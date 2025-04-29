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Новини Територіальні поступки
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Україні доведеться піти на територіальні компроміси для завершення війни, - президент Фінляндії Стубб

стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україні, можливо, доведеться піти на територіальні поступки, щоб домовитися про закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В інтервʼю The New York Times Стубб розповів про те, як під час Другої світової війни у 1940-х роках Фінляндія відмовилася від територій, погодилася на нейтралітет і прийняла обмеження своїх військових можливостей, залишаючись певною мірою під контролем Кремля впродовж десятиліть. Президент каже, що "не хоче, щоб Україна зазнала такої ж долі".

Президент Фінляндії сказав, що хоче, щоб Україна зберегла всі території, але висловив думку, що Києву, можливо, доведеться піти на територіальні компроміси, зважаючи на ситуацію, що склалася на полі бою.

"Якщо ми отримаємо хоча б два з трьох для України, я думаю, це чудово. Але Фінляндія ніколи, ніколи не визнає жодної з територій, які Росія анексувала під час цієї війни в України", — сказав Стубб.

Він додав, що в певний момент Україні та РФ доведеться вести прямі переговори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп – єдина людина, яка може стати посередником у встановленні миру між Україною і РФ, - Стубб

Президент Фінляндії каже, що гарантії безпеки для України повинні включати озброєння Києва "до зубів", щоб це могло стримати повторний напад Росії. Потім, за його словами, Європа повинна надати первинну гарантію безпеки з "підтримкою з боку США". Він не надав чіткої відповіді щодо того, як це має виглядати.

Автор: 

Фінляндія (1306) Стубб Александр (85)


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Топ коментарі
+20
Віддати власні території агресору-це не компроміс.
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29.04.2025 17:07
+16
Територіальні компроміси - це заохочення нацистів россії до подальших загарбницьких війн. Миру тоді 100% не буде.
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29.04.2025 17:09
+13
Ніякі територіальні поступки не зупинять рашиську орду їм потрібна вся Україна ,хто їх може зупинити це ЗСУ і крах рашиської економіки.
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29.04.2025 17:13
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Це можно було зробити у 22 році.Чого булу чєкати?Руін? Ні, зараз вже пізно.Трєба боротися до кінця.
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29.04.2025 17:05 Відповісти
В якій бригаді борешся?
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29.04.2025 17:07 Відповісти
У твоїй.
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29.04.2025 17:10 Відповісти
Вибачте, хватить є патріотична пропаганда та лозунги, а жорстокі реалії, і патріотична пропаганда та лозунги більше шкодить державі.
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29.04.2025 17:15 Відповісти
Реалии в том что у России куча проблем и Украине не надо помогать России и спасать её шкуру перемирием.
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29.04.2025 17:17 Відповісти
В нас мало проблем, може хватить нести нісенітницю, вже було, що ракет на 2 тижні, через рік економіка Росії розсиплеться, з нами воюють алкаші.
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29.04.2025 17:23 Відповісти
Реальность это не игнорировать Россию. А ты игнорируешь.
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29.04.2025 17:39 Відповісти
Я не можу не ігнорувати Росію, я учасник процесу, а не спостережувач.
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29.04.2025 17:55 Відповісти
Той хто ніс про "ракет на два тижні" зараз співає те саме що й ти - "пара сдаватся, расіюшка сільна как нікагда".
таке от савпадєніє...
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29.04.2025 17:53 Відповісти
Де, я сказав, що треба здаватись.
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29.04.2025 17:54 Відповісти
В *полосатій* з зірочками.
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29.04.2025 17:41 Відповісти
Ступп - подпевала под все российские предложения, только хитрее Орбана. Он постоянно вылазит, когда Трамп или Путин озвучивают свои хотелки для Украины. Он еще тот засланный козачек
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29.04.2025 18:14 Відповісти
Віддати власні території агресору-це не компроміс.
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29.04.2025 17:07 Відповісти
Саме так. Тим паче, що цим не скінчиться. Віддаш потім ще і ще, і ще.
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29.04.2025 17:09 Відповісти
Просрали Карелию навсегда. Спасибо, не надо.
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29.04.2025 17:08 Відповісти
А могли б допомогти СОУ покласти московію в труну... Тоді б і Фінам дісталось би - могли отримати як репарації за 1939 р. надра Карелії чи акції тих контор що золотішко миють на їх історичних землях.
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29.04.2025 17:15 Відповісти
Так і потім стали нейтральними , а як півень смажений почав підбиратись у черговий раз до фінської дупи , то зразу ж побігли у НАТО .
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29.04.2025 17:45 Відповісти
Мало того що просрали Карелію так ще й Фінлядію поставили на волосинці від повної окупації. Фінляндії повезло що ***** спочатку поліз в Україну а не навпаки. А то уже б до сих пір фіни співали своїх патріотичних пісень десь в Польщі чи Турції в лагерях для біженців
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29.04.2025 18:09 Відповісти
Я лично, понимаю почему Европа, Китай и США хотят заморозки войны. Рашка это огромный производственный и человеческий ресурс для бизнеса. Сокращение населения Рашки и санкции это удар по международному бизнесу. Украине нужно четко придерживаться своих традиций, убивать рашистов в промышленных масштабах и наращивать производство для этого святого дела
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29.04.2025 17:08 Відповісти
"Человеческий " ресурс рашки? Не смешите! Половина здохла на сво, часть уехала из кацапии, остальные конченные алкоголики и наркоманы! 😁
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29.04.2025 17:38 Відповісти
так саме такі і йдуть зараз вбивати українців. і такого гімна там ще є достатньо.
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29.04.2025 18:04 Відповісти
Територіальні компроміси - це заохочення нацистів россії до подальших загарбницьких війн. Миру тоді 100% не буде.
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29.04.2025 17:09 Відповісти
саме це вам, пане Стубб, впарив рудий донні під час зустріч 29.03.25?
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29.04.2025 17:10 Відповісти
Как вы это собираетесь сделать? Как вы договоритесь с украинским народом если для украинского народа не существует авторитетов?
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29.04.2025 17:10 Відповісти
Не прийдётся, навiть не мрiй
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29.04.2025 17:10 Відповісти
При цій владі... і далі по тексту.
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29.04.2025 17:11 Відповісти
Спочатку письмові гарантії і залог на рахунках -- щоб кожному постраждалому вистачило на життя і їжу і медикаменти в безпечних регіонах.
А то звикли пистіть як наче кемська волость це бутерброд туди-сюди

