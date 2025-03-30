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Новости Фото Встреча Трампа и Стубба
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Президент Финляндии Стубб рассказал, что встретился с Трампом и обсудил с ним Украину. ФОТО

В субботу, 29 марта, президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Об этом Стубб сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента Финляндии, во время встречи с главой США речь шла о текущих вопросах внешней политики, включая Украину.

"Я встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в субботу, 29 марта. Во время визита мы обсудили отношения между Финляндией и США, а также текущие вопросы внешней политики, включая Украину",- написал Стубб.

Стубб встретился с Трампом

Он также поделился совместной фотографией с Трампом.

Что о встрече рассказал Трамп?

В то же время в заметке Трампа в соцсети Х упоминания об Украине нет. По словам американского лидера, он вместе со Стуббом "с нетерпением ждем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией".

Кроме этого, Трамп рассказал, что сыграл в гольф со своим финским коллегой.

"Только что сыграл партию в гольф с Александром Стуббом, президентом Финляндии. Он очень хороший игрок, и мы выиграли мужской турнир по гольфу для членов и гостей в Международном гольф-клубе Трампа... Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией, включающего в себя закупку и разработку большого количества ледоколов, которые крайне необходимы США, обеспечивая мир и международную безопасность для наших стран и всего мира. Президент Стубб сказал мне, что Соединенные Штаты сильны, и что они снова вернулись. Я СОГЛАСЕН", - написал американский лидер.

Читайте также: Европе нужен спецпосланник по Украине, - Стубб

Автор: 

США (26506) Трамп Дональд (5134) Стубб Александр (79)


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Топ комментарии
+6
Поиграли в гольф, попили пивка, весело провели время. А где то там война и бомбят, гибнут люди, ну то такое...
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30.03.2025 01:47
+5
А Трампушко зрозумів,що Фінляндія це самостійна держава а не частина Рашки?
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30.03.2025 01:53
+5
Те, що розмови з Трампом - "глас вопіющего в пустелі" - не секрет. Трамп (поки що), чує лише себе та лише те, що йому до вподоби. Але говорить з ним треба - щоб він знав, до кого йому можна буде звернуться, коли рівень гімна, у його власних штанях, досягне критичного рівня...
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30.03.2025 06:06
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Поиграли в гольф, попили пивка, весело провели время. А где то там война и бомбят, гибнут люди, ну то такое...
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30.03.2025 01:47 Ответить
Финн молодец, так и надо с Трампом дела вести, а не быковать и хамить в гостях
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30.03.2025 13:39 Ответить
Хамить? и когдаже зеля успел ему нахамить? он и рта неуспел раскрыть, только фотки успел показать с заключенными, а эти двое на него накинулись. Или ты думаеш, что их тоже надо было на пикник пригласить, пошутить-посмеяться, и все бы разрулилось?
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30.03.2025 19:34 Ответить
А Трампушко зрозумів,що Фінляндія це самостійна держава а не частина Рашки?
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30.03.2025 01:53 Ответить
Поїхав перший зрадник рознюхати чи буде пуйло нападати і за кого фінам триматись.
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30.03.2025 02:08 Ответить
А нічого шо фіни вже надали допомоги Україні на більше ніж 2,5 млрд доларів. Хоча не зв'язані жодними домовленностями з Україною. Де вас таких дебілів беруть - напевно це через те шо дуже довго дивились кв95 та всі шоу зеленского.
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30.03.2025 08:59 Ответить
Не плутай фінів зі Стуббом. Тобі треба більше читати, може хамити перестанеш.
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30.03.2025 09:29 Ответить
Цікава позіція - а хтож тоді обирав йього - інопланетяни. Якшо фіни захотіли йти у NATO, то і керівництво країни було за цей шлях. Цеж не зеленский, котрий з 19 року прибрав постійного посла України у NATO Пристайко. І вже майже перед повним вторгнення призначив якусь хвойду на цю посаду. Просто народи різні - українці, у більшості, не можуть спрогнозувати навіть один крок на перед, я вже не кажу про ризики. А вони виявились для України жахливими з обранням зеленского їхнім презедентом.
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30.03.2025 10:09 Ответить
Коли політик пише «обговорили поточні питання, включаючи україну»-він поц. Це як китайці пишуть «українська криза». Справжній союзник України мав написати - « російську агресію». Ось чому Стууб вчора заявив, що треба назначити спецпредставника по Україні. Це закид трампа і пуйла. Їм не подобається активність Мерца, Макрона. Тому і рішили скалозуба Стууба на цю ролю підпихнути.
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30.03.2025 02:14 Ответить
стубб дуже мутний тип
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30.03.2025 02:23 Ответить
Головне, що рудий "найвеличніший лідор в історії США" вкотре виграв турнір в гольф імені себе, щотижня виграє)

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30.03.2025 02:48 Ответить
Президент Фінляндії Стубб розповів, що зустрівся з Трампом та обговорив з ним Україну

І шо?
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30.03.2025 06:06 Ответить
А що, що? Дідуган відразу помолодшав на 30 років, хіба не помітили? Незабаром напівмарафон буде вигравати з переможним криком на фініші на українській мові. Він такий!
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30.03.2025 06:56 Ответить
Те, що розмови з Трампом - "глас вопіющего в пустелі" - не секрет. Трамп (поки що), чує лише себе та лише те, що йому до вподоби. Але говорить з ним треба - щоб він знав, до кого йому можна буде звернуться, коли рівень гімна, у його власних штанях, досягне критичного рівня...
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30.03.2025 06:06 Ответить
У Филяндии только однин выход это срочно формировать общую армию с Швецией и Норвегией,так как рыжий клоун не поможет.
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30.03.2025 07:16 Ответить
Оце розумний президент-грає! навіть в гольф. Коли це потрібно для своєї держави.

Коли тобі кажуть "в тебе не має тузів" це означає що з тобою "грають"-так сідай і грай в карти голіф чі чапаєва як ти любиш!!!.Але грай!

А ти такий дуболом і не розумієш зовсім диспозиції і вибрикуєш я не хочу грати і "ми тут не в карти граємо"!
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30.03.2025 07:45 Ответить
До Трампа стоїть черга, щоб поцілувати руку, всі там будуть і Макрон, німці,поляки, англійці,....гагаузи !
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30.03.2025 08:55 Ответить
Багато хто поцілує, повернеться, смачно сплюне і пробурмоче: "Щоб ти здохло руде опудало!"
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30.03.2025 09:51 Ответить
Ви маєте на увазі гагаузів ?!
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30.03.2025 11:47 Ответить
 
 