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Новости Трамп о Зеленском Мирное соглашение
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С Путиным договариваться легче, чем с Зеленским. У того "нет козырей", - Трамп

Трамп: С Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном соглашении, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью американскому ведущему Гленну Беку, подытоживая свои первые 100 дней президентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп также заявил, что украинский глава государства якобы "не имеет козырей" в этой войне. Он обвинил Зеленского в нежелании идти на компромисс, несмотря на слабые позиции Украины в войне.

Трамп отметил, что именно благодаря его влиянию Путин якобы готов заключить мирное соглашение.

"Я надеюсь, что он (Путин, - ред.) собирается это сделать, потому что я не верю, что Владимир Путин сделал бы это для кого-то другого, кроме меня. Многие люди тоже это сказали. Я думаю, что он готов пойти на сделку. Он готов договариваться. И я бы сказал, что пока с ним было легче иметь дело, чем с Зеленским", - сказал республиканец.

Также читайте: У Трампа лопается терпение из-за отсутствия прогресса в окончании войны между Украиной и РФ, - Стубб

По его словам, Россия имеет много солдат и большую армию, а Украина - нет, поэтому он пытается прекратить эту войну.

Президент США также упомянул встречу с Зеленским в Овальном кабинете.

"Когда Зеленский был в Овальном кабинете, я говорил о том, чтобы это сделать (закончить войну, - ред.). И он начинает кричать: "Но нам нужна безопасность". Это означает безопасность после окончания. Я сказал: "Безопасность? Я даже не знаю, сможем ли мы заключить эту сделку". Он просит все больше и больше. Но он не имеет козырей", - говорит Трамп.

Американский лидер в очередной раз назвал полномасштабную войну в Украине "войной Байдена" и заявил, что США предоставили Украине военной помощи на 350 млрд долларов.

"Я говорю это всегда - это война Байдена, не моя. Я просто пытаюсь ее завершить. И я действительно ее завершаю, да, за деньги, но не только ради этого. Я завершаю ее, потому что каждую неделю погибает 5 тысяч человек. Гибнут молодые солдаты - и русские, и украинцы", - резюмировал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский движется в неправильном направлении на мирных переговорах, Трамп разочарован, - Белый дом (обновлено)

Напомним, ранее Трамп заявлял, что ему трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским, и договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) путин владимир (31295) Трамп Дональд (5320) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+29
накуй тут це зараз постити? уже 6 днів пройшло як Рудий це сказав. і сказав він це у той день, коли Рубіо відмінив свій візит у Париж чи то Лондон..

Просьба к некомпетентным телеграм-каналам, которые достают консервы и закидывают это в качестве молний: прекратите это делать, проверяйте хотя бы ДАТУ ВИДЕО.

Интервью, которое вы сейчас все разносите, в котором Трамп говорит MAGA-пропагандисту Гленну Беку, что с Путиным ему легче иметь дело, чем с Зеленским, что у Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше, вышло в прошлую среду 23 АПРЕЛЯ. (https://www.theblaze.com/columns/opinion/exclusive-100-day-interview-trump-teases-potential-for-military-in-mexico-maybe-somethings-gonna-have-to-happen)

23 апреля - это тот день, когда Рубио и Уиткофф отменили визит в Лондон, а Трамп набросился (https://t.me/ToBeOr_Official/17694) на Зеленского в твиттере в связи с Крымом, и напряжение между ними достигло пика.

Это было ДО российского удара по жилому в Киеве, (https://t.me/ToBeOr_Official/17697) когда погибло 13 человек.

Это было ДО поездки Уиткоффа в Москву, (https://t.me/ToBeOr_Official/17742) где он получил отказ от Путина.

Это было ДО встречи Трампа и Зеленского в Риме, (https://t.me/ToBeOr_Official/17715) после которой Трамп чуть смягчил риторику.

Интервью шестидневной давности, но тогда на него никто не обратил внимание, потому что Гленн Бек - маргинальный MAGA, чьи видео набирают по 10-20 тысяч просмотров на Ютубе и плюс-минус столько же в Твиттере, что для Америки чуть менее, чем ноль (на Трампе он набрал аж 30 тысяч).

Фильтруйте хоть немного, что вы постите.
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29.04.2025 23:03
+23
..коли ти вже награєшся в карти, ублюдок?
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29.04.2025 23:03
+13
Я читал давно инфу, что Трамп верит последнему человеку с которым он только что разговаривал. После его недавних смен позиции от проукраинской до антиукраинской за короткий срок я уверен что так все и есть.
Круг Трампа это купленные русские твари. Типа, Сакса.
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29.04.2025 23:04
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..коли ти вже награєшся в карти, ублюдок?
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29.04.2025 23:03 Ответить
він точно кришею поїхав !

