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Новости Торговые войны Трампа
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Давайте будем честными, ЕС создали, чтобы ограбить США, - Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Об этом глава США сказал во время первого заседания своего кабинета министров.

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В целом это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", - пояснил Трамп.

В ответ Европейская комиссия пригрозила контрмерами, если Трамп введет тарифы, заявив, что ЕС "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".

Также читайте: Макрон - Трампу: Ведите торговую войну с Китаем, а не с Европой

Трамп не предложил никаких новых деталей относительно предложенных им тарифов для ЕС, включая то, какие полномочия он будет использовать. Вместо этого он возобновил свои ожесточенные нападки на блок за то, что он давно воспринимает как несбалансированные экономические отношения.

"Они не принимают наши машины. Они не принимают, по сути, нашу сельскохозяйственную продукцию, они используют всевозможные причины, почему нет. Давайте будем честными, Европейский Союз был создан для того, чтобы ограбить Соединенные Штаты. Это его цель. И они хорошо с этим справились", - считает президент Соединенных Штатов Америки.

Читайте также: Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы

Автор: 

пошлина (420) США (26381) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+61
Нашел недавно лучшую аналогию США - это Россия, которая в 90ые рассказывала что Украина ворует её газ. Вот есть страны-соседи, которые обворовывают США.

Трамп полностью перенял этот русский язык ненависти к своим соседям.
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27.02.2025 01:42
+51
Боже, яке кончене... (с)
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27.02.2025 01:41
+35
Найвеличніший лідор "за всю історію США", як він себе називає, геть поїхав дахом. Не здивуюсь, якщо скоро запропонує кацапським п*дарам військовий союз проти Європи.
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27.02.2025 01:50
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старий невіглас. Навіть нічого обговорювати маячню довбойобів.
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27.02.2025 02:52 Ответить
а якщо британія і франція передадуть україні ядерну зброю? штук 50 ракет?
трамп же казав хай європа бере на себе гарантії безпеки для україни.
це буде найкращими гарантіями безпеки для україни! і не треба вже буде даже європейський контингент вводить на смугу розмежування і підставляти своїх людей під можливі удари.
якщо сша умиває руки - європейці самі вправі розпоряджатися своєю ядерною зброєю.

