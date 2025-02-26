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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы

Трамп о соглашении по ископаемым

Президент США Дональд Трамп назвал сделку по редкоземельным металлам "замечательной" для Украины и такой, что принесет США "большое богатство".

Об этом он сказал во время заседания кабинета министров в среду, 26 февраля, передает "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что соглашение "касается редкоземельных минералов и других вещей".

По его словам, подписанное с Киевом соглашение якобы сможет вернуть США средства, которые они потратили на помощь Украине, а также "принесет много средств в будущем".

"И я считаю, что это уместно, потому что у нас есть налогоплательщики, которые не должны оплачивать счета, и они не должны оплачивать счета большим образом, чем платят европейцы. Поэтому все решено. Мы рады этому, и я считаю, очень важно, что мы сможем заключить соглашение", - сказал глава Белого дома.

Кроме этого, американский лидер сказал, что соглашение принесет США "большое богатство", впрочем первоочередная цель - остановить убийства.

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"Это замечательное соглашение для Украины также, потому что мы будем там. Мы будем там работать. Мы будем на месте. И таким образом, это - автоматическая безопасность, потому что никто не будет трогать наших людей, когда мы там. Поэтому наше присутствие будет таким. Но Европа будет наблюдать за этим очень внимательно. Я знаю, что Великобритания заявила, и Франция сказала, что они хотят разместить, они согласились разместить миротворцев на месте (в Украине. - Ред.), и я думаю, что это хорошо", - сказал Трамп.

Напомним, что также Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о редкоземельных металлах.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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Автор: 

соглашение (1301) США (26381) ископаемые (112) Трамп Дональд (5075) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+21
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26.02.2025 22:26
+13
Похоже, Трамп хочет подсунуть Зеленскому какую-то свою левую угод, по которой Украина действительно будет в долгах на поколения вперед. В опубликованном тексте договора ничего того, о чем говорит Трамп, нет. Скорее всего, Трамп попробует заставить Зеленского подписать свои хотелки под давлением и шантажом
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26.02.2025 22:16
+13
Майбутні покоління будуть ненавидіти ФША, і казати приблизно те що казали комуністи-прогресисти в 90хх - агресивна гамерика роздмухує війни заради ресурсів.
© Це ж було вже
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26.02.2025 22:21
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26.02.2025 22:26 Ответить
Напевно не пощастило Гітлеру і К , що тоді не було такого президента США "миротворця" як Трамп? Все б вони вирішили? Були б в руках фашистів всі завойовані території, пів Франції з Парижем, Варшава і німці під Москвою, а щодо загарбаних територій, злочини Бухенвальд-Буча то фігня, сдєлка це його ВСЕ?! Напевно велика біда насувається на цивілізований, демократичний Світ і ім'я її трампізм?*"!
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27.02.2025 07:29 Ответить
Трамп - давно не можу зустрітись з своіми грошима а тут такии куш обломиться
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26.02.2025 22:13 Ответить
BBC
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Китай, совершенствуя технологии и опыт переработки на протяжении десятилетий, в настоящее время контролирует 100% поставок природного графита и диспрозия, 70% кобальта и почти 60% всего переработанного лития и марганца.

Пекин также сохраняет жесткий контроль над ключевыми металлами по всему миру, владея крупными рудниками в Африке, Азии и Южной Америке.

«Чтобы противостоять растущему влиянию Китая на глобальную цепочку поставок необходимо, чтобы США обеспечили собственные поставки критически важных и стратегических минералов», - говорили в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США во время правления Байдена.

Администрация Трампа, похоже, рассматривает Украину и Гренландию как территории, где можно использовать инновационные методы для пополнения своей цепи поставок.
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26.02.2025 22:13 Ответить
В Украине находятся 21 из 30 веществ, которые Европейский союз (ЕС) определяет как «критическое сырье», что составляет около 5% мировых запасов.

Многие территории, где находятся залежи этих элементов, расположены на юге Украинского кристаллического массива, в основном под Азовским морем. Большая часть этих территорий в настоящее время оккупирована Россией, однако, в Украине все еще есть перспективные проекты в Среднем Побужье, а также в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

По словам экспертов, несмотря на то, что на территории Украины выявлено несколько сотен перспективных геологических объектов, лишь некоторые из них могут стать месторождениями, если их разработка будет признана экономически целесообразной.

