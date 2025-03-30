Трамп разгневан на Путина и готов ввести пошлины на российскую нефть, - NBC

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на диктатора РФ Владимира Путина и готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

Об этом сообщает NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что гнев Трампа связан с войной в Украине и рядом заявлений Путина. В частности, Трамп заявил, что "очень разгневан" и "взбешен" тем, что российский диктатор Путин поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. По словам президента США, эти комментарии были "не по адресу".

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России - а это может быть и не так - но если я считаю, что это вина России, я введу вторичную пошлину на нефть, на всю нефть, которая поступает из России", - сказал американский лидер.

Трамп заявил, что новые тарифы будут означать, что компании, которые будут покупать российскую нефть, не смогут вести бизнес в США.

"На всю нефть будет введен тариф в размере 25%, от 25 до 50 пунктов", – добавил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Путин знает о его гневе, но у них "хорошие отношения", и "гнев быстро рассеивается, если он поступает правильно".

Кроме того, Трамп добавил, что намерен поговорить с главой Кремля на этой неделе.

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