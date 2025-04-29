УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10319 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини переговори США та Росії
1 690 37

Трампу уривається терпець через відсутність прогресу в закінченні війни між Україною та РФ, - Стубб

Президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що США незабаром можуть вдатись до більш жорстких дій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Стубба, через відсутність прогресу в "мирних переговорах" між Україною та РФ американському президенту Дональду Трампу "уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії".

"Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", – додав він.

Президент Фінляндії сказав, що зменшення терпіння Трампа може "фактично зрушити справи в правильному напрямку", змусивши РФ припинити зволікання з мирним вирішенням її війни.

Стубб також вважає, що "за допомогою дещо творчого підходу" можна знайти формулювання, яке зупинить убивства в Україні та врахує, приміром, відмінні підходи США та Європи щодо визнання анексії Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні доведеться піти на територіальні компроміси для завершення війни, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

Трамп Дональд (5740) переговори з Росією (1093) Стубб Александр (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Терпець урвався - трампон усрався.
показати весь коментар
29.04.2025 19:06
+6
невже зніме подаровані картини?
показати весь коментар
29.04.2025 19:11
+5
У психічно хворих так завжди буває шо терпець уриваєтся. А тут ще і ТАКИЙ клієнт!
показати весь коментар
29.04.2025 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішов в рознос? - випише рашці люлєй?
показати весь коментар
29.04.2025 19:05 Відповісти
уще раз Украине по жопе даст
показати весь коментар
29.04.2025 19:08 Відповісти
У психічно хворих так завжди буває шо терпець уриваєтся. А тут ще і ТАКИЙ клієнт!
показати весь коментар
29.04.2025 19:06 Відповісти
попытался читать книгу трампа...
жалкое подобие итальянской мафии...
показати весь коментар
29.04.2025 19:06 Відповісти
Терпець урвався - трампон усрався.
показати весь коментар
29.04.2025 19:06 Відповісти
Матіас Руст ще в 1987 році показав які мають бути дії.
показати весь коментар
29.04.2025 19:06 Відповісти
Тоді горбатий зняв міністра оборони якому було 75 років...трампу більше..цікаво йому оголосять імпічмент якщо шахед впаде на галявину перед білим домом чи ні
показати весь коментар
29.04.2025 20:16 Відповісти
"Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", - додав він.Куйло вже давно зрозумів, що вони разом з "зе" грають в одній команді проти "трамбона"
показати весь коментар
29.04.2025 19:07 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность.🥳
показати весь коментар
29.04.2025 19:08 Відповісти
Хай посціть, врятує свій "терпець".
показати весь коментар
29.04.2025 19:08 Відповісти
І шо?
А ху-йло його, вибачаюсь, на бую вертіло.
Ця група свідків "імпульсивного Трампа, який щас як розізлиться" вже навіть не смішна....
показати весь коментар
29.04.2025 19:09 Відповісти
урветься терпець, візьме поїде грати у гольф
показати весь коментар
29.04.2025 19:09 Відповісти
"...Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються".
То недавно )(уйло переграв Трампа.
Треба перемовини, бо так не зрозуміло хто кого переграє.
показати весь коментар
29.04.2025 19:10 Відповісти
Трампу потрибно було вивчити питання,а не ляпсати язиком.Він думав,що він пуп землі.А він всього навсього просто доня.І сі йому це показав.І путін показав.І Канада показала.І Украіна покаже.
показати весь коментар
29.04.2025 19:10 Відповісти
Дуже хвилюємося за здоров'я старенького.
показати весь коментар
29.04.2025 19:10 Відповісти
невже зніме подаровані картини?
показати весь коментар
29.04.2025 19:11 Відповісти
Урвався терпець - не встиг добігти до унітаза!
показати весь коментар
29.04.2025 19:11 Відповісти
Іііі? 👺
показати весь коментар
29.04.2025 19:12 Відповісти
Трампівський Терпець визначає міжнародну політику США.
показати весь коментар
29.04.2025 19:12 Відповісти
Якась повія казала, що його терпець схожий на гриб. Але це не точно.
показати весь коментар
29.04.2025 19:16 Відповісти
Дожили, Америкою правять руди "апельсини" наколоти ******.
показати весь коментар
29.04.2025 19:17 Відповісти
Трохи перефразуючи відому українську поговорку,можна сказати: за дурною головою нема і нервам спокОю. Дожив пан Трамп до старечіх років,але так і не зрозумів: терористів можна зупинити тільки брутальною фізичною силою! Іншої мови кацапи не розуміють і не зрозуміють допоки фізично існують.
показати весь коментар
29.04.2025 19:20 Відповісти
бабло побеждает все.
даже разум
показати весь коментар
29.04.2025 19:25 Відповісти
Да ну и хрен с ним.
показати весь коментар
29.04.2025 19:21 Відповісти
Главное, чтобы он не обделался, когда лопнет терпение, пусть носит памперсы!
показати весь коментар
29.04.2025 19:25 Відповісти
то хай США повернуть нам українцям ЯО ...Ми розберемося якось ...
показати весь коментар
29.04.2025 19:26 Відповісти
добре але тільки разом з поверненням радянського союзу щоб та ядерна зброя була контрольована як і тоді з одного пульта. Америці не потрібні два ядерних совка - великий і маленький.
показати весь коментар
29.04.2025 20:11 Відповісти
Я выражаю озабоченность психическим здоровьем лидера свободного мира. Думаю современная фармакология поможет буйному рыжему маразматику. Хотя можно и по-старинке, в смирительную рубашку.
показати весь коментар
29.04.2025 19:29 Відповісти
Трампу уривається терпець через відсутність прогресу в закінченні війни між Україною та РФ
================
то хай себе за дупу вкусить.
показати весь коментар
29.04.2025 19:29 Відповісти
И ЧЕ?
показати весь коментар
29.04.2025 19:35 Відповісти
Йухло не просто грається, а відкрито сере трампону на макітру, а йому це дуже подобається!
показати весь коментар
29.04.2025 19:44 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2025 19:48 Відповісти
"Терпиле уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії".... Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються"