.
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29.04.2025 23:57 Ответить
козир, це trump. він під каблуком у путіна, а не у зеленського.
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30.04.2025 01:03 Ответить
накуй тут це зараз постити? уже 6 днів пройшло як Рудий це сказав. і сказав він це у той день, коли Рубіо відмінив свій візит у Париж чи то Лондон..

Просьба к некомпетентным телеграм-каналам, которые достают консервы и закидывают это в качестве молний: прекратите это делать, проверяйте хотя бы ДАТУ ВИДЕО.

Интервью, которое вы сейчас все разносите, в котором Трамп говорит MAGA-пропагандисту Гленну Беку, что с Путиным ему легче иметь дело, чем с Зеленским, что у Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше, вышло в прошлую среду 23 АПРЕЛЯ. (https://www.theblaze.com/columns/opinion/exclusive-100-day-interview-trump-teases-potential-for-military-in-mexico-maybe-somethings-gonna-have-to-happen)

23 апреля - это тот день, когда Рубио и Уиткофф отменили визит в Лондон, а Трамп набросился (https://t.me/ToBeOr_Official/17694) на Зеленского в твиттере в связи с Крымом, и напряжение между ними достигло пика.

Это было ДО российского удара по жилому в Киеве, (https://t.me/ToBeOr_Official/17697) когда погибло 13 человек.

Это было ДО поездки Уиткоффа в Москву, (https://t.me/ToBeOr_Official/17742) где он получил отказ от Путина.

Это было ДО встречи Трампа и Зеленского в Риме, (https://t.me/ToBeOr_Official/17715) после которой Трамп чуть смягчил риторику.

Интервью шестидневной давности, но тогда на него никто не обратил внимание, потому что Гленн Бек - маргинальный MAGA, чьи видео набирают по 10-20 тысяч просмотров на Ютубе и плюс-минус столько же в Твиттере, что для Америки чуть менее, чем ноль (на Трампе он набрал аж 30 тысяч).

Фильтруйте хоть немного, что вы постите.
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29.04.2025 23:03 Ответить
Клікбейт ніхто не відміняв.
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29.04.2025 23:05 Ответить
Це не клікабейт.
Це добре проплачена інформаційна компанія по прийняттю мудрим нарідом кацапських хотєлок. Зверніть увагу всі, майже без винятку, новини подаються в ключі - "нас примушують до капітуляції, у нас нема іншого виходу"і т.д.
Позитивного тільки - "кацапу скидом відірвало ножку, бугага". А якщо про закордон то виключно зрада, всьо пропало, якийсь хєр сказав що на тризда...
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29.04.2025 23:13 Ответить
Є таке.
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29.04.2025 23:14 Ответить
тю, і як ці новини змусять тебе демобілізуватися і скласти зброю, здатися?
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29.04.2025 23:22 Ответить
Така подача новин створює вікно Овертона для сприйняття лохторатом непопулярних рішень, які можуть бути прийняті ЗЄрмаками.
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29.04.2025 23:31 Ответить
Ну а друкують чомусь не тільки зєрьмаки, заміть.
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29.04.2025 23:49 Ответить
Бо всі спішать накинути на вентилятор, передруковуючи один одного.

Так багато наших журналістів бачить свою роботу. Нажаль.
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29.04.2025 23:58 Ответить
Бо ЗЄ бьється на фронті, як лев.
"Нам би ніч простояти та день протриматися".

А прокляті буржуїни зрадили нашого совєцького Мальчіша Кібальчіша.
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29.04.2025 23:24 Ответить
Іменно.
Мовляв, бубася наша незламна і рада б щось зробить, але ви он новини почитайте - всьо ж пропало...ск...
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29.04.2025 23:30 Ответить
Я читал давно инфу, что Трамп верит последнему человеку с которым он только что разговаривал. После его недавних смен позиции от проукраинской до антиукраинской за короткий срок я уверен что так все и есть.
Круг Трампа это купленные русские твари. Типа, Сакса.
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29.04.2025 23:04 Ответить
А ви знаєте що Трамп не получив повної вищої освіти тобто магістра , а довчився лиш до бакалавра ( тобто закінчив технікум чи училище )
«Образованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университетУчёная степеньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA бакалавр наук (https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968)»
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29.04.2025 23:06 Ответить
Короткотривала память і є ознакою деменції. Іншими словами, простір для оперативної інформації обмежений і нова інфа стирає попередню.
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29.04.2025 23:11 Ответить
Он всегда таким был говорят. Но это ведь работает. Президентом стал, богач всю жизнь. Живет на всю катушку.
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29.04.2025 23:13 Ответить
У Трампа есть старенькое видео с Сашой Бароном Коэном который Борат. Вот там он приходит к Трампу и начинает нести чушь. Чаще всего люди покупаются на трюки Саши и начинают повторять за ним. Трамп же хитрожопый чел - он быстренько понял что Борат хочет его развести и забил на него.
https://www.youtube.com/watch?v=sP5ElraFHHE&ab_channel=SmartyMax

