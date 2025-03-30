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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп разгневан на Путина и готов ввести пошлины на российскую нефть, - NBC

Трамп разозлился на Путина

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на диктатора РФ Владимира Путина и готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

Об этом сообщает NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что гнев Трампа связан с войной в Украине и рядом заявлений Путина. В частности, Трамп заявил, что "очень разгневан" и "взбешен" тем, что российский диктатор Путин поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. По словам президента США, эти комментарии были "не по адресу".

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России - а это может быть и не так - но если я считаю, что это вина России, я введу вторичную пошлину на нефть, на всю нефть, которая поступает из России", - сказал американский лидер. 

Трамп заявил, что новые тарифы будут означать, что компании, которые будут покупать российскую нефть, не смогут вести бизнес в США.

"На всю нефть будет введен тариф в размере 25%, от 25 до 50 пунктов", – добавил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Путин знает о его гневе, но у них "хорошие отношения", и "гнев быстро рассеивается, если он поступает правильно".

Кроме того, Трамп добавил, что намерен поговорить с главой Кремля на этой неделе.

Читайте также: Трамп настаивает на более решительных действиях по таможенной политике, - WP

Автор: 

нефть (1917) пошлина (452) путин владимир (31224) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+43
Додік це академічний, дослідний зразок лицемірного ссикуна. Воно НІКОЛИ не буде ********** до тих на кого не має впливу.
От на Данію чи Україну, тут воно хєрой, да...
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30.03.2025 17:27
+26
та ти шо. купив попкорн.
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30.03.2025 17:15
+26
Та слабо Додіку це зробити.
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30.03.2025 17:16
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Зброя яка постачається, це зброя за рішеннями Байдена, а від Трампа ще нічого не було і найближчим часом не буде.
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30.03.2025 20:09 Ответить
Дуже смiшно...
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30.03.2025 18:52 Ответить
А ***** не насрати на американські мита якщо ***** вже давно продає нафту тіньовим флотом
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30.03.2025 18:58 Ответить
Невже Трамп здогадується що х.йло його вертить на шомпурі? ))
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30.03.2025 19:00 Ответить
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30.03.2025 20:16 Ответить
Сказати що в шоці це майже нічого не сказав. Якщо скорочено руде кончане лайно американський виродок ******** путіна
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30.03.2025 19:01 Ответить
Трамп собирается ввести новый налог на "две канистры" нефти, покупаемой и ввозимой лично для своего маленького бизнеса представителем русской диаспоры в США .
И что, вся россия с путиным от этого вздрогнет?
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30.03.2025 19:05 Ответить
Ceред найбільших імпортерів російських нафтопродуктів є Китай, Туреччина, Бразилія та Індія.

https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-angry-putin-zelenskyy-iran-sanctions-rcna198729
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30.03.2025 20:57 Ответить
К чему это?
Разве я спрашивал о крупнейших импортерах российских нефтепродуктов?
Речь шла о США.
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30.03.2025 21:57 Ответить
Ты задал вопрос "И что, вся россия с путиным от этого вздрогнет?" Да, реально вдрогнет, если все компании из вышеуказанных стран переориентируют закупку нефти.
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31.03.2025 00:28 Ответить
Да при чем тут все компании? Речь идет ТОЛЬКО о нефтепродуктах из россии
Ты хоть когда-нибудь думаешь, читая вопросы к тебе?
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31.03.2025 09:47 Ответить
Трамп сообщил о потенциальном введении вторичных пошлин для всех компаний, которые покупают российскую нефть, а также о потенциальной невозможности для них вести бизнес в США. Это касается большого числа крупных компаний из вышеуказанных стран, причём об этом прямо говорится в новости на английском. Что тебе ещё непонятно? О чём ты вообще? Или ты до сих пор не понял, что любая крупная компания, которая будет покупать российские нефтепродукты, рискует стать изгоем? Потому что все они имеют бизнес в США.
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31.03.2025 15:24 Ответить
То й що? Он Іран вже скільки під санкціями, й нічого з ним катастрофічного не відбувається. Те саме й рашка. Якщо хтось думає, що санкції кардинально щось там змінять (я вже не говорю про нісенітниці ура-патріотів, що рашка ось-ось розвалиться), то глибоко помиляється.
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30.03.2025 19:07 Ответить
Редактори цензора ставлять вдалі фото у заголовки новин про трампа.
Почну збирати колекцію експресивних фото трампівського їбальника.
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30.03.2025 19:08 Ответить
Трамп визнав себе ідіотом?
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30.03.2025 19:11 Ответить
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30.03.2025 20:21 Ответить
Хто кого любить, той того й чубить
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30.03.2025 19:44 Ответить
З таким рижим гренландським чубчиком. )))

