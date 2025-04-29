С Путиным договариваться легче, чем с Зеленским. У того "нет козырей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном соглашении, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью американскому ведущему Гленну Беку, подытоживая свои первые 100 дней президентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп также заявил, что украинский глава государства якобы "не имеет козырей" в этой войне. Он обвинил Зеленского в нежелании идти на компромисс, несмотря на слабые позиции Украины в войне.

Трамп отметил, что именно благодаря его влиянию Путин якобы готов заключить мирное соглашение.

"Я надеюсь, что он (Путин, - ред.) собирается это сделать, потому что я не верю, что Владимир Путин сделал бы это для кого-то другого, кроме меня. Многие люди тоже это сказали. Я думаю, что он готов пойти на сделку. Он готов договариваться. И я бы сказал, что пока с ним было легче иметь дело, чем с Зеленским", - сказал республиканец.

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По его словам, Россия имеет много солдат и большую армию, а Украина - нет, поэтому он пытается прекратить эту войну.

Президент США также упомянул встречу с Зеленским в Овальном кабинете.

"Когда Зеленский был в Овальном кабинете, я говорил о том, чтобы это сделать (закончить войну, - ред.). И он начинает кричать: "Но нам нужна безопасность". Это означает безопасность после окончания. Я сказал: "Безопасность? Я даже не знаю, сможем ли мы заключить эту сделку". Он просит все больше и больше. Но он не имеет козырей", - говорит Трамп.

Американский лидер в очередной раз назвал полномасштабную войну в Украине "войной Байдена" и заявил, что США предоставили Украине военной помощи на 350 млрд долларов.

"Я говорю это всегда - это война Байдена, не моя. Я просто пытаюсь ее завершить. И я действительно ее завершаю, да, за деньги, но не только ради этого. Я завершаю ее, потому что каждую неделю погибает 5 тысяч человек. Гибнут молодые солдаты - и русские, и украинцы", - резюмировал Трамп.

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Напомним, ранее Трамп заявлял, что ему трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским, и договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.