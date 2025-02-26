Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы

Президент США Дональд Трамп назвал сделку по редкоземельным металлам "замечательной" для Украины и такой, что принесет США "большое богатство".

Об этом он сказал во время заседания кабинета министров в среду, 26 февраля, передает "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что соглашение "касается редкоземельных минералов и других вещей".

По его словам, подписанное с Киевом соглашение якобы сможет вернуть США средства, которые они потратили на помощь Украине, а также "принесет много средств в будущем".

"И я считаю, что это уместно, потому что у нас есть налогоплательщики, которые не должны оплачивать счета, и они не должны оплачивать счета большим образом, чем платят европейцы. Поэтому все решено. Мы рады этому, и я считаю, очень важно, что мы сможем заключить соглашение", - сказал глава Белого дома.

Кроме этого, американский лидер сказал, что соглашение принесет США "большое богатство", впрочем первоочередная цель - остановить убийства.

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"Это замечательное соглашение для Украины также, потому что мы будем там. Мы будем там работать. Мы будем на месте. И таким образом, это - автоматическая безопасность, потому что никто не будет трогать наших людей, когда мы там. Поэтому наше присутствие будет таким. Но Европа будет наблюдать за этим очень внимательно. Я знаю, что Великобритания заявила, и Франция сказала, что они хотят разместить, они согласились разместить миротворцев на месте (в Украине. - Ред.), и я думаю, что это хорошо", - сказал Трамп.

Напомним, что также Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о редкоземельных металлах.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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