сша ж розміщають свою ядерну зброю у інших країнах: германія, бельгія, нідерланди, італія, туреччина. то чому франція і британія не можуть розмістити свою яз в інших країнах?
є нато, а буде створена ще одна організація, армія європи. і розпочати її варто саме з передачі яз україні.
у європи немає піхоти. українська піхота + європейська авіація = це було б дуже сильною армією європи.
--------------------------------------------------
ми поміняли ядерний статус на гарантії територіальної цілістності.
териаторіальної цілістності немає, тому що росія порушила будапештський меморандум.
значить ми маємо право вернути ядерну зброю.
ми не будемо новими набувачами ядерної зброї. тому що у нас вже був ядерний статус. ми його просто собі повернемо. значить америці нема чого на нас накладати санкції.
якщо америка захоче накласти санкції - то хай накладає їх і на індію, пакистан, росію, китай, ізраїль. вони ж теж мають ядерну зброю.
ми подамо у всі світові суди. ми міняли ядерний статус на територіальну цілісніть. територіальної цілісності нема - немає без'ядерного статусу.
росія передала білорусі ядерну зброю. значить захід повинен у відповідь передати ядерну зброю україні!
і навіщо накладати санкції на свого союзника, ладно там санкції на ворога накласти!
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27.02.2025 02:53 Ответить
Зеленському треба звернутись до Франції і Британії з просьбою надати Україна ядерну зброю.
До США він вже звертався, вони відмовили.
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27.02.2025 03:03 Ответить
і ті не нададуть. Не приколюйтесь
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27.02.2025 03:08 Ответить
А нафига вообще брать, если можно самим изготовить? Украина была топ 1 в совке по ракетным изобретениям, космическим в том числе.
Ядерных отходов, топлива и обогащённого урана у нас хватит. Сам принцип водородной я не знаю, но изготовить "ракету носитель" мы в состоянии. Даже название уже придумал - "Контрорешник по орешкам врагов"
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27.02.2025 03:59 Ответить
Може й вистачає усього, але "орєшков" якраз не вистачає.
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27.02.2025 05:07 Ответить
Не вистачає не "орєшков", а можливостей. Ви ж пам'ятаєте, що Україна повністю прострілюється ракетами і шахедами щодня і щоночі?
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27.02.2025 10:55 Ответить
Здається, в якийсь момент, він остаточно скрутить слабенький мозок реднеків і вони його пристрелять.
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27.02.2025 02:53 Ответить
И ведь дураку же понятно, что любые тарифы или пошлины в конечном счете оплатит конечный потребитель) Это он так с инфляцией борется? Ну-ну) Поддержка отечественного производителя? Так отечественный производитель потому и ушел на более дешевые рынки труда, чтобы товар был дешевле. Теперь он хоть и будет американский, но снова таки дороже)
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27.02.2025 03:04 Ответить
Хм, а пазл то складывается.
ЕС с Украиной и нашими редкоземельными может вполне комфортно пнуть в гузно как Китай, так и США с раисей. И жить хорошо и в ус не дуть. Мы способны кормить пол мира благодаря чернозёму, который только у нас и формируется. (хотя в сша тоже чуток есть). Следовательно, для ЕС+Украина не хватает только одной подписанной бумажки, налаженного производства, общий ядерный зонтик, и хрен на рыло каждому несогласному.
Проблема только прорасейских румунах и прочих некоторых...
Теперь получается Трамп откусил кусок потенциала Европы как континента через наши редкоземельные. Ну что я могу сказать - тут без ядерных бомб уже точно не обойтись. Если раньше я считал (с 2015) что это единственный выход ради безопасности нашей страны, то сейчас считаю, что надо Ё*НУТЬ кое куда, а точнее по двум "ядерным понторезам, которые мнят себя сверх державами".
В идеале я хочу покинуть эту планету. Когда прямое нападение оправдывают и защищающихся обвиняют, причём взрослыми лицами не последних в своих государствах чинах, когда Конституцию нарушает собственное государство и клало на народ, когда кругом дебилы и долбоё*ы, тут даже не то что на Марс, а сразу на Плутон. Иногда кажется, что Земля - это колония мать её отшибленных перерождённых душ, которые попали в Ад. А путлер и КО - это местные дьяволы
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27.02.2025 03:05 Ответить
