Президент Финляндии Стубб после встречи с Трампом: США могут ввести новые санкции против РФ уже в ближайшее время
Терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "кончается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.
Об этом сказал Президент Финляндии Александр Стубб после семичасовой встречи с Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Стубб подчеркнул, что если Россия не согласится на перемирие или нарушит его, нужно будет ввести сильный механизм санкций. Он сказал, что такие санкции готовятся и в США.
"Мы также обсуждали это с президентом Трампом и сенатором Линдси Грэмом, архитектором пакета санкций. И в ближайшее время он предложит это с поддержкой пятидесяти сенаторов в Соединенных Штатах", - рассказал президент Финляндии.
Он добавил, что у Грэма и президента Трампа близкие отношения. В то же время Стубб отметил, что "не все, что планирует сенатор Грэм, осуществится".
"Но у меня сложилось впечатление, что терпение ломается и со стороны США - и это, по моему мнению, хорошо", - сказал он.
По словам Стубба, терпение Трампа также ломается.
"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия", - отметил он.
Стубб призвал отслеживать заявления сенатора Грэма в течение следующих нескольких дней.
"Я видел некоторые из них (санкций - Ред.), и если они материализуются, то это будет иметь очень большое влияние", - отметил финский президент.
Стубб отметил, что сказал Трампу, что Россия понимает только силу. А это означает санкции и использование замороженных российских средств для поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все інше (марення про ввп, рівень розвитку, вклоняння байдену і т.п.) - проблеми розумово відсталих, які не розуміють різницю в положеннні фінляндії і України.
Отак трампона треба і обробляти. Приїхати в гольф з ним поганяти.
А Стубб звісно красава. Від нього лише позитивні враження
А може не оголошу…
Норвезька поліція висунула звинувачення чотирьом особам у підробці та видачі незаконних страхових документів російському тіньовому флоту. Danwatch і NRK тепер можуть розкрити, як велика російська афера вводить в оману західну владу.
У понеділок вранці у вересні 2024 року тривожний електронний лист потрапляє на поштову скриньку Управління фінансового нагляду Норвегії.
Електронний лист надійшов від страхової компанії з Гани, яку попросили вивчити потенційного норвезького партнера клієнта. Перш ніж клієнт підпише свій договір, він хоче переконатися, що норвезька компанія є законною, тому страховик додає документ, який він отримав електронною поштою до норвезького органу влади.
«Щось було не так, і я не міг зрозуміти, що це було», - каже страхувальник із Гани, який не хоче, щоб його ім'я називали через ризик втратити роботу. «Можливо, я просто слідував своїм інстинктам».
Управління фінансового нагляду в Осло швидко розуміє, що щось виглядає дивним. Документ, який містить логотип і печатку FSA, підтверджує наявність дозволів і ліцензії компанії, і на перший погляд виглядає справжнім. І все ж щось не так.
Папір датований квітнем 2016 року, але на той момент жодна компанія не була зареєстрована в Норвегії з такою назвою. У документі йдеться про закони, яких немає в правовій системі Норвегії. А особа, яка підписує від імені FSA, ніколи там не працювала - і навіть не існувала.
Це все було вигадано - розслідувачі з'ясували, що документ був підроблений.
Шахрайська норвезька компанія називається Ro Marine AS. На перший погляд це схоже на страхову компанію, яка видає статутні сертифікати для нафтових і торговельних суден.
Але насправді компанія є нічим іншим, як порожньою оболонкою без операцій, без фінансової звітності та без співробітників, за винятком болгарського члена правління та російського єдиного власника Андрія Мочаліна. 41-річний російський бізнесмен, який багато років працював у страховій галузі в Норвегії, але зараз живе в Санкт-Петербурзі.
Ro Marine, тим не менш, видала сотні сертифікатів і документів на широкий спектр великих нафтових суден, багато з яких належать до тіньового російського флоту. Експерти кажуть, що компанія підриває всю міжнародну систему запобігання нафтовим катастрофам.
У найгіршому випадку аварія на одному з нафтових суден може призвести до найгіршої екологічної катастрофи в історії Данії, а страхове шахрайство може унеможливити Данію та інші країни Балтійського моря подати претензію до страхової компанії.
Розслідувачі отримали документи, які розкривають, як Данії та 11 іншим країнам НАТО пред'являють документи від фальшивої страхової компанії, контрольованої росіянином.
