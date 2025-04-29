Трампу уривається терпець через відсутність прогресу в закінченні війни між Україною та РФ, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що США незабаром можуть вдатись до більш жорстких дій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Стубба, через відсутність прогресу в "мирних переговорах" між Україною та РФ американському президенту Дональду Трампу "уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії".
"Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", – додав він.
Президент Фінляндії сказав, що зменшення терпіння Трампа може "фактично зрушити справи в правильному напрямку", змусивши РФ припинити зволікання з мирним вирішенням її війни.
Стубб також вважає, що "за допомогою дещо творчого підходу" можна знайти формулювання, яке зупинить убивства в Україні та врахує, приміром, відмінні підходи США та Європи щодо визнання анексії Криму.
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жалкое подобие итальянской мафии...
А ху-йло його, вибачаюсь, на бую вертіло.
Ця група свідків "імпульсивного Трампа, який щас як розізлиться" вже навіть не смішна....
То недавно )(уйло переграв Трампа.
Треба перемовини, бо так не зрозуміло хто кого переграє.
даже разум
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то хай себе за дупу вкусить.
Пане Стубб, кремлевские упырей и их населения такой порог чувствительности, что они что то
понймутпочувствуют, когда им, извините, в сраку, начнут прилетать томогавки, или объявят нефтяное эмбарго, как это сделали когда то Японии. Мене эскалационный вариант, побольше обычного оружия: хаймарсы, снаряды, бронетехника, и когда поголовье орков в оркостане уменьшится еще на пару миллионов, удобрив украинский чернозем без существенных продвижений, тогда они уже это почувствуют, осознав бесперспективность и бессмысленность продолжения ведения войны. Трамп же дает им надежду, что можно еще поднапрячься и дожать до минимально приемлемого для них результата, который они выдадут за победу, и потом воодушевленные победой начнут готовится к следующей войне и окончательному решению украинского вопроса.