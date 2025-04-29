Я б хотів бути Папою, - Трамп

Президент США Дональд Трамп, вважає, що він став би найкращим новим Папою Римським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Папи? Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір", - так відповів Трамп на прохання журналіста прокоментувати майбутні вибори понтифіка.

Пізніше він дав зрозуміти, що жартує і "нікому не віддає перевагу" з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.

"Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде", – додав президент США.

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