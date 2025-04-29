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Новини Помер Папа Римський Франциск Вибори Папи Римського
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Я б хотів бути Папою, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп, вважає, що він став би найкращим новим Папою Римським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Папи? Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір", - так відповів Трамп на прохання журналіста прокоментувати майбутні вибори понтифіка.

Пізніше він дав зрозуміти, що жартує і "нікому не віддає перевагу" з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.

"Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде", – додав президент США.

Читайте: Трампа розкритикували за синій костюм на похороні Папи Римського, - Mail

Автор: 

Папа Римський (320) Трамп Дональд (5740)


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Топ коментарі
+17
Треба десь виділити йому палату і нехай там кожен день кимось новим стає!
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29.04.2025 23:42
+15
і ми б хотіли шоб ти трамп став папою у палаті псіхлікарні ...чим скоріше тим краще ...для світу ...
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29.04.2025 23:42
+14
терміново скажи це Франциску.
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29.04.2025 23:42
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терміново скажи це Франциску.
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29.04.2025 23:42 Відповісти
У Франциска Кобзон привратником...
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29.04.2025 23:52 Відповісти
Не думаю. Це постаті одного масштабу. Тепер у Франциска буде достатньо часу, щоб з'ясувати хатят лі рускіє вайни.
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30.04.2025 00:06 Відповісти
Ці два ушльопка погризуться на грунті узгодження проблеми теодицеї - виправдання бога за існуюче в світі зло. Богу це набридне і він накладе епітимью - пірнати в казані з фекаліями до кінця світу...
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30.04.2025 00:16 Відповісти
Може навіть через кобзона чи пригожина передати
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29.04.2025 23:57 Відповісти
Парашные проститутки, сто раз обоссавшие Трампона, стали бы Мамами Римскими.
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30.04.2025 00:26 Відповісти
пишуть, що двіжуха гаряча почалася між Пакистаном та Індією. і все розгорілось після того, як хтось постріляв тих туристів. що думаєте з цього приводу? не може це бути роботою каців (росзтріл тих туристів, щоб спровокувати бійню між давніми ворогами індусами і пакистанцями)?
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30.04.2025 00:13 Відповісти
Там ще й кордон з Китаєм...
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30.04.2025 00:18 Відповісти
так отож. темні часи несуться по всій планеті...
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30.04.2025 00:31 Відповісти
кацапи тут нідочого. Там у Пакістані вистачає ******** екстремістів, і ексцеси у Джаммі-Кашмірі були регулярно. Просто цей більш масштабний, тому і привів до перекриття води. Ну а далі все пішло по звичному сценарію попередніх надцяти конфліктів.
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30.04.2025 00:38 Відповісти
Воду річки Інд не перекривали досі жодного разу! Ві цієї води залежить економіка цілих регіонів Пакистану. Це вперше. Та й Китай вже став зовсім іншим. Думаєте китайці забули що ця територія належала колись китайцям? З часів повернення Гонконгу реваншизм в Китаї постійно зростає, але в китайців вистачає клепки досягати своїх цілей "з тіні"...
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30.04.2025 00:55 Відповісти
не фантазуй, кацапня тут ні до чого! конфлік Індії з Пакистаном виник ще у 1947 році, одразу після отримання ними незалежності.
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30.04.2025 00:53 Відповісти
в тому то й питання, що каци ********** на таких темах тліючих конфліктів грати і в потрібний їм момент підливати масла у вогонь. тому це можуть бути з однієї сторони фантазії конспірологічні, а з іншої сторони каци можуть там щось мутити... так само як 07.10. напали на Ізраїль. і вроді вони там ні до чого, то все хамас винен. хоча всі прекрасно знають чиї там інструктори готували тих хамасівців до нападу. хоча я теж тут мало вірю в те, що каци тут відкрито підставлять індусів, своїх головних покупців нафти. індуси як про прочухають, то точно пошлють нах каців разом з їх нафтою. так що далі буде видно.
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30.04.2025 01:02 Відповісти