Говоре руде гівно яке хоче грабувати стікаючи кровʼю Україну. Пішов на х*й. Ти не такий молодий і зовсім не безсмертний так як і твій кремлівській куратор х*йло. Скоріше рано чим пізно здохните обоє ніж паде Україна. Всьому свій час і скоро прийде ваш.
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27.02.2025 03:18 Ответить
Старість не радість .
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27.02.2025 03:19 Ответить
Тяжкий клінічний випадок...Цк вже смертельний діагноз. Америка хвора.
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27.02.2025 03:29 Ответить
Маск подсовывает трампу просто свои таблетки, а не те которые выписал врачь
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27.02.2025 03:45 Ответить
А я нічого дивного не бачу.Все трамп розуміє,просто полковник краснов відробляє свій гонорар.А що там буде з Америкою і тим більше з Європою,йому фіолетово.
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27.02.2025 03:37 Ответить
100% Ви праві. ТРАМП- АГЕНТ КРЕМЛЯ, це і є найбільш логічне пояснення того бл...го цирку який ми спостерігаємо. дивно чому інші не називаютьь речі своїми іменами- перш за все притомні політики сша? чи теж путінські доляри затмили розум? але певен - агенту краснову недовго куражитись занадто тупо, "топорно" , кривими руками трампідор намагається виконати завдання кремлівського куратора
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27.02.2025 21:27 Ответить
Европа создала США если что. У Трампа нет более разумных советников которые бы сказали - Дед, Европа открыла Америку, Европа воевала и осваивала эти земли. Не стоит прыгать против Европы. Они нас как открыли, так и закроют если захотят
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27.02.2025 04:11 Ответить
Таки родичі були праві -клінічний ідіот Рудий. Санітари вже не допоможуть.
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27.02.2025 04:11 Ответить
Але ж старечий маразм
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27.02.2025 04:17 Ответить
Ох же ж і *******!!!!
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27.02.2025 04:47 Ответить
а також англійці придумали футбол,щоби принизити мацкалів
а психіатрів придумали бо знали що з'явиться трампон
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27.02.2025 04:50 Ответить
Пришло время отказаться от доллара. Нет, на самом деле - это время пришло. Этот упырь просто не хочет вспоминать кризис 2008 года, когда кризис случился в США, а расплачивалась Украина (одна из) . По сути, тогда США переложили свой кризис на все страны, зависимые от доллара. И это чмо, сейчас что то вякает.
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27.02.2025 05:02 Ответить
Прослухавши інавгураційну промову Трампа відразу поміняв долари на євро.
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28.02.2025 02:11 Ответить
А то что США грабит весь мир печатая используемые всеми доллары Трамп наверное не знает, бо идиот. А еще он не знает что будет с США если все большинство стран откажется от доллара.
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27.02.2025 05:33 Ответить
А что будет с казахстаном если мир откажется от тенге?
Да всем плевать. Оттого что ты платишь долларом китайцу штатам не тепло не холодно )) как от того что ты платишь рублем ни тепло ни холодно России )
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27.02.2025 10:05 Ответить
Владик,ты ошибся чатом.Найди себе чат по твоему уровню развития
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27.02.2025 23:57 Ответить
Пропоную усім адекватним людям бойкотувати продукції з США: пепсі, лейс, епл і т.д.
Хай американці швидко відчують наслідки від правління цього рижого мудака і оголосять йому імпічмент 🤬
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27.02.2025 05:34 Ответить
Що не день,то : перлини")
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27.02.2025 06:11 Ответить
Із цим кончєним клоун зелений ще угоду хоче підписати.
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27.02.2025 06:17 Ответить
Судячи з останніх подій і з інтерв'ю фермерів і бізнесменів США за останній місяць цьому недалекому недовго залишилось займати цю посаду....
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27.02.2025 06:19 Ответить
Там больше всех ********* сначало армейцы от его Гренландию и Канаду хочу, а дальше по мере появления проблем остальные начали почесывать затылки!
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27.02.2025 06:58 Ответить
Ринок в сша відразу відреагував,обвалився на 500лярдов,оце дає тампон,це як путло казало,що по економіці обігнало Японію і Європу,ну то таке.
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27.02.2025 06:32 Ответить
