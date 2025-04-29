Украине придется пойти на территориальные компромиссы для завершения войны, - президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы договориться об окончании войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

В интервью The New York Times Стубб рассказал о том, как во время Второй мировой войны в 1940-х годах Финляндия отказалась от территорий, согласилась на нейтралитет и приняла ограничение своих военных возможностей, оставаясь в определенной степени под контролем Кремля на протяжении десятилетий. Президент говорит, что "не хочет, чтобы Украину постигла такая же участь".

Президент Финляндии сказал, что хочет, чтобы Украина сохранила все территории, но выразил мнение, что Киеву, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы, учитывая ситуацию, сложившуюся на поле боя.

"Если мы получим хотя бы два из трех для Украины, я думаю, это замечательно. Но Финляндия никогда, никогда не признает ни одной из территорий, которые Россия аннексировала во время этой войны в Украине", - сказал Стубб.

Он добавил, что в определенный момент Украине и РФ придется вести прямые переговоры.

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Президент Финляндии говорит, что гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение Киева "до зубов", чтобы это могло сдержать повторное нападение России. Затем, по его словам, Европа должна предоставить первичную гарантию безопасности с "поддержкой со стороны США". Он не предоставил четкого ответа относительно того, как это должно выглядеть.