Президент Финляндии Стубб рассказал, что встретился с Трампом и обсудил с ним Украину. ФОТО
В субботу, 29 марта, президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Об этом Стубб сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента Финляндии, во время встречи с главой США речь шла о текущих вопросах внешней политики, включая Украину.
"Я встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в субботу, 29 марта. Во время визита мы обсудили отношения между Финляндией и США, а также текущие вопросы внешней политики, включая Украину",- написал Стубб.
Он также поделился совместной фотографией с Трампом.
Что о встрече рассказал Трамп?
В то же время в заметке Трампа в соцсети Х упоминания об Украине нет. По словам американского лидера, он вместе со Стуббом "с нетерпением ждем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией".
Кроме этого, Трамп рассказал, что сыграл в гольф со своим финским коллегой.
"Только что сыграл партию в гольф с Александром Стуббом, президентом Финляндии. Он очень хороший игрок, и мы выиграли мужской турнир по гольфу для членов и гостей в Международном гольф-клубе Трампа... Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией, включающего в себя закупку и разработку большого количества ледоколов, которые крайне необходимы США, обеспечивая мир и международную безопасность для наших стран и всего мира. Президент Стубб сказал мне, что Соединенные Штаты сильны, и что они снова вернулись. Я СОГЛАСЕН", - написал американский лидер.
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І шо?
Коли тобі кажуть "в тебе не має тузів" це означає що з тобою "грають"-так сідай і грай в карти голіф чі чапаєва як ти любиш!!!.Але грай!
А ти такий дуболом і не розумієш зовсім диспозиції і вибрикуєш я не хочу грати і "ми тут не в карти граємо"!