Трамп - единственный человек, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и РФ, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что лидер США Дональд Трамп - едва ли не единственный человек в мире, который может стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в интервью СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Беседы, которые я вел с президентом Трампом во Флориде, сводятся в основном к двум очень простым сообщениям. Первое: он, вероятно, единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин. - Ред.) уважает, а во многом и боится Дональда Трампа", - отметил Стубб.

Второе сообщение, по его словам, касается прекращения огня. Стубб напомнил, что он предложил установить "дедлайн" для России до 20 апреля.

"Если президент Путин, который единственный не соглашается на прекращение огня, потому что этого хотят американцы, этого хотят европейцы, этого хотят украинцы, если он не подчинится прекращению огня, тогда мы должны пойти на колоссальный пакет санкций от Соединенных Штатов и Европы", - добавил лидер Финляндии.

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Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "урывается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).