Датський професор морського права Крістіна Сіг з Університету Південної Данії називає викриття дуже серйозними.
"Я ніколи раніше не бачила, щоб це проводилося так систематично. Були поодинокі випадки, але не в таких масштабах і не так систематично. Це обурливо. Це повністю підриває систему", - каже Крістіна Сіг.
У короткому електронному листі на адресу Danwatch і NRK представник Ro Marine пояснює, що єдина людина, яка може відповісти на надіслані запитання, хвора, і зв'язатися з нею зараз неможливо.
Ми також неодноразово намагалися зв'язатися з російським власником Ro Marine Андрієм Мочаліним і болгарським членом правління, але жоден з них не відповів на наші запити.
Старі, зношені нафтові кораблі
Рано вранці в середу, 12 березня, нафтоналивний танкер Achilles вийшов з російського нафтового порту Приморськ під Санкт-Петербургом і взяв курс на Балтійське море. Танкер довжиною 245 метрів і шириною 42 метри був повністю завантажений до 100 тисяч тонн нафти.
Міжнародні експерти вважають судно частиною російського тіньового флоту через його невідоме право власності та страхування, тому з судном зв'язалася влада Фінляндії, яка перевірила його документи.
Контроль запроваджено, щоб органи влади могли перевірити, серед іншого, хто страхує судна тіньового флоту, такі як Achilles, і підтвердити, що міжнародні конвенції дотримуються та що безпека на борту в порядку.
Це частина великої міжнародної співпраці між 12 країнами НАТО для захисту Балтійського моря від нафтових катастроф і диверсій з боку тіньового флоту Росії. Абсолютно нова співпраця, оголошена в грудні минулого року https://danwatch.dk/danwatch-erfarer-loekke-annoncerer-nyt-omfattende-tiltag-mod-ruslands-skyggeflaade/ та ініційована Данією .
Ro Marine стверджує, що штаб-квартира знаходиться в Осло. Але насправді фейкова компанія керується з Санкт-Петербурга.
Судно Achilles представило документи, які свідчать про те, що воно має дійсну страхівку від норвезького Ro Marine, і сертифікати були видані з дозволу Норвезького фінансового наглядового органу. Але виявилося, що ні те, ні інше неправда.
Сертифікати Ахіллеса були підроблені, як і ліцензія Управління фінансового нагляду Норвегії. Але влада так і не зрозуміла, що щось не так, поки розслідувача не зв'язались із нею.
Danwatch і NRK дізналися від людей, які безпосередньо знайомі з цією справою, що принаймні сім нафтових суден аналогічно представили фальшиві страхові документи від Ro Marine під час перевірок у Фінській затоці, але їх не виявили.
Нові міжнародні засоби контролю
За словами Крістіни Сіг, це «саме те, про що люди хвилювалися».
"Інший аспект полягає в тому, що страхова компанія перевірить безпеку в порядку, перш ніж погодитися застрахувати судно. Безпека, яку це забезпечує, виходить з вікна. Вони обманюють систему", - каже вона.
Морське управління Данії повідомило Danwatch і NRK, що у нього є «проблеми з підтвердженням сертифікатів Ro Marine». Тепер влада Данії зв'яжеться з Норвегією та іншими залученими країнами, наприклад державою прапора судна - країною, під прапором якої воно плаває.
Також агентство пише, що кораблі можуть потрапити під санкції, якщо виявиться, що вони надали неправдиву інформацію.
«Якщо на основі діалогу з норвезькою владою та відповідними державами прапора виявиться, що кораблі не мають звичайного страхового покриття CLC, Морська влада Данії розпочне зазначені вище заходи проти цих суден у співпраці з відповідними партнерами».
Danwatch і NRK зв'язалися з міністерствами закордонних справ Данії та Фінляндії та запитали, чи повернуться вони за стіл переговорів у міжнародній співпраці NB8++.
Жоден із них не відповів на конкретні запитання, натомість заявивши, що за проведення інспекцій відповідають Морське управління Данії та Міністерство транспорту Фінляндії.
На загальному рівні Міністерство закордонних справ Данії заявляє, що «Данія разом з нашими міжнародними партнерами сповнена рішучості притягнути тіньовий флот і залучених учасників до відповідальності за ризики, пов'язані з кораблями тіньового флоту та підтримкою, яку вони надають у війні Росії проти України».
