Ватикан нарушил протокол, чтобы предоставить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Римского, - The Telegraph

Ватикан нарушил протокол, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска неподалеку от президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона. По правилам, Зеленский должен был бы сидеть в третьем ряду или еще дальше, однако ему предоставили место в первом ряду.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, Ватикан принял специальные меры, чтобы обеспечить Зеленскому главное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров рассаживали в соответствии с названием их страны и того, являются ли они главами государств или правительств.

Отмечается, что традиционно правила предусматривают размещение гостей по алфавиту названий их стран на французском языке - официальном языке дипломатии на момент заключения протоколов.

Как президент Украины, Зеленский мог бы рассчитывать на место в третьем ряду или даже дальше позади. Вместо этого он сидел в первом ряду - за 11 мест от Трампа, который сидел справа от него, пишет The Telegraph.

В Ватикане не отрицают, что правила протокола были нарушены.

"Я считаю, что они заняли вакантное место", - сказал представитель Ватикана Маттео Бруни.

Издание обращает внимание, что между Зеленским и Трампом были, в частности, лидеры Индии, Венгрии, Габона, Макрон с женой Бриджит и президент Финляндии Александр Стубб.

На французском языке название Соединенных Штатов начинается на "Е" - États-Unis.

Справа от Трампа и его жены Мелании сидели Алар Карис, президент Эстонии, и король Испании Фелипе (на французском Espagne).

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Примечательно, что слева от Зеленского находился президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, что также свидетельствует об изменении традиционного порядка рассадки в пользу украинского лидера.

Правила в отношении других гостей церемонии прощания строго соблюдались. В частности, президент Аргентины Хавьер Милей сидел рядом со швейцарским телохранителем, а принц Уэльский, представлявший короля, сидел в третьем ряду, рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.

На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.

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