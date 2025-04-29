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Новости Территориальные уступки
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Украине придется пойти на территориальные компромиссы для завершения войны, - президент Финляндии Стубб

стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы договориться об окончании войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

В интервью The New York Times Стубб рассказал о том, как во время Второй мировой войны в 1940-х годах Финляндия отказалась от территорий, согласилась на нейтралитет и приняла ограничение своих военных возможностей, оставаясь в определенной степени под контролем Кремля на протяжении десятилетий. Президент говорит, что "не хочет, чтобы Украину постигла такая же участь".

Президент Финляндии сказал, что хочет, чтобы Украина сохранила все территории, но выразил мнение, что Киеву, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы, учитывая ситуацию, сложившуюся на поле боя.

"Если мы получим хотя бы два из трех для Украины, я думаю, это замечательно. Но Финляндия никогда, никогда не признает ни одной из территорий, которые Россия аннексировала во время этой войны в Украине", - сказал Стубб.

Он добавил, что в определенный момент Украине и РФ придется вести прямые переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп - единственный человек, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и РФ, - Стубб

Президент Финляндии говорит, что гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение Киева "до зубов", чтобы это могло сдержать повторное нападение России. Затем, по его словам, Европа должна предоставить первичную гарантию безопасности с "поддержкой со стороны США". Он не предоставил четкого ответа относительно того, как это должно выглядеть.

Автор: 

Финляндия (964) Стубб Александр (83)


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Топ комментарии
+6
Віддати власні території агресору-це не компроміс.
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29.04.2025 17:07
+5
Територіальні компроміси - це заохочення нацистів россії до подальших загарбницьких війн. Миру тоді 100% не буде.
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29.04.2025 17:09
+4
Це можно було зробити у 22 році.Чого булу чєкати?Руін? Ні, зараз вже пізно.Трєба боротися до кінця.
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29.04.2025 17:05
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Це можно було зробити у 22 році.Чого булу чєкати?Руін? Ні, зараз вже пізно.Трєба боротися до кінця.
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29.04.2025 17:05 Ответить
В якій бригаді борешся?
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29.04.2025 17:07 Ответить
У твоїй.
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29.04.2025 17:10 Ответить
Вибачте, хватить є патріотична пропаганда та лозунги, а жорстокі реалії, і патріотична пропаганда та лозунги більше шкодить державі.
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29.04.2025 17:15 Ответить
Реалии в том что у России куча проблем и Украине не надо помогать России и спасать её шкуру перемирием.
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29.04.2025 17:17 Ответить
В нас мало проблем, може хватить нести нісенітницю, вже було, що ракет на 2 тижні, через рік економіка Росії розсиплеться, з нами воюють алкаші.
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29.04.2025 17:23 Ответить
Віддати власні території агресору-це не компроміс.
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29.04.2025 17:07 Ответить
Саме так. Тим паче, що цим не скінчиться. Віддаш потім ще і ще, і ще.
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29.04.2025 17:09 Ответить
Просрали Карелию навсегда. Спасибо, не надо.
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29.04.2025 17:08 Ответить
А могли б допомогти СОУ покласти московію в труну... Тоді б і Фінам дісталось би - могли отримати як репарації за 1939 р. надра Карелії чи акції тих контор що золотішко миють на їх історичних землях.
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29.04.2025 17:15 Ответить
Я лично, понимаю почему Европа, Китай и США хотят заморозки войны. Рашка это огромный производственный и человеческий ресурс для бизнеса. Сокращение населения Рашки и санкции это удар по международному бизнесу. Украине нужно четко придерживаться своих традиций, убивать рашистов в промышленных масштабах и наращивать производство для этого святого дела
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29.04.2025 17:08 Ответить
Територіальні компроміси - це заохочення нацистів россії до подальших загарбницьких війн. Миру тоді 100% не буде.
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29.04.2025 17:09 Ответить
саме це вам, пане Стубб, впарив рудий донні під час зустріч 29.03.25?
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29.04.2025 17:10 Ответить
Как вы это собираетесь сделать? Как вы договоритесь с украинским народом если для украинского народа не существует авторитетов?
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29.04.2025 17:10 Ответить
Не прийдётся, навiть не мрiй
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29.04.2025 17:10 Ответить
При цій владі... і далі по тексту.
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29.04.2025 17:11 Ответить
Спочатку письмові гарантії і залог на рахунках -- щоб кожному постраждалому вистачило на життя і їжу і медикаменти в безпечних регіонах.
А то звикли пистіть як наче кемська волость це бутерброд туди-сюди

