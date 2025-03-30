Президент Финляндии Стубб после встречи с Трампом: США могут ввести новые санкции против РФ уже в ближайшее время

Терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "кончается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.

Об этом сказал Президент Финляндии Александр Стубб после семичасовой встречи с Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Стубб подчеркнул, что если Россия не согласится на перемирие или нарушит его, нужно будет ввести сильный механизм санкций. Он сказал, что такие санкции готовятся и в США.

"Мы также обсуждали это с президентом Трампом и сенатором Линдси Грэмом, архитектором пакета санкций. И в ближайшее время он предложит это с поддержкой пятидесяти сенаторов в Соединенных Штатах", - рассказал президент Финляндии.

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Он добавил, что у Грэма и президента Трампа близкие отношения. В то же время Стубб отметил, что "не все, что планирует сенатор Грэм, осуществится".

"Но у меня сложилось впечатление, что терпение ломается и со стороны США - и это, по моему мнению, хорошо", - сказал он.

По словам Стубба, терпение Трампа также ломается.

"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия", - отметил он.

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Стубб призвал отслеживать заявления сенатора Грэма в течение следующих нескольких дней.

"Я видел некоторые из них (санкций - Ред.), и если они материализуются, то это будет иметь очень большое влияние", - отметил финский президент.

Стубб отметил, что сказал Трампу, что Россия понимает только силу. А это означает санкции и использование замороженных российских средств для поддержки Украины.

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Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).