А якщо рашку не покарати новими санкціями та штрафами - швтдка війна в Европі не минуча
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29.04.2025 17:11 Відповісти
У украинского народа не существует авторитетов в этом мире. Это самый свободолюбивый народ в мире. Как вы собираетесь доказать украинцам что убивать оккупантов не нужно?
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29.04.2025 17:12 Відповісти
Ага, свободолюбивий, що терпить диктатуру Зеленського та ОПи.
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29.04.2025 17:18 Відповісти
Ты сам отвечаешь на свой вопрос. Зеленский при власти только потому, что поддерживает то, чего хочет народ Украины, а именно - убивать русню.
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29.04.2025 17:22 Відповісти
Просто народ України, такий же тупий, як і російський.
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29.04.2025 17:26 Відповісти
русня воюет за царя и за бабки в отличии от украинского. Ты сравниваешь то что несравнимо - русский идёт в чужую страну потому что так царь сказал и телевизор, а украинский народ воюет за свой дом, за свою землю и за свой народ.

Украина это одна большая семья. Семья в которой нет своих и чужих. Украинцы воюют за свою семью, мстят за свою семью в отличии от русских которые напрямую говорят что идут воевать за бабки, а все идеи бункерного и телевизора служат им исключительно оправданием.
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29.04.2025 17:34 Відповісти
Пиши державною, я тебе москаль не розумію.
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29.04.2025 17:37 Відповісти
Истина она на любом языке истина.
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29.04.2025 17:45 Відповісти
Прямо з ОПи, що українцям за війну платити не треба.
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29.04.2025 17:38 Відповісти
Підарок кацапський, йди відсмокчи у ху...ла! 🤬
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29.04.2025 17:41 Відповісти
Я не у кого відсмоктувати не збираюсь, просто я бачив війну і її жахи, а ти просидів на дивані, і хочеш, щоб війна продовжувалась, але якщо тебе будуть тягти на війну, ти перший будеш пищати, а що це коїться.
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29.04.2025 17:44 Відповісти
А хтось тобі пропонує "припинити війну"? Сидить отаке лайно і робить вигляд що є можливість "просто перестать стрелять" і одразу зажівьом на шашликах...
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29.04.2025 17:57 Відповісти
Можливо Україна не буде захоплювати усю Кубань та Курщину щоб закінчити війну тільки знищить там кількасот тисяч кацапів!
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29.04.2025 17:13 Відповісти
Класно з Польщі воювати, повертайся і знищуй, дібіл.
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29.04.2025 17:19 Відповісти
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти ***** долбойоб тупорилий!
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29.04.2025 17:21 Відповісти
Здохни потвора.
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29.04.2025 17:27 Відповісти
Ухилянська.
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29.04.2025 17:30 Відповісти
Ухилянт то ти *********** *****!
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29.04.2025 17:34 Відповісти
Здохни пісюн газірвоаний!
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29.04.2025 17:33 Відповісти
Мені пофіг, що ти про мене пишеш ухилянт, повертайся і доєднуйся до ЗСУ, якщо ти такий патріот.
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29.04.2025 17:36 Відповісти
******* ти врот *****, я громадянин Польщі і допомагаю ЗСУ та Україні, якщо тобі щось не подобається як я вже написав іди ***** і можеш відсосати за ***!
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29.04.2025 17:38 Відповісти
Допомагай мовчки, а краще не допомагай, сами розберемося без твоїх попійок.
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29.04.2025 17:42 Відповісти
Не микай, чмо.
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29.04.2025 17:58 Відповісти
Якщо допомагає, то мовчки, якщо не громадянин, навпаки каже, що вам українцям вирішувати, якщо патріот, то воює, але допомагає воювати в ЗСУ.
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29.04.2025 18:35 Відповісти
Вже обісрався на болотах, лопатоїде?
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29.04.2025 17:31 Відповісти
На, яких болотах, тупе чмо, три роки Харківська та Донецька область, побачив б ти те, що я бачив, дібіле дивано-патріоьичне.
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29.04.2025 17:33 Відповісти
Ти трикопійковий дегенерат з дебільною ×уйловською методичкою, до того ж надто тупий, щоб тебе, гнидо, взагалі хтось сприймав за притомного.
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29.04.2025 17:36 Відповісти
Що бачив очко ху...ла? 😁
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29.04.2025 17:45 Відповісти
