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска неподалеку от президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона. По правилам, Зеленский должен был бы сидеть в третьем ряду или еще дальше, однако ему предоставили место в первом ряду.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, Ватикан принял специальные меры, чтобы обеспечить Зеленскому главное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров рассаживали в соответствии с названием их страны и того, являются ли они главами государств или правительств.

Отмечается, что традиционно правила предусматривают размещение гостей по алфавиту названий их стран на французском языке - официальном языке дипломатии на момент заключения протоколов.

Как президент Украины, Зеленский мог бы рассчитывать на место в третьем ряду или даже дальше позади. Вместо этого он сидел в первом ряду - за 11 мест от Трампа, который сидел справа от него, пишет The Telegraph.

В Ватикане не отрицают, что правила протокола были нарушены.

"Я считаю, что они заняли вакантное место", - сказал представитель Ватикана Маттео Бруни.

Издание обращает внимание, что между Зеленским и Трампом были, в частности, лидеры Индии, Венгрии, Габона, Макрон с женой Бриджит и президент Финляндии Александр Стубб.

На французском языке название Соединенных Штатов начинается на "Е" - États-Unis.

Справа от Трампа и его жены Мелании сидели Алар Карис, президент Эстонии, и король Испании Фелипе (на французском Espagne).

Читайте также: Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, - Никифоров

Примечательно, что слева от Зеленского находился президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, что также свидетельствует об изменении традиционного порядка рассадки в пользу украинского лидера.

Правила в отношении других гостей церемонии прощания строго соблюдались. В частности, президент Аргентины Хавьер Милей сидел рядом со швейцарским телохранителем, а принц Уэльский, представлявший короля, сидел в третьем ряду, рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.

На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.

Смотрите также: Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Ватикан (192) Зеленский Владимир (20409) похороны (1531) Франциск (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
>Зеленський мав би сидіти у третьому ряду або ще далі
Сидеть должен обязательно!
показать весь комментарий
26.04.2025 19:59
+8
В межах України, чи Кривого Рогу- точно перший
показать весь комментарий
26.04.2025 20:06
+6
Ватикан вірить в Україну та глибоко поважає Україну
показать весь комментарий
26.04.2025 19:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плюнули на бюрократію,молодці.
показать весь комментарий
26.04.2025 19:58 Ответить
А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Крылов, Квартет. Вибачайте, що на мові оригіналу.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:32 Ответить
Ватикан вірить в Україну та глибоко поважає Україну
показать весь комментарий
26.04.2025 19:58 Ответить
а сколько дивизий и Патриот у ватикана?
как сильно ватикан усрался в WWII?
показать весь комментарий
26.04.2025 20:03 Ответить
Зеленский по факту и так первый мировой лидер, нравится это кому то или нет.
показать весь комментарий
26.04.2025 19:58 Ответить
В межах України, чи Кривого Рогу- точно перший
показать весь комментарий
26.04.2025 20:06 Ответить
кацап перднув
показать весь комментарий
26.04.2025 20:09 Ответить
Смєшная шутка!
показать весь комментарий
26.04.2025 20:09 Ответить
Дивно бачити що ще не всі обжерлися зеленого лайна.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:09 Ответить
Я вже обжерся всієї кольорової гами.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:12 Ответить
Кіт Поета імені Гончаренко-центру №1984 🇷🇼
@Cat_the_poet2
·
25 квіт.
Клятий шоколядний баріга не дав людям ні повномасштабної війни, ні дефолту, ні голодовки, навіть землі трохи повернув.
Не те шо сонечко наше Сцянич - все назад переробив - і війну гарну, і території втратив і людей. Ось і нарешті дефолт цілющий. А далі й голодомор, сподіваємось!
показать весь комментарий
26.04.2025 20:19 Ответить
А мав бути на гальорці - бач як Ватикан підсуєтився
показать весь комментарий
26.04.2025 19:58 Ответить
>Зеленський мав би сидіти у третьому ряду або ще далі
Сидеть должен обязательно!
показать весь комментарий
26.04.2025 19:59 Ответить
Так, президент Аргентини Хав'єр Мілей сидів поруч зі швейцарським охоронцем. Джерело: https://censor.net/ua/n3548993
бензопіли не мав?
показать весь комментарий
26.04.2025 19:59 Ответить
Якийсь довбаний трилер для лохів.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:00 Ответить
Ото ж Ху?ло ніжками задригав та готовий до перемовин. А де сидів представник ************?
показать весь комментарий
26.04.2025 20:01 Ответить
На х@ю.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:31 Ответить
Порушили вже до кінця, поклалиб його у домовину до папи римського.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:06 Ответить
Ватикан(банк Ватикану) у сьогоднішньому виді це "***********. Не виключено, що банда дєрмака, в тому числі і ішак, в тому ж банку. І це, окрім крипти, яка в орбіті контролю США. Така "подія" з протоколом свідчить, що Ватикан підігрує ішаку для підняття величності ішака серед його любителів (бидла).
показать весь комментарий
26.04.2025 20:10 Ответить
Повага! Як до України, так Так і до її президента. повторюся, як тут вже сказали - подобається це комусь чи ні.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:12 Ответить
Починайте срач що Зеля й у Ватикані з протягнутою рукою у робі землекопа виканючив собі місце в першому ряду. А міг би, мовляв, у чорному костюмі і на галерці мовчки та гордо постояти. Та куди воно, мовляв, полізло, бичара неголена. Вперед!
показать весь комментарий
26.04.2025 20:13 Ответить
Гарно ви троляк підїбнули,)
показать весь комментарий
26.04.2025 20:18 Ответить
Натомість ***** - по протоколу - на параше...
показать весь комментарий
26.04.2025 20:15 Ответить
тому для зеленого війна є шоу, де воно на перших рядах. коли закінчиться війна в Україні, чи буде зелень сидіти у перших рядах разом з Макроном?
показать весь комментарий
26.04.2025 20:17 Ответить
Все наше життя, то є - шоу, це якщо ви не в курсі.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:27 Ответить
The Show Must Go On Толя.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:28 Ответить
справжні патріоти в перших рядах та окопах ще з 2014,
з лютого 22-го для патріотів нічого не змінилося та винятків, як у зелених, не було
показать весь комментарий
26.04.2025 20:42 Ответить
можу звісно помилятися, але вважаю, що Ватикан насамперед повагу виказав саме Україні, а не окремо взятій персоналії, яка її представляє на цьому заході
показать весь комментарий
26.04.2025 20:44 Ответить
Так откопайте! Повторите ритуал. Таскать вам не перетаскать---свечки тратить!!
показать весь комментарий
26.04.2025 20:25 Ответить
Фото для доповнення
показать весь комментарий
26.04.2025 20:26 Ответить
Президент США https://tsn.ua/tags/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп порушив дрес-код на похороні Папи Римського Франциска, одягнувши синій костюм на жалобну церемонію у Ватикані.

