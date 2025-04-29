С Путиным договариваться легче, чем с Зеленским. У того "нет козырей", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном соглашении, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал в интервью американскому ведущему Гленну Беку, подытоживая свои первые 100 дней президентства, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп также заявил, что украинский глава государства якобы "не имеет козырей" в этой войне. Он обвинил Зеленского в нежелании идти на компромисс, несмотря на слабые позиции Украины в войне.
Трамп отметил, что именно благодаря его влиянию Путин якобы готов заключить мирное соглашение.
"Я надеюсь, что он (Путин, - ред.) собирается это сделать, потому что я не верю, что Владимир Путин сделал бы это для кого-то другого, кроме меня. Многие люди тоже это сказали. Я думаю, что он готов пойти на сделку. Он готов договариваться. И я бы сказал, что пока с ним было легче иметь дело, чем с Зеленским", - сказал республиканец.
По его словам, Россия имеет много солдат и большую армию, а Украина - нет, поэтому он пытается прекратить эту войну.
Президент США также упомянул встречу с Зеленским в Овальном кабинете.
"Когда Зеленский был в Овальном кабинете, я говорил о том, чтобы это сделать (закончить войну, - ред.). И он начинает кричать: "Но нам нужна безопасность". Это означает безопасность после окончания. Я сказал: "Безопасность? Я даже не знаю, сможем ли мы заключить эту сделку". Он просит все больше и больше. Но он не имеет козырей", - говорит Трамп.
Американский лидер в очередной раз назвал полномасштабную войну в Украине "войной Байдена" и заявил, что США предоставили Украине военной помощи на 350 млрд долларов.
"Я говорю это всегда - это война Байдена, не моя. Я просто пытаюсь ее завершить. И я действительно ее завершаю, да, за деньги, но не только ради этого. Я завершаю ее, потому что каждую неделю погибает 5 тысяч человек. Гибнут молодые солдаты - и русские, и украинцы", - резюмировал Трамп.
Напомним, ранее Трамп заявлял, что ему трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским, и договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.
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Просьба к некомпетентным телеграм-каналам, которые достают консервы и закидывают это в качестве молний: прекратите это делать, проверяйте хотя бы ДАТУ ВИДЕО.
Интервью, которое вы сейчас все разносите, в котором Трамп говорит MAGA-пропагандисту Гленну Беку, что с Путиным ему легче иметь дело, чем с Зеленским, что у Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше, вышло в прошлую среду 23 АПРЕЛЯ. (https://www.theblaze.com/columns/opinion/exclusive-100-day-interview-trump-teases-potential-for-military-in-mexico-maybe-somethings-gonna-have-to-happen)
23 апреля - это тот день, когда Рубио и Уиткофф отменили визит в Лондон, а Трамп набросился (https://t.me/ToBeOr_Official/17694) на Зеленского в твиттере в связи с Крымом, и напряжение между ними достигло пика.
Это было ДО российского удара по жилому в Киеве, (https://t.me/ToBeOr_Official/17697) когда погибло 13 человек.
Это было ДО поездки Уиткоффа в Москву, (https://t.me/ToBeOr_Official/17742) где он получил отказ от Путина.
Это было ДО встречи Трампа и Зеленского в Риме, (https://t.me/ToBeOr_Official/17715) после которой Трамп чуть смягчил риторику.
Интервью шестидневной давности, но тогда на него никто не обратил внимание, потому что Гленн Бек - маргинальный MAGA, чьи видео набирают по 10-20 тысяч просмотров на Ютубе и плюс-минус столько же в Твиттере, что для Америки чуть менее, чем ноль (на Трампе он набрал аж 30 тысяч).
Фильтруйте хоть немного, что вы постите.
Це добре проплачена інформаційна компанія по прийняттю мудрим нарідом кацапських хотєлок. Зверніть увагу всі, майже без винятку, новини подаються в ключі - "нас примушують до капітуляції, у нас нема іншого виходу"і т.д.
Позитивного тільки - "кацапу скидом відірвало ножку, бугага". А якщо про закордон то виключно зрада, всьо пропало, якийсь хєр сказав що на тризда...
Так багато наших журналістів бачить свою роботу. Нажаль.
"Нам би ніч простояти та день протриматися".
А прокляті буржуїни зрадили нашого совєцького Мальчіша Кібальчіша.
Мовляв, бубася наша незламна і рада б щось зробить, але ви он новини почитайте - всьо ж пропало...ск...
Круг Трампа это купленные русские твари. Типа, Сакса.
«Образованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университетУчёная степеньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA бакалавр наук (https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968)»
https://www.youtube.com/watch?v=sP5ElraFHHE&ab_channel=SmartyMax
Вот посмотрите это видео и как ведет себя Трамп и многое поймете о нем. Больше чем сотни статей о том какой.
2.. Тампон тупо ненавидит Зеленского и хочет торговать с рашкой
3. Тампон полезный идиот
Чем торговать с убогой рашкой?
Картошкой з колорадо?
выполняешь его прихоти ?
У тебя нет другого пути, как заставить путлера закончить войну и отдать всю нашу территорию,
иначе, ты войдёшь в мировую историю, как самый сраный и вшивый президент!
зайчикогоробчикзайобчик прискакав
Він спеціально одів синій костюмчик як у казино для гри в триньку.
Трампу довелося усвідомити, що він не зможе покласти край війні протягом одного дня. США працюють над досягненням миру без особливої координації зі своїми союзниками - і перебувають ближче до російської сторони, ніж до української. Трамп пішов на далекосяжні поступки російському агресору у своїй першій же телефонній розмові з путіним.
Навпаки, Зеленський отримав у Білому домі прочухана від Трампа і його віцепрезидента Джей Ді Венса за те, що нібито виявився невдячним. Військова допомога Україні була припинена. А нещодавно Трамп розкритикував Київ за те, що той дотримується позиції повернення Криму Україні замість того, щоб віддати його ворогові в ім'я досягнення миру. Змучений війною народ України з шоком реагує на те, як розгорнулася політика його найголовнішого прихильника.
За даними джерел FT, путін відмовився погодитися на те, щоб Україна утримувала обороноздатну армію, всупереч схваленню цього пункту Сполученими Штатами.
коли він вже лусне від своєї пихатості..
Допоки зе не позбудеться козиря-допоти навряд чи можливі якісь зміни у вирішенні питання перемиря чи миру.Тому що мир,як висловився один дипломат,щоправда-дещо заавульовано,політична смерть зе,що означає кінець ферми козиря.
який не повинен сунути свого в політику ,
так як це буде для США крахом , якось так !
наступного разу зєлєнскій може сказати "дональд, ти мій єдиний трамп !"