«Оценки, которые были опубликованы, очень приблизительны, - говорит Адам Вебб, руководитель отдела сырья для аккумуляторов в Benchmark Mineral Intelligence. - Необходимо проделать гораздо больше работы, чтобы доказать, что эти месторождения полезных ископаемых являются экономическими запасами».
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26.02.2025 22:15 Ответить
Если говорить о других важных украинских полезных ископаемых, по данным «Forbes Украина», около 70% из них расположены в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях. Таким образом, многие из них находятся на территории, захваченной и все еще оккупированной Россией.

Помимо редкоземельных минералов, на территории Украины находятся залежи таких критических минералов как литий. По данным правительства Украины, запасы лития в стране составляют около 450 000 тонн.

Добыча лития в Украине пока не ведется, хотя есть планы начать ее.

На данный момент Россия оккупирует минимум два литиевых месторождения: Шевченковское в Донецкой области и комплексное рудное месторождение Крутая Балка в Бердянском районе.

Месторождения литиевых руд в Кировоградской области остаются под контролем Украины.
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26.02.2025 22:16 Ответить
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26.02.2025 22:18 Ответить
Меловые скалы Белокузьминовки в Донецкой и Луганской областях являются домом для некоторых из самых ценных минералов Украины.
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26.02.2025 22:21 Ответить
новость о то что оккупировано , зачем ті такое читаешь ? это же чистый развод
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26.02.2025 22:22 Ответить
Давай так: "чудова" для США, а для Украіни "велике багатство".
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26.02.2025 22:14 Ответить
Хз, як в Сирії не бомбили тільки там де було США.. такі собі гарантії.
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26.02.2025 22:16 Ответить
для України "чудова" бо сотні тисяч вбитих .ніяких гарантій для живущих.але американці на цьому зароблять (це так само,як в Біблійні часи пращурі "трампа" ділили, плащаницю,котрою було вкрите тіло Ісуса
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26.02.2025 22:16 Ответить
невже як Будапештський меморандум ?! ..ЦЕ ПЕРЕМОГА !
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26.02.2025 22:16 Ответить
Похоже, Трамп хочет подсунуть Зеленскому какую-то свою левую угод, по которой Украина действительно будет в долгах на поколения вперед. В опубликованном тексте договора ничего того, о чем говорит Трамп, нет. Скорее всего, Трамп попробует заставить Зеленского подписать свои хотелки под давлением и шантажом
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26.02.2025 22:16 Ответить
Якщо кацапи переможуть - всі ці папірці Тромбу , все одно , не допоможуть ...
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26.02.2025 22:22 Ответить
При тому що кредит ( тобто в борг) сша давали кілька мільярдів а основна допомога і зброя - допомога безкоштовна.
А тепер здулась пафосна міць та демократія, де "головне це життя Людини"
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26.02.2025 22:25 Ответить
тексту договору ще не друкували. Є два варіанти, як мінімум. А те що нам підсовують прочитати є декларацією, тобто побажанням
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26.02.2025 22:42 Ответить
Потужно , всрався Зейло , сам єто предложил ! Не було проблем , зейло в 4 пункті ПЛАНУ «ПЕРЕМОГИ» запропонував , чомусь ні ЕС, а США? ЧОМУ ? ДОГОВОРНЯК ОМАНСЬКИЙ. А ПОТІМ ТРАМП ОБМІНЯЄ ЗАЛИШКИ України на , ще , щось ?
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27.02.2025 06:20 Ответить
Да какая разница
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26.02.2025 22:18 Ответить
Схоже " миротворці" будуть потрібні для захисту від українців захоплених трампоном корисних копалин,саме тому йому подобається ця ідея.На життя українців йому плювати - головне для нього гроші.
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26.02.2025 22:19 Ответить
tакою, що принесе США "велике багатство". Джерело: https://censor.net/ua/n3538158

