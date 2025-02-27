Давайте будем честными, ЕС создали, чтобы ограбить США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Об этом глава США сказал во время первого заседания своего кабинета министров.
"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В целом это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", - пояснил Трамп.
В ответ Европейская комиссия пригрозила контрмерами, если Трамп введет тарифы, заявив, что ЕС "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".
Трамп не предложил никаких новых деталей относительно предложенных им тарифов для ЕС, включая то, какие полномочия он будет использовать. Вместо этого он возобновил свои ожесточенные нападки на блок за то, что он давно воспринимает как несбалансированные экономические отношения.
"Они не принимают наши машины. Они не принимают, по сути, нашу сельскохозяйственную продукцию, они используют всевозможные причины, почему нет. Давайте будем честными, Европейский Союз был создан для того, чтобы ограбить Соединенные Штаты. Это его цель. И они хорошо с этим справились", - считает президент Соединенных Штатов Америки.
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трамп же казав хай європа бере на себе гарантії безпеки для україни.
це буде найкращими гарантіями безпеки для україни! і не треба вже буде даже європейський контингент вводить на смугу розмежування і підставляти своїх людей під можливі удари.
якщо сша умиває руки - європейці самі вправі розпоряджатися своєю ядерною зброєю.
сша ж розміщають свою ядерну зброю у інших країнах: германія, бельгія, нідерланди, італія, туреччина. то чому франція і британія не можуть розмістити свою яз в інших країнах?
є нато, а буде створена ще одна організація, армія європи. і розпочати її варто саме з передачі яз україні.
у європи немає піхоти. українська піхота + європейська авіація = це було б дуже сильною армією європи.
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ми поміняли ядерний статус на гарантії територіальної цілістності.
териаторіальної цілістності немає, тому що росія порушила будапештський меморандум.
значить ми маємо право вернути ядерну зброю.
ми не будемо новими набувачами ядерної зброї. тому що у нас вже був ядерний статус. ми його просто собі повернемо. значить америці нема чого на нас накладати санкції.
якщо америка захоче накласти санкції - то хай накладає їх і на індію, пакистан, росію, китай, ізраїль. вони ж теж мають ядерну зброю.
ми подамо у всі світові суди. ми міняли ядерний статус на територіальну цілісніть. територіальної цілісності нема - немає без'ядерного статусу.
росія передала білорусі ядерну зброю. значить захід повинен у відповідь передати ядерну зброю україні!
і навіщо накладати санкції на свого союзника, ладно там санкції на ворога накласти!
До США він вже звертався, вони відмовили.
Ядерных отходов, топлива и обогащённого урана у нас хватит. Сам принцип водородной я не знаю, но изготовить "ракету носитель" мы в состоянии. Даже название уже придумал - "Контрорешник по орешкам врагов"
ЕС с Украиной и нашими редкоземельными может вполне комфортно пнуть в гузно как Китай, так и США с раисей. И жить хорошо и в ус не дуть. Мы способны кормить пол мира благодаря чернозёму, который только у нас и формируется. (хотя в сша тоже чуток есть). Следовательно, для ЕС+Украина не хватает только одной подписанной бумажки, налаженного производства, общий ядерный зонтик, и хрен на рыло каждому несогласному.
Проблема только прорасейских румунах и прочих некоторых...
Теперь получается Трамп откусил кусок потенциала Европы как континента через наши редкоземельные. Ну что я могу сказать - тут без ядерных бомб уже точно не обойтись. Если раньше я считал (с 2015) что это единственный выход ради безопасности нашей страны, то сейчас считаю, что надо Ё*НУТЬ кое куда, а точнее по двум "ядерным понторезам, которые мнят себя сверх державами".
В идеале я хочу покинуть эту планету. Когда прямое нападение оправдывают и защищающихся обвиняют, причём взрослыми лицами не последних в своих государствах чинах, когда Конституцию нарушает собственное государство и клало на народ, когда кругом дебилы и долбоё*ы, тут даже не то что на Марс, а сразу на Плутон. Иногда кажется, что Земля - это колония мать её отшибленных перерождённых душ, которые попали в Ад. А путлер и КО - это местные дьяволы
а психіатрів придумали бо знали що з'явиться трампон
Да всем плевать. Оттого что ты платишь долларом китайцу штатам не тепло не холодно )) как от того что ты платишь рублем ни тепло ни холодно России )
Хай американці швидко відчують наслідки від правління цього рижого мудака і оголосять йому імпічмент 🤬
демократичні уряди неефективні, марно витрачають гроші;
люди не повинні мати рівні права - рівність порушує природний порядок речей;
державою має правити "генеральний директор - монарх", не обтяжений
ліберально-демократичними процедурами.
Абсолютний взірець такого правління - китайський лідер Ден Сяопін.
Що там насправді прописано, навіть у ВР невідомо.
"Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природнього газу" Джерело: https://censor.net/ua/n3534758
Десь був і варіант про "всі ресурси".
А про газ мова вже йшла офіційно, на що я вам і надав посилання.
Впрочем, будет как с Канадой и Мексикой. Очень быстро приостановит.
Турачок рыжий )))
Тут свою з України не так щоб і приймають.Кажуть продавайте по дешовці в Афріку та Азію. А ви хочте з заокеану
Чи може, вам здається, що чучело чЛеніна просто так досі тримають у мавзолеї? 😂
Джерело: https://uakino.me/filmy/genre-action/545-vd-zahodu-do-svtanku.html
В самих штатах многие его поддержавшие на аыборах резко поменяли точку зрения и сейчас начинают его критиковать.
Он поднимет пошлины ему поднимут пошлины - это же очевидно и он начнет орать а давайте пошлины вааще отменим
Балабол дурачок