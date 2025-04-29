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Новости Мирные переговоры переговоры США и России
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У Трампа ломается терпение из-за отсутствия прогресса в окончании войны между Украиной и РФ, - Стубб

Президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что США вскоре могут прибегнуть к более жестким действиям против России, если она откажется прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Стубба, из-за отсутствия прогресса в "мирных переговорах" между Украиной и РФ у американского президента Дональда Трампа "лопается терпение, и мы уже видим достаточно жесткие заявления в отношении Путина и России".

"Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что с президентом Трампом не играют", - добавил он.

Президент Финляндии сказал, что уменьшение терпения Трампа может "фактически, сдвинуть дела в правильном направлении", заставив РФ прекратить промедление с мирным решением ее войны.

Стубб также считает, что "с помощью несколько творческого подхода" можно найти формулировку, которая остановит убийства в Украине и учтет, например, различные подходы США и Европы по признанию аннексии Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине придется пойти на территориальные компромиссы для завершения войны, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

Трамп Дональд (5320) переговоры с Россией (976) Стубб Александр (83)


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Топ комментарии
+10
Терпець урвався - трампон усрався.
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29.04.2025 19:06
+6
невже зніме подаровані картини?
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29.04.2025 19:11
+5
У психічно хворих так завжди буває шо терпець уриваєтся. А тут ще і ТАКИЙ клієнт!
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29.04.2025 19:06
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Пішов в рознос? - випише рашці люлєй?
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29.04.2025 19:05 Ответить
уще раз Украине по жопе даст
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29.04.2025 19:08 Ответить
У психічно хворих так завжди буває шо терпець уриваєтся. А тут ще і ТАКИЙ клієнт!
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29.04.2025 19:06 Ответить
попытался читать книгу трампа...
жалкое подобие итальянской мафии...
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29.04.2025 19:06 Ответить
Терпець урвався - трампон усрався.
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29.04.2025 19:06 Ответить
Матіас Руст ще в 1987 році показав які мають бути дії.
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29.04.2025 19:06 Ответить
Тоді горбатий зняв міністра оборони якому було 75 років...трампу більше..цікаво йому оголосять імпічмент якщо шахед впаде на галявину перед білим домом чи ні
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29.04.2025 20:16 Ответить
"Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", - додав він.Куйло вже давно зрозумів, що вони разом з "зе" грають в одній команді проти "трамбона"
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29.04.2025 19:07 Ответить
Выражаю глубокую озабоченность.🥳
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29.04.2025 19:08 Ответить
Хай посціть, врятує свій "терпець".
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29.04.2025 19:08 Ответить
І шо?
А ху-йло його, вибачаюсь, на бую вертіло.
Ця група свідків "імпульсивного Трампа, який щас як розізлиться" вже навіть не смішна....
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29.04.2025 19:09 Ответить
урветься терпець, візьме поїде грати у гольф
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29.04.2025 19:09 Ответить
"...Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються".
То недавно )(уйло переграв Трампа.
Треба перемовини, бо так не зрозуміло хто кого переграє.
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29.04.2025 19:10 Ответить
Трампу потрибно було вивчити питання,а не ляпсати язиком.Він думав,що він пуп землі.А він всього навсього просто доня.І сі йому це показав.І путін показав.І Канада показала.І Украіна покаже.
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29.04.2025 19:10 Ответить
Дуже хвилюємося за здоров'я старенького.
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29.04.2025 19:10 Ответить
невже зніме подаровані картини?
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29.04.2025 19:11 Ответить
Урвався терпець - не встиг добігти до унітаза!
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29.04.2025 19:11 Ответить
Іііі? 👺
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29.04.2025 19:12 Ответить
Трампівський Терпець визначає міжнародну політику США.
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29.04.2025 19:12 Ответить
Якась повія казала, що його терпець схожий на гриб. Але це не точно.
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29.04.2025 19:16 Ответить
Дожили, Америкою правять руди "апельсини" наколоти ******.
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29.04.2025 19:17 Ответить
Трохи перефразуючи відому українську поговорку,можна сказати: за дурною головою нема і нервам спокОю. Дожив пан Трамп до старечіх років,але так і не зрозумів: терористів можна зупинити тільки брутальною фізичною силою! Іншої мови кацапи не розуміють і не зрозуміють допоки фізично існують.
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29.04.2025 19:20 Ответить
бабло побеждает все.
даже разум
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29.04.2025 19:25 Ответить
Да ну и хрен с ним.
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29.04.2025 19:21 Ответить
Главное, чтобы он не обделался, когда лопнет терпение, пусть носит памперсы!
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29.04.2025 19:25 Ответить
то хай США повернуть нам українцям ЯО ...Ми розберемося якось ...
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29.04.2025 19:26 Ответить
добре але тільки разом з поверненням радянського союзу щоб та ядерна зброя була контрольована як і тоді з одного пульта. Америці не потрібні два ядерних совка - великий і маленький.
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29.04.2025 20:11 Ответить
Я выражаю озабоченность психическим здоровьем лидера свободного мира. Думаю современная фармакология поможет буйному рыжему маразматику. Хотя можно и по-старинке, в смирительную рубашку.
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29.04.2025 19:29 Ответить
Трампу уривається терпець через відсутність прогресу в закінченні війни між Україною та РФ
================
то хай себе за дупу вкусить.
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29.04.2025 19:29 Ответить
И ЧЕ?
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29.04.2025 19:35 Ответить
Йухло не просто грається, а відкрито сере трампону на макітру, а йому це дуже подобається!
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29.04.2025 19:44 Ответить
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29.04.2025 19:48 Ответить
"Терпиле уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії".... Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються"

