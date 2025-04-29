У Трампа ломается терпение из-за отсутствия прогресса в окончании войны между Украиной и РФ, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что США вскоре могут прибегнуть к более жестким действиям против России, если она откажется прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Стубба, из-за отсутствия прогресса в "мирных переговорах" между Украиной и РФ у американского президента Дональда Трампа "лопается терпение, и мы уже видим достаточно жесткие заявления в отношении Путина и России".

"Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что с президентом Трампом не играют", - добавил он.

Президент Финляндии сказал, что уменьшение терпения Трампа может "фактически, сдвинуть дела в правильном направлении", заставив РФ прекратить промедление с мирным решением ее войны.

Стубб также считает, что "с помощью несколько творческого подхода" можно найти формулировку, которая остановит убийства в Украине и учтет, например, различные подходы США и Европы по признанию аннексии Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине придется пойти на территориальные компромиссы для завершения войны, - президент Финляндии Стубб