Давайте будем честными, ЕС создали, чтобы ограбить США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Об этом глава США сказал во время первого заседания своего кабинета министров.

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В целом это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", - пояснил Трамп.

В ответ Европейская комиссия пригрозила контрмерами, если Трамп введет тарифы, заявив, что ЕС "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".

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Трамп не предложил никаких новых деталей относительно предложенных им тарифов для ЕС, включая то, какие полномочия он будет использовать. Вместо этого он возобновил свои ожесточенные нападки на блок за то, что он давно воспринимает как несбалансированные экономические отношения.

"Они не принимают наши машины. Они не принимают, по сути, нашу сельскохозяйственную продукцию, они используют всевозможные причины, почему нет. Давайте будем честными, Европейский Союз был создан для того, чтобы ограбить Соединенные Штаты. Это его цель. И они хорошо с этим справились", - считает президент Соединенных Штатов Америки.

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