Пане Стубб, кремлевские упырей и их населения такой порог чувствительности, что они что то понймут почувствуют, когда им, извините, в сраку, начнут прилетать томогавки, или объявят нефтяное эмбарго, как это сделали когда то Японии. Мене эскалационный вариант, побольше обычного оружия: хаймарсы, снаряды, бронетехника, и когда поголовье орков в оркостане уменьшится еще на пару миллионов, удобрив украинский чернозем без существенных продвижений, тогда они уже это почувствуют, осознав бесперспективность и бессмысленность продолжения ведения войны. Трамп же дает им надежду, что можно еще поднапрячься и дожать до минимально приемлемого для них результата, который они выдадут за победу, и потом воодушевленные победой начнут готовится к следующей войне и окончательному решению украинского вопроса.
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29.04.2025 19:48 Ответить
росія ніколи не буде на боці США, бо вона є геополітичним конкурентом США. А в конкуренції виживає сильніший. Якщо США не знищить рашку, то з часом вона відновиться і буде шкодити США
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29.04.2025 19:49 Ответить
Так вона і не на боці США.Це трамп з верхівкой на боці рашки.Він аж з трусів вистрибує,щоб догодити своєму хозяіну в кремлі.
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29.04.2025 19:58 Ответить
Раніше всі були експертами по самопочуттю ху*ла. Тепер вони акушери-трампологи.
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29.04.2025 19:54 Ответить
Ось і https://x.com/rshereme/status/1916944776261234980?t=_b5gRmlCK5K_Jkqo4hQu-A&s=19 мультик на тему Тромб-мироносець випустили.
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29.04.2025 19:57 Ответить
Війна й так йде вже три роки, і без уривання терпецю Трампа.
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29.04.2025 20:17 Ответить
Трампу нравится играть в детскую игру "Держите меня семеро, а то...". Все эти Ступпы, Дуды, Милоны, Орбаны и другие лакеи Трампа, как шакалы, подвизгивают великому и ужасному американскому маразматику, которого Путин купил много лет назад, влив в рыжего деньги при банкротстве.
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29.04.2025 20:33 Ответить
Прампон Трампакс пора менять!🤪
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29.04.2025 20:46 Ответить
Та зупини всю фінансову та військову допомогу - он тут на ресурсі тисяч десять зелених патріотів готових йти в окопи зеленского і голіруч нищити рашистів. Тут головне вивести добровольців з фронту - і нехай вони захищають, оті десять тисяч свого презедента. Тим паче він свою обіцянку за крим повинен виконати.
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29.04.2025 20:48 Ответить
 
 