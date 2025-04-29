Трампу уривається терпець через відсутність прогресу в закінченні війни між Україною та РФ, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що США незабаром можуть вдатись до більш жорстких дій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Стубба, через відсутність прогресу в "мирних переговорах" між Україною та РФ американському президенту Дональду Трампу "уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії".

"Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", – додав він.

Президент Фінляндії сказав, що зменшення терпіння Трампа може "фактично зрушити справи в правильному напрямку", змусивши РФ припинити зволікання з мирним вирішенням її війни.

Стубб також вважає, що "за допомогою дещо творчого підходу" можна знайти формулювання, яке зупинить убивства в Україні та врахує, приміром, відмінні підходи США та Європи щодо визнання анексії Криму.

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