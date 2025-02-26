В соглашении с США об ископаемых нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Мы - не должники, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал окончательный вариант соглашения с США по редкоземельным металлам.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"В соглашении нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Это было бы несправедливо по отношению к нам, - заявил Зеленский.
По его словам, сейчас между странами согласовано рамочное соглашение, которое не требует ратификации парламента.
Однако Киев и Вашингтон будут разрабатывать отдельное детальное соглашение о совместном фонде полезных ископаемых, которое потребует ратификации Рады.
"Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там [в рамочном соглашении] о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется", - подчеркнул президент.
Он добавил, что в тексте говорится, что США поддерживают "усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для устойчивого мира".
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
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- боржником бути не соромно - соромно бути лохом !
А ще там такий розподіл , що таке враження що це угода про колонізацію України
Не має жодних сумнівів що трамп запропонував нам дуже вигідну угоду яка Україну озолотить....
мы точно не должники. у должников есть конкретные должности и наименования. и суммы тоже приписаны к конкретным.. исполнителям
Це звичайний папірець як шо брати до уваги ст.13 Конституції України.
Це ж бізнес... Комерційна таємниця...
Локшина на незламні вуха вкраїнчиків...
Трамп(усмехаясь): есть другое мнение, ты таки лох!
Всі побажання враховані, власність не буде передаватись третім сторонам. І це єдине що може забезпечити повернення біженців, в теорії. Угода чудова, питання у реальному втіленні.
Заради цього Україна має віддати штатам свої надра в обмін на *****, браво 🤦
Ця угода - це юридична пастка, яка дозволить Росії продавати рідкоземельні метали із окупованих територій!
також "Частку фонду не можна продати чи передати без згоди сторін." - так згоду вони в нас отримають на раз на користь росії, знову шантажуючи війною, грошимa!
Але...якщо вершник без голови - то яка різниця які у нього яйця?