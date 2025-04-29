У Трампа ломается терпение из-за отсутствия прогресса в окончании войны между Украиной и РФ, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что США вскоре могут прибегнуть к более жестким действиям против России, если она откажется прекратить войну против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Стубба, из-за отсутствия прогресса в "мирных переговорах" между Украиной и РФ у американского президента Дональда Трампа "лопается терпение, и мы уже видим достаточно жесткие заявления в отношении Путина и России".
"Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что с президентом Трампом не играют", - добавил он.
Президент Финляндии сказал, что уменьшение терпения Трампа может "фактически, сдвинуть дела в правильном направлении", заставив РФ прекратить промедление с мирным решением ее войны.
Стубб также считает, что "с помощью несколько творческого подхода" можно найти формулировку, которая остановит убийства в Украине и учтет, например, различные подходы США и Европы по признанию аннексии Крыма.
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жалкое подобие итальянской мафии...
А ху-йло його, вибачаюсь, на бую вертіло.
Ця група свідків "імпульсивного Трампа, який щас як розізлиться" вже навіть не смішна....
То недавно )(уйло переграв Трампа.
Треба перемовини, бо так не зрозуміло хто кого переграє.
даже разум
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то хай себе за дупу вкусить.
Пане Стубб, кремлевские упырей и их населения такой порог чувствительности, что они что то
понймутпочувствуют, когда им, извините, в сраку, начнут прилетать томогавки, или объявят нефтяное эмбарго, как это сделали когда то Японии. Мене эскалационный вариант, побольше обычного оружия: хаймарсы, снаряды, бронетехника, и когда поголовье орков в оркостане уменьшится еще на пару миллионов, удобрив украинский чернозем без существенных продвижений, тогда они уже это почувствуют, осознав бесперспективность и бессмысленность продолжения ведения войны. Трамп же дает им надежду, что можно еще поднапрячься и дожать до минимально приемлемого для них результата, который они выдадут за победу, и потом воодушевленные победой начнут готовится к следующей войне и окончательному решению украинского вопроса.