Вот посмотрите это видео и как ведет себя Трамп и многое поймете о нем. Больше чем сотни статей о том какой.
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29.04.2025 23:19 Ответить
Я сам прийшов до такого висновку. Хто йому останній в уші насцяв - той і правий. Те воно і вякає.
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29.04.2025 23:52 Ответить
Ему просто похрен, а человеку приятно что его слушают.
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30.04.2025 00:10 Ответить
Тому, ти, чмо неосвічене вирішив ***** Крим подарувати
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29.04.2025 23:05 Ответить
Якщо це не шиза, то що?! 100 днів одна в та ж брехня...
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29.04.2025 23:07 Ответить
Кажу давно - час почати загравати з Китаєм. Подивимся потім чи є у нас карти.
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29.04.2025 23:08 Ответить
Китай не та країна з якою можна фліртувати. Впускати їх до себе не можна ні за яких обставин, а спілкуватись з ними можна лише на чужій (нейтральній) території. Експансію Китаю потрібно обмежувати і скеровувати в потрібних нам напрямках. Всі пропозиції Китаю завжди спрямовані на створення залежності і монополії. Це древня авторитарна та жорстока цивілізація. Вони про торгівлю вже забули те про що ми навіть не здогадувались. Електронний контроль населення в Китаї вже досяг такого рівня що свобода там взагалі неможлива.
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29.04.2025 23:25 Ответить
1. У путлера есть компромат на Тампона
2.. Тампон тупо ненавидит Зеленского и хочет торговать с рашкой
3. Тампон полезный идиот
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29.04.2025 23:11 Ответить
Ну який нафіг компромат з слабкої і убогої помийки ***** може в ********* світі, навіть теоретично, налякати Трампа (в 78 років!) і на посаді Президента США?
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29.04.2025 23:30 Ответить
Економіка рашки як один штат Техас.
Чем торговать с убогой рашкой?
Картошкой з колорадо?
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29.04.2025 23:40 Ответить
Їдь вже грати в гольф і не з@***** людей своєю тупістю.
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29.04.2025 23:12 Ответить
О чём же ты с ним договариваешься, паскуда вонючая, если он тебе диктует, а ты просто

выполняешь его прихоти ?

У тебя нет другого пути, как заставить путлера закончить войну и отдать всю нашу территорию,

иначе, ты войдёшь в мировую историю, как самый сраный и вшивый президент!
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29.04.2025 23:12 Ответить
а завтра воно скаже, що ***** його брат, і що їхні народи-братські. цікаво, американці це проковтнуть?)
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29.04.2025 23:22 Ответить
Кажуть, що на зустрічі під час похорону Папи трампон вроді прозрів... А тепер знову зайчикогоробчик зайобчик прискакав
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29.04.2025 23:13 Ответить
Трампу просто при зустрічі з зеленьким на похороні забрали третій стульчик на якому лежала колода карт...
Він спеціально одів синій костюмчик як у казино для гри в триньку.
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29.04.2025 23:42 Ответить
DW
Трампу довелося усвідомити, що він не зможе покласти край війні протягом одного дня. США працюють над досягненням миру без особливої координації зі своїми союзниками - і перебувають ближче до російської сторони, ніж до української. Трамп пішов на далекосяжні поступки російському агресору у своїй першій же телефонній розмові з путіним.

Навпаки, Зеленський отримав у Білому домі прочухана від Трампа і його віцепрезидента Джей Ді Венса за те, що нібито виявився невдячним. Військова допомога Україні була припинена. А нещодавно Трамп розкритикував Київ за те, що той дотримується позиції повернення Криму Україні замість того, щоб віддати його ворогові в ім'я досягнення миру. Змучений війною народ України з шоком реагує на те, як розгорнулася політика його найголовнішого прихильника.
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29.04.2025 23:15 Ответить
Хоча Білий дім підготував для Кремля щедрий пакет пропозицій, включаючи зняття санкцій, спільні бізнес-проекти і навіть визнання Криму, путін продовжує наполягати на максималістських амбіціях, включно з «денацифікацією» України.