Бачив відірвані кінцівки та турнікеті синдроми.
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29.04.2025 17:46 Відповісти
Йди нах.. уй підар кацапський!
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29.04.2025 17:43 Відповісти
Хоч, де скажи, я підтримую кацапів?
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29.04.2025 17:47 Відповісти
Ніякі територіальні поступки не зупинять рашиську орду їм потрібна вся Україна ,хто їх може зупинити це ЗСУ і крах рашиської економіки.
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29.04.2025 17:13 Відповісти
Ещё раз напомню. У украинской народа не существует авторитетов. Если Зеленский захочет остановить войну, его вынесут на вилах как Януковоща. Этот народ не поддается дрессировке и порабощению уже 1000 лет. Как вы собираетесь решить этот вопрос?
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29.04.2025 17:15 Відповісти
Господи, яке ти кінчене.
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29.04.2025 17:20 Відповісти
Это истина о которой мало кто задумывается. Если бы народ Украины не хотел воевать, Зеленский был бы вынужден пойти на капитуляцию - Это Факт
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29.04.2025 17:24 Відповісти
Ти воюєш? Чи прийшла на роботу повістка, якщо чесно, якщо було можливо, я відмовився.
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29.04.2025 17:25 Відповісти
ТЦК может легко выполнить годичный план если прошерстит зрадофилов. Не хочешь защищать свою страну, пи@уй к оккупанту, пусть он тебя приголубит и пинками отправит на штурм украинских позиций. Война научит моментально.
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29.04.2025 17:37 Відповісти
Я три роки захищаю країну, а ти?
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29.04.2025 17:39 Відповісти
В Украине есть огромный человеческий ресурс. ТЦК достаточно пойти по домам зрадофилов и годичный план будет выполнен за месяц. Для особо щаконтаченых нужно за спиной ставить заград отряды - совок такими войну выиграл
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29.04.2025 17:42 Відповісти
Чию країну? Ху...лостан, днр, лнр? Захисник ****!
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29.04.2025 17:47 Відповісти
Україну дібіл.
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29.04.2025 17:48 Відповісти
Якщо можна вбивати таких як ти я вбивав, а ці хлопці чесно виконують свій обов'язок.
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29.04.2025 17:40 Відповісти
СССР зрадофилами войну выиграл. Их отправляли на штурм немецких пулеметных гнезд, а сзади ставили заград отряды. И это нормальное отношение к таким людям.
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29.04.2025 17:44 Відповісти
Дійсно, таких, як ти, треба на штурм відправляти, тиж патріот.
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29.04.2025 17:45 Відповісти
Дурень !
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29.04.2025 17:17 Відповісти
В отличии от Финляндии, кремлевские упыри не позволят Украине остается независимым государством, им не столько Донбасс нужен, или Запорожская, Херсонская область, сколько недопущение, что бы Украина ушла из 500 летней орбиты влияния Кремля, как страны Балтии, что в случае вступления в ЕС и особенно в НАТО, если не навсегда то на многие десятилетия сильно усложнит даже потенциальную возможность вернуть Украину назад в стойло рф. Поэтому когда погнали ссаными тряпками их ставленника янукОвоща, они решили действовать наверняка. В добавок, кремлевские упыри не хотят что бы Украина послужила положительным примером для остальных постсоветских стран, поэтому они так цинично зверствуют - бей "своих" чтоб чужие боялись, и не вздумали повторить.
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29.04.2025 17:20 Відповісти
Украина, это единственная страна в мире которой реально работает правило - власть принадлежит народу. Даже при СССР, украинскому народу предоставлялись определенные привилегии чтобы народ не начал войны против советской колонии что ни принесло для союза результатов в конечном итоге и он развалился так как украинский народ все равно воевал против оккупанта.
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29.04.2025 17:20 Відповісти
Коли фіни - в яких кацапи стільки території відхватили - починають нас вбалтувати - то південь Європи за рахунок України замирив би з рашкою за день
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29.04.2025 17:20 Відповісти
Пан Струб не розуміє, що прийдеться померти одній людині, яка колись обіцяла вмерти, але Крим не віддати.
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29.04.2025 17:21 Відповісти
а в 19 р був шанс взагалі шоб війни не було ...але % вибрали здачу половини України " мишебрат'ям " , залишилося канінозувати зеленського 🤡 , і хай завісає у мп ...
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29.04.2025 17:24 Відповісти
Все те, кто говорят о территориальных уступках со стороны Украины, либо дебилы, либо

