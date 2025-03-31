РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5104 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа Прекращение огня между Украиной и РФ
2 964 33

Трамп - единственный человек, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и РФ, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что лидер США Дональд Трамп - едва ли не единственный человек в мире, который может стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в интервью СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Беседы, которые я вел с президентом Трампом во Флориде, сводятся в основном к двум очень простым сообщениям. Первое: он, вероятно, единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин. - Ред.) уважает, а во многом и боится Дональда Трампа", - отметил Стубб.

Второе сообщение, по его словам, касается прекращения огня. Стубб напомнил, что он предложил установить "дедлайн" для России до 20 апреля.

"Если президент Путин, который единственный не соглашается на прекращение огня, потому что этого хотят американцы, этого хотят европейцы, этого хотят украинцы, если он не подчинится прекращению огня, тогда мы должны пойти на колоссальный пакет санкций от Соединенных Штатов и Европы", - добавил лидер Финляндии.

Читайте также: Стубб рассказал, что Трамп спрашивал его, можно ли доверять Путину: ответил, что нет

Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "урывается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Автор: 

Трамп Дональд (5134) Стубб Александр (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Прям як діти малі. По перше ***** вже давно Тампоном жопу витирає. По друге у ***** на Тампона є великий компромат. А по третє Тампон сам не хоче миру а хоче віддати Україну рашистам і цим продовжити війну на багато поколінь.
показать весь комментарий
31.03.2025 19:51
+7
Це заразне! Стубб був же нормальною людиною, поки не поручкався з трампом. А трамп від кого "ухватив"?
показать весь комментарий
31.03.2025 20:06
+3
Нельзя подписывать с трампом никакие угоды, даже не смотря на то, что лопочет этот пингвин
показать весь комментарий
31.03.2025 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага... а еще президент галактики...
показать весь комментарий
31.03.2025 19:49 Ответить
або другий президент в Ростові
показать весь комментарий
31.03.2025 19:50 Ответить
Галактична імперія вже прислала до рижого свого посла. Може, до себе заберуть.

показать весь комментарий
31.03.2025 20:24 Ответить
Нельзя подписывать с трампом никакие угоды, даже не смотря на то, что лопочет этот пингвин
показать весь комментарий
31.03.2025 19:49 Ответить
все одно надурить
показать весь комментарий
31.03.2025 19:51 Ответить
нельзя с ним связываться
показать весь комментарий
31.03.2025 20:08 Ответить
Прям як діти малі. По перше ***** вже давно Тампоном жопу витирає. По друге у ***** на Тампона є великий компромат. А по третє Тампон сам не хоче миру а хоче віддати Україну рашистам і цим продовжити війну на багато поколінь.
показать весь комментарий
31.03.2025 19:51 Ответить
на Алі Експресс продається туалетна бамага с портретом рудого
показать весь комментарий
31.03.2025 19:53 Ответить
Я гидую.
показать весь комментарий
31.03.2025 20:05 Ответить
Забули про Сі.

Сі разом з Трампом може про все домовитись і без пукіна.
показать весь комментарий
31.03.2025 19:52 Ответить
Китайці Японія і Южна Корея разом будуть протистояти санкціям рулого
показать весь комментарий
31.03.2025 19:54 Ответить
Мабуть це дипломатія така.
показать весь комментарий
31.03.2025 19:52 Ответить
О Боже! Мабуть тільки третя світова приведе їх до тями! Або остаточно знищить цей вічно ,,стурбований", недолугий світ!!
показать весь комментарий
31.03.2025 19:54 Ответить
Той хто став на сторону воєнного злочинця путлєра-не може бути посередником...
показать весь комментарий
31.03.2025 19:55 Ответить
Здається мені, Сі був би анітрохи не гіршим посередником, ніж Тромбон, точніше, Тромбон анітрохи не кращий!
показать весь комментарий
31.03.2025 19:57 Ответить
У Кремлі обурилися вироком Ле Пен
показать весь комментарий
31.03.2025 19:57 Ответить
Лестощі фінські, не більше.
показать весь комментарий
31.03.2025 20:01 Ответить
Висловив "повагу".
показать весь комментарий
31.03.2025 20:06 Ответить
Вот, что значит, наглость, хамство и дебилизм, просто гипнотизируют европейских чиновников, нашли мне миротворца, сукина сына!
показать весь комментарий
31.03.2025 20:02 Ответить
НОВЫЙ АНЕКДОТ
показать весь комментарий
31.03.2025 20:02 Ответить
Це заразне! Стубб був же нормальною людиною, поки не поручкався з трампом. А трамп від кого "ухватив"?
показать весь комментарий
31.03.2025 20:06 Ответить
Обпоїли,),
показать весь комментарий
31.03.2025 20:27 Ответить
Бо Трамп единих хто щось робить.
Всі інши сховалися у "доміку" і тільки закликають "воюйте,воюйте,воюйте" не чим суттєвим не допомогаючи,тільки язиком потужно мелять
показать весь комментарий
31.03.2025 20:07 Ответить
Враження, що Трамп кусає всіх хто з ним зустрічається. Після цього вони вже говорять наративами рудого Доні.
показать весь комментарий
31.03.2025 20:10 Ответить
Тепер імператорша Урсула призначить Стубба "ультранацистом".
показать весь комментарий
31.03.2025 20:14 Ответить
Шо ж ви всі плутаєте "мир" і "рускій мір". Трамп робить можливим виключно друге...
показать весь комментарий
31.03.2025 20:16 Ответить
Походу всі зрозуміли що в США до влади прийшли група нео-фашистів і рудий недодиктатор і тепер всі рішили ліпше йому підіграти ніж стати потенційною жертвою...
показать весь комментарий
31.03.2025 20:30 Ответить
Нажаль трамп це надовго. Він вже підтвердив третій строк.
До речі йому навіть не треба балотуватися на посаду президента.
Достатньо обійняти посаду спікера Палати представників. Це ставить його у чергу одразу після президента та віце-президента. Вони подають у відставку в перший день свого обрання , і вуаля Трамп стає президентом.
Конституція навіть не вимагає, щоб спікер був членом Конгресу. Таким чином, Трамп може бути обраний спікером Палати представників, навіть не будучи обраним виборцями.
Якщо це звучить занадто божевільно та абсурдно, ви мабуть не стежите за поточними подіями.
показать весь комментарий
31.03.2025 20:52 Ответить
Ні, не "на довго". Трамп вже в маразмі і йому 79 років. Деменція вже до нього прийшла. Це як приходить тиха "бєлочка" до алкоголіка. Якщо він навіть досидить до кінця терміну то США перетвориться на країну "третього світу" і ніякої участі в європейських справах не прийматиме.
показать весь комментарий
31.03.2025 22:29 Ответить
і ще, він не єдиний, хто може "раком" стать перед ****** )
показать весь комментарий
31.03.2025 20:34 Ответить
з всих скандинавів, не виношу суомців (( одне слово - румини!
показать весь комментарий
31.03.2025 20:36 Ответить
https://x.com/turkmendagz



https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла
Римейк



показать весь комментарий
31.03.2025 20:42 Ответить
Ага.
Типу секундант на стороні агресора?
показать весь комментарий
31.03.2025 23:46 Ответить
 
 