чудова для України !
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26.02.2025 22:20 Ответить
Невже американський електорат це схаває ?!
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26.02.2025 22:21 Ответить
А чим врни відрізняються від виборців України чи рашкі чи навіть Зімбабве ? Вони такі ж не далекі і ведуться на популізм.
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26.02.2025 22:40 Ответить
Майбутні покоління будуть ненавидіти ФША, і казати приблизно те що казали комуністи-прогресисти в 90хх - агресивна гамерика роздмухує війни заради ресурсів.
© Це ж було вже
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26.02.2025 22:21 Ответить
чим би старе не тішилось...
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26.02.2025 22:30 Ответить
Фондовий ринок США обвалився на понад $500 млрд на фоні заяв Трампа щодо введення мита на товари з ЄС, Канади, та інших держав (с)
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26.02.2025 22:30 Ответить
Не сумніваюсь, а Україні від цього яка вигода?
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26.02.2025 22:34 Ответить
Зелю переселят в ФША
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26.02.2025 22:57 Ответить
ніякої. Він дозволяє нам боротися. З барського плеча. А інакше б не дозволив.
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26.02.2025 23:31 Ответить
скажи, а кгда колония жила лучше метрополии ? сейчас Украина фактично колония, а дальше будет еще веселей, это ни чем не лучше чем когда сталин и ленин делали голодомор в Украине, так что можно готовиться уежать с Украины в Европу или в ту саму США,
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28.02.2025 15:49 Ответить
чюдова угода! - відбудувати Україну за рахунок України. 50% вносить Україна а це насправді 100% бо США нічого не надає, можливо нададуть безкоштовно екскаватори як "інвестиці". Війна ще не закінчилась а угода вже є, без жодних гарантій. Репарації, відшкодування збитків за рахунок агресора не обговорюються.
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26.02.2025 22:36 Ответить
Похоже на то, что оно не высыпается!
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26.02.2025 22:38 Ответить
Дурень думкою багатіє)))))
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26.02.2025 22:38 Ответить
трампон постійно бреше і каже що Україна 350 чи 500 млрд доларів йому ввинна((Його цікавлять гроші і його вихваляння((мерзенна люди з його мерзеним ротом(((
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26.02.2025 22:40 Ответить
у рудого знову ринок почав у - ідти
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26.02.2025 22:41 Ответить
То ли Трампа разводят, то ли Трамп разводит своих избирателей-реднеков.
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26.02.2025 22:48 Ответить
Скорей всего Украину и украинцев разводят по полной программе.
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26.02.2025 22:53 Ответить
Два пуловских подсоса устроили цырк, а они в этом теле-проф-фейс-ейАналы!
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26.02.2025 23:01 Ответить
Надеюсь этот договор войдет в Историю США как самый позорный договор.

О тебе еще вспомнят какое ты х....о
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26.02.2025 22:48 Ответить
После этиш фашиков и США может развалится
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26.02.2025 23:02 Ответить
После продажи Манхеттена за бусы
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26.02.2025 23:11 Ответить
будапештський прокатив - ніхто і не згадує
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26.02.2025 23:32 Ответить
ТРАМП МАБУТЬ ЩЕ НЕ ЗНАЄ ПРО КОПАЧІВ БУРШТИНУ !)
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26.02.2025 23:00 Ответить
Рудий Калігула. Той завів коня в сенат, а Рудий х....як Троянського коня.
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26.02.2025 23:03 Ответить
Якщо ми продамо 10 мільйонів, що можливо... це 50 трильйонів доларів. Це означає, що наш борг повністю погашений, і ми маємо понад 15 трильйонів доларів, - Трамп про ідею продавати "золоті візові картки" по 5 мільйонів доларів кожна

