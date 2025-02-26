Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы
Президент США Дональд Трамп назвал сделку по редкоземельным металлам "замечательной" для Украины и такой, что принесет США "большое богатство".
Об этом он сказал во время заседания кабинета министров в среду, 26 февраля, передает "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп отметил, что соглашение "касается редкоземельных минералов и других вещей".
По его словам, подписанное с Киевом соглашение якобы сможет вернуть США средства, которые они потратили на помощь Украине, а также "принесет много средств в будущем".
"И я считаю, что это уместно, потому что у нас есть налогоплательщики, которые не должны оплачивать счета, и они не должны оплачивать счета большим образом, чем платят европейцы. Поэтому все решено. Мы рады этому, и я считаю, очень важно, что мы сможем заключить соглашение", - сказал глава Белого дома.
Кроме этого, американский лидер сказал, что соглашение принесет США "большое богатство", впрочем первоочередная цель - остановить убийства.
"Это замечательное соглашение для Украины также, потому что мы будем там. Мы будем там работать. Мы будем на месте. И таким образом, это - автоматическая безопасность, потому что никто не будет трогать наших людей, когда мы там. Поэтому наше присутствие будет таким. Но Европа будет наблюдать за этим очень внимательно. Я знаю, что Великобритания заявила, и Франция сказала, что они хотят разместить, они согласились разместить миротворцев на месте (в Украине. - Ред.), и я думаю, что это хорошо", - сказал Трамп.
Напомним, что также Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о редкоземельных металлах.
Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
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По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Китай, совершенствуя технологии и опыт переработки на протяжении десятилетий, в настоящее время контролирует 100% поставок природного графита и диспрозия, 70% кобальта и почти 60% всего переработанного лития и марганца.
Пекин также сохраняет жесткий контроль над ключевыми металлами по всему миру, владея крупными рудниками в Африке, Азии и Южной Америке.
«Чтобы противостоять растущему влиянию Китая на глобальную цепочку поставок необходимо, чтобы США обеспечили собственные поставки критически важных и стратегических минералов», - говорили в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США во время правления Байдена.
Администрация Трампа, похоже, рассматривает Украину и Гренландию как территории, где можно использовать инновационные методы для пополнения своей цепи поставок.
Многие территории, где находятся залежи этих элементов, расположены на юге Украинского кристаллического массива, в основном под Азовским морем. Большая часть этих территорий в настоящее время оккупирована Россией, однако, в Украине все еще есть перспективные проекты в Среднем Побужье, а также в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.
По словам экспертов, несмотря на то, что на территории Украины выявлено несколько сотен перспективных геологических объектов, лишь некоторые из них могут стать месторождениями, если их разработка будет признана экономически целесообразной.
«Оценки, которые были опубликованы, очень приблизительны, - говорит Адам Вебб, руководитель отдела сырья для аккумуляторов в Benchmark Mineral Intelligence. - Необходимо проделать гораздо больше работы, чтобы доказать, что эти месторождения полезных ископаемых являются экономическими запасами».
Помимо редкоземельных минералов, на территории Украины находятся залежи таких критических минералов как литий. По данным правительства Украины, запасы лития в стране составляют около 450 000 тонн.
Добыча лития в Украине пока не ведется, хотя есть планы начать ее.
На данный момент Россия оккупирует минимум два литиевых месторождения: Шевченковское в Донецкой области и комплексное рудное месторождение Крутая Балка в Бердянском районе.
Месторождения литиевых руд в Кировоградской области остаются под контролем Украины.
А тепер здулась пафосна міць та демократія, де "головне це життя Людини"
чудова для України !
© Це ж було вже
О тебе еще вспомнят какое ты х....о
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Ви за якихось обставин розумієте, що перед Вами - БЛАЗЕНЬ(розумово неповноцінний) Ви що з ним спілкуєтесь на якісь серйозні теми...? Ні, після розуміння, декілька слів, щоб не погіршити емоційний стан хворого.. і намагаєтесь уникати спілкування...
А ці два старці, ще й медійні "наркомани", "пупи землі"
Тобто, тр бажає лише зиск з України мати і про безпекові якіст гарантії ні пару з вуст.
Не зрозуміло, якими будуть джерела наповнення того інвестіційного фонду з боку України. Адже, щоб нові розробки приносили прибуток, в їх розвідку і розбудову треба вкладати кошти ... а тр каже, що він не той, хто вкладає, а лише заробляє, щоб повернути те, що вже було надане в якості допомоги і ще аби якій зиск мати. А тепер вже каже, що не зможе примусити пу до миру, адже наміри сторон, як тепер тр каже "конфлікту", діаметрально протилежні: пу хоче проковтнути всю Україну, а українці не згодні капітулювати і борються відчайдушно за своє життя і волю.
А американським рвачам великі кошти, бо таких дебілів у світі дуже мало. Навіть не так. Серед дебілів ми найперші.
І ніякими багатствами чи кроками хоч на Марсі ти це не перевершиш!
І щоб далеко не ходити - через два роки будуть перевибори у Конгресі - коли всі втомившись проголосуть за демократів тобі автоматом буде повний імпічмент!
І після цього із тобою навіть бізнесом ніхто не захоче займатися!
Поїдеш в Ізраїль - обрізатися!
А твоїм посіпакам - довіряти не можна, вони тільки про своє тепленьке місце пекуться!
Вся ганьба буде пов'язана із твоїм Дональде ім'ям!
А Венс на утриманні криптоспільноти нашару президентом стане, для втілення їх збочених фантазій!