Пане Стубб, кремлевские упырей и их населения такой порог чувствительности, что они что то понймут почувствуют, когда им, извините, в сраку, начнут прилетать томогавки, или объявят нефтяное эмбарго, как это сделали когда то Японии. Мене эскалационный вариант, побольше обычного оружия: хаймарсы, снаряды, бронетехника, и когда поголовье орков в оркостане уменьшится еще на пару миллионов, удобрив украинский чернозем без существенных продвижений, тогда они уже это почувствуют, осознав бесперспективность и бессмысленность продолжения ведения войны. Трамп же дает им надежду, что можно еще поднапрячься и дожать до минимально приемлемого для них результата, который они выдадут за победу, и потом воодушевленные победой начнут готовится к следующей войне и окончательному решению украинского вопроса.
показати весь коментар
29.04.2025 19:48 Відповісти
росія ніколи не буде на боці США, бо вона є геополітичним конкурентом США. А в конкуренції виживає сильніший. Якщо США не знищить рашку, то з часом вона відновиться і буде шкодити США
показати весь коментар
29.04.2025 19:49 Відповісти
Так вона і не на боці США.Це трамп з верхівкой на боці рашки.Він аж з трусів вистрибує,щоб догодити своєму хозяіну в кремлі.
показати весь коментар
29.04.2025 19:58 Відповісти
Раніше всі були експертами по самопочуттю ху*ла. Тепер вони акушери-трампологи.
показати весь коментар
29.04.2025 19:54 Відповісти
Ось і https://x.com/rshereme/status/1916944776261234980?t=_b5gRmlCK5K_Jkqo4hQu-A&s=19 мультик на тему Тромб-мироносець випустили.
показати весь коментар
29.04.2025 19:57 Відповісти
 
 