Ватикан порушив протокол, щоб надати Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Римського, - The Telegraph

Ватикан порушив протокол, щоб дати президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Франциска неподалік від президента США Дональда Трампа і президента Франції Емманюеля Макрона. За правилами, Зеленський мав би сидіти у третьому ряду або ще далі, однак йому надали місце в першому ряду.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, Ватикан вжив спеціальних заходів, щоб забезпечити Зеленському чільне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів розсаджували відповідно до назви їхньої країни і того, чи є вони главами держав чи урядів.

Зазначається, що традиційно правила передбачають розміщення гостей за алфавітом назв їхніх країн французькою мовою - офіційною мовою дипломатії на момент укладання протоколів.

Як президент України, Зеленський міг би розраховувати на місце в третьому ряду або навіть далі позаду. Натомість він сидів у першому ряду - за 11 місць від Трампа, який сидів праворуч від нього, пише The Telegraph.

У Ватикані не заперечують, що правила протоколу були порушені.

"Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце", - сказав речник Ватикану Маттео Бруні.

Видання звертає увагу, що між Зеленським і Трампом були, зокрема, лідери Індії, Угорщини, Габону, Макрон з дружиною Бріджит і президент Фінляндії Александр Стубб.

Французькою мовою назва Сполучених Штатів починається на "Е" - États-Unis.

Праворуч від Трампа та його дружини Меланії сиділи Алар Каріс, президент Естонії, та король Іспанії Феліпе (французькою Espagne).

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Примітно, що ліворуч від Зеленського перебував президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс, що також свідчить про зміну традиційного порядку розсадки на користь українського лідера.

Правила щодо інших гостей церемонії прощання суворо дотримувалися. Так, президент Аргентини Хав’єр Мілей сидів поруч зі швейцарським охоронцем, а принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.

На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.

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