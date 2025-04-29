Україні доведеться піти на територіальні компроміси для завершення війни, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україні, можливо, доведеться піти на територіальні поступки, щоб домовитися про закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В інтервʼю The New York Times Стубб розповів про те, як під час Другої світової війни у 1940-х роках Фінляндія відмовилася від територій, погодилася на нейтралітет і прийняла обмеження своїх військових можливостей, залишаючись певною мірою під контролем Кремля впродовж десятиліть. Президент каже, що "не хоче, щоб Україна зазнала такої ж долі".

Президент Фінляндії сказав, що хоче, щоб Україна зберегла всі території, але висловив думку, що Києву, можливо, доведеться піти на територіальні компроміси, зважаючи на ситуацію, що склалася на полі бою.

"Якщо ми отримаємо хоча б два з трьох для України, я думаю, це чудово. Але Фінляндія ніколи, ніколи не визнає жодної з територій, які Росія анексувала під час цієї війни в України", — сказав Стубб.

Він додав, що в певний момент Україні та РФ доведеться вести прямі переговори.

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Президент Фінляндії каже, що гарантії безпеки для України повинні включати озброєння Києва "до зубів", щоб це могло стримати повторний напад Росії. Потім, за його словами, Європа повинна надати первинну гарантію безпеки з "підтримкою з боку США". Він не надав чіткої відповіді щодо того, як це має виглядати.