А якщо рашку не покарати новими санкціями та штрафами - швтдка війна в Европі не минуча
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29.04.2025 17:11 Ответить
У украинского народа не существует авторитетов в этом мире. Это самый свободолюбивый народ в мире. Как вы собираетесь доказать украинцам что убивать оккупантов не нужно?
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29.04.2025 17:12 Ответить
Ага, свободолюбивий, що терпить диктатуру Зеленського та ОПи.
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29.04.2025 17:18 Ответить
Ты сам отвечаешь на свой вопрос. Зеленский при власти только потому, что поддерживает то, чего хочет народ Украины, а именно - убивать русню.
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29.04.2025 17:22 Ответить
Просто народ України, такий же тупий, як і російський.
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29.04.2025 17:26 Ответить
Можливо Україна не буде захоплювати усю Кубань та Курщину щоб закінчити війну тільки знищить там кількасот тисяч кацапів!
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29.04.2025 17:13 Ответить
Класно з Польщі воювати, повертайся і знищуй, дібіл.
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29.04.2025 17:19 Ответить
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти ***** долбойоб тупорилий!
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29.04.2025 17:21 Ответить
Здохни потвора.
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29.04.2025 17:27 Ответить
Ухилянська.
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29.04.2025 17:30 Ответить
Вже обісрався на болотах, лопатоїде?
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29.04.2025 17:31 Ответить
Ніякі територіальні поступки не зупинять рашиську орду їм потрібна вся Україна ,хто їх може зупинити це ЗСУ і крах рашиської економіки.
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29.04.2025 17:13 Ответить
Ещё раз напомню. У украинской народа не существует авторитетов. Если Зеленский захочет остановить войну, его вынесут на вилах как Януковоща. Этот народ не поддается дрессировке и порабощению уже 1000 лет. Как вы собираетесь решить этот вопрос?
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29.04.2025 17:15 Ответить
Господи, яке ти кінчене.
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29.04.2025 17:20 Ответить
Это истина о которой мало кто задумывается. Если бы народ Украины не хотел воевать, Зеленский был бы вынужден пойти на капитуляцию - Это Факт
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29.04.2025 17:24 Ответить
Ти воюєш? Чи прийшла на роботу повістка, якщо чесно, якщо було можливо, я відмовився.
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29.04.2025 17:25 Ответить
Дурень !
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29.04.2025 17:17 Ответить
В отличии от Финляндии, кремлевские упыри не позволят Украине остается независимым государством, им не столько Донбасс нужен, или Запорожская, Херсонская область, сколько недопущение, что бы Украина ушла из 500 летней орбиты влияния Кремля, как страны Балтии, что в случае вступления в ЕС и особенно в НАТО, если не навсегда то на многие десятилетия сильно усложнит даже потенциальную возможность вернуть Украину назад в стойло рф. Поэтому когда погнали ссаными тряпками их ставленника янукОвоща, они решили действовать наверняка. В добавок, кремлевские упыри не хотят что бы Украина послужила положительным примером для остальных постсоветских стран, поэтому они так цинично зверствуют - бей "своих" чтоб чужие боялись, и не вздумали повторить.
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29.04.2025 17:20 Ответить
Украина, это единственная страна в мире которой реально работает правило - власть принадлежит народу. Даже при СССР, украинскому народу предоставлялись определенные привилегии чтобы народ не начал войны против советской колонии что ни принесло для союза результатов в конечном итоге и он развалился так как украинский народ все равно воевал против оккупанта.
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29.04.2025 17:20 Ответить
Коли фіни - в яких кацапи стільки території відхватили - починають нас вбалтувати - то південь Європи за рахунок України замирив би з рашкою за день
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29.04.2025 17:20 Ответить
Пан Струб не розуміє, що прийдеться померти одній людині, яка колись обіцяла вмерти, але Крим не віддати.
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29.04.2025 17:21 Ответить
а в 19 р був шанс взагалі шоб війни не було ...але % вибрали здачу половини України " мишебрат'ям " , залишилося канінозувати зеленського 🤡 , і хай завісає у мп ...
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29.04.2025 17:24 Ответить
Все те, кто говорят о территориальных уступках со стороны Украины, либо дебилы, либо

провокаторы, запомните и запишите!

Не может государственный человек говорить такие вещи, а тем более, управляющий страной, ну

нельзя же быть таким идиотом, чтобы не понимать, сегодня мы отдадим свои земли, а завтра тебе

придётся отдавать свои, ты готов?
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29.04.2025 17:26 Ответить
Запомните - Единственный козырь Зеленского, это украинский народ, а козырь украинского народа, это Зеленский. Украинцы хорошо понимают что Украина, украинский народ и украинский язык существуют до сих пор только потому, что украинцам разрешают защищаться от оккупанта.
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29.04.2025 17:27 Ответить
 
 