Ваші машини?))Вони дорогі,неекономічні,занадто габаритні,дорогі в обслуговуванні,й виготовлені китайцями)))
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27.02.2025 06:33 Ответить
Головний ідеолог трампістів Кертіс Ярвін вважає, що:
демократичні уряди неефективні, марно витрачають гроші;
люди не повинні мати рівні права - рівність порушує природний порядок речей;
державою має правити "генеральний директор - монарх", не обтяжений
ліберально-демократичними процедурами.
Абсолютний взірець такого правління - китайський лідер Ден Сяопін.
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27.02.2025 06:38 Ответить
Закройте его в клетке с голодным львом, если он сожрет льва он не нарушит природный порядок, а если лев то фигня какаято выходит!
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27.02.2025 07:04 Ответить
Скажемо чесно - ******* стендап.
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27.02.2025 06:39 Ответить
Всі грабують рашиську сучку.
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27.02.2025 06:40 Ответить
Тепер коли Україна підпише угоду, підноси в любий час заблокують видобуток копалин. І Україна фактично маючи копалини на продаж не зможе ними скористатись, тому що підноси будуть проти. В першу чергу це стосуватиметься газу та нафти!
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27.02.2025 06:43 Ответить
До чого тут газ та нафта? Мова йде про рідкісні копалини.
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27.02.2025 08:03 Ответить
Йшла... В новій угоді, кажуть, прописано про всі копалини. Але знову ж - "кажуть".
Що там насправді прописано, навіть у ВР невідомо.
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27.02.2025 08:10 Ответить
Ми можемо судити тільки з того, що опубліковано. А опубліковано про рідкісні копалини. А газ та нафта такими не є.
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27.02.2025 08:14 Ответить
Скільки заяв від американського "генератора випадкових фраз", стільки й варіантів угоди:
"Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природнього газу" Джерело: https://censor.net/ua/n3534758
Десь був і варіант про "всі ресурси".
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27.02.2025 08:40 Ответить
Ключове слово десь був.
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27.02.2025 09:37 Ответить
Ключове "кажуть", на що я звернув увагу ще в першому своєму коментарі.
А про газ мова вже йшла офіційно, на що я вам і надав посилання.
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27.02.2025 09:53 Ответить
Ну дивіться. Про добуток газу мова йде ще за часів Кучми. Чого його сама Україна не видобувала, а брала у кацапів? Для видобутку чогось потрібно мати технології, гроші та обладнання. В Україні зараз ті того ні іншого немає. Британія теж в свій час лендліз своїми ресурсами забезпечувала. Тут ніхто велосипед не придумує.
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27.02.2025 10:08 Ответить
Нічогенько так собі бадьорить стареньку. Європу, звісно.
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27.02.2025 06:51 Ответить
ЄС треба ввести 100 відсотків на Теслу, а завод в Німеччині розібрати до гвинтика.
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27.02.2025 07:02 Ответить
Трамп , де яйця ?!
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27.02.2025 07:04 Ответить
Идиот.
Впрочем, будет как с Канадой и Мексикой. Очень быстро приостановит.
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27.02.2025 07:20 Ответить
Ну ес щас влупит ему пошлины в том же размере и он приостановит ))
Турачок рыжий )))
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27.02.2025 10:07 Ответить
Це ху...хо йому довело що ЄС створив Ленін відразу після України
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27.02.2025 07:23 Ответить
Точно! А австрійський генштаб перевершив сам себе і вигадав мову не лише для українців (котрих не існувало, еге ж), а й для решти європейських країн
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27.02.2025 08:16 Ответить
Чесно кажучи, мене вражає поведінка ЄС по відношенню до керівництва москові та Штатів. Це мені нагадує спокійне, холоднокровне поглинання удавом своєї загіпнотизованої жертви, котра майже не пручається. Це при тому, що їм прекрасно відома історія стосунків трампона з московією ще з 1987-го року.
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27.02.2025 07:23 Ответить
Вони не приймають, по суті, нашу сільськогосподарську продукцію Джерело: https://censor.net/ua/n3538176