і ми б хотіли шоб ти трамп став папою у палаті псіхлікарні ...чим скоріше тим краще ...для світу ...
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29.04.2025 23:42 Відповісти
Треба десь виділити йому палату і нехай там кожен день кимось новим стає!
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29.04.2025 23:42 Відповісти
А в якій палаті ПАПА ? Поряд з Македонським ?
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30.04.2025 00:14 Відповісти
Блін.
Чому санітари ніяк не можуть впіймати Фредовича?
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29.04.2025 23:43 Відповісти
Над ним вже і шуткувати не можливо, пошуткуєш а він потім усе це серйозно каже.
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29.04.2025 23:44 Відповісти
клятий троляко!
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29.04.2025 23:44 Відповісти
Господи, спаси світ від іпанатів! Хоча б від цього.
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29.04.2025 23:45 Відповісти
мудрий американський народ обрав собі президента
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29.04.2025 23:45 Відповісти
в нас теж мудрий нарід
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30.04.2025 00:05 Відповісти
Touche! 😂
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30.04.2025 00:31 Відповісти
Здається у оригінальній версії казки про золоту рибку старуха врешті-решт захотіла стати Римським Папою?
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29.04.2025 23:45 Відповісти
Це у невідомому продовженні цієї казки.
В результаті у старухи виросли борода та цюцюрка, і вона замість Папи Римського стала зіркою цирку уродів. 😁
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30.04.2025 00:03 Відповісти
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29.04.2025 23:45 Відповісти
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29.04.2025 23:46 Відповісти
Враховуючи що формально Папа римський може бути обраний не серед кардиналів, а бути сторонньою особою, то конклав має тепер обрати......Байдена. Просто заради приколу і щоб хтось в Білому Домі лопнув від злості - не в переносному, а буквальному сенсі.
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29.04.2025 23:47 Відповісти
Ну все.Америка вже велика,трампоб=іткоіни продав,заробив,пора у Ватикані з банком розібратися.Там е де розгулятися.
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29.04.2025 23:47 Відповісти
Оце "мочить"!!!
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29.04.2025 23:49 Відповісти
..а Леніним не хочеш?
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29.04.2025 23:49 Відповісти
Метастази в головному мозку вже ростуть. Трамп ще памʼятає, що він президент?
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29.04.2025 23:50 Відповісти
Поневолений розум.
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29.04.2025 23:52 Відповісти
Гірше за довбой@ба може бути тільки енергійний довбой@б
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29.04.2025 23:51 Відповісти
Донні, посаду папи можна проїхати і ставати старухою морською з розбитим коритом.
Ти вже десь там!
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29.04.2025 23:51 Відповісти
Только Трамп не католик. Он протестант.
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29.04.2025 23:51 Відповісти
0 релігіозності.
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29.04.2025 23:53 Відповісти
З нього і президент як із гівна куля, але тим не менш...
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29.04.2025 23:54 Відповісти
Хайно хайно.
Я впевенний що пуйло йому нашептав - що трампон Сам Спаситель Світу - Друге пришестя... 🕊️
Он і Папа... и таксист и заслуженный артист. Токарь, пекарь и аптекарь, и морской артиллерист.
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29.04.2025 23:52 Відповісти
Та хоч мамою.Дайте вже неарешті йому селедки!
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29.04.2025 23:53 Відповісти
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29.04.2025 23:53 Відповісти
Якщо б мама мала прутня, то була б татом.П'яний Гомер Сімпсон в пабі Гомеса сміеться та апладує трумпу.
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29.04.2025 23:54 Відповісти
Будешь Папой, готовься 2 мая твои похороны...
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29.04.2025 23:56 Відповісти
може ще встигне "перебратись" в папу?
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30.04.2025 00:04 Відповісти
Його треба здати у "поліклініку для опитов",кацапську,там би він став "наполєоном бонапартом".
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29.04.2025 23:57 Відповісти
Добре, що Господа Бога не вибирають голосуванням. Бо інакше Трамп би казав вже, що з нього вийшов би ідеальний Бог
