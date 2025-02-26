В соглашении с США об ископаемых нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Мы - не должники, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал окончательный вариант соглашения с США по редкоземельным металлам.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"В соглашении нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Это было бы несправедливо по отношению к нам, - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас между странами согласовано рамочное соглашение, которое не требует ратификации парламента.

Однако Киев и Вашингтон будут разрабатывать отдельное детальное соглашение о совместном фонде полезных ископаемых, которое потребует ратификации Рады.

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"Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там [в рамочном соглашении] о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется", - подчеркнул президент.

Он добавил, что в тексте говорится, что США поддерживают "усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для устойчивого мира".

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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