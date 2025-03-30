Трамп настаивает на более решительных действиях по таможенной политике, - WP
Президент США Дональд Трамп побуждает своих советников к более решительным действиям в отношении таможенной политики, готовясь ко 2 апреля, поскольку на этот день запланирован новый масштабный пакет пошлин.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что несмотря на то, что многие его союзники на Уолл-стрит и Капитолийском холме призвали Белый дом к более примирительному подходу, Трамп продолжает настаивать на агрессивных мерах для фундаментальной трансформации американской экономики.
Советники Трампа интенсивно обсуждают точный объем импортных пошлин, которые должны быть введены, и, по словам официальных лиц, повлияют на торговлю на триллионы долларов.
Отмечается, что вариант, который рассматривается как наиболее вероятный, и о котором публично заявил в этом месяце министр финансов США Скотт Бессент, предусматривает установление пошлин на товары из 15% стран, которые администрация считает "худшими торговыми партнерами США", и на которые приходится почти 90% импорта.
В то же время, как пишет издание, Трамп дальше убеждает своих советников, что его администрация должна продолжать эскалацию торговых мер. Кроме этого, в последние дни глава Белого дома вернулся к идее универсальной пошлины, которая будет применяться к большинству импортных товаров независимо от страны их происхождения.
WP пишет, что Трамп не раз заявлял, как публично, так и частным образом, что пошлины являются беспроигрышным результатом, который вернет рабочие места на производстве в США и наполнит федеральную казну триллионами долларов новых доходов. Также сообщается, что президент США говорил, что допустил ошибку, позволив советникам отговорить его от повышения пошлин во время его первого президентского срока, и что он считает, что единственная простая пошлина на большинство импорта может помочь предотвратить ослабление влияния на него исключений.
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Хуже не будет 2.0
Об'єднання xAI та X - це не просто угода, а потенційний інструмент впливу на світові інформаційні потоки. Якщо додати сюди Starlink (контроль над інтернет-зв'язком), Tesla (штучний інтелект та робототехніка), Neuralink (інтерфейс мозок-комп'ютер), то виходить глобальна мережа контролю та аналізу даних
Якщо раніше пропаганда працювала через масові вкиди, то зараз ми на порозі тотального управління інформаційним середовищем.
Ілон Маск заснував компанію xAI у 2023 році з метою глибшого розуміння Всесвіту через розробку передових технологій штучного інтелекту. У березні 2025 року xAI придбала соціальну мережу X (колишній Twitter) за $33 мільярди, що значно менше суми, яку Маск заплатив за неї у 2022 році.
За словами Маска, це об'єднання дозволить поєднати передові розробки xAI у сфері штучного інтелекту з широким охопленням платформи X, що сприятиме створенню більш розумних та значущих взаємодій для користувачів.
Однак, зважаючи на те, що обидві компанії належать Маску, можна припустити, що він зберігає контроль над обома підприємствами.
🔹 Більше недовіри - люди перестануть вірити навіть справжнім подіям, бо фейки стають настільки реалістичними, що важко відрізнити правду.
🔹 Керування громадською думкою - не через аргументи, а через емоційні маніпуляції та "підлаштовану реальність".
🔹 Новий рівень пропаганди - де не потрібно навіть прямих наказів, достатньо змінювати алгоритми показу інформації, щоб спрямовувати суспільство у потрібному напрямку.
Якщо раніше був шанс знайти правду через перевірку фактів, то тепер нас чекає інформаційний хаос, де все можна підробити, все можна спотворити, і навіть реальність стане відносною.
Трамп вирішив, - економіка країн Європи, за 80 років відновилася - ці країни мають знизити свої тарифи на продукцію США чи США підвищить свої тарифи на продукцію цих країн.
Вони й до виборів говорили, що атаки Трампа на вільну торгівлю зроблять усіх біднішими.
Реальність виявилася суворішою за очікування. Трамп налаштований рішуче. Його не збентежили ані падіння ринку акцій, ані загроза розгону інфляції, ані навіть привид рецесії американської економіки, яка до виборів показувала чудеса зростання.
"Постраждають всі. Одні країни більше, інші менші. Але в результаті програють усі", - каже Крістін Лагард, ексголова МВФ, а нині президентка Європейського центробанку.
В результаті експерти та інвестори потроху втрачають віру в світле майбутнє американської економіки - поки що найбільшої в світі.
Збитки наростатимуть, навіть якщо Трамп змінить гнів на милість. Така ціна хаосу та невизначеності, посіяного новою тарифною політикою Трампа.
"На жаль, навіть повне скасування тарифів не відшкодує всі збитки, завдані діловим відносинам, економічній активності та репутації США як надійного торгового партнера та місця для ведення бізнесу", - каже експертка Tax Foundation Еріка Йорк.