Фінське агентство транспорту та зв'язку Traficom заявляє, що вони не мали можливості додатково перевірити Ro Marine.
"Ми контролюємо всі кораблі, які можемо, але ми не можемо змусити їх робити більше прямо зараз. У нас немає ресурсів. Але ми розглядаємо можливості зробити більше під час інспекцій", - каже директор Traficom Maritime Соннінен Санна.
Влада була переконана, що це законно
Danwatch і NRK ідентифікували щонайменше 255 нафтових і танкерів, на які Ro Marine стверджує, що видали страхові сертифікати відповідно до їх власної бази даних. За даними Lloyd's List Intelligence, принаймні 76 із цих кораблів належать до російського тіньового флоту, і багато з них регулярно заходять і виходять із Балтійського моря через води Данії.
Але ніщо не вказує на те, що Ro Marine має якесь прикриття за сертифікатами. Окрім її реєстрації в норвезькому бізнес-реєстрі, немає інших ознак існування компанії в Норвегії. Веб-сайтом Ro Marine керують із Санкт-Петербурга, а його логотипи та графіку створено російським https://icu.agency/projects/ro/ дизайнерським агентством .
Американський експерт із санкцій Гарвардського університету Крейг Кеннеді називає шахрайський бізнес Ro Marine головною загрозою для Балтійського моря.
«Фактне страхування прямо порушує цю міжнародну конвенцію та підвищує ризики для всіх», - каже він.
Крейг Кеннеді зазначає, що фальшиві страховки - це не просто обхід санкцій. «Це порушує основний принцип глобальних стандартів судноплавства, і це повинно викликати занепокоєння у всіх прибережних країн та країн-імпортерів», - каже він.
Згідно з інформацією Danwatch і NRK, влада була переконана, що Ro Marine була законною компанією нарівні з іншими західними страховими компаніями, яким влада довіряє. Це пов'язано з тим, що компанія надала ліцензії Нор
Згідно з інформацією Danwatch і NRK, влада була переконана, що Ro Marine була законною компанією нарівні з іншими західними страховими компаніями, яким влада довіряє.
Це пов'язано з тим, що компанія надала ліцензії Норвезького фінансового наглядового органу на продаж страхування суден.
Але Ro Marine підробила свої ліцензії, видані Управлінням фінансового нагляду Норвегії, і компанія ніколи не була зареєстрована в реєстрі підприємств Управління фінансового нагляду та не мала ліцензії на видачу страхування в Норвегії.
Поліція висунула звинувачення чотирьом особам
Ro Marine стверджує, що має свої офіси в Норвезькій асоціації судновласників в Осло, але ця заява також неправдива. У звіті владі в січні 2025 року асоціація пояснює, що вони намагалися зв'язатися з Ro Marine, щоб змусити їх «виправити неправильну інформацію про адресу на їх власному веб-сайті та в реєстрі компаній, але їм це не вдалося».
«Цей випадок має важливе значення для Норвезької асоціації судновласників і може мати наслідки для інших учасників і компаній (…) Для Норвезької асоціації судновласників явно шкідливо те, що Ro Marine поширює неправдиву інформацію про те, що в нашій будівлі є бізнес і поштова адреса», - пишуть вони норвезькій владі.
Danwatch і NRK тепер можуть розкрити, що норвезька поліція провела обшук за адресою в Осло в п'ятницю, 21 березня, і що загалом чотирьом особам, пов'язаним з Ro Marine, висунули звинувачення у зв'язку зі справою - російському власнику Андрію Мочаліну, болгарському члену правління та двом норвезьким бізнес-партнерам.
"Поліцейський округ Осло розпочав розслідування на основі звіту Управління фінансового нагляду. Це призвело до подальших розслідувань щодо повідомленої компанії та пов'язаних з нею осіб. Чотирьом особам висунули звинувачення та перебувають під слідством у підробці документів і діяльності страхових брокерів без ліцензії Управління фінансового нагляду", - сказав речник Окружного поліцейського округу Осло.
З джерел, знайомих зі справою, Danwatch і NRK також дізналися, що Андрій Мочалін і болгарський член правління знаходяться під розслідуванням норвезької поліції щодо можливого обходу західних санкцій.
Після того як Danwatch і NRK зв'язалися з Ro Marine, кілька кораблів були видалені з веб-сайту компанії.
Однак нещодавно 23 березня 2025 року Ro Marine додала на свій веб-сайт нове судно тіньового флоту.