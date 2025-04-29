Я б хотів бути Папою, - Трамп
Президент США Дональд Трамп, вважає, що він став би найкращим новим Папою Римським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Папи? Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір", - так відповів Трамп на прохання журналіста прокоментувати майбутні вибори понтифіка.
Пізніше він дав зрозуміти, що жартує і "нікому не віддає перевагу" з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.
"Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде", – додав президент США.
Топ коментарі
+17 Mark Montoya
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+15 Luiza
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+14 Urs
показати весь коментар29.04.2025 23:42
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Чому санітари ніяк не можуть впіймати Фредовича?
В результаті у старухи виросли борода та цюцюрка, і вона замість Папи Римського стала зіркою цирку уродів. 😁
Ти вже десь там!
Я впевенний що пуйло йому нашептав - що трампон Сам Спаситель Світу - Друге пришестя... 🕊️
Он і Папа... и таксист и заслуженный артист. Токарь, пекарь и аптекарь, и морской артиллерист.
- Звичайно будеш ... Сьогодні , після вечері о сьомій , палата № 6 - де Наполеон був . Там вже чекають ... - відповів усміхнений санітар ... "
І це вроді економічний факультет