Тут свою з України не так щоб і приймають.Кажуть продавайте по дешовці в Афріку та Азію. А ви хочте з заокеану
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27.02.2025 07:24 Ответить
Трамп прав,немецкое,например,экономическое чудо основано на махинациях и жульничестве,германская промышленность пасется на рынке сбыта сша,а энергоресурсы покупала у путина и за счет разницы затрат фрицы душили американского производителя плюс еще сидели под военной защитой америки,которую оплачивал американский производитель.
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27.02.2025 07:34 Ответить
ще один дебіл
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27.02.2025 07:49 Ответить
Давайте бути чесними американський долар, який США безконтрольно друкує, щоразу збільшуючи свою планку боргу розганяючи інфляцію, створили щоб пограбувати весь світ
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27.02.2025 07:35 Ответить
А США створили, щоб пограбувати весь світ
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27.02.2025 08:09 Ответить
Давайте будемо чесними США вмдумав Ленін
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27.02.2025 08:09 Ответить
І навіть прямо зараз продовжує видумувати.
Чи може, вам здається, що чучело чЛеніна просто так досі тримають у мавзолеї? 😂
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27.02.2025 08:20 Ответить
Так, він співпрацював у Голівуді. Це персонаж відомого блокбастера "ВІд Заходу до Світанку"
Джерело: https://uakino.me/filmy/genre-action/545-vd-zahodu-do-svtanku.html
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27.02.2025 09:30 Ответить
параноидная шизофрения на лицо
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27.02.2025 08:20 Ответить
Для Тампакса весь світ це вороги одна рашка, північна корея і Китай це друзі. Ну що, в кого ще є сумніви що Тампакс це новий Гітлер
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27.02.2025 08:35 Ответить
Скоріше, новий Муссоліні при гітлері-хуйлі.
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27.02.2025 11:03 Ответить
настав час повернути території америки під корону британії в родную гавань !
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27.02.2025 08:40 Ответить
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27.02.2025 08:41 Ответить
Кепкували з сонного Джо? Насолоджуйтесь Маразматичним Доні.
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27.02.2025 08:42 Ответить
Трам виконує мрії путіна про послаблення та знищення ЕС.Це дуже серьозно та небезпечно...
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27.02.2025 08:51 Ответить
Будь яка заварушка в світі на руку чекістам, відволікає увагу та ресурси від їх авантюри в Україні
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27.02.2025 09:39 Ответить
Как и ожидалось Трамп ведет себя словно идиот. Кто то удивлен? Да никто.
В самих штатах многие его поддержавшие на аыборах резко поменяли точку зрения и сейчас начинают его критиковать.
Он поднимет пошлины ему поднимут пошлины - это же очевидно и он начнет орать а давайте пошлины вааще отменим
Балабол дурачок
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27.02.2025 09:00 Ответить
Зовсім хворий...
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27.02.2025 09:10 Ответить
ЄС сам винен, з такими соплєжуями як у них Трамп їх схаває і навіть не пердне
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27.02.2025 09:19 Ответить
Не "схаває" й не "с хаває". не бойсь.
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27.02.2025 09:22 Ответить
таваріщ лєнін створює ЄС
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27.02.2025 09:23 Ответить
Это переписка немецкого агента с генштабом вы же в курсе что царь обьявил его иноагентом? ))
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27.02.2025 09:26 Ответить
чого трампон лисий, а не рожевий?
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27.02.2025 09:36 Ответить
під прикриттям. конспірація батєнька!
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27.02.2025 09:39 Ответить
https://censor.net/ua/forum/2476627/dokazano_chto_lenin_byl_passivnym_gomoseksualistom
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28.02.2025 02:21 Ответить
шалунишка какой ильич..
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28.02.2025 08:33 Ответить
Плохо кончит. Лезет в экономику, как в ссср была плановая. А он гений, даже Госплана нет, одни маски шоу
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27.02.2025 09:36 Ответить
А США мабуть створили, щоб кидати та грабувати увесь світ.
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27.02.2025 09:52 Ответить
ипаное шапито. дед с белкой на голове полностью кукухой тронулся
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27.02.2025 10:36 Ответить
у ДонІ Рване Вухо клімакс і це також треба буде враховувати і ще що куля схоже заціпила не тльки вухо а і те що в нього між вухами він вже баче себе царем нашого Глобуса нередачею влади по спадщіні своїм нащадкам
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27.02.2025 11:12 Ответить
«Король Всесвіту», як у тому мультику про Газу, яку «він» відбудує і буде там стояти йому пам'ятник з золоту до неба. А весь світ перетвориться на його рабів та буде нести свої дари рудому Богу на землі всі рідкоземи, нафта та газ будуть належати Трампу … далі самі додумайте.
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27.02.2025 11:32 Ответить
цікаво, хто йому такі думки пропонує озвучувати? я майже впевнена, що це не його особиста думка... в кого з його оточення є такі дивні відхилення у світогляді...
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27.02.2025 14:37 Ответить
... аж соромно.
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27.02.2025 16:41 Ответить
Ми вже шість років маємо шапіто, а тепер і американці отримали своє...
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27.02.2025 20:04 Ответить
Культ особи Трампа проростає в США!...
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27.02.2025 20:33 Ответить
Таке враження що Трампу ***** вживив кремлівську прошивку мозку.
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27.02.2025 21:49 Ответить
В ЄС треба взяти Україну, Канаду і Британію, буде мощь!
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27.02.2025 22:35 Ответить
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