За даними джерел FT, путін відмовився погодитися на те, щоб Україна утримувала обороноздатну армію, всупереч схваленню цього пункту Сполученими Штатами.
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29.04.2025 23:29 Ответить
Проблемка в тім ,що Європа санкції не зніме поки рф не вийде з усієї території України, тому США немає чого запропонувати путіну.
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29.04.2025 23:58 Ответить
Блефун блефує блефуна…
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29.04.2025 23:16 Ответить
воно чокнуте цей трамп 🤠 , і цікаво те шо нема серед консерваторів здорових ,як шо такого кремлівського агента випхали на президента ,який сцить де бачить ліжко ... хоча наш 🤡теж не Слава Богу , нюжає та у відосах преться ...
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29.04.2025 23:20 Ответить
******
коли він вже лусне від своєї пихатості..
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29.04.2025 23:24 Ответить
"Президент США Дональд Трамп заявив, що сам хотів би стати новим Папою Римським". Цікаво, дупа в нього не розірветься?
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29.04.2025 23:26 Ответить
Воно то і без Трампа зрозуміло,що в пу нема нашого козиря,а в зе є його козир.
Допоки зе не позбудеться козиря-допоти навряд чи можливі якісь зміни у вирішенні питання перемиря чи миру.Тому що мир,як висловився один дипломат,щоправда-дещо заавульовано,політична смерть зе,що означає кінець ферми козиря.
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29.04.2025 23:30 Ответить
Трампу легше домовлятися з путлєром, який готовий піти на угоду тільки заради поваги до трампа і .... прийняти капітуляцію України, до якої її уже 100 днів ********** трамп. Феєрична дурня!!! Отже перемовини на стільцях біля трупа Папи Римського набули ознак абсолютного нуля. Усі тіж, там само і тому що. Трамп не має ні стратегії, ні тактики щодо припинення війни. Україна має продовжувати боротьбу, спираючись на європейських союзників. А також про всяк випадок мінувати реактори усіх АЕС. Можливо, це наш останній козир з усіх можливих аргументів врятувати цю нікчемну "цивілізацію" псевдо хомосапієнс.
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29.04.2025 23:31 Ответить
да, Трамп руда потвора, але у зельмана немає балістичних ракет, у нього взагалі нічого не має. і не буде, бо він поклдається на свій довгий язик та лупаті очі. а робити нічого не буде.
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29.04.2025 23:32 Ответить
Дядя, а ти пробував щось робити?
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29.04.2025 23:56 Ответить
Я не знаю які там "козирі"є у Зеленського, але я знаю що краще помру з боєм,ніж віддам хоча б ту частину Херсонщини,яку звільняв у свої за 50 років,а руда, обіссяна собака -нехай повзе нах...
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29.04.2025 23:34 Ответить
Западные лидеры даже перед Эрдоганом заискивают, бояться ненароком рассердить. Терпят все его заявления и выходки. Потому что может устроить истерику и послать их на**й. Тогда беспомощная Европа оказалась бы в полном дерьме. А Трамп твердо намерен скрутить рога китайским коммунякам. Приходится искать варианты, европейская богадельня в этом деле не помощник.
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29.04.2025 23:40 Ответить
Крутілку нехай тільки реанімує для початку, а то вже відсохла.
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29.04.2025 23:58 Ответить
Так достатньо зробити далекобійні ракети тоді поставите росії ультиматум забирайтеся з української території або вся газотранспортна система рф буде знищена і це все ,мат путіну, без енергетики імперія відразу зачахне.
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29.04.2025 23:56 Ответить
Так усі сцють *********** ЯЗ. В цьому й проблема.
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30.04.2025 00:00 Ответить
то що робити? штані спустити і руки підняти?
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30.04.2025 00:08 Ответить
З рф треба балакати тільки силою, до ЕС нарешті це дійшло, а трамп- лох, показав слабкість США ще й намагався похитнути позиції союзників.
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30.04.2025 00:12 Ответить
Шо опять!!
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29.04.2025 23:58 Ответить
Батько Трампа колись назвав його ідіотом ,
який не повинен сунути свого в політику ,
так як це буде для США крахом , якось так !
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30.04.2025 00:03 Ответить
Видно, знов програв Венсу в дурня.
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30.04.2025 00:15 Ответить
Mєлан'ю. А **** было делоть?)))
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30.04.2025 00:35 Ответить
Ідіотина проклята.
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30.04.2025 00:22 Ответить
Бовдур. Пора якось цензурувати його на Цензорі!!!! Не те що зрозуміти, читати вже важко!!!?
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30.04.2025 00:31 Ответить
якби в росії була така велика армія, то північнокорейців не залучали б. Схоже,що путін готовий піти на все заради знищення України. А от "союзнички " чи то як виявилося лише "партнери" зайняли дуже хитрожопу позицію у відстоюванні своїх інтересів. Коли треба, то вони лише принципові демократи з повним набором цінностей, а коли вигідно, то тільки бізнес, і нічого більше
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30.04.2025 00:54 Ответить
прізвище трамп перекладається як "козир"
наступного разу зєлєнскій може сказати "дональд, ти мій єдиний трамп !"
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30.04.2025 01:07 Ответить
 
 