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Новини Похорон Папи Римського
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Трампа розкритикували за синій костюм на похороні Папи Римського, - Mail

Трамп в синьому костюмі на похороні Папи
Фото: MailOnline

Президента США Дональда Трампа розкритикували за порушення церемоніального дрес-коду під час поховання Папи Римського Франциска 26 квітня, він одягнув синій костюм і краватку замість обов'язкового чорного одягу.

Про це пише Mail, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що кілька інших гостей також відступили від вимог протоколу, однак саме Трамп привернув найбільше критики за "неповагу".

Ватикан встановив суворі правила для учасників церемонії: чоловіки повинні були бути у темних костюмах (допускається темно-синій), чорних краватках і відповідного кольору взутті, пальтах та аксесуарах. Пришпилювати на лацкан дозволялося лише ватиканські нагороди.

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Жінкам слід було з'явитися у чорних довгих сукнях із рукавичками, вуалями та туфлями із закритим носком. Єдиною дозволеною прикрасою залишалися перли.

Президент України Володимир Зеленський також порушив дрес-код, прийшовши без краватки. Так само, як і колишній президент США Джо Байден, який вдягнув синю краватку. Інші світові лідери дотрималися вимог і були вбрані у чорне.

У матеріалі видання йдеться, що Дональд Трамп у яскраво-синьому костюмі та з американським прапорцем на піджаку виділявся у першому ряду серед численних гостей і монархів.

Критика на адресу Трампа щодо невідповідного вбрання з'явилася через два місяці після зауважень на адресу Зеленського, якого свого часу розкритикували за темний світшот на зустрічі з Трампом у Білому домі.

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Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.

На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.

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Автор: 

Папа Римський (319) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+4
Трамп звик робити все, що йому захочеться, міг і білий костюм одягнути.
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28.04.2025 02:13
+3
А нічого дивуваться... Трамп - це "квінтесенція" комплексу психології типового американця у його найгірших проявах... Такі люди вважають себе "центром Всесвіту" і думають, що все "крутиться" навколо них... Трамп зробив усе, щоб привернуть увагу присутніх на церемонії саме до власної особи... Я дивуюся, як це сатиричний французський журнал не вийшов з карикатурою: "Поховальна церемонія. Трамп лежить у пишній домовині, з характерним "трампівсько-муссолінієвським " пихатим виразом обличчя, зі зверхньо відкопиленою нижньою губою. Навкруги зібралися запрошені на поховальну церемонію. А десь на задньому плані стоять скромні ноші з тіароносним покійником..."
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28.04.2025 02:34
+2
Невдячність шокує. Та і він міг би прийти у костюмі супермена або капітана Америки.
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28.04.2025 02:41
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Дурень- усюди дурень.
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28.04.2025 02:11 Відповісти
Це був перший закордонний візит недостоденного , а вже з рейтингом 39% .Й не заради нього стояли й аплодували Україні коли зе займав місце у першому ряді , як виключення з протоколу ,з повагою до українців - не за французькою абеткою . Трамп сидів на літеру А - через шість сидінь теж у першому ряді , і аплодували УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ЗА ЙОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА усі лідери- гості стоячи на церемонії прощання з головою церкви тих віручих, котрі вибрали у США собі ОЦЕ .
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28.04.2025 02:11 Відповісти
Трамп звик робити все, що йому захочеться, міг і білий костюм одягнути.
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28.04.2025 02:13 Відповісти
Важливим критерієм найму держслужбовців у США стане їхня готовність слідувати політичному курсу Трампа.
Виходячи з цього, буде вирішуватися питання про прийняття на роботу та звільнення.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Раніше державних службовців оцінювали на основі їхньої компетентності, ділової хватки та лідерських якостей, а федеральним агентствам не було потрібне схвалення Управління з управління персоналом для прийняття на роботу, зазначає WSJ.
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28.04.2025 02:15 Відповісти
США стали гегемоном, тому що спиралися на міжнародні інститути на кшталт НАТО та МВФ, тому що захищали об'єднану Європу, підтримували вільну торгівлю та демократію.

Трамп же виступає проти всього цього. А отже, в Америки буде менше союзників.
А отже, колишня модель життя не за статками опиняється під питанням - що й пояснює відтік капіталу зі США.
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28.04.2025 02:25 Відповісти
А нічого дивуваться... Трамп - це "квінтесенція" комплексу психології типового американця у його найгірших проявах... Такі люди вважають себе "центром Всесвіту" і думають, що все "крутиться" навколо них... Трамп зробив усе, щоб привернуть увагу присутніх на церемонії саме до власної особи... Я дивуюся, як це сатиричний французський журнал не вийшов з карикатурою: "Поховальна церемонія. Трамп лежить у пишній домовині, з характерним "трампівсько-муссолінієвським " пихатим виразом обличчя, зі зверхньо відкопиленою нижньою губою. Навкруги зібралися запрошені на поховальну церемонію. А десь на задньому плані стоять скромні ноші з тіароносним покійником..."
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28.04.2025 02:34 Відповісти
Невдячність шокує. Та і він міг би прийти у костюмі супермена або капітана Америки.
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28.04.2025 02:41 Відповісти
Нехай подякують що взагали його величність Писділ був на похоронах...вони не вдячні...вони мало дякують...
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28.04.2025 02:55 Відповісти
Руда свинособака..
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28.04.2025 03:17 Відповісти
До Трампа дуже важко ставитись нейтрально. Ну от так спокійно, неупереджено і обєктивно. У одних він викликає захоплення, а у інших ненависть. Мене дратує хамством, дурістю і сомозакоханістю. Я б ніколи не звернув на це вбоге і обділене створіння увагу якби якісь дурні не зробили з нього Президента США. Але тут у мене більше претензій до тих хто його підтримує, а єдина надія що цей "ярмарок марнославства" має врешті закінчиться... Здавалося що в світі лише один "випадковий прєзідєнт", а тут ще й "оце"...
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28.04.2025 03:48 Відповісти
 
 