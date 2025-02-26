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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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В соглашении с США об ископаемых нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Мы - не должники, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по полезным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал окончательный вариант соглашения с США по редкоземельным металлам.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"В соглашении нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Это было бы несправедливо по отношению к нам, - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас между странами согласовано рамочное соглашение, которое не требует ратификации парламента.

Однако Киев и Вашингтон будут разрабатывать отдельное детальное соглашение о совместном фонде полезных ископаемых, которое потребует ратификации Рады.

Также читайте: СМИ обнародовали детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США

"Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там [в рамочном соглашении] о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется", - подчеркнул президент.

Он добавил, что в тексте говорится, что США поддерживают "усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для устойчивого мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит $350 млрд, много военной техники и право воевать, - Трамп о соглашении о полезных ископаемых

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада провалила голосование за вызов чиновников для разъяснений по соглашению об ископаемых

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+20
Президенту для довідки , на всяк випадок -
- боржником бути не соромно - соромно бути лохом !
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26.02.2025 15:39
+20
І гарантій безпеки там теж нема.
А ще там такий розподіл , що таке враження що це угода про колонізацію України
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26.02.2025 15:39
+17
Так, ви віддаєте надра не для виплати боргу, а просто так і назавжди.
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26.02.2025 15:40
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Правила форума Совет форумчан
Президенту для довідки , на всяк випадок -
- боржником бути не соромно - соромно бути лохом !
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26.02.2025 15:39 Ответить
Віримо,віримо... Але чому уряд Литви закликає не підписувати угоду із рижим шахраєм?
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26.02.2025 15:41 Ответить
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26.02.2025 15:42 Ответить
Чому ми щось передаємо у власність США не отримавши ані перемоги ані закінчення війни
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26.02.2025 15:56 Ответить
дійсно, навіщо ти ресурси віддаєш? не віддавай. а, так, вони ж тобі не належать.
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26.02.2025 17:34 Ответить
І гарантій безпеки там теж нема.
А ще там такий розподіл , що таке враження що це угода про колонізацію України
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26.02.2025 15:39 Ответить
Брехня шмигаль уже відзвітував по хмарафону що там суцільні гарантії безпеки,хмарахфону треба вірити.
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26.02.2025 15:48 Ответить
Так, ви віддаєте надра не для виплати боргу, а просто так і назавжди.
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26.02.2025 15:40 Ответить
чому це за просто так? він же нєлох! за невеличкий особистий відсоточок, ну і також особисті гарантії. нахєр йому та Україна. та й взагалі - він "нікаму нічіво ні должин". як сказав класик - **** не ясно?
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26.02.2025 22:45 Ответить
Ура. Слава президенту Зеленському.
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26.02.2025 15:41 Ответить
Янєлох!
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26.02.2025 15:45 Ответить
Пропоную поганяло Боневтік перейменувати в Кабиздох.
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26.02.2025 16:07 Ответить
Просто Україна може віддати відсотками і більшу за 500 млрд суму, зважаючи на можливі результати видобутку...
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26.02.2025 15:42 Ответить
і додав: вкраїнчику, ти шо так, шо так, полюбому должен будєш
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26.02.2025 15:43 Ответить
Ще трохи і США опиняться в ситуації коли винні Україні 500 млрд. долл. ЗЄ-команда- це дуже крута коза ностра, вона зробить Україну золотим дном планети.
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26.02.2025 15:43 Ответить
Та зрозуміло.
Не має жодних сумнівів що трамп запропонував нам дуже вигідну угоду яка Україну озолотить....
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26.02.2025 15:45 Ответить
ЗЄ (Льоня Голубков): Я нє халявщик. Я- партньор!!!
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26.02.2025 15:47 Ответить
Ми і ти - це що синоніми ? Та жодна порядна людина з тобою срати не сяде на одному гектарі !
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26.02.2025 15:47 Ответить
Нормальні угоди укладають розумні люди , а у нас трускавецька освіта .
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26.02.2025 15:47 Ответить
"В угоді зі США про копалини немає ні $500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Ми не боржники, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3538063"