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30.03.2025 20:27 Ответить
Надолго ли? Непостоянная у них любофф... Тьфу! 🤮
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30.03.2025 19:47 Ответить
Секретные агенты КГБ все спланировали до мельчайших деталей. Трамп, как гиена, иногда будет играть роль, в которой он имеет власть над Путиным.
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30.03.2025 19:52 Ответить
А можна вже нарешті підкріпити свої "заяви" конкретними діями, мудазвон рудий?
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30.03.2025 20:00 Ответить
Відшлопує свого друга по попці, а потім поцілує в пупок в знак примирення!
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30.03.2025 22:04 Ответить
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30.03.2025 22:49 Ответить
Как может путинская ручная болонка Трамп гавкать или даже злиться на своего хозяина Путина, который болонку прикормил еще с 1987 года? Это Трамп для своего люмпена транслирует, чтобы те и дальше думали, какой Трамп страшный в гневе. Трамп - дешевое трепло, который работает в интересах друга Володи Путина. А Зеленский этому рыжему подлецу подыгрывает. А украинцы гибнут в своих домах от обстрелов орков, на которые Зеленский отвечает постоянными воплями и озабоченностью, чтобы не раздражать Трампа. Позорище
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30.03.2025 20:26 Ответить
он как зеленый. когда рейтинг падает, то пытаеться спасать громким бла-бла-бла.
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30.03.2025 20:29 Ответить
Миші проти сиру, а Трампон проти хлуя, або ліпше сказати дональд проти кореша господаря... Оце так збіг))))
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30.03.2025 20:38 Ответить
Розростається зелупо-путінська ботоферма перед виборами
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30.03.2025 21:27 Ответить
На этом фоне: "Трамп грозит Ирану бомбардировками в случае отсутствия соглашения"

А тут какие-то жалкие пошлины...
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30.03.2025 21:37 Ответить
Ви не розумієте , про що пишете . Санкції через те не працювали , що не стосувалися 3-х осіб . А це означало, що будь який посередник обходив їх на рахунок раз . А якщо буде закон проти третії осіб , то буде неважливо через скільки рук (тобто фірм прокладок) пройшла та нафта -- будь хто , хто її купить буде мати заборону на будь яке обладнення зі США й інших країн НАТО . Тоді навіть Китайськи нафтопереробники відмовляться від купівлі московитської нафти . А Індія -- жодного бареля не купить . Бідон він був настільки емпатичним , що співчував навіть тарганам на кухні , що вони не голодували . Й на Індію заплющував очі , через те , що вони жебраки (лівак типовий звичайний) . А у трампона жодної емпатії не існує . Хоч пів Індії з голоду запухне чи в сомалі від суховію буде неврожай . Він сере на лівацьку емпатію до жебраків й ледащо ...
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30.03.2025 22:33 Ответить
Раніше треба було лютитися, тепер запізно вже.
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30.03.2025 22:38 Ответить
Та невже?! Так розлютився, що аж погодив з мордером за спиною України ділити Українські копалини та дозволяти нищити Україну!?
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30.03.2025 23:48 Ответить
Трамп взагалі нестабільний. Чувак як снікерс - "два в одному" - деменція та нарцисизм.
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31.03.2025 00:27 Ответить
Вот теперь хутину песда.
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31.03.2025 00:27 Ответить
И шо б никто рыжего агента в ********** не заподозрил.
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31.03.2025 03:29 Ответить
Нічого поганого для рашистів цей виродок не зробить ,це Україні він може руки викручувати не для того його спец. служби вербували.
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31.03.2025 07:55 Ответить
«Милые бранятся - только тешатся.»
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31.03.2025 08:03 Ответить
рахую до трьох...
рахую до десяти...
рахую до сто???
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31.03.2025 09:36 Ответить
Иниересно сколько раз нужно послать трампа чтобы он наконец пошел? ))
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31.03.2025 09:49 Ответить
Балабол. Он бредит Путиным. какие санкции вы что?
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31.03.2025 09:56 Ответить
тампон если еще кто то не понял, может быть разлюченный только если ботаксный засунет на пол шишки.....его яйца давно в кремле еще с 80-90 + рыболовлел который "помог" избежать банкротства у кремлевского Шныря сейчас два козыря, тампон и бенин Оманский Нарик.....
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31.03.2025 10:26 Ответить
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