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29.04.2025 23:58 Відповісти
👽
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29.04.2025 23:58 Відповісти
"Я б засосал стакан - и в Ватикан!" (с)
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29.04.2025 23:58 Відповісти
Полный идиот, дебил. В психушку.
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29.04.2025 23:58 Відповісти
Шизоїд з манією величі..і Ілону до купи..
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30.04.2025 00:02 Відповісти
Він вже забув що прийняв іудаїзм в 2017 і нещодавно "явився" в протестантську церкву як християнин... Може хтось йому підкаже що можна бути "пророком". Тоді ніякі вибори, суди і закони його не зупинять бо пророк "богообраний" і через нього віщає свою волю "Вища Сила"...
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30.04.2025 00:02 Відповісти
Санітарів в студію!
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30.04.2025 00:03 Відповісти
" Ведь я би мог би вийти в папи римския, а в мами взять ************ - тебя"!
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30.04.2025 00:05 Відповісти
"...і тєбя вилєчат.."
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30.04.2025 00:07 Відповісти
Хвора паскуда.
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30.04.2025 00:10 Відповісти
"- ...Я б хотів бути Папою ... - замріяно сказав Додік .
- Звичайно будеш ... Сьогодні , після вечері о сьомій , палата № 6 - де Наполеон був . Там вже чекають ... - відповів усміхнений санітар ... "
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30.04.2025 00:11 Відповісти
одни трумп був посланцем папи сеньйор Малатесте це зафіксував
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30.04.2025 00:12 Відповісти
Він не освічений бакалавр- рекетир
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30.04.2025 00:16 Відповісти
Я таки починаю схилятися до медикаментозної версії.
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30.04.2025 00:16 Відповісти
Коли він під камерами приібався до свого гостя Зе за костюм , підозри про психічний стан появились
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30.04.2025 00:21 Відповісти
Там вони кацапське замовлення відпрацювали, то не від хвороби.
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30.04.2025 00:59 Відповісти
Невіриться, що у США президент де..іл! Дайте вже йому хату в ростові нехай там у гольф грає)
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30.04.2025 00:17 Відповісти
Олигархи протягнули собі роботничка у Білий дім. Мабуть на свою голову. Колись Березовський теж протягнув кандидатуру.
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30.04.2025 00:24 Відповісти
вони прорахувалися і попали на гроші..
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30.04.2025 00:35 Відповісти
Так, він усіх разорит своїми тарифами
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30.04.2025 00:38 Відповісти
Він з універа війшов бакалавром , тобто його вигнали і не дали до вчитись до магістра .
І це вроді економічний факультет
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30.04.2025 00:40 Відповісти
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30.04.2025 01:05 Відповісти
Цей Цензор любить на ніч підбросити щось забористе, щоб форумчане не спали
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30.04.2025 00:18 Відповісти
Присунь Ілонє, але.... 9 місяців, вік не дуже... Вухо знов-таки дає по собі знати... Не потягнеш!
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30.04.2025 00:23 Відповісти
А батьком, у якого російська бомба відібрала двох дітей, ти не хотів би бути, діду ?
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30.04.2025 00:27 Відповісти
А ось йомовірний вигодонабувач, останнього побачення із ді-джеєм хіллі-біллі. Не завадило би, про всяк випадок, провести ексгумацію та токсикологічну екпертизу.
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30.04.2025 00:31 Відповісти
Треба переписати всі психіатричні протоколи. З цим світом щось сталося… До влади найвпливовішої країни світу дорвався манʼяк- психопат! Каравул!!!
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30.04.2025 00:31 Відповісти
та не треба нічого переписувати, він під існуючі підпадає
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30.04.2025 01:01 Відповісти
Хто ще сумнівається що воно хворе і довбойоб????
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30.04.2025 00:34 Відповісти
ну хіба що попою, а не Папою
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30.04.2025 00:43 Відповісти
Якщо піде чорний дим, станеш Папою, а якщо білий - Мамою.
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30.04.2025 01:00 Відповісти
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30.04.2025 01:04 Відповісти
 
 