провокаторы, запомните и запишите!

Не может государственный человек говорить такие вещи, а тем более, управляющий страной, ну

нельзя же быть таким идиотом, чтобы не понимать, сегодня мы отдадим свои земли, а завтра тебе

придётся отдавать свои, ты готов?
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29.04.2025 17:26 Відповісти
Запомните - Единственный козырь Зеленского, это украинский народ, а козырь украинского народа, это Зеленский. Украинцы хорошо понимают что Украина, украинский народ и украинский язык существуют до сих пор только потому, что украинцам разрешают защищаться от оккупанта.
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29.04.2025 17:27 Відповісти
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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29.04.2025 17:54 Відповісти
**** всі такі розумні стали, але кацапи нікуди не ділися
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29.04.2025 17:33 Відповісти
Радує, що в коментах як завжди маса борцунів. Тільки здається вам краще всім десь в Генштаб піти і викласти свій геніальний план по звільненню всіх територій, бо щось у них не виходить. Але скоріше відішлють вас на телемарафон, ви там як риба у воді будете.
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29.04.2025 17:34 Відповісти
Поверь. В Украине имеется огромный человеческий ресурс который до сих пор не тронут. Если ТЦК пойдут по домам зрадофилов и поставят заряд-отряды у них за спиной, то до Москвы дойдут легко
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29.04.2025 17:39 Відповісти
Дійдуть, якщо у них за спиною ще хтось стоятиме. І до Уралу можливо навіть.
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29.04.2025 17:58 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3537576/stubb-zasterig-vid-ugody-z-rosiyeyu-yaka-zigraye-na-ruku-moskvi - Президент Фінляндії Александр Стубб закликав не дати Росії того, що вона хоче, оскільки вона продовжуватиме агресію.

Та вони всі пі**уни, сьогодні мелють одне завтра друге, але є гарні новини - партнери нас в дружніх обіймах стискатимуть до кінця)
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29.04.2025 17:38 Відповісти
Стубб правий. Фіни врятували свою незалежність(відносну) ціною втрати(тимчасово) Карелії. Карелії, яка до них повернеться після того, як паРаша здохне
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29.04.2025 17:51 Відповісти
Фінам просто повезло що почалася війна між совком і Гітлером. Інакше їх би схрумали максимум через рік після "тимчасової" втрати Карелії...
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29.04.2025 18:03 Відповісти
Чого ж ти сам в НАТО побіг якщо ти підписав чудовий мир з Московією? Ну так зроби послугу вийди з НАТО. Ато хитрожопі скоріше побігли просити допомоги в НАТО ще не дочекавшись нового нападу Сосії, а нам тут дає поради здалеку підпердуючи
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29.04.2025 18:05 Відповісти
Він побіг через 83 роки після підписання миру. Приклад для України спірний
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29.04.2025 18:32 Відповісти
Якби не український опір, про компроміс вз кацапами зараз домовлялися б можливо самв фіни., к казав один із кацапських ідеологів: "расєя нє заканчіваєтся нігдє". Кацапи - то сарана, яка може існувати і розмножуватися лише рухаючись вперед і знищуючи все, де вдпдося забрести. Європейцям потрібно думати не про безпеку України (вже пвзно це робити), а про власну безпеку, дбаюч про український спротив, завдяки якому ця безпека у них поки що є.
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29.04.2025 18:15 Відповісти
А Фінляндії доведеться вийти з НАТО.
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29.04.2025 18:18 Відповісти
А Стубб таки передаст!😡
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29.04.2025 18:26 Відповісти
Україна вжЕ поступилася Сосійській Імперії Брянщиною, Курщиною, Білгородщиною, Вороніжчиною, Ростовщиною, Кубанню.. ці кацапи-людожери не спиняться навіть на Португалії-Великобританії.., якщо їх не зупиняти..
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29.04.2025 18:36 Відповісти
 
 