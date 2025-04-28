Трампа розкритикували за синій костюм на похороні Папи Римського, - Mail

Президента США Дональда Трампа розкритикували за порушення церемоніального дрес-коду під час поховання Папи Римського Франциска 26 квітня, він одягнув синій костюм і краватку замість обов'язкового чорного одягу.

Про це пише Mail, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що кілька інших гостей також відступили від вимог протоколу, однак саме Трамп привернув найбільше критики за "неповагу".

Ватикан встановив суворі правила для учасників церемонії: чоловіки повинні були бути у темних костюмах (допускається темно-синій), чорних краватках і відповідного кольору взутті, пальтах та аксесуарах. Пришпилювати на лацкан дозволялося лише ватиканські нагороди.

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Жінкам слід було з'явитися у чорних довгих сукнях із рукавичками, вуалями та туфлями із закритим носком. Єдиною дозволеною прикрасою залишалися перли.

Президент України Володимир Зеленський також порушив дрес-код, прийшовши без краватки. Так само, як і колишній президент США Джо Байден, який вдягнув синю краватку. Інші світові лідери дотрималися вимог і були вбрані у чорне.

У матеріалі видання йдеться, що Дональд Трамп у яскраво-синьому костюмі та з американським прапорцем на піджаку виділявся у першому ряду серед численних гостей і монархів.

Критика на адресу Трампа щодо невідповідного вбрання з'явилася через два місяці після зауважень на адресу Зеленського, якого свого часу розкритикували за темний світшот на зустрічі з Трампом у Білому домі.

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Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.

На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.

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