Дрес-код для похорону на площі Святого Петра у Ватикані вимагав, щоб чоловіки були одягнені в темний костюм із чорною краваткою та чорним ґудзиком на лівому лацкані.

Натомість американський президент прийшов на церемонію в синьому костюмі, сильно виділяючись на тлі інших присутніх та навіть своєї дружини Меланії, яка була в чорній сукні та чорній вуалі.

показать весь комментарий
26.04.2025 20:33 Ответить
бо вже сам «синій», от і прийшов у синьому
показать весь комментарий
26.04.2025 20:45 Ответить
Ватикан вжив спеціальних заходів та приніс додатковий стілець
показать весь комментарий
26.04.2025 20:29 Ответить
Это важно. Особенно после слитых в прессу подробностей "мирного соглашения".
показать весь комментарий
26.04.2025 20:31 Ответить
Трамп мавпу далеко не відпустив, треба наглядати.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:33 Ответить
Не фанат Зе, але це тут в Україні. А за кордоном ми повинні підтримувати Президента. І те, що Ватикан поважає Україну, її героїчну боротьбу народу зі світовим злом і відповідно розмістив Президента України в першому ряду, то це добре. Не міністра культри параши їм роміщати на почесному місці, яка представляла країну терориста.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:34 Ответить
Можете не повертати! Хай там і сидить.!
Відспівуйте або муміфікуйте, що хочте робіть !!
показать весь комментарий
26.04.2025 20:35 Ответить
Дивина та й годі . Якби мені хтось вчора сказав що іржавий - на похоронах батяні Римського зустрінеться з Зеленським , я б йому розсміявся прямо в лице . Але це і справді сталося . !!
Що це з трампом ??
показать весь комментарий
26.04.2025 20:36 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2025 20:49 Ответить
Перепрошую, а де постійний хєрой нашєво врємєні ? Пан-бидло дЄрмак ? Невже Лідору пояснили чи він сам здогадався ? Шо оцей пан-бидло для Трампа як червона ганчірка. Трамп заводиться, коли бачить пику головного помічника з пєсочніці зєлєнськаво.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:38 Ответить
Та треба було одразу пожиттєвий німб йому вчепити...
показать весь комментарий
26.04.2025 20:40 Ответить
 
 