мы точно не должники. у должников есть конкретные должности и наименования. и суммы тоже приписаны к конкретным.. исполнителям
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26.02.2025 15:47 Ответить
тепер просто необмежено за часом віддавати 50% доходів
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26.02.2025 15:50 Ответить
Також нема ничого і про гарантії безпеки.
Це звичайний папірець як шо брати до уваги ст.13 Конституції України.
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26.02.2025 15:50 Ответить
конституция на паузе в соответствии с ЗЕявлениями президента
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27.02.2025 01:22 Ответить
Про що сперечатися.... Покажіть текст угоди....
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26.02.2025 15:50 Ответить
Якщо Україна не боржник,якщо гарантій безпеки немає,якщо угода,як у ній сказано,"комерційного характеру",якщо США не беруть ніяких зобов'язаннь(бла-бла-бла не рахується)-то нахіба ця угода,чия це "комерція"?!
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26.02.2025 15:51 Ответить
В якому там абзаці про економічний паспорт українця, хто вже знайшов?
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26.02.2025 15:52 Ответить
Ну дя, боргу нема бо Трамп з барського плеча борг "простив" за надра. Шикарно блін...
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26.02.2025 15:52 Ответить
А взагалі дуже цікаво, що янелох каже про гарантії: "Мені здається, що там щось є у 10 пункті". .. Є така приказка:"Якщо здається, хреститися треба". То у ЗЕ від величі галюцинації почалися . Треба ретельно вивчати угоду, перш,ніж щось мурмотіти для зелохторату
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26.02.2025 15:55 Ответить
Наразі все нормально угода ніпро що, там все має бути прописано окремими договорами, Трамп може порозповідати своїй публіці про успішність, Зе своїй ... потрохи ажіотаж уляжеться і почнеться конструктивний діалог...
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26.02.2025 15:56 Ответить
Але текст угоди то секрет!
Це ж бізнес... Комерційна таємниця...
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26.02.2025 15:56 Ответить
Ура !!! Потужна перемога!!!
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26.02.2025 15:57 Ответить
Не варто очікувати жодних гарантій безпеки. Це виключно економічна співпраця. Ніхто нам жодної безпеки не гарантує крім нас самих. США не будуть гарантом (Байден БОЯВСЯ бути гарантом). Європа слабка, боягузлива. Колись США мали виставити рахунок за безпеку Європи.
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26.02.2025 16:06 Ответить
Зелені ******** здали кацапами території, патлатому американському підору надра. Це при тому ,що текст угоди ніхто не бачив. Зелупи погодились на НЕ існуючий борг.
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26.02.2025 16:12 Ответить
Гопницька мантра "Явамнічонєдолжен!!" спрацювала?
Локшина на незламні вуха вкраїнчиків...
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26.02.2025 16:16 Ответить
Зеленский(уверенно): я никому ничего не должен!
Трамп(усмехаясь): есть другое мнение, ты таки лох!
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26.02.2025 16:24 Ответить
Одним словом ні боргів, ні безпеки нічого не має.
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26.02.2025 16:31 Ответить
Пусть дают наступательное вооружение, чтобы выгнать путлера
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26.02.2025 16:34 Ответить
Досить срать в голови, показуй що збираєшся підписувати.
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26.02.2025 16:40 Ответить
Чесно кажучи ,в Україна доведена зєлєю до такого стану що ,або американський протекторат ,або рашистська окупація. А американці реалісти і прагматики і нічого нам тут розповідати ура-патріотичні казочки про перемогу і кордони 91 року,ні США ні ,європейці визволяти окуповану тнрторію не будуть ,а власних сил в нас немає ,що і показав невдалий контрнаступ 2023 року.
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26.02.2025 16:58 Ответить
брехло
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26.02.2025 17:20 Ответить
Угода нагадує манну кашу, розмазану по тарілці. Потужно і нема про що. Спочатку створимо, підпишемо, а потім ратифікація із парламентом. Все ж таки напевно є підводні камінці в цій угоді, тому і уникають конкретики та публічного розголосу...
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26.02.2025 17:29 Ответить
Трампон так не думає
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26.02.2025 18:29 Ответить
Тобто ви віддаєте ресурси за просто так, це вже перемога ?
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26.02.2025 19:37 Ответить
Це ж було вже! Називалось "Будапештський меморандум".
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26.02.2025 19:45 Ответить
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26.02.2025 22:35 Ответить
ТО МОЖЕ ТИ ГЕНІЙ !?)
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26.02.2025 22:51 Ответить
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26.02.2025 22:55 Ответить
Володя, молодець! Давно пора цим свиням вказувати де вони не праві.
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26.02.2025 23:25 Ответить
самогубець
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27.02.2025 00:05 Ответить
Я не Лох зе раз підтвердив що він Лох на політичній арені
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27.02.2025 00:39 Ответить
Похрін взагалі на НАТО. Тут ніхто, жоден не зрозумів що відбулось. Абсолютно епохальна подія. І реально це єдиний вихід, про який дуже давно говорили в коментах, але так ні до чого й не дійшли. Це робить нас фактично черговим штатом США. Читайте уважно текст угоди. Вона підписана на ВСІ копалини, ВСЮ нафту, ВЕСЬ газ, всі порти, і взагалі вся інфраструктура. Можливо націоналістичній спільноті не все тут сподобається, але шановні, погляньте на всю останню історію. Це історія тотальної зради, корупції, некомпетентності, і руїни. Єдине що у нас є чим можна пишатися, це армія і загальний спротив.