Видео https://t.me/couch_iu/77717
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26.02.2025 23:04 Ответить
Трамп великий бізнесмен - заснував та розширив власну бізнес-імперію. Мідас **********
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26.02.2025 23:11 Ответить
анти Мідас
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26.02.2025 23:33 Ответить
Ну що проекти і кредити йому давали під слово батька фінансового магната , то такі дрібниці . Хоч офіційно він у батька узяв тільки 1 мільйон .
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27.02.2025 02:04 Ответить
Это наша корова и мы её доим!
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26.02.2025 23:15 Ответить
трамппапам прийшов, а слідом за ним хаос , розлад, і в результаті ще гірша війна..
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26.02.2025 23:15 Ответить
США - це країна паразит, яка живе за рахунок цілого світу
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26.02.2025 23:22 Ответить
Америці доведеться воювати хочуть вони цього чи ні. Для нас питання в тому на чиєму боці будуть українці.
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26.02.2025 23:27 Ответить
Як добре придумав... Америці багатство, а нам подальшу війну...
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26.02.2025 23:32 Ответить
Донні Рижий Чубчик таки доведе до банкротства. А потім - поїскі віновних,наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічастних. А Донні такой молодой і юний ноябрь впєрєді. ( Третій термін).
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26.02.2025 23:43 Ответить
Трамп - путинская подстилка !!! Трамп вызнает окупацию я даже не сомневаюсь. Легализатор окупантов и терористов. Просто разосратся с Европой ради Путина. Он явно выведет США с НАТО. Этот барыга американский ведет к новому мировому перезделу земель и правилу сильный всегда прав, хоть он терорист окупант !!!
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27.02.2025 00:20 Ответить
Трамп говорит Зелеский виноват что война началась !!! Этим все сказано. Это враг УКРАИНЫ. Он принуждает за деньги Украину к сдаче Украины Путину
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27.02.2025 00:22 Ответить
Ще б пак.
Ви даєте нам... усе! Ми вам не даєм... *****! Давайте підписувати швиденько, шо ви вагаєтесь, чудова ж угода!
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27.02.2025 00:28 Ответить
А що Гана, Гвінеї, Ботсвани? На Кубі можна копирсатися...
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27.02.2025 00:34 Ответить
те шо трамп та зеленський два аферіста ,не так страшно ...але коли трамп на цю угоду, підпише потім кремль ,бо буде мати юридичні права на свої % ,от тоді буде і шах і мат Україні, політичний і економічний, тому хай підписанти , очі роззують і уважно роздивляються , бо трамп може підсунути і кремлівський варіант , з цим рижим мудолою все може бути ...
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27.02.2025 01:00 Ответить
Ви розумієте абсурдність ситуації, один із гарантів напав на Україну, а інший вирішив на цьому заробити, ***** світ ********
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27.02.2025 01:07 Ответить
Абсурдність, ще й втому, що світ намагається зрозумітиі дати оцінку діям цих двох блазнів..
Ви за якихось обставин розумієте, що перед Вами - БЛАЗЕНЬ(розумово неповноцінний) Ви що з ним спілкуєтесь на якісь серйозні теми...? Ні, після розуміння, декілька слів, щоб не погіршити емоційний стан хворого.. і намагаєтесь уникати спілкування...
А ці два старці, ще й медійні "наркомани", "пупи землі"
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27.02.2025 06:54 Ответить
Хай США забуде про великі доходи з копалин в Україні(народ України)... Як і Україна про НАТО (д. трамп)
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27.02.2025 06:18 Ответить
На куя нам забезпечувати великими доходами США, якщо нам пропонуюьб забути про НАТО....?
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27.02.2025 06:23 Ответить
Таки подписали. Интересно, Сруль, который сейчас занимает место президента Украины, какой процент со сделки себе выторговал?
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27.02.2025 07:25 Ответить
Джонсонюк конкретно промахнувся в оцінці намірів свого друзякі і приспав увагу.
Тобто, тр бажає лише зиск з України мати і про безпекові якіст гарантії ні пару з вуст.
Не зрозуміло, якими будуть джерела наповнення того інвестіційного фонду з боку України. Адже, щоб нові розробки приносили прибуток, в їх розвідку і розбудову треба вкладати кошти ... а тр каже, що він не той, хто вкладає, а лише заробляє, щоб повернути те, що вже було надане в якості допомоги і ще аби якій зиск мати. А тепер вже каже, що не зможе примусити пу до миру, адже наміри сторон, як тепер тр каже "конфлікту", діаметрально протилежні: пу хоче проковтнути всю Україну, а українці не згодні капітулювати і борються відчайдушно за своє життя і волю.
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27.02.2025 07:28 Ответить
беда не в том , что хочет тампон, а в том что благодаря отупевшему ЗЕ Стаду интересы Украины представляет бени, Оманский Нарик полностью зависимый от кремля, олигархов, а теперь после аудита фин. и гум. помощи Штатов и накраденного бабла еще и от рыжего дегенерата....
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27.02.2025 07:36 Ответить
Щось здається нам принесе проблеми, як завжди, коли президент зрадник щось там понапідписує....
А американським рвачам великі кошти, бо таких дебілів у світі дуже мало. Навіть не так. Серед дебілів ми найперші.
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27.02.2025 08:28 Ответить
От дурень старий - ця угода принесе тобі історичну ганьбу, на весь світ і на всі часи!

І ніякими багатствами чи кроками хоч на Марсі ти це не перевершиш!

І щоб далеко не ходити - через два роки будуть перевибори у Конгресі - коли всі втомившись проголосуть за демократів тобі автоматом буде повний імпічмент!

І після цього із тобою навіть бізнесом ніхто не захоче займатися!
Поїдеш в Ізраїль - обрізатися!

А твоїм посіпакам - довіряти не можна, вони тільки про своє тепленьке місце пекуться!
Вся ганьба буде пов'язана із твоїм Дональде ім'ям!

А Венс на утриманні криптоспільноти нашару президентом стане, для втілення їх збочених фантазій!
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27.02.2025 14:59 Ответить
Козацькому роду пришел конец, а зеленый еврейский малорос и радуеться,
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28.02.2025 15:44 Ответить
 
 