Трамп настаивает на более решительных действиях по таможенной политике, - WP

Президент США Дональд Трамп побуждает своих советников к более решительным действиям в отношении таможенной политики, готовясь ко 2 апреля, поскольку на этот день запланирован новый масштабный пакет пошлин.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что несмотря на то, что многие его союзники на Уолл-стрит и Капитолийском холме призвали Белый дом к более примирительному подходу, Трамп продолжает настаивать на агрессивных мерах для фундаментальной трансформации американской экономики.

Советники Трампа интенсивно обсуждают точный объем импортных пошлин, которые должны быть введены, и, по словам официальных лиц, повлияют на торговлю на триллионы долларов.

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Отмечается, что вариант, который рассматривается как наиболее вероятный, и о котором публично заявил в этом месяце министр финансов США Скотт Бессент, предусматривает установление пошлин на товары из 15% стран, которые администрация считает "худшими торговыми партнерами США", и на которые приходится почти 90% импорта.

В то же время, как пишет издание, Трамп дальше убеждает своих советников, что его администрация должна продолжать эскалацию торговых мер. Кроме этого, в последние дни глава Белого дома вернулся к идее универсальной пошлины, которая будет применяться к большинству импортных товаров независимо от страны их происхождения.

WP пишет, что Трамп не раз заявлял, как публично, так и частным образом, что пошлины являются беспроигрышным результатом, который вернет рабочие места на производстве в США и наполнит федеральную казну триллионами долларов новых доходов. Также сообщается, что президент США говорил, что допустил ошибку, позволив советникам отговорить его от повышения пошлин во время его первого президентского срока, и что он считает, что единственная простая пошлина на большинство импорта может помочь предотвратить ослабление влияния на него исключений.

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