Всі побажання враховані, власність не буде передаватись третім сторонам. І це єдине що може забезпечити повернення біженців, в теорії. Угода чудова, питання у реальному втіленні.
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27.02.2025 00:41 Ответить
Трошки не так. Ми становився не штатом США, а шахтою США... А що роблять з шахтою після того як щ неї все видобувають? Прачильно - її закривають.
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02.03.2025 12:38 Ответить
Крім шахти залишилась би країна, земля, поля, в нашій власності. От зараз шахти немає, нам що, краще від того?
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02.03.2025 15:42 Ответить
Жарт. У конспірологів проблема, їм доведеться винайти нову теорію змови. Бо стара здійснилась.
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27.02.2025 01:01 Ответить
Підтримують зусилля 🤦🤦🤦
Заради цього Україна має віддати штатам свої надра в обмін на *****, браво 🤦
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27.02.2025 01:09 Ответить
Чому там нема шахматного турніру?Цзе зрада!
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27.02.2025 02:51 Ответить
Сегодня Трамп по ТВ сказал что сша не сможет остановить и предьявить россии ни чего сверх естественного , россия сама должна осознать. Что все и понимали кроме Зелинского. Трампу главное было накинуть петлю 50% что бы было за что уцепиться так как долг списался бы
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27.02.2025 04:01 Ответить
То нахіба ця угода, якщо гарантій нема, від слова зовсім?...
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27.02.2025 08:35 Ответить
Зeля - дурень, там є речі більш гірші, ніж борг - це контроль за видобуванням та права на ресурси, навіть на окупованих територіях!

Ця угода - це юридична пастка, яка дозволить Росії продавати рідкоземельні метали із окупованих територій!

також "Частку фонду не можна продати чи передати без згоди сторін." - так згоду вони в нас отримають на раз на користь росії, знову шантажуючи війною, грошимa!
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27.02.2025 15:17 Ответить
Уже одну угоду підписали на три роки війни, спасибі по попереднім владам
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27.02.2025 15:23 Ответить
Після розмови з трампом дехто, що у пана Зкленського "сталеві яйця"...
Але...якщо вершник без голови - то яка різниця які у нього яйця?
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02